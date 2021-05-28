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Денісова (612) діти (2502) омбудсмен (252) самогубство (404)

За чотири місяці 2021 року в Україні зафіксовано 126 випадків самогубств серед дітей, це більше, ніж за весь минулий рік, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Події

За чотири місяці 2021 року в Україні зафіксовано 126 випадків самогубств серед дітей, це більше, ніж за весь минулий рік, - Денісова

З початку року в Україні зафіксовано 126 випадків самогубства серед дітей і підлітків, за 2020 рік зареєстровано 123 підліткові самогубства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала в Telegram.

"Занепокоєна частими трагічними випадками, у тому числі суїцидами, які останнім часом трапляються серед дітей та підлітків. Останнім часом у ЗМІ регулярно з'являються повідомлення про трагічні випадки з дітьми, у тому числі і щодо того, як діти і підлітки вирішують звести рахунки з життям.

Причини і обставини спроб самогубств, які часто закінчуються летально, в кожному випадку різні: сварки з батьками, доведення дітей до самогубства через соцмережі, булінг – знущання та цькування з боку однокласників, або інших учасників освітнього процесу, нерозділене кохання, розлучення батьків тощо", - написала вона.

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За словами Денісової, статистика щодо випадків загибелі дітей та підлітків з цієї причини невтішна Так, за інформацією Національної поліції, за 2020 рік в України зафіксовано 123 випадки підліткових самогубств, водночас за чотири місяці поточного року кількість суїцидів або спроб становить вже 126 випадків!

"Такі випадки не залишаються поза моєю увагою. Так, за отриманою 26 травня інформацією зі ЗМІ щодо випадку, який стався у м. Львові, де через сварку з батьком випала з вікна 11-річна дівчина, мною направлено акт реагування до Львівського міського голови з вимогою щодо повного та об’єктивного з’ясування ситуації та вжиття заходів щодо захисту прав дитини, зокрема надання їй медичної та психологічної допомоги.

У зв’язку з зазначеним , закликаю центральні органи виконавчої влади: Міністерство соціальної політики, Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров’я, органи Національної поліції об’єднати свої зусилля щодо вжиття заходів, спрямованих на попередження трагічних випадків та раннє виявлення сімей в складних життєвих обставинах.

Звертаюся до керівників органів опіки та піклування, соціальних служб з вимогою більш відповідально ставитись до виконання своїх повноважень із захисту прав дітей. Адже це може врятувати здоров’я та життя дитини", - написала Денісова.

За чотири місяці 2021 року в Україні зафіксовано 126 випадків самогубств серед дітей, це більше, ніж за весь минулий рік, - Денісова 01
За чотири місяці 2021 року в Україні зафіксовано 126 випадків самогубств серед дітей, це більше, ніж за весь минулий рік, - Денісова 02

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Разочаровались в выборе их родителей, однозначно. За четыре месяца 2021 года в Украине зафиксировано 126 случаев самоубийств среди детей, это больше, чем за весь прошлый год, - Денисова - Цензор.НЕТ 3466
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28.05.2021 10:19 Відповісти
У мене був одногрупник (в інтернаті виріс, бо мамка - алкашка, а батька певно не знали взагалі). Вивчився (на відмінно, фізик!), женився.
У цих малолітніх є тік-ток, але нема розуму зрозуміти: у багатьох людей все значно гірше. А вони - живуть.
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28.05.2021 12:07 Відповісти
За последующие 3 года правления зеленского эти цЫфры только усугубятся, а если его выберут на второй строк, то приковывайте своих детей цепями к батарее За четыре месяца 2021 года в Украине зафиксировано 126 случаев самоубийств среди детей, это больше, чем за весь прошлый год, - Денисова - Цензор.НЕТ 1745
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28.05.2021 10:19 Відповісти
Посмотрите какую хрень в тиктоке простят. Его надо блокировать как в контакте.
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28.05.2021 10:20 Відповісти
а что там?
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28.05.2021 10:23 Відповісти
Группы смерти из россии делают свое черное дело.
Россия это клоака планеты Земля.
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28.05.2021 10:20 Відповісти
Зеленій владі зараз не до цього.
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28.05.2021 10:20 Відповісти
Достаточно закономерно. Самоубийства совершаются чаще всего детьми которым от 11-12 и до 15-16 сейчас... Это то самое поколение большая часть детства которого пришлось на 7 лет войны и полтора года "чумы"-эпидемии. Родителям было не но них. Плюс психоз в СМИ и интернете, общее озлобление и состояние страны в постоянном кризисе.
Дети выросшие в такой атфосфере нуждаются в пристальном внимании.
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28.05.2021 10:23 Відповісти
Самоубийство это кстати выход из любой ситуации За чотири місяці 2021 року в Україні зафіксовано 126 випадків самогубств серед дітей, це більше, ніж за весь минулий рік, - Денісова - Цензор.НЕТ 9180 я б даже сказал - универсальный, только вот цена такого выхода слишком высока За чотири місяці 2021 року в Україні зафіксовано 126 випадків самогубств серед дітей, це більше, ніж за весь минулий рік, - Денісова - Цензор.НЕТ 7646
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28.05.2021 11:17 Відповісти
Карантин ****.
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28.05.2021 11:05 Відповісти
ця Денисова- це теж Зе!білка, але з "НФ"? У кози є ж дочка, так вона її теж вважала: " 11-летняя девушка."Источник: https://censor.net/ru/n3267983 Не дитинка чи дівчинка?
126 випадків самогубств, але увага та акцент на львівській трагедії- чому б це?
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28.05.2021 11:36 Відповісти
естественный отбор
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28.05.2021 12:06 Відповісти
 
 