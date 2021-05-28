Із 29 травня Кабмін заборонить використовувати повітряний простір України білоруським літакам, - ЗМІ
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Кабінет Міністрів України встановить заборону на використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в Республіці Білорусь, із 00:00 29 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело в уряді
"Уряд схвалив протокольне доручення Мінінфраструктури та "Украероруху" встановити з 00:00 29 травня заборону на використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в Республіці Білорусь", - повідомило джерело.
Кабмін також доручив Мінінфраструктури, Міністерству закордонних справ та "Украероруху" поінформувати у встановленому порядку про це Білорусь.
Цю інформацію підтверджують також джерела РБК-Україна в уряді.
"Доручили встановити з 00:00 29 травня заборону на використання повітряного простору Укріани повітряними суднами, які зареєстровані в реєстрах Республіки Білорусь", - зазначив співрозмовник.
"Україна закриває повітряний простір для білоруських літаків з 00:00 29 травня, повідомляють мої джерела. Тепер вони не зможуть летіти над Україною навіть транзитом. Нагадаю, що 26 травня уряд припинив лише авіасполучення з Білоруссю. Дуже правильне рішення!" - написав у своєму телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.
У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.
Будь ласка, зачекайте...
разменял всю авиационную отрасль Беларуси на бывшего блогера...
https://www.flightradar24.com/FORTE10/27da502f
Думаю що ні. Надасте коридор, помашете і ручкою у супровід. Максимально це відправите ноту до МЗС Білорусі і все.
самолет арестуют за нарушение границы...
а пассажиров и экипаж отправят обратно на дрезине...
И ни каких утечек информации. И самолет посадили даже без "внезапно заболевшего пассажира".
так они это назвали вагоны для поездов метро...
А если ты имеешь в виду национальность Киевской Руси?
То она так и назвывалась "русь"...
Наступного тижня певно знову заборонять...
А якщо літак _не зареєстрований_ в Білорусі, але летить з Білорусі - пропускаємо?
Є купа літаків, які зареєстровані в одних країнах, а базуються в інших.
А ті, що зараз зареєстровані в Білорусі, завтра перереєструють в ОАЕ, і що далі ?
Потрібно просто закрити повітряний кордон з Білоруссю, "замість тисячі слів".