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В українських вишах навчається 76,5 тис. іноземних студентів, з них майже 50% на медичних спеціальностях, - Міносвіти

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В українських вишах навчається 76,5 тис. іноземних студентів, з них майже 50% на медичних спеціальностях, - Міносвіти

В українських закладах вищої освіти навчається 76,5 тис. іноземних студентів, половина з яких - на медичних спеціальностях.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України, передає Цензор.НЕТ.

"Порівняно з 2011 роком кількість іноземних студентів, які навчалися в Україні, постійно зростала. Станом на 1 січня 2021 року їхня кількість становила 76 548 студентів (у 2018 році було 75 605)", - уточнює пресслужба Міносвіти.

Зазначається, що за походженням та кількістю іноземних студентів, які навчаються в закладах вищої освіти України, лідирують такі країни: Індія - 18 095 осіб, Марокко - 8832, Туркменістан - 5322, Азербайджан - 4628, Нігерія - 4227, Китай - 4055, Туреччина - 3999, Єгипет - 3048, Ізраїль - 2107, Узбекистан - 1585 осіб.

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У відомстві додають, що з них 68 908 осіб перебувають на основному навчанні, це становить 90,02%; мовна підготовка, відповідно, 4936 (6,45%); післядипломна освіта - 1719 (2,25%); аспірантура, докторантура - 974 (1,27%); за програмами академічної мобільності - 11 (0,001%).

Найпопулярнішими вишами, де навчаються іноземні студенти в Україні, є: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харківський національний медичний університет, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Одеський національний медичний університет, Запорізький державний медичний університет, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, Дніпровський державний медичний університет, Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського МОЗ України, Буковинський державний медичний університет та Київський національний університет імені Т. Шевченка

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Серед спеціальностей, які обрали іноземні студенти, найпопулярнішими є медичні – майже 50%, а саме: медицина (36,81%), стоматологія (6,46 %), лікувальна справа (4,02%), менеджмент (4,04%), фармація, промислова фармація (4,00%), середня освіта (2,32%), право (2,01%), архітектура та будівництво (1,72%), фінанси, банківська справа та страхування (1,7%) та економіка (1,60%)

Автор: Наталя Джума
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Зебобики, вот эти граждане племени Тумба-Юмба будут вас лечить в ближайшем будущем В украинских вузах обучаются 76,5 тыс. иностранных студентов, из них почти 50% на медицинских специальностях, - Минобразования - Цензор.НЕТ 6575
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28.05.2021 11:58 Відповісти
Ми вже звикли до дітей-мулатів )
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28.05.2021 11:58 Відповісти
Ну, не маніпулюйте словами. Не навчаються, а іноді відвідують заняття 😉 Викладачі, які ведуть пари в іноземців це дуже добре знають.
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28.05.2021 12:04 Відповісти
Що до медиків...
То потрібно щоб 100% викладачів лікувались перші п'ять років виключно у своїх колишніх студентів.
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28.05.2021 12:06 Відповісти
До чого викладачі, якщо студенти не хочуть вчитись. І не виженеш, валюта виплачена, ректор задоволений.
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28.05.2021 12:23 Відповісти
у нас есть медицина???
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28.05.2021 12:13 Відповісти
В связи с авиа-кризисом внезапно узнал, что медики Украины массово отправляют пациентов в Минск на трансплантацию. Что-то не то у нас в Датском королевстве.
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28.05.2021 12:22 Відповісти
 
 