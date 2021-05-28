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"Слуга народу" Потураєв розповів, які зміни хочуть внести до закону про мову і коли вони почнуть діяти

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Народний депутат від "Слуги народу", глава комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв повідомив, що планується переглянути термін набуття чинності низки норм закону "Про функціонування української мови як державної".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі виданню "Гордон".

"Один законопроєкт про внесення змін до закону про функціонування української мови як державної. Це не фундаментальна зміна. Законопроєкт відкладає до наступного року норму про обов'язкову демонстрацію візуальної продукції українською мовою. Річ у тому, що через епідемію коронавірусу були заборонені зйомки, і наші продакшн-компанії і телеканали не могли знімати. На сьогодні у них старі бібліотеки, у яких немає достатньої кількості продукції українською мовою. Вони знали про цю норму, готувалися до її імплементації, але ніхто не готувався до COVID-19, тому плани зняти достатню кількість годин відеопродукції – телефільмів, серіалів українською мовою, порушено. Вони не встигали, звернулися з проханням про відтермінування, тому ухвалено рішення трохи відкласти виконання вимог закону", – розповів Потураєв.

За словами нардепа, найближчим часом також розглянуть ситуацію з виконанням норми закону, згідно з якою з 1 липня всі держслужбовці мають складати кваліфікаційний іспит на знання української мови, щоб обіймати посади.

"Для держслужбовців категорії А ці вимоги діяли давно, а зараз вони поширюються і на інших. Ми заслухаємо уповноваженого із захисту української мови Тараса Кременя і представників Міністерства освіти, які відповідають за створення комісій та проведення іспитів. Річ у тому, що до нас надходить інформація, що знову-таки через епідемію коронавірусу вони не встигають усе зробити вчасно. Якщо почуємо підтвердження цієї інформації, то теж будемо ухвалювати закон про відтермінування цієї норми. Чому це важливо? Якщо цього не зробити, усі конкурси на держслужбу буде зупинено. Претенденти не зможуть скласти іспит, утім, як і всі чинні службовці. А це може спровокувати кризу в держуправлінні на всіх рівнях, тому що йдеться про десятки тисяч людей", – пояснив політик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі законопроєкти про зміни в мовному законі треба відхилити, - "слуга народу" Потураєв

Також депутати мають питання щодо вимоги закону, згідно з якою 50% тиражу друкованих ЗМІ мають виходити українською мовою.

"Ця норма набуває чинності з 1 січня 2022 року. Тут два важливі моменти. Перший – це суперечить цивілізованій практиці. Держави ніколи не втручаються в діяльність ринку друкованих ЗМІ, за винятком того, що встановлюють вимоги до контенту. Наприклад, у нас заборонено видавати порнографічні журнали, заборонено займатися пропагандою російської агресії або адвокацією окупаційної влади у Криму і захоплених районах Донбасу (і, сподіваюся, ми ще більше ці норми посилимо). Це зрозумілі обмеження. Але в жодній цивілізованій країні держава не диктує, якою мовою видавати газети, журнали і книги. Коли ухвалювали закон, була норма зобов'язати половину книжкового накладу теж видавати українською мовою. Але для книг її прибрали, а для газет і журналів – залишили", – зазначив Потураєв.

Він вважає ситуацію несправедливою.

"Це приватний бізнес, який нічим не зобов'язаний державі, це ризики підприємця, який за свої гроші купує папір, послуги друкарні і видає щось для аудиторії, яка ці видання купує. Держава може висувати вимоги лише у трьох випадках: якщо вона надає свій обмежений невідчужуваний ресурс (як телерадіочастоти), якщо необхідно, щоб всі люди могли отримати важливу для їхнього життя, здоров'я та безпеки інформацію одною мовою (це стосується сфери побуту, інструкцій тощо), і якщо держава дає гроші (наприклад, гранти). А якщо держава нічого не дає, то це справа підприємця, якою мовою видавати продукцію. Держава може лише висувати вимогу до контенту, що ми і робимо. Але контент і умови щодо мови контенту – це різні речі", – сказав політик.

Він вважає, що така вимога може поставити багато друковані медіа на межу банкрутства.

"Вони і так уже маленькі, нішеві, працюють у регіонах або в аудиторіях, які споживають інформацію російською чи іншою мовою. У чому проблема, якщо хтось видає англійською, польською, румунською, угорською мовами? Так не можна робити з погляду прав бізнесу. Та й з погляду прав споживачів – теж, узагалі-то. Наведу приклад Німеччини, де величезна турецька громада видає кілька газет турецькою мовою. Їх ніхто не зобов'язує друкувати половину тиражу німецькою. Так відбувається в будь-який цивілізованій країні", – підкреслив співрозмовник.

Також він вважає необґрунтованою вимогу до українських інформаційних та розважальних сайтів мати обов'язкову українську версію.

"На сайтах, які надають послуги, українська версія обов'язкова. Тому що людина, яка народилася в Україні, говорить українською, мусить мати повне право отримати послугу у своїй країні своєю рідною мовою, яка є і державною, між іншим. Але у випадку з електронними медіа ситуація та сама, що і з друкованими. Вони працюють на свою аудиторію. Адже вони не побутову техніку чи ліки продають, а тексти або відео. Це зовсім різні речі. Якщо це буде комерційно виправданим, вони зроблять і українську версію. Але вимагати це від них не можна. Це їхній бізнес, який вони ведуть на свій страх і ризик", – заявив Потураєв.

Водночас він підкреслив, що в парламенті це питання не обговорюють, оскільки звернень від інтернет-видань депутати не отримували.

"Я розумію чутливість суспільства до цієї теми і реагую лише тоді, коли до нас звертаються. Виробники відеопродукції та телеканали до нас звернулися і просили відстрочити. Ми підготували рішення. Друковані медіа звернулися, я реагую. Щодо інтернету тему готові розглядати, але до нас поки не зверталися. Загалом я вважаю закон про українську мову гарним. У ньому були деякі норми, які викликали сумніви, і ми вже бачимо, що працює, а що – ні", – резюмував Потураєв.

Нагадаємо, 19 травня міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що Кабінет Міністрів України схвалив концепцію державної програми з розвитку і функціонування української мови. За його словами, програма розрахована на дев'ять років - з 2022 по 2030 рік і передбачає, що українська мова як державна буде застосовуватися в усіх сферах суспільного життя.

У липні 2019 року в Україні набув чинності закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Відповідно до закону, українська мова є обов'язковою для використання в органах державної влади і місцевого самоврядування, а також у публічних сферах суспільного життя. Дія закону не поширюється на сферу приватного спілкування та релігійних обрядів.

Із січня 2021 року всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, мають обслуговувати споживачів українською мовою, на прохання клієнта може використовуватися інша мова, прийнятна для обох сторін. За перші два місяці дії норми мовний омбудсмен отримав майже 1 тис. повідомлень і скарг на її недотримання.

Згідно з результатами опитування, проведеного 16-27 лютого Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології, 54% українців підтримують запровадження обов'язкового використання державної української мови у сфері обслуговування.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+39
Квартальным скотам мешает все украинское: мова, армия, культура, демократия. Если им так хочется кацапских скреп, пускай валят на истерическую родину - в парашию
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28.05.2021 12:58
+34
опять говно зеленое к языку потянулось....
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28.05.2021 12:59
+33
гоните зебила на воронеж.
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28.05.2021 12:57
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Шефиру никто и ничто не мешало и не мешает. Ни эпидемия, ни война. Но это шефир, а не зебил, и не зефир. Разница существенная.
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28.05.2021 12:49 Відповісти
Нікіта, ...лять, Патураєв, - спеціаліст з застосування української мови...
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28.05.2021 12:52 Відповісти
Специалист по искоренению.
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28.05.2021 12:54 Відповісти
Дію закону відтерміновують ще часів совка і все ніяк.
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28.05.2021 12:54 Відповісти
Дурнику ольгінське... вивчай свій кацапо Язик.. стосовно слова ГАВАРИТЬ...
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28.05.2021 13:17 Відповісти
гоните зебила на воронеж.
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28.05.2021 12:57 Відповісти
Квартальным скотам мешает все украинское: мова, армия, культура, демократия. Если им так хочется кацапских скреп, пускай валят на истерическую родину - в парашию
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28.05.2021 12:58 Відповісти
Пропустил еще одно слово "віра"
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28.05.2021 13:01 Відповісти
сепаратисти коректірують закон про українську мову проросійські сили з слуг
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28.05.2021 12:58 Відповісти
Не сепаратисты, а коллаборанты - слуги путлера.
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28.05.2021 13:18 Відповісти
В городі бузина, а в Києві дядько...
Мля.. яким чином діяльність приватних продакш-компаній до державної мови, а тим більше до державних службовців які повинні вже більше як 10-ть років володіти державною мовою????
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28.05.2021 12:59 Відповісти
опять говно зеленое к языку потянулось....
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28.05.2021 12:59 Відповісти
То есть кривая челюсть мешает за 30 лет выучить мову? Негодяи, невежды, ровняйте челюсть а лучше мозги🤬
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28.05.2021 13:00 Відповісти
До речі, Зеленський- перший в всесвітній історії през, котрий видав наказ виплачувати солдатам премії за ;режим тиші;.
Тобто, сиди під обстрілами і посміхайся кацапам.
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28.05.2021 13:07 Відповісти
Он первый в мире президент. который начихал на фермеров и решил продавать землю по 10 000 га.
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28.05.2021 13:12 Відповісти
Наоборот, будь бдителен, не лезь "на рожон", береги свою жизнь и за это получай премию! "Слуга народу" Потураєв розповів, які зміни хочуть внести до закону про мову і коли вони почнуть діяти - Цензор.НЕТ 8420
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28.05.2021 15:25 Відповісти
На таких гαβнюκοβ как Потураев нужно ввести потом мораторий на трудоустройство.
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28.05.2021 13:14 Відповісти
вопрос Потураеву - а вы проведите екзамен, просто диктант на знание российского языка. Сто процентов уверен, 60 процентов абсолютно не знают ни того ни другого. Даже родного мокшаского или чувашского не знают. Печки-лавочки одним словом. Недаром фюрер определил что россиянин определяется по языку и все "русскоговорящие" ( даже Сталин был против такой дефиниции). Фюрер приказал гнусавому - отменить ограничения, и слуги ответили "есть" и развернули "опахала".
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28.05.2021 13:19 Відповісти
пользоваться русским: (заяц, цирк, коллежский асессор и прочий бред) - это придерживаться правил правописания минобразования рф...
не только писать, а и читать, и жить по правилам агрессора
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28.05.2021 13:57 Відповісти
а от цікаво - Забужанський знає свою рідну мову, чи просто кочевряжиться. так само і Потураев.
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28.05.2021 18:29 Відповісти
"Государстао нє вмєгіважтся в час ний бізнжс" - каже Потураєв. І протесту проти норми, яка зобов'язує 50!!! відсотків друкованих ЗМІ виходити українською мовою. В Україні!!! більше 70 відсотків громадчюян володіють українською мовою! То якого хрена Потураєв пртестує проти 50 відсотків україномовних видань? І так, цивілізовані країни не лізуть у приватний бізнес. Але цивілізовані країни захищають державні інтереси! І в Німеччині, де величезна турецька громада, німецький законодавець нікол и не думається протестувати проти виходу німецькою мовою друкованої продукції на користь турецької мови.
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28.05.2021 13:19 Відповісти
потураеву стали платити у фракції і зразу ж "озаботился". Товариство мокшансько-єврейської дружби (потураев - забужанський) знову хоче пропхнути "невпихуемое" як говорив класик "руского разговорного жанра" Черномирдін. По старій кпссесівській звичні, якщо "вопрос откладивается" то це назавжди. Поки що на інше, як говорив інший класик В.Басов ," мясокомбинат заявок не прислал".Ну а Т.Г.Шевченко давно підбив підсумок цієї возні під підлогою - "несли,несли з чужих країв на Україну.... і принесли -великих слів велику силу і більш нічого"
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28.05.2021 18:27 Відповісти
Все через помсту Порошенко.
Армія - знищена
Мова - нищиться
Віра ? Скоро візьмуться і за неї.
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28.05.2021 13:27 Відповісти
если потураевы , мураевы возьмутся за "дело", то жди неприятностей
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28.05.2021 13:30 Відповісти
Що стане з Україною за два терміни при владі ціх виродків?
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28.05.2021 13:31 Відповісти
Плохому танцору яйца мешают.
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28.05.2021 13:36 Відповісти
Згинь, нечисть мокшанська.
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28.05.2021 13:45 Відповісти
Дело в том, что из-за эпидемии коронавируса были запрещены съемки, и наши продакшн-компании и телеканалы не могли снимать. На сегодня у них старые библиотеки, в которых нет достаточного количества продукции на украинском языке. Они знали об этой норме, готовились к ее имплементации, но никто не готовился к COVID-19, поэтому планы снять достаточное количество часов видеопродукции - телефильмов, сериалов на украинском языке, нарушены Источник: https://censor.net/ru/n3268030
а в чем проблема снять на русском , а потом дубляж на украинском ?
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28.05.2021 13:46 Відповісти
Это дороже, если совсем просто. Да и дубляж, как правило, уступает оригиналу.
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28.05.2021 13:50 Відповісти
если совсем просто - они могут пойти лесом вместе со своим "оригиналом" "Слуга народу" Потураєв розповів, які зміни хочуть внести до закону про мову і коли вони почнуть діяти - Цензор.НЕТ 6296
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28.05.2021 14:25 Відповісти
Какую чушь только не придумают, лишь бы не признавать, что русскоязычный контент более востребован среди украинцев, чем украиноязычный, как и русский язык - второй язык украинского народа, а не какой-то региональный язык нацменьшинств. А так всегда будут то библиотеки старые, то корона мешает, то еще что-то.
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28.05.2021 13:46 Відповісти
Ехай в мокшанию,ваторогое.Там 100% всё на рюсском.
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28.05.2021 14:07 Відповісти
А ты с какой страны на русском сейчас пишешь?
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28.05.2021 14:32 Відповісти
Зайди на любой музыкальный сервис вроде ютуб музыки или спотифай и посмотри, какие песни входят в тренды для Украины, на каком они языке. Это чисто для примера, что выбирают украинцы без квот. А оскорбления писать много ума не надо. На цензоре язык сайта по дефолту стоит русский тоже не случайно.
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28.05.2021 14:35 Відповісти
Тренды формирует ватное стадо которого еще достаточно много в Украине.Это вообще не показатель.Русский язык выметут отсюда рано или поздно,просто зебилы по своей наивности или тупости думают уседеть на двух стульях и пытаются оттянуть этот момент.
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28.05.2021 14:42 Відповісти
Я мокшанский культпродукт не воспринимаю в принципе и говорю про смыслы,а не про инструмент их передачи.
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28.05.2021 14:52 Відповісти
Мб разница как раз в том, что я не ставлю обязательное равно между российским контентом и контентом на русском языке, ну да ладно. Ты сейчас споришь со мной на русском языке, хотя я не прошу тебя говорить на русском, продолжай на украинском, если хочешь.
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28.05.2021 14:55 Відповісти
Это равно будет до тех пор пока рашка не убереться с Крыма и Донбасса.Болталки на форумах и тиражы книг,журналов,фильмов это немного разные вещи.Не путай божий дар с омлетом.
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28.05.2021 15:07 Відповісти
На каком языке болтаешь, на таком и журналы предпочитаешь покупать, я не вижу тут особой разницы. Только наивный дурачок реально верит, что единственное препятствие, почему медиа бизнес не хочет переходить на украинский - это потому что ненавидит Украину. Причина в спросе и деньгах. Украинский контент в целом не востребован украинцами, нравится вам это или нет, он не приносит денег. И не надо тут втирать про выметателей, я вас умоляю. В верхах тоже все всё понимают, там всем управляют большие деньги, поэтому у них всегда будет или старая библиотека, или коронавирусная задержка. Это уже даже не говоря о том, что все эти Потураевы и два слова на украинском связать не способны и в быту им не пользуются, как и ваш любимый Порошенко.
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28.05.2021 15:15 Відповісти
Нет.Я лично не покупаю русскоязычную прессу,а мокшанский культпродукт для меня вообще пустое место.
Ты опять путаешься в понятиях.Закон требует издавать продукт на украинском вне зависимости от его качества.Спрос на наркотики тоже есть,но закон этот спрос в официальной плоскости сводит до нуля.Так что вытравить русский отсюда можно и нужно,по крайней мере сузить его до уровня этнических русских.А это максимум 7-8 % от всего населения Украины.
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28.05.2021 16:42 Відповісти
Расскажи плз подробнее об этом, как и кто будет выметать?
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28.05.2021 14:52 Відповісти
Уже выметается и будет выметатся через инструменты деруссификации граждан Украины.
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28.05.2021 14:54 Відповісти
Что подразумевается под словом "выметаться"? Крым вот вымелся или еще нет?
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28.05.2021 14:59 Відповісти
Крым временно оккупирован рашофашистскими войсками,которых тоже со временем оттуда выметут.
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28.05.2021 15:01 Відповісти
На гілляку мерзоту!
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28.05.2021 13:49 Відповісти
"Слуга народу" Потураєв розповів, які зміни хочуть внести до закону про мову і коли вони почнуть діяти - Цензор.НЕТ 2604
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28.05.2021 13:50 Відповісти
Якщо тобі мішає українська мова, то можеш переїхати до Белорусі, там на кацапській можна розмовляти.
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28.05.2021 13:54 Відповісти
А "мішає" - это на каком языке слово?
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28.05.2021 14:42 Відповісти
Пшел нах. Так зрозуміло?
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28.05.2021 15:54 Відповісти
діалекичне, рогулику.
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28.05.2021 16:33 Відповісти
суржикостично-дебілістичне
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28.05.2021 22:31 Відповісти
А может вы наконец-то начнете делать что-то свое, а не переделывать и гадить папередникам? Могли бы уроды и за томос взялись.
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28.05.2021 14:00 Відповісти
Гнилые отмазки.За такое зебилы выгребут по полной и уронят свой рейтинг ниже плинтуса на Западе и в Центре Украины,а там и поездка в Ростов недалеко.
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28.05.2021 14:05 Відповісти
но турки учат и говорят на госязьіке страньі!!! и никто из них не орет "теляча німецька мова"!
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28.05.2021 14:07 Відповісти
И не создают ТНР на территории Германии
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28.05.2021 14:45 Відповісти
І цей жирний ублюд бреше: у Франції діють навіть не квоти на французьку мову! Там цілий інститут витравлює цілі англомовні терміни із французької мови! Певні слова просто під забороною! Гнати нах цю брехливу маланську падлу!
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28.05.2021 14:21 Відповісти
Про Турцию отличная параллель! "Слуга народу" Потураєв розповів, які зміни хочуть внести до закону про мову і коли вони почнуть діяти - Цензор.НЕТ 2694
всем известно что Турция напала на Германию, анексировало у нее Баварию, насаждает турецкий езык, и рассказвает что никакой Германии никогда не было, это всегда была территория Османской империи! "Слуга народу" Потураєв розповів, які зміни хочуть внести до закону про мову і коли вони почнуть діяти - Цензор.НЕТ 8544 "Слуга народу" Потураєв розповів, які зміни хочуть внести до закону про мову і коли вони почнуть діяти - Цензор.НЕТ 3077
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28.05.2021 14:23 Відповісти
Ось і замахнулося бидло на святая-святих - Українську Мову. Так і януковичі замахувалися...і закінчили.
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28.05.2021 14:34 Відповісти
"Слуга народу" Потураєв розповів, які зміни хочуть внести до закону про мову і коли вони почнуть діяти - Цензор.НЕТ 1202
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28.05.2021 14:54 Відповісти
Є дуже простий спосіб мотивувати видавництва випускати продукцію українською мовою. Знизити на 5 років податок на 50%.
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28.05.2021 15:21 Відповісти
на 5 років податок повинен бути 0% !
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28.05.2021 15:57 Відповісти
Всю эту свору "слуги народа",вместе с конторой ермака-козыря и самим "никчемным" гнать к яныку!
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28.05.2021 16:16 Відповісти
Ни как этим лакеям неймется ни как не успокоятся ,видно на свою задницу ищут приключения.
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28.05.2021 17:22 Відповісти

У нас у Україні з рідною мовою настає така жахлива ситуація як з «беларусізацыяй» у 1995 році, коли в унітарній європейській державі Білорусь, вона була припинена анти-білоруським референдумом, який провели з ініціативи проросійського кривавого диктатора ...резидента кремля луки. Його злочинна влада необдумано надала російській , нарівні з своєю рідною білоруською, статус державної. Це і стало жахливою катастрофою останнім цвяхом в труну білоруської мови яка просто зникла, як і почала зникати Білоруська держава, яка поступово перетворюється в безправну кацапську колонію у складі жахливої не слов'янської паРаші. Страшний гіркий досвід білорусів повинен застерегти український народ, всіх українських політиків, а особливо українофоба..резидента -ЗЕбіла капітулянта і продажних депутатів з антиукраїнських сил в Раді ... Які повинні назавжди засвоїти що наша вільна суверенна Українська держава і її народ не може існувати без своєї рідної національної української мови. І тільки жалюгідним безправним колоніям, а Украина поки що не є такою, насильно насаджують чужу окупаційну мову метрополії.
А тепер вже нема слов'янської білоруської мови, не захистили її білоруси і перетворилися у рабів -бульбашів в недо-кацапів. А це означає що тепер вже немає у них і рідної держави, бо без національної мови не буває суверенної держави, а може бути тільки, в даному випадку як бесправна кацапська колонія.-
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28.05.2021 17:47 Відповісти
 
 