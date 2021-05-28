В українських вишах навчається 76,5 тис. іноземних студентів, з них майже 50% на медичних спеціальностях, - Міносвіти

В українських закладах вищої освіти навчається 76,5 тис. іноземних студентів, половина з яких - на медичних спеціальностях.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України, передає Цензор.НЕТ.

"Порівняно з 2011 роком кількість іноземних студентів, які навчалися в Україні, постійно зростала. Станом на 1 січня 2021 року їхня кількість становила 76 548 студентів (у 2018 році було 75 605)", - уточнює пресслужба Міносвіти.

Зазначається, що за походженням та кількістю іноземних студентів, які навчаються в закладах вищої освіти України, лідирують такі країни: Індія - 18 095 осіб, Марокко - 8832, Туркменістан - 5322, Азербайджан - 4628, Нігерія - 4227, Китай - 4055, Туреччина - 3999, Єгипет - 3048, Ізраїль - 2107, Узбекистан - 1585 осіб.

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У відомстві додають, що з них 68 908 осіб перебувають на основному навчанні, це становить 90,02%; мовна підготовка, відповідно, 4936 (6,45%); післядипломна освіта - 1719 (2,25%); аспірантура, докторантура - 974 (1,27%); за програмами академічної мобільності - 11 (0,001%).

Найпопулярнішими вишами, де навчаються іноземні студенти в Україні, є: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харківський національний медичний університет, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Одеський національний медичний університет, Запорізький державний медичний університет, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, Дніпровський державний медичний університет, Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського МОЗ України, Буковинський державний медичний університет та Київський національний університет імені Т. Шевченка

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Серед спеціальностей, які обрали іноземні студенти, найпопулярнішими є медичні – майже 50%, а саме: медицина (36,81%), стоматологія (6,46 %), лікувальна справа (4,02%), менеджмент (4,04%), фармація, промислова фармація (4,00%), середня освіта (2,32%), право (2,01%), архітектура та будівництво (1,72%), фінанси, банківська справа та страхування (1,7%) та економіка (1,60%)