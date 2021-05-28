УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6119 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Затримання Протасевича
1 768 11
Білорусь (5972) НАТО (5151) Росія (47279) Столтенберг Єнс (1347) Протасевич Роман (296) Сапега (32)

Важко уявити, що захоплення літака в Білорусі сталося без будь-якої координації з Росією, - генсек НАТО Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Важко уявити, що захоплення літака в Білорусі сталося без будь-якої координації з Росією, - генсек НАТО Столтенберг

Генеральний секретар НАТО заявив, що цілком ймовірно, що Росія була причетна до захоплення літака над Білоруссю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Ми знаємо про дуже тісні відносини між Росією і Білоруссю, і тому важко повірити, що режим в Мінську може зробити щось подібне без будь-якої координації з Росією", - зазначив Столтенберг.

НАТО вимагає звільнити затриманого Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель про перешкоди для вильотів європейських літаків до Москви: Стежитимемо за ситуацією для вжиття заходів

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+6
Даже не сомневайтесь.
показати весь коментар
28.05.2021 12:52
+5
Если даже, что потом? Вы и так обосрались по полной после MH17, Петрова и Боширова
показати весь коментар
28.05.2021 12:54
+1
далеко не факт, лука параноик, он мог и сам отмочить. Вот сегодня поедет к боссу на ковер в Сочи
показати весь коментар
28.05.2021 12:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Даже не сомневайтесь.
показати весь коментар
28.05.2021 12:52 Відповісти
"Вполне... вероятно"....
А ***** насрать на ваши предположения.
показати весь коментар
28.05.2021 12:53 Відповісти
Если даже, что потом? Вы и так обосрались по полной после MH17, Петрова и Боширова
показати весь коментар
28.05.2021 12:54 Відповісти
далеко не факт, лука параноик, он мог и сам отмочить. Вот сегодня поедет к боссу на ковер в Сочи
показати весь коментар
28.05.2021 12:55 Відповісти
Хуго Босс фінансував нацистів. ***** достойний продовжувач.
показати весь коментар
28.05.2021 12:58 Відповісти
Вообще-то это одно "союзное" государство, поэтому "санции" только против ее одно части выглядят как-то нелогично! По-хорошему нужен ПОЛНЫЙ БОЙКОТ И БЛОКАДА /в том числе протих тех, кто нарушает этот юойкот и блокаду/!
показати весь коментар
28.05.2021 12:55 Відповісти
Бозє-бозє! Невже НАТА родила істину, що весь тероризм контролюється кремльовською гебньою
показати весь коментар
28.05.2021 12:56 Відповісти
Це об'єднане кодло. Так написано в митній декларації і на бордах при в'їзді в біоруссію.
показати весь коментар
28.05.2021 12:58 Відповісти
тут и сомнений нет..а вот трудно представить.что НАТО под руководством этого Столтенберга сделает что-то такое,что вправду заставит Беларусь и Россию свернуть свою агрессию..НАТО "умылось" сбитием пасажирского самолёта с европейскими и американскими гражданами ПВО Ирана и ограничилось только осуждающими репликами этого Столтенберга.НАТО безучасно отнеслось к сбитию МН-17 с еропейскими гражданами средствами ПВО Россиии.НАТО подруководством этого Столтенбеога позволило проморгать убийства военными России граждан страны,члена НАТО на территории этой страны (Чехия)..
Короче,Столтенберг-просто говорящая голова пугливого НАТО
показати весь коментар
28.05.2021 13:02 Відповісти
З фрагменту перемовин англійською пілота з диспетчером неважко встановити російський акцент у вимові обох.
показати весь коментар
28.05.2021 16:05 Відповісти
Главный бенефициар захвата Путин! Ставки поднимает...
показати весь коментар
28.05.2021 16:15 Відповісти
 
 