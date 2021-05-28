За чотири місяці 2021 року в Україні зафіксовано 126 випадків самогубств серед дітей, це більше, ніж за весь минулий рік, - Денісова

З початку року в Україні зафіксовано 126 випадків самогубства серед дітей і підлітків, за 2020 рік зареєстровано 123 підліткові самогубства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала в Telegram.

"Занепокоєна частими трагічними випадками, у тому числі суїцидами, які останнім часом трапляються серед дітей та підлітків. Останнім часом у ЗМІ регулярно з'являються повідомлення про трагічні випадки з дітьми, у тому числі і щодо того, як діти і підлітки вирішують звести рахунки з життям.

Причини і обставини спроб самогубств, які часто закінчуються летально, в кожному випадку різні: сварки з батьками, доведення дітей до самогубства через соцмережі, булінг – знущання та цькування з боку однокласників, або інших учасників освітнього процесу, нерозділене кохання, розлучення батьків тощо", - написала вона.

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За словами Денісової, статистика щодо випадків загибелі дітей та підлітків з цієї причини невтішна Так, за інформацією Національної поліції, за 2020 рік в України зафіксовано 123 випадки підліткових самогубств, водночас за чотири місяці поточного року кількість суїцидів або спроб становить вже 126 випадків!

"Такі випадки не залишаються поза моєю увагою. Так, за отриманою 26 травня інформацією зі ЗМІ щодо випадку, який стався у м. Львові, де через сварку з батьком випала з вікна 11-річна дівчина, мною направлено акт реагування до Львівського міського голови з вимогою щодо повного та об’єктивного з’ясування ситуації та вжиття заходів щодо захисту прав дитини, зокрема надання їй медичної та психологічної допомоги.

У зв’язку з зазначеним , закликаю центральні органи виконавчої влади: Міністерство соціальної політики, Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров’я, органи Національної поліції об’єднати свої зусилля щодо вжиття заходів, спрямованих на попередження трагічних випадків та раннє виявлення сімей в складних життєвих обставинах.

Звертаюся до керівників органів опіки та піклування, соціальних служб з вимогою більш відповідально ставитись до виконання своїх повноважень із захисту прав дітей. Адже це може врятувати здоров’я та життя дитини", - написала Денісова.



