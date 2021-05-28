Із 29 травня Кабмін заборонить використовувати повітряний простір України білоруським літакам, - ЗМІ

Кабінет Міністрів України встановить заборону на використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в Республіці Білорусь, із 00:00 29 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело в уряді

"Уряд схвалив протокольне доручення Мінінфраструктури та "Украероруху" встановити з 00:00 29 травня заборону на використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в Республіці Білорусь", - повідомило джерело.

Кабмін також доручив Мінінфраструктури, Міністерству закордонних справ та "Украероруху" поінформувати у встановленому порядку про це Білорусь.

Цю інформацію підтверджують також джерела РБК-Україна в уряді.

"Доручили встановити з 00:00 29 травня заборону на використання повітряного простору Укріани повітряними суднами, які зареєстровані в реєстрах Республіки Білорусь", - зазначив співрозмовник.

"Україна закриває повітряний простір для білоруських літаків з 00:00 29 травня, повідомляють мої джерела. Тепер вони не зможуть летіти над Україною навіть транзитом. Нагадаю, що 26 травня уряд припинив лише авіасполучення з Білоруссю. Дуже правильне рішення!" - написав у своєму телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.