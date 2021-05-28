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Новини Політика України Агресія Росії проти України
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Велика Британія (3683) перемовини (2484) Польща (5178) США (14499) Туреччина (2256) Донбас (21733) нормандська четвірка (1523) Рудик Кіра (104)

Президент і його команда мають створити новий майданчик для переговорів щодо Донбасу, - Рудик

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент і його команда мають створити новий майданчик для переговорів щодо Донбасу, - Рудик

Переговори в нормандському форматі не приносять очікуваних результатів. Українська влада повинна знайти нові майданчики для переговорів і залучити до них сильних союзників.

Про це лідерка партії "Голос" Кіра Рудик заявила в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Рудик наголосила, що перемовини в Нормандському форматі не приносять жодного результату. Тим часом, на Донбасі гинуть українські захисники. Тому влада повинна діяти, а не просто думати про зміну локації для перемовин.

"Нікого вже не дивує, що зустріч помічників-консультантів в Нормандському форматі не принесла результатів. Це знак того, що потрібно створювати нові майданчики для перемовин. Це те, що повинен зараз зробити президент та його команда - створити новий майданчик для доведення позиції України та тиску на країну-агресора. Адже це те, що можна зробити зараз", - заявила Кіра Рудик.

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Вона також зазначила, що Україна має залучити до перемовин щодо Донбасу й інші країни, які зацікавленні у відновленні миру у центрі Європи.

"Єдиний спосіб закінчити війну на українських умовах - залучити до перемовин сильних союзників. Це може відбутись у двох додаткових форматах. У першому варіанті, ми залучаємо США та Британію, а у другому - Польщу та Туреччину. Це також може спрацювати", - вважає нардепка.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
він може.... Президент и его команда должны создать новую площадку для переговоров по Донбассу с привлечением сильных союзников, - Рудик - Цензор.НЕТ 7731

Президент и его команда должны создать новую площадку для переговоров по Донбассу с привлечением сильных союзников, - Рудик - Цензор.НЕТ 4698
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28.05.2021 11:42
+7
Президент и его команда должны создать новую площадку для переговоров по Донбассу, - Рудик - Цензор.НЕТ 7991
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28.05.2021 11:47
+5
Начнем с того, что ЗЕ-власть Запад перестал воспринимать вобще.

Т.е. уже абсолютно пофигу, что предпримет ЗЕ. Будет так, как решит Запад, а не ЗЕ.
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28.05.2021 11:44
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він може.... Президент и его команда должны создать новую площадку для переговоров по Донбассу с привлечением сильных союзников, - Рудик - Цензор.НЕТ 7731

Президент и его команда должны создать новую площадку для переговоров по Донбассу с привлечением сильных союзников, - Рудик - Цензор.НЕТ 4698
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28.05.2021 11:42 Відповісти
Бо то від папєрєднікав ще не вивітрилося.
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28.05.2021 11:44 Відповісти
А я думаю, що то від косовороток зелених сєпарів смердить. Президент и его команда должны создать новую площадку для переговоров по Донбассу, - Рудик - Цензор.НЕТ 9134
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28.05.2021 11:46 Відповісти
думаешь что тебе папередники в рот насрали?..
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28.05.2021 11:56 Відповісти
Мысли Зеленского лихорадочно мечутся в кругу "заглянуть в глаза Путину", очерченного Ермаком. Выплаты "задолженности" по пенсиям уже давно ставшим гражданам России и голосующих на ее выборах персонажам, "свободная экономическая зона" для Донбасса, намечающийся референдум о "статусе Донбасса", "продолжение минских переговоров ТКГ" вне Минска - смешались в кучу идиоты и шпионы ... © TZe Inform
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28.05.2021 13:21 Відповісти
Осталось привлечь союзников с Проксимы Центавра и Беты Лебедя. Все остальные, земные, еще не проржались с "літаки летять, будем бамбіть!"
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28.05.2021 11:44 Відповісти
Ця Рудик на побігушках у зелених-підлиза
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28.05.2021 11:44 Відповісти
А может у шоколадных? Президент і його команда мають створити новий майданчик для переговорів щодо Донбасу, - Рудик - Цензор.НЕТ 5613
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28.05.2021 12:07 Відповісти
Начнем с того, что ЗЕ-власть Запад перестал воспринимать вобще.

Т.е. уже абсолютно пофигу, что предпримет ЗЕ. Будет так, как решит Запад, а не ЗЕ.
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28.05.2021 11:44 Відповісти
Президент и его команда должны создать новую площадку для переговоров по Донбассу, - Рудик - Цензор.НЕТ 7991
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28.05.2021 11:47 Відповісти
Так , Вроде у нас Парламентско , - Президентская республика , - так кто кому Должен , - Вы там разберитесь с долгами и отдайте народу Украины.
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28.05.2021 11:48 Відповісти
Крымскую платформу создаете? Молодцы. Так вот не разделяйте Крым и Донбасс. Это все Украина и ее топчет сапог агрессора. Включите туда же и пропагандонскую войну Московии против Украины. Все газовые, конфетные, сырные войны. Всех Ермаков туда же. Это все элементы одной войны.
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28.05.2021 11:49 Відповісти
А кто главным танцором будет на площадке? Впрочем, как всегда, - дабы ему яйца не мешали.
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28.05.2021 11:53 Відповісти
Вы это серьёзно? Рудик серьёзно верит что власть двоечников,шутов гороховых и наркоманов вперемешку с ворьём,проститутками и предателями способна что то создать кроме балагана?!
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28.05.2021 12:09 Відповісти
создают информационный шум.
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28.05.2021 12:44 Відповісти
кіра, там слизько, помовч.
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28.05.2021 12:32 Відповісти
Владі зараз не до цього, вирішують проблему створення "сценічної площадки" на День Незалежності і чи запрошувати знову Могилевську і Сердючку з "зайчиками".
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28.05.2021 17:09 Відповісти
 
 