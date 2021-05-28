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Білорусь (4039) Кабмін (4346) авіасполучення (477) Протасевич Роман (291)

Із 29 травня Кабмін заборонить використовувати повітряний простір України білоруським літакам, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Із 29 травня Кабмін заборонить використовувати повітряний простір України білоруським літакам, - ЗМІ

Кабінет Міністрів України встановить заборону на використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в Республіці Білорусь, із 00:00 29 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело в уряді

"Уряд схвалив протокольне доручення Мінінфраструктури та "Украероруху" встановити з 00:00 29 травня заборону на використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в Республіці Білорусь", - повідомило  джерело.

Кабмін також доручив Мінінфраструктури, Міністерству закордонних справ та "Украероруху" поінформувати у встановленому порядку про це Білорусь.

Цю інформацію підтверджують також джерела РБК-Україна в уряді.

"Доручили встановити з 00:00 29 травня заборону на використання повітряного простору Укріани повітряними суднами, які зареєстровані в реєстрах Республіки Білорусь", - зазначив співрозмовник.

"Україна закриває повітряний простір для білоруських літаків з 00:00 29 травня, повідомляють мої джерела. Тепер вони не зможуть летіти над Україною навіть транзитом. Нагадаю, що 26 травня уряд припинив лише авіасполучення з Білоруссю. Дуже правильне рішення!" - написав у своєму телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко.

Також читайте: Разумков вважає недопрацьованим рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю: Білоруські літаки продовжують літати через нашу територію

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.

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Топ коментарі
+22
Із 29 травня Кабмін заборонить використовувати повітряний простір України білоруським літакам, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7239
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28.05.2021 10:43
+12
Как видим То запрет на прямые рейсы с Минска и обратно а тепер и транзит как и большинство стран в Европе
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28.05.2021 10:30
+10
Отлично,а то хитрожопые сейчас летают через Украину в Турцию,пускай через Ростовскую теперь,а прямо сейчас на Украиной на флайтрадар с Кишинёва в Минск,а так только через черное море краснодарский край и ростов область,на запад не пойдет так как Словакия Польша и прибалтийские срраны закрыли воздушное постранство
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28.05.2021 10:31
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С 29 мая Кабмин запретит использовать воздушное пространство Украины белорусским самолетам, - СМИ - Цензор.НЕТ 1428
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28.05.2021 10:27 Відповісти
Вы на переднем плане в розовой кофочке, верно?...
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28.05.2021 10:36 Відповісти
Із 29 травня Кабмін заборонить використовувати повітряний простір України білоруським літакам, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3925
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28.05.2021 10:41 Відповісти
Із 29 травня Кабмін заборонить використовувати повітряний простір України білоруським літакам, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7239
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28.05.2021 10:43 Відповісти
Картофельный фюрер, по ходу стратег не меньше *****...
разменял всю авиационную отрасль Беларуси на бывшего блогера... Із 29 травня Кабмін заборонить використовувати повітряний простір України білоруським літакам, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5605
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28.05.2021 10:54 Відповісти
А что не так,Люба?
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28.05.2021 11:05 Відповісти
Із 29 травня Кабмін заборонить використовувати повітряний простір України білоруським літакам, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2039
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28.05.2021 10:40 Відповісти
Із 29 травня Кабмін заборонить використовувати повітряний простір України білоруським літакам, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2377
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28.05.2021 10:44 Відповісти
В каждой шутке есть доля ШУТКИ...
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28.05.2021 10:46 Відповісти
А остальное - ПРАВДА.
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28.05.2021 11:05 Відповісти
Роман, гифка с твоего Дня Рождения?
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28.05.2021 10:40 Відповісти
Был же запрет с 26-го, перенесли на 29-е?
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28.05.2021 10:28 Відповісти
Как видим То запрет на прямые рейсы с Минска и обратно а тепер и транзит как и большинство стран в Европе
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28.05.2021 10:30 Відповісти
Не совсем. 26 был запрет на рейсы украинских авиакомпаний в Беларусь и из Беларуси. А ето запрет на полети именно беларуских самолетов над Украиной.
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28.05.2021 10:35 Відповісти
Правильне рішення! С 29 мая Кабмин запретит использовать воздушное пространство Украины белорусским самолетам, - СМИ - Цензор.НЕТ 3311
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28.05.2021 10:30 Відповісти
Із 29 травня Кабмін заборонить використовувати повітряний простір України білоруським літакам, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1717
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28.05.2021 10:45 Відповісти
бульботеррорист не только против чужих "боингов", с автоматом против своего народа... до такого срама даже диктаторы африки не доходили..
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28.05.2021 10:55 Відповісти
Отлично,а то хитрожопые сейчас летают через Украину в Турцию,пускай через Ростовскую теперь,а прямо сейчас на Украиной на флайтрадар с Кишинёва в Минск,а так только через черное море краснодарский край и ростов область,на запад не пойдет так как Словакия Польша и прибалтийские срраны закрыли воздушное постранство
показати весь коментар
28.05.2021 10:31 Відповісти
Із 29 травня Кабмін заборонить використовувати повітряний простір України білоруським літакам, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1260
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28.05.2021 10:34 Відповісти
а тем временем
https://www.flightradar24.com/FORTE10/27da502f
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28.05.2021 10:32 Відповісти
Ну а якщо залетить у повітряний простір України якийсь бульболітак, що будете примусово саджати?
Думаю що ні. Надасте коридор, помашете і ручкою у супровід. Максимально це відправите ноту до МЗС Білорусі і все.
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28.05.2021 10:33 Відповісти
Сбивать вас будем.
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28.05.2021 10:45 Відповісти
Зачем сбивать? Посадят принудительно,
самолет арестуют за нарушение границы...
а пассажиров и экипаж отправят обратно на дрезине...
Із 29 травня Кабмін заборонить використовувати повітряний простір України білоруським літакам, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9372
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28.05.2021 10:49 Відповісти
По-твоему лучше, конечно, сбить с людьми вместе? Із 29 травня Кабмін заборонить використовувати повітряний простір України білоруським літакам, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2315
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28.05.2021 10:54 Відповісти
Успешная операция "Шубертовцы" есть ответ на проваленную операцию "Вагнеровцы"...
И ни каких утечек информации. И самолет посадили даже без "внезапно заболевшего пассажира".
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28.05.2021 10:34 Відповісти
"Шубертовці" були,а чи були "вагнеровці"?Де той Білінгкет,чи вже обісрався?
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28.05.2021 10:41 Відповісти
Лошара.
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28.05.2021 10:46 Відповісти
Нарешті !
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28.05.2021 10:39 Відповісти
Как погода в Рязани, мокша?
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28.05.2021 10:46 Відповісти
Беларусь - это "внешний мир"?
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28.05.2021 10:50 Відповісти
Ого, как тебя покусал телевизор в Мухосранске...
Із 29 травня Кабмін заборонить використовувати повітряний простір України білоруським літакам, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4754
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28.05.2021 10:51 Відповісти
полуколониальная белорусь и враждебно-злобная кацапия это твой "мир"? - это всемирное зло!!!
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28.05.2021 10:51 Відповісти
Моя ты бубочка лахтинская! Ты давай, старайся там, дуйся, тужься. Лучше, чтобы ты вспотел хорошенько. Иначе твои туповатые высеры даже твой же куратор не заценит. И перелогинься, ты спалился сразу и бесповоротно. Флажок лучше сразу цепляй правильный - власовскую тряпку.
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28.05.2021 10:57 Відповісти
Із 29 травня Кабмін заборонить використовувати повітряний простір України білоруським літакам, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 900
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28.05.2021 11:00 Відповісти
Власов плучил Героя защищая Киев, выжил... сталин дал новую армию и отправил в тыл немцам гдето под вологлой-рязанью, оправил а жрать не обеспечил. солдаты от голода ели друг друга... побросали все оружие, кто выжил, разбрелись кто куда.... Власов с военно-полевой женой пробираясь к "своим" заночевал в какой то кацапской деревушке... кацапы обрадовались такой удаче и за рейхсмарки сдали его немцам... как после такого защищать совдепию и не перейти служить до немцев? - святое дело.
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28.05.2021 11:12 Відповісти
Дорого для бульбоупыря обходится воздушный терроризм.... репу чешет и все равно пускает бульбы...
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28.05.2021 10:45 Відповісти
А так оно всегда:если дружишь с Расеюшкой,то посрешься со всем остальным миром.Ну,кроме Никарагуа.Надо выбирать
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28.05.2021 11:09 Відповісти
Ріднішого за Білоруський для Українців народу немає в цілому Всесвіті. "бацьки" і "клоуни" з часом згинуть, "як роса на сонці", а русичі-українці і білоруси-литвини залишаться навіки-вічні. І з гіркотою згадуватимуть ці "санкції і заборони" на шкоду братам і сестрам і на радість чужим і геть байдужим до нас народам...
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28.05.2021 11:11 Відповісти
шо за мацковский бред? рідніших, окрім таких же як і сам - українців, нема нікого, ці кремлевські брехливі байки разраховані на несформовані мозги, так набагато легче колонізувати довірчивих овець... всі длюди брати. в том числі й папуаси, але не рідні...
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28.05.2021 11:17 Відповісти
Слово "русичи" придумали мокши из Залесья,
так они это назвали вагоны для поездов метро...

А если ты имеешь в виду национальность Киевской Руси?
То она так и назвывалась "русь"...
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28.05.2021 11:29 Відповісти
Шо? Апять?

Наступного тижня певно знову заборонять...
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28.05.2021 11:33 Відповісти
Ось діамант: Газа. ХАМАС признал Лукашенко террористической организацией.
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28.05.2021 12:19 Відповісти
Знову, вибачте, прикидаються дурниками.
А якщо літак _не зареєстрований_ в Білорусі, але летить з Білорусі - пропускаємо?
Є купа літаків, які зареєстровані в одних країнах, а базуються в інших.
А ті, що зараз зареєстровані в Білорусі, завтра перереєструють в ОАЕ, і що далі ?
Потрібно просто закрити повітряний кордон з Білоруссю, "замість тисячі слів".
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28.05.2021 12:27 Відповісти
 
 