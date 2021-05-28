Білорусь із червня може зупинити поставки бензину А-95 в Україну, - ЗМІ

Білоруська нафтова компанія поки не підтверджує поставки бензину марки А-95 для українських контрагентів на червень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це виданню enkorr повідомили власники терм-контрактів на поставку бензину від БНК.

"Сьогодні нам сказали, що по А-95 поставок не буде зовсім. Тим часом по А-92 буде поставлений повний обсяг", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що причини такого рішення невідомі.

Друге джерело повідомило, що в разі зупинки постачання А-95 в Україну по репутації надійного постачальника БНК буде завдано нищівного удару.

У Консалтинговій групі "А-95" вважають, що в разі припинення поставок бензину А-95 з Білорусі на ринку може утворитися дефіцит. За даними групи, середньомісячні поставки білоруського А-95 у 2021 році дорівнювали 55 тис. т, що становить приблизно 50% ринку цієї марки.

Глава консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн у Facebook повідомив: "Найгірше рішення, яке могли ухвалити білоруси в поточній ситуації, - закрити поставку бензину А-95 в Україну, де їхній продукт становить 50% ринку. З іншого боку, ще один сигнал нам, третій за цю весну".

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