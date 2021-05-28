УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6171 відвідувач онлайн
Новини Події
4 650 14
Київ (13851) ОЗУ (155) підробка (341) посвідчення водія (106)

У Києві викрили групу, яка підробляла посвідчення водія і збувала їх по $ 220 за штуку, - прокуратура. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

У Києві викрили групу, яка підробляла посвідчення водія і збувала їх по $ 220 за штуку, - прокуратура. ФОТО

Київською міською прокуратурою спільно зі слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводження Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України викрито діяльність організованої групи, яка здійснювала продаж підроблених посвідчень водія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури в Facebook.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що неодноразово судимий мешканець міста Києва організував стійке об’єднання з трьох осіб з метою підроблення офіційних документів та їх подальшого продажу.

Зазначені особи, діючи відповідно до розподілених ролей, шляхом розміщення оголошень у соціальній мережі підшукували клієнтів для збуту підроблених посвідчень водія.

У подальшому учасники групи виготовляли підроблені документи та передавали їх замовникам поштовими відправленнями.

Вартість одного підробленого посвідчення зловмисники оцінювали у 220 доларів США.

Дивіться також: Медики на Дніпропетровщині організували схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів на COVID-19, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Києві викрили групу, яка підробляла посвідчення водія і збувала їх по $ 220 за штуку, - прокуратура 01
Фото: прокуратура

Для надання підробленим посвідченням вигляду автентичності учасники групи придбали спеціальну плівку, яка містила відповідні голографічні захисні елементи, які наносились на документ.

У ході досудового розслідування задокументовано низку епізодів протиправної діяльності та проведено санкціоновані судом обшуки, під час яких вилучено техніку, призначену для виготовлення підроблених документів, рулони захисної стрічки із захисними голографічними елементами тощо.

Наразі у зв’язку із втечею організатора групи, йому повідомлено про підозру заочно та оголошено у розшук. Вживаються заходи щодо встановлення його місцезнаходження для доставлення до суду з метою обрання запобіжного заходу.

Крім цього, повідомлено про підозру 24-річній мешканці міста Києва, яка безпосередньо виготовляла підроблені офіційні документи за дорученням організатора.

Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 199 Кримінального Кодексу України, санкція яких передбачає покарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Також читайте: СБУ заблокувала мережу анонімних онлайн-ресурсів, через які аферисти збували підроблені довідки про відсутність COVID-19 і лікарняні. ДОКУМЕНТ

Наразі стороною обвинувачення вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження інших учасників злочинної групи з метою повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а також виявлення та розкриття інших фактів протиправних діянь.

У Києві викрили групу, яка підробляла посвідчення водія і збувала їх по $ 220 за штуку, - прокуратура 02

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Граждане, покупайте права непосредственно у производителей! Опасайтесь подделок!
показати весь коментар
28.05.2021 13:36
+2
Чой та мне кажется, что без участия пентов это невозможно.
показати весь коментар
28.05.2021 13:35
+2
Такие группы кормятся возле каждого МРЭО В Киеве разоблачили группу, которая подделывала водительские удостоверения и сбывала их по $220 за штуку, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7273
показати весь коментар
28.05.2021 13:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На дорогах и так такой бардак творится,что и права покупать страшно. В Киеве разоблачили группу, которая подделывала водительские удостоверения и сбывала их по $220 за штуку, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3775
показати весь коментар
28.05.2021 13:34 Відповісти
Что-то я не пойму, какой в этом смысл, если при первой же остановке и проверке всплывет, что удостоверение липа?
показати весь коментар
28.05.2021 13:35 Відповісти
Купит новые и будет фестивалить дальше. 220 баксов - не деньги! В Киеве разоблачили группу, которая подделывала водительские удостоверения и сбывала их по $220 за штуку, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2084
показати весь коментар
28.05.2021 13:41 Відповісти
Согласен. Дешевле и проще ездить без прав... В Киеве разоблачили группу, которая подделывала водительские удостоверения и сбывала их по $220 за штуку, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4007
показати весь коментар
28.05.2021 13:52 Відповісти
дійсно який сенс якщо на периферії купити права вартує 300 уе.
в Києві певно розцінки МРЕО більші
показати весь коментар
28.05.2021 14:10 Відповісти
Чой та мне кажется, что без участия пентов это невозможно.
показати весь коментар
28.05.2021 13:35 Відповісти
Граждане, покупайте права непосредственно у производителей! Опасайтесь подделок!
показати весь коментар
28.05.2021 13:36 Відповісти
Такие группы кормятся возле каждого МРЭО В Киеве разоблачили группу, которая подделывала водительские удостоверения и сбывала их по $220 за штуку, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7273
показати весь коментар
28.05.2021 13:38 Відповісти
МРЭО и есть эта группа
показати весь коментар
28.05.2021 13:43 Відповісти
Надо бы и себе в запас прикупить такую шнягу. В Киеве разоблачили группу, которая подделывала водительские удостоверения и сбывала их по $220 за штуку, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7618
На дорогах сейчас такое творится, что кажется, что 2/3 водятлов именно так правами и обзавелись.
показати весь коментар
28.05.2021 13:43 Відповісти
300 уе і не потрібно не те що правила знати, а взагалі авто вміти водити.
показати весь коментар
28.05.2021 14:12 Відповісти
Официально получить права будет стоить в два раза больше, и ещё потеря времени в течении месяца-двух. Так зачем платить больше? Конечно купить проще, если ты не лох. Делайте как в Штатах-60 баксов за всё,(теория, вождение, получение прав) и подделки исчезнут.
показати весь коментар
28.05.2021 13:45 Відповісти
та шо ві гаваріте, а давайте як у Бритів, кожна здача екзамену 50 фунтів, а таких здач може хоч 10, доки таки не здаси.
п.с. якщо інструктор в США випустить на вулицю бовдура який поняття білого не має де право де ліво, то його й посадити можуть, а у нас що ? підвищити
показати весь коментар
28.05.2021 14:16 Відповісти
Тоже мне новость. В полиции можно и не поддельное за 300-400 баксов купить. Вон сколько таких покупателей ездит на дорогах
показати весь коментар
28.05.2021 15:00 Відповісти
 
 