Президент і його команда мають створити новий майданчик для переговорів щодо Донбасу, - Рудик

Переговори в нормандському форматі не приносять очікуваних результатів. Українська влада повинна знайти нові майданчики для переговорів і залучити до них сильних союзників.

Про це лідерка партії "Голос" Кіра Рудик заявила в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Рудик наголосила, що перемовини в Нормандському форматі не приносять жодного результату. Тим часом, на Донбасі гинуть українські захисники. Тому влада повинна діяти, а не просто думати про зміну локації для перемовин.

"Нікого вже не дивує, що зустріч помічників-консультантів в Нормандському форматі не принесла результатів. Це знак того, що потрібно створювати нові майданчики для перемовин. Це те, що повинен зараз зробити президент та його команда - створити новий майданчик для доведення позиції України та тиску на країну-агресора. Адже це те, що можна зробити зараз", - заявила Кіра Рудик.

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Вона також зазначила, що Україна має залучити до перемовин щодо Донбасу й інші країни, які зацікавленні у відновленні миру у центрі Європи.

"Єдиний спосіб закінчити війну на українських умовах - залучити до перемовин сильних союзників. Це може відбутись у двох додаткових форматах. У першому варіанті, ми залучаємо США та Британію, а у другому - Польщу та Туреччину. Це також може спрацювати", - вважає нардепка.