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Разумков підтримує повну заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков підтримує повну заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підтримує заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на виступ спікера.

"Щодо імпорту електроенергії, ці розмови тривають давно, і в принципі ми розуміємо, система у нас замкнута, Україна, Білорусь, Росія, Молдова ще з радянських часів пов'язані між собою. Тому говорити, що це виключно білоруська електроенергія, а не російська - досить важко. Тому, здебільшого, я вважаю, що це правильний підхід", - сказав Разумков в ефірі Радіо НВ в четвер.

При цьому він висловив надію, що через кілька років Україна зможе інтегруватися в європейську систему енергозабезпечення.

Нагадаємо, 26 травня НРКЕКП обмежила до 0 МВт доступну пропускну здатність для імпорту електроенергії в Україну з Росії і Білорусі тільки до 1 жовтня 2021 року. При цьому підписаний президентом Зеленським закон передбачав заборону до 31 грудня 2021 року. Тимчасове рішення НКРЕКП розкритикували народні депутати, вимагаючи повної заборони. Також за повну заборону імпорту виступило Міненерго.

Автор: Анастасія Потіха
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Ахмєтов теж задоволений
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28.05.2021 11:56 Відповісти
у нас своего газа как грязи, Кувейт отдыхает, а 2000 буровых установок делают новые дырки в круглосуточном режиме.
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28.05.2021 12:21 Відповісти
а чи не пора разумкову, холую ахмєтова, позбутися крісла спікера верховного кнесету?
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28.05.2021 12:02 Відповісти
При этом он выразил надежду, что через несколько лет Украина сможет интегрироваться в европейскую систему энергообеспечения Источник: https://censor.net/ru/n3268012

З такою владою, з таким підходом, нажаль, цього не станеться. Допоки їх не проженуть драною мітлою.
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28.05.2021 12:07 Відповісти
Імпортувати електроенергію з Білорусі будемо лише тоді, коли там не залишиться жодного російськомовного білоруса. От і подивимося, що для білорусів важливіше - добробут, чи російська мова.
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28.05.2021 12:10 Відповісти
Разумков підтримує повну заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі - Цензор.НЕТ 715.
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28.05.2021 12:18 Відповісти
Всі українці теж підтримують заборону і проти фінансування тероризму .
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28.05.2021 13:26 Відповісти
 
 