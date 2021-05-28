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Ізраїль (1230) карантин (16095) туризм (782) COVID-19 (18065) коронавірус (16712)

Високий рівень поширення COVID-19: влада Ізраїлю продовжила заборону на поїздки до 7 країн, зокрема й України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Високий рівень поширення COVID-19: влада Ізраїлю продовжила заборону на поїздки до 7 країн, зокрема й України

Влада Ізраїлю продовжила до 16 червня заборону на поїздки до семи країн з високим рівнем поширення коронавірусу COVID-19, зокрема до Росії та України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише в п'ятницю видання The Jerusalem Post із посиланням на міністерство охорони здоров'я.

За даними ізраїльського МОЗ, до "червоного" списку країн також увійшли Росія, Туреччина, Аргентина, Бразилія, ПАР, Індія, Мексика й Ефіопія.

Жителі Ізраїлю після повернення з цих країн повинні будуть піти на карантин навіть у разі, якщо вони пройшли вакцинацію від COVID-19 або вже перехворіли.

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При цьому з 23 травня Ізраїль відновив туризм для обмеженої кількості туристів, які пройшли вакцинацію, - груп до 30 осіб. Так, напередодні до Ізраїлю прибула перша група туристів. Очікується, що в країну до 15 червня прибуде близько 20 таких груп, зокрема зі США, Великої Британії та Німеччини. Туристи мають надати негативний тест на коронавірус до польоту в Ізраїль і зробити ще один тест після прибуття в аеропорт "Бен-Гуріон".

Як зазначають західні ЗМІ, ізраїльське Міністерство туризму в липні сподівається збільшити кількість груп іноземних туристів.

Автор: Наталя Джума
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власти Израиля продлили запрет на поездки в 7 стран, в том числе и Украину/ Меньше хасидов, меньше наёмников-Украине спокойнее./ В Донецке также воюют бойцы из Сербии, Испании, Германии, Польши, Израиля и Великобритании.- Ряды ополченцев Донбасса пополняют иностранные добровольцы. 30 августа 2014.
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28.05.2021 13:36 Відповісти
Вакцинація у нас шмурдяком до сраки?
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28.05.2021 13:44 Відповісти
мастер спорта по борьбе с вирусом отказался говорить с Урсулой и погруз в графике потребления чего-то там, что лечит его плохое настроение В Израиле это не проходит, и его мастерство пока оказалось неоцененным.
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28.05.2021 14:20 Відповісти
не розумію: чого бояться ізраїльтяни, коли в них переважна більшість населення вже вакциновані? Чи не джуже вірячть у всесильну вакцинацію? Чи мають якість секретні дані, що вакцинація - відстій? Обмеження потоку туристів певно позитивно вплине на ізраїльську економіку.
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28.05.2021 14:49 Відповісти
Умань в траурі.
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28.05.2021 15:07 Відповісти
 
 