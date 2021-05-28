УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6175 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
18 980 106
Білорусь (5972) бензин (182) паливо (408)

Білорусь із червня може зупинити поставки бензину А-95 в Україну, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Білорусь із червня може зупинити поставки бензину А-95 в Україну, - ЗМІ

Білоруська нафтова компанія поки не підтверджує поставки бензину марки А-95 для українських контрагентів на червень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це виданню enkorr повідомили власники терм-контрактів на поставку бензину від БНК.

"Сьогодні нам сказали, що по А-95 поставок не буде зовсім. Тим часом по А-92 буде поставлений повний обсяг", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що причини такого рішення невідомі.

Друге джерело повідомило, що в разі зупинки постачання А-95 в Україну по репутації надійного постачальника БНК буде завдано нищівного удару.

У Консалтинговій групі "А-95" вважають, що в разі припинення поставок бензину А-95 з Білорусі на ринку може утворитися дефіцит. За даними групи, середньомісячні поставки білоруського А-95 у 2021 році дорівнювали 55 тис. т, що становить приблизно 50% ринку цієї марки.

Глава консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн у Facebook повідомив: "Найгірше рішення, яке могли ухвалити білоруси в поточній ситуації, - закрити поставку бензину А-95 в Україну, де їхній продукт становить 50% ринку. З іншого боку, ще один сигнал нам, третій за цю весну".

Також читайте: Дипломатичні відносини Латвії з Білоруссю заморожені, - посол Семаніс

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+32
Неужели неясно было, что Беларусь есть то же самое, что и Московия? Трудно было просчитать ситуацию с топливом? Дальше пойдут калийные удобрения, что-то еще. Искать альтернативу и срочно. Литва, Румыния торгуют бензинами, свои НПЗ восстановить в конце концов и забить на кацапские выходки. Нефти нет? А куда девается нефть нашей добычи? Мало? Станция Прилуки заставлена цистернами с нефтью постоянно. Куда она уходит? У арабов нефти дохренища. Труб нет? Труб валом! Разбираться в проблеме никто не хочет, потому что всякие бени с Ринатами давно под себя сгребли все ценное. А они у нас священные коровы.
показати весь коментар
28.05.2021 12:36
+27
Два нафтопереробних заводи , на заході України ( Надвірна і Дрогобич ) , розвалено бєнєю коломийським ! Але ж він , для бубасика - пам"ятник !
показати весь коментар
28.05.2021 12:34
+27
Нам будет плохо некоторое время. Свято место пусто недолго будет Дефицит закроют поставками из стран Прибалтики, Польши. А Беларусь куда непоставленный в Украину бензин денет? Пингвинам отвезет или остановит заводы?
показати весь коментар
28.05.2021 12:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А вы думаете зе-быдло как-то просчитало последствия воздушной блокады Белорусии?
показати весь коментар
28.05.2021 13:41 Відповісти
Та в них того гуталіна хоть жопой єшь -- от хай і їдять!
показати весь коментар
28.05.2021 13:47 Відповісти
Бульбофюрер потеряет рынок сбыта. Свято место пусто не бывает. А вот потом назад отбить рынок сомневаюсь что получится.
показати весь коментар
28.05.2021 14:01 Відповісти
Одесский нефтеперегонный сколько простаивает?? Наверное и порезан на металобрухт частично................
А "ЗЕ" к арабам(Эмираты, Кувейт..) уже трижды лётал!! Танкер нефти уже бы не один в Одессе разгрузили!!
показати весь коментар
28.05.2021 15:39 Відповісти
29 лет говорят Украине и власти, баранье стройте НПЗ... танкерами нефть таскать, но ни кому это на фиг не нужно.., порезать заводы, продать все и своровать, и обанкротить....натура воровского олигархата - Коломойского..фирташей, ахметок.
показати весь коментар
28.05.2021 16:30 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 