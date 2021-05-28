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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Боррель про перешкоди для вильотів європейських літаків до Москви: Стежитимемо за ситуацією для вжиття заходів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Боррель про перешкоди для вильотів європейських літаків до Москви: Стежитимемо за ситуацією для вжиття заходів

У Євросоюзі поки не розуміють, чи є скасування європейських рейсів у Москву окремими випадками, або це нове загальне правило для всіх. У зв'язку з цим стежитимуть за ситуацією з метою вжиття подальших заходів.

Про це заявив у п'ятницю глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Учора з'явилися новини про перешкоди для вильотів європейських літаків у Москву. Це велике порушення повітряного руху. Однак ми поки не знаємо, чи буде це відбуватися час від часу, чи це загальна норма, щоб змусити європейські літаки пролітати над Білоруссю", - заявив Боррель.

"Нам доведеться почекати і подивитися, щоб вжити заходів", - наголосив глава дипломатії ЄС.

Крім того, Боррель, кажучи про ситуацію зі скасуванням рейсів, зазначив, що через це "завжди є ризик ескалації" напруженості між ЄС і РФ.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Продолжай наблюдение Боррель о препятствиях для вылетов европейских самолетов в Москву: Наблюдаем за ситуацией для принятия мер - Цензор.НЕТ 4565 Ничтожество!
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28.05.2021 12:31
+5
Ого, сейчас будет очень глубокая обеспокоенность
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28.05.2021 12:32
+2
Внимание! Путлеровский бот.
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28.05.2021 12:40
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Продолжай наблюдение Боррель о препятствиях для вылетов европейских самолетов в Москву: Наблюдаем за ситуацией для принятия мер - Цензор.НЕТ 4565 Ничтожество!
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28.05.2021 12:31 Відповісти
твой гав он не услышит, зачем такое писать, если тебя не слышат?
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28.05.2021 13:11 Відповісти
Да? Ну ладно. Просто забыл спросить у тебя разрешение.
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28.05.2021 13:16 Відповісти
я тебе не указ, но ты понимаешь, что такое оскорбление не дойдет до адресата?
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28.05.2021 13:27 Відповісти
_Ты же понимаешь что комменты на Цензоре люди пишут не для политиканов Запада? Ведь понимаешь?
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28.05.2021 13:42 Відповісти
а для чего?
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28.05.2021 14:16 Відповісти
Ого, сейчас будет очень глубокая обеспокоенность
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28.05.2021 12:32 Відповісти
- Почему все называют захват самолёта Ryanair блестящей операцией? - Потому что за ней просвечивают две тщательно скрываемые лысины......
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28.05.2021 12:34 Відповісти
Внимание! Путлеровский бот.
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28.05.2021 12:40 Відповісти
Есть ощущение, что вместо ЕС, ПАСЕ, Совбеза ООН и самой ООН можно посадить одного дурачка, который будет за всем наблюдать и выражать по четным озабоченность, а по нечетным обеспокоенность.
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28.05.2021 12:46 Відповісти
Понаблюдаем года так до 2047го, может потом примем решение. А вообще нужно борреля ещё раз в Москву заслать, поискать диалоги с шизофрениками
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28.05.2021 12:49 Відповісти
Давайте принимайте. Летать в Китай и Японию будете через Штаты. Быстро отрезвляет
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28.05.2021 12:49 Відповісти
Внимание! Путлеровский бот.
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28.05.2021 12:52 Відповісти
Боррель про перешкоди для вильотів європейських літаків до Москви: Стежитимемо за ситуацією для вжиття заходів - Цензор.НЕТ 4678 козломордый
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28.05.2021 12:52 Відповісти
Aefolot mozno zabanit i drugyje tam raski s Bermudskix ostrovov Боррель про перешкоди для вильотів європейських літаків до Москви: Стежитимемо за ситуацією для вжиття заходів - Цензор.НЕТ 882
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28.05.2021 12:57 Відповісти
Litvu aeroflot neletit,no za to drugoj letit i tocno kak emu skazano opojdia Belorus
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28.05.2021 12:59 Відповісти
Наблюдаем за ситуацией для принятия мер

И что там видно? наблюдатель, млять
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28.05.2021 13:15 Відповісти
Взагалі не бачу проблем . Нада проста пєрєстать лєтать в говнострану Московія .
А ще , рейси в столицю лаптєногих , можна щодня переносити або на завтра , або на пізніше , або на потім . Це буде навіть прікольно .
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28.05.2021 13:45 Відповісти
 
 