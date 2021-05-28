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Зеленський (17470) Порошенко (13234) Путін (21449) Росія (47279) США (14499) Північний потік (1369) Блінкен (941)

5 років ми стримували будівництво "Північного потоку-2", тому що це питання безпеки України, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

5 років ми стримували будівництво

Ситуація навколо добудови газопроводу "Північний потік-2" критично важлива для України, і не тільки з точки зору економіки, але й безпеки.

Про це в інтерв'ю волонтерській радіостанції "Тризуб ФМ" в Донецькій області сказав п'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він нагадав, що під час своєї президентської каденції використовував усі міжнародні важелі для зупинки російського проекту.

"5 років Порошенко тримав "Північний потік-2". Він має два жахливі фактори: і перший – не економічний, а безпековий. Чому Путін не бомбив Україну? Бо була труба, він розбомбить трубу – і залишиться без грошей. А зараз він вчинить так, як вчинив з Туркменістаном, підірве тут", – застерігає Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словаччина зацікавлена ​​в збереженні транзиту російського газу через Україну, - прем'єр Геґер

П’ятий Президент зауважив, що під час пресконференції Володимира Зеленського та Держсеркретаря США Ентоні Блінкена український очільник висловив спільні погляди на "Північний потік-2" з американцями, які невдовзі послабили санкційний тиск на цей проект.

"Зеленський каже – у нас є повністю спільні погляди на будівництво "Північного потоку-2", спільні погляди на санкції. А потім американці одразу кажуть – "ми знімаємо санкції". Так це ваші спільні погляди? Ціна цього – безпека. Ціна цього – 2 мільярди США на рік. Порошенко затягував гроші в країну. Виграв арбітраж у Газпрому на 4,5 мільярда доларів – і всі до останньої копійки надійшли до державного бюджету. Порошенко виграв суди у Януковича, і 1,5 млрд доларів додатково надійшли до державного бюджету. Порошенко націоналізував "ПриватБанк" і подав в суд на Коломойського – 5 мільярдів доларів у Лондонському суді. А вони тільки розтринькують, збільшують зовнішній борг, не роблять реформ, і сьогодні руйнація "Північного потоку-2" зупиняється", – обурився лідер "Європейської Солідарності".

"Якщо будуть діяти в такій тактиці, то "Північний потік-2" добудують, і це ситуація жахлива", – резюмує Петро Порошенко.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+34
Так сдерживали что СП2 почти достроили.
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28.05.2021 13:49
+22
Блинкен встретился с квартальным чучелом и понял, что если 73% граждан проголосовало за это посмешище, то смысла поддерживать санкции себе в ущерб - бессмысленно
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28.05.2021 13:55
+17
5 лет мы сдерживали строительство "Северного потока-2", потому что это вопрос безопасности Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2909 Вони пишаються своїм вмінням випорожнюватись в пусті макітри зебілів.

5 лет мы сдерживали строительство "Северного потока-2", потому что это вопрос безопасности Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3825
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28.05.2021 13:56
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Сдерживать то сдерживали, но при этом 95% построили.
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28.05.2021 17:35 Відповісти
Ну так Зеля спустил все на тормозах за 2 года.
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29.05.2021 02:08 Відповісти
37% а не 95% 5 років ми стримували будівництво "Північного потоку-2", тому що це питання безпеки України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8001 не кизди, сказочник лишнехромосомный 5 років ми стримували будівництво "Північного потоку-2", тому що це питання безпеки України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8001
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29.05.2021 02:49 Відповісти
Дурко полиграфович, добавь время " сдерживателей" и скорость продвижения и почти выйдешь на нужный результат. Шо те " сдерживатели" что энти..
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29.05.2021 11:48 Відповісти
"Зеленский говорит - у нас есть полностью общие взгляды на строительство "Северного потока-2", общие взгляды на санкции. А потом американцы сразу говорят - "мы снимаем санкции". Так это ваши общие взгляды?

Цена этого - безопасность. Цена этого - 2 миллиарда долл. США в год.

Порошенко затягивал деньги в страну. Выиграл арбитраж у Газпрома на 4,5 миллиарда долларов - и все до последней копейки поступили в государственный бюджет.

Порошенко выиграл суды у Януковича, и 1,5 млрд долларов дополнительно поступили в государственный бюджет.

Порошенко национализировал "ПриватБанк" и подал в суд на Коломойского - 5 млрд долларов в Лондонском суде.

А они только растранжиривают, увеличивают внешний долг, не делают реформ, и сегодня разрушение "Северного потока-2" останавливается", - возмутился лидер "Европейской Солидарности". Источник: https://censor.net/ru/n3268048
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28.05.2021 17:49 Відповісти
Поточный сдержун !!
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28.05.2021 20:19 Відповісти
Ну раз порохнявый хетьман взявся себе розхвалювати то вже зовсим кепськи у нього справи... 5 років ми стримували будівництво "Північного потоку-2", тому що це питання безпеки України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 852
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28.05.2021 20:50 Відповісти
5 лет Порошенко сдерживал "Северный поток-2"Источник: https://censor.net/ru/n3268048 - і не надірвався ? 5 років ми стримували будівництво "Північного потоку-2", тому що це питання безпеки України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 713 ...... 5 років ми стримували будівництво "Північного потоку-2", тому що це питання безпеки України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3462
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28.05.2021 21:49 Відповісти
вот брехло, что ни слово всё враньё
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29.05.2021 06:21 Відповісти
то есть при нем все пять лет не строили. угу.
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29.05.2021 06:23 Відповісти
Шо ти "сдержівал" , труба вже в Німеччині ?
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29.05.2021 23:28 Відповісти
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