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16-річна мешканка Горлівки втекла з ОРДЛО, перейшовши мінне поле, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

16-річна мешканка Горлівки втекла з ОРДЛО, перейшовши мінне поле, - МВС

Учора близько 23:00 на позиції Збройних сил України з боку "ДНР" біля смт Верхньоторецьке вийшла 16-річна дівчина. Вона разом з бабусею, яка є її опікуном, проживає в Горлівці і має паспорт так званої Донецької народної республіки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Департамент комунікації МВС України.

Правоохоронці встановили, що неповнолітня, після відпочинку з друзями, перетинаючи мінні поля, свідомо прийшла на лінію розмежування біля смт Верхньоторецьке. Вона повідомила про бажання проживати на території неокупованої України. За словами дівчини, у неї є родичі в Західній Україні.

Зараз дівчиною займається ювенальна поліція Донеччини та соціальна служба. Її оглянули медики, тілесних ушкоджень у неї немає. З дівчиною працюють психологи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді хочуть спростити оформлення паспортів для мешканців окупованих територій України

Зазначається, що до встановлення всіх обставин неповнолітня буде перебувати в притулку під наглядом поліцейських і працівників органів опіки дітей.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+88
16-летняя жительница Горловки сбежала из ОРДЛО, перейдя минное поле, - МВД - Цензор.НЕТ 2795
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28.05.2021 12:43
+72
Цитата Виктора Суворова : "По моему убеждению, только та страна, в которую люди толпами бегут со всего света, имеет право давать советы другим о том, как надо жить. Та же страна, из которой люди прорываются через границу на танках, улетают на самодельных воздушных шарах и гиперзвуковых истребителях, прорываются через минные поля под пулеметным огнем, преследуемые сворами сторожевых псов, та страна никого и ничему учить не должна. Нет у нее такого права"
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28.05.2021 12:41
+67
отправьте бабке кого-нибудь взамен внучки.
Кива вон говорил шо там класно.
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28.05.2021 12:40
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з дівчиною працюють психологи...
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28.05.2021 14:57 Відповісти
Як втеча с Північної Кореї 16-річна мешканка Горлівки втекла з ОРДЛО, перейшовши мінне поле, - МВС - Цензор.НЕТ 269
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28.05.2021 13:32 Відповісти
Те , що Росія - гамно , розуміють вже навіть діти .
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28.05.2021 13:33 Відповісти
Добре що це не сєпарка надя савченко
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28.05.2021 13:35 Відповісти
Ну минное поле она как-то прошла, скажем повезло, но как она прошла передовые позиции ДНРовцев?
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28.05.2021 13:37 Відповісти
Ти подивися на відео з дронів на ті сєпарські позиції. Там немає суцільної лінії укріплень, а тим більше, сєпарів на кожному метрі.
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28.05.2021 13:46 Відповісти
Бо це украінка , справжня , і прокапацський Лунандон це не іі..
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28.05.2021 13:45 Відповісти
Нехай щастить дитині, а іншим лугандонам російською "нех*й шастать".
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28.05.2021 14:22 Відповісти
не злитесь , девка молодец!
Когда то мексиканцы на автом. камерах переплывали в США и никакие стены удержать не могли ГДР овцев перелазивших через Берлинскую стену в ФРГ а в им стреляли в спину.
Только Сев.Корейцы боятся бежать в Юж.Корею
Еще годик и молодежь попрет с ДЫРЫ через мин. поля и реки.
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28.05.2021 14:23 Відповісти
вы кстати ошибаетесь... несмотря на жесточайший террор северокорейцы таки бегут из коммунистического рая к проклятым буржуинам... примерно по одной тысяче беглецов в год
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28.05.2021 14:30 Відповісти
Дуже добре. Мінус один боєць армії терористів.
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28.05.2021 14:30 Відповісти
Зараз дізнається яке "зниження тарифів" підготував Бубачка на найближчий час та про розкрадання земель з 1 липня і попреться по минах обратно....
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28.05.2021 15:41 Відповісти
Если из донецкого "русского рая" готовы убегать даже по минному полю, тогда что они там такое "построили"?
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28.05.2021 16:14 Відповісти
"соцiалiстiческiй лагеръ"
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28.05.2021 17:16 Відповісти
русскай мор называется.
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28.05.2021 18:26 Відповісти
Там стойло для местных баранов и залётных пастухов.
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31.05.2021 21:21 Відповісти
Только водка прочищает умы у зомбей
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28.05.2021 17:27 Відповісти
Нет. Она просто (при достаточной дозе) отключает мозг, засранный писелёв-TV и в дело вступают рефлексы 16-річна мешканка Горлівки втекла з ОРДЛО, перейшовши мінне поле, - МВС - Цензор.НЕТ 3160
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28.05.2021 18:55 Відповісти
Там водка только способствует зомбированию.))
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31.05.2021 21:18 Відповісти
16 лет - такой возраст, что от горловских ухажёров, пришлось бежать аж по минным полям.
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28.05.2021 19:43 Відповісти
Да ещё и ночью.
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31.05.2021 21:19 Відповісти
Вот тебе ,бабушка. и Юрьев день...Это как же там, в ДыНыРы "хорошо" что оттеда бегут даже через минные поля? Ну этой республике долго не простоять,никак не продержаться! 16-річна мешканка Горлівки втекла з ОРДЛО, перейшовши мінне поле, - МВС - Цензор.НЕТ 5110
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28.05.2021 20:44 Відповісти
Теперь шобы в приюте воспитатели не оказались паклонники ссср и и девушку не опустили
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28.05.2021 20:53 Відповісти
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