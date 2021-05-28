З 29 травня в Києві почне працювати великий Центр вакцинації проти COVID-19 на базі МВЦ, - Кличко

Завтра, 29 травня, в Києві на базі Міжнародного виставкового центру почне працювати Центр вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра, 29 травня, на базі Міжнародного Виставкового Центру розпочне працювати великий Центр вакцинації від COVID-19. Це - приклад взаємодії соціально відповідального бізнесу з містом. І я дякую власникам виставкового центру братам Ткаченкам за їх позицію і бажання допомогти місту та державі в боротьбі з коронавірусом", - зазначив Кличко.

Він уточнив, що в Центрі вакцинації у вихідні дні щеплення вакциною CoronaVac будуть робити киянам, які зареєструвалися в додатку "Дія". Вакцину надає Міністерство охорони здоров'я.

Також мер зазначив, що всього в столиці вакцинували понад 113 тис. осіб, в основному медиків, соціальних працівників, вчителів, задіяних в проведенні ЗНО, паралімпійців і маломобільних громадян.

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