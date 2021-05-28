Одеса слідом за Львовом і Києвом відкриє центр масової вакцинації проти COVID-19
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
30 травня в Одесі, на стадіоні Національного університету "Одеська юридична академія" відкриється центр вакцинації проти COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Одеський обласний центр громадського здоров'я.
"Щеплення вакциною CoronaVac отримуватимуть люди віком 60 років і старше, зареєстровані в листі очікування на порталі або в додатку "ДІЯ". Всі вони попередньо отримають дзвінок із пункту щеплення та будуть запрошені на вакцинацію на конкретний час", - йдеться в повідомленні.
Центр вакцинації працюватиме з 09:00 до 17:00. Очікувана кількість щеплень за день - від 250 до 300.
Раніше повідомлялося, що центри масової вакцинації населення відкриваються також у Львові та Києві.
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показати весь коментар28.05.2021 14:10 Відповісти Мені подобається 0
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