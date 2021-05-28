Високий рівень поширення COVID-19: влада Ізраїлю продовжила заборону на поїздки до 7 країн, зокрема й України

Влада Ізраїлю продовжила до 16 червня заборону на поїздки до семи країн з високим рівнем поширення коронавірусу COVID-19, зокрема до Росії та України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише в п'ятницю видання The Jerusalem Post із посиланням на міністерство охорони здоров'я.

За даними ізраїльського МОЗ, до "червоного" списку країн також увійшли Росія, Туреччина, Аргентина, Бразилія, ПАР, Індія, Мексика й Ефіопія.

Жителі Ізраїлю після повернення з цих країн повинні будуть піти на карантин навіть у разі, якщо вони пройшли вакцинацію від COVID-19 або вже перехворіли.

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При цьому з 23 травня Ізраїль відновив туризм для обмеженої кількості туристів, які пройшли вакцинацію, - груп до 30 осіб. Так, напередодні до Ізраїлю прибула перша група туристів. Очікується, що в країну до 15 червня прибуде близько 20 таких груп, зокрема зі США, Великої Британії та Німеччини. Туристи мають надати негативний тест на коронавірус до польоту в Ізраїль і зробити ще один тест після прибуття в аеропорт "Бен-Гуріон".

Як зазначають західні ЗМІ, ізраїльське Міністерство туризму в липні сподівається збільшити кількість груп іноземних туристів.