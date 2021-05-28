За добу в Києві 15 осіб померли від COVID-19, виявлено 384 нові випадки захворювання, - Кличко

За минулу добу в Києві виявили 384 хворих на COVID-19. Померли 15 осіб.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"384 підтверджені випадки захворювання на COVID-19 за добу в столиці. Померли 15 осіб: 7 жінок і 8 чоловіків. Загалом за період пандемії в місті 5070 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 205 901", - повідомив Кличко.

Так, захворіли 218 жінок віком від 18 до 94 років і 148 чоловіків віком від 18 до 86 років. А також 9 дівчаток віком від 8 місяців до 17 років і 9 хлопчиків від 1 року місяців до 15 років. Також захворіли 9 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 62 хворих на COVID-19, а також 87 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Одужали минулу добу 4180 осіб. Загалом коронавірус подолали 161 житель столиці.

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"Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському - 87, Солом'янському районі - 82 та Голосіївському районах - 74 випадки", - зазначив Кличко.

"Кількість госпіталізованих зменшується, але багато хто все ще перебуває у важкому стані. Летальність залишається високою", - додав мер.