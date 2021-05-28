УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6119 відвідувачів онлайн
Новини Київські новиниЗдоров'я Коронавірус і карантин
2 565 7
вакцина (3528) карантин (16095) Київ (13851) Кличко (2817) COVID-19 (18065) коронавірус (16712)

З 29 травня в Києві почне працювати великий Центр вакцинації проти COVID-19 на базі МВЦ, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Здоров'я

З 29 травня в Києві почне працювати великий Центр вакцинації проти COVID-19 на базі МВЦ, - Кличко

Завтра, 29 травня, в Києві на базі Міжнародного виставкового центру почне працювати Центр вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра, 29 травня, на базі Міжнародного Виставкового Центру розпочне працювати великий Центр вакцинації від COVID-19. Це - приклад взаємодії соціально відповідального бізнесу з містом. І я дякую власникам виставкового центру братам Ткаченкам за їх позицію і бажання допомогти місту та державі в боротьбі з коронавірусом", - зазначив Кличко.

Він уточнив, що в Центрі вакцинації у вихідні дні щеплення вакциною CoronaVac будуть робити киянам, які зареєструвалися в додатку "Дія". Вакцину надає Міністерство охорони здоров'я.

Також мер зазначив, що всього в столиці вакцинували понад 113 тис. осіб, в основному медиків, соціальних працівників, вчителів, задіяних в проведенні ЗНО, паралімпійців і маломобільних громадян.

Також читайте: Вакцинація на стадіоні "Арена Львів": за вихідні планують прищепити понад тисячу осіб

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот только пять в Украине есть только китайская бодяга.
показати весь коментар
28.05.2021 12:45 Відповісти
китайці кольнулись і вже усі китайці в Україні привиті
показати весь коментар
28.05.2021 14:01 Відповісти
Завезите нормальные вакцины и мы пойдем вакцинироваться даже в семейные поликлиники. Во многих странах даже на дороге вакцинируют людей, не заставляя выйти из машины. И я так хочу!
показати весь коментар
28.05.2021 12:49 Відповісти
Була б вакцина вдосталь, а народ може вакцинуватись і в маленькому кабінеті, навіщо ця показуха.
показати весь коментар
28.05.2021 12:58 Відповісти
храніння вакцини.
показати весь коментар
28.05.2021 14:02 Відповісти
Только киевлян а как быть в наших ****** где за вакцыну слышали только по радио.
показати весь коментар
28.05.2021 16:35 Відповісти
Блииин! Осточертело бесконечное самопиаренье всех и вся. Центр открыть можно, чем колоть будете? Клычко, ау! Клычко же знает, что вакцин нет. С февраля укололи аж 900 тыс человек. Все эти Дии-Шмии, пока колят токо группы риска, после 65 лет.
показати весь коментар
28.05.2021 21:01 Відповісти
 
 