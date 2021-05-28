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Померлих від COVID-19 можуть ховати у відкритих трунах і екстреності вже немає, але просять забирати тіла швидше через перевантаженість відділень, - експерт Ландар

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Померлих від COVID-19 можуть ховати у відкритих трунах і екстреності вже немає, але просять забирати тіла швидше через перевантаженість відділень, - експерт Ландар

Ховати померлого від COVID-19 можна у відкритій труні, однак варто мінімізувати контакти з тілом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Емігрантського радіо" розповіла президент Міжнародної асоціації професіоналів похоронної справи, Національний член від України у Світовій організації Федерації Похоронних Виконавців та керівник приватної фірми "Петро Великий" Алла Ландар.

Вона нагадала, що ВООЗ дав рекомендацію всьому світу, що тіло повинно бути закритим, повинні бути мінімізовані будь-які контакти, а також має бути спеціальний одяг у лікарів, які готують тіло до поховання.

"Потім ВООЗ почав більш детально вивчати і дозволив вже використовувати відкриту труну. Ми можемо зараз ховати у відкритій труні. ... Єдине обмеження - це не торкатися, не цілувати", - підкреслила експерт.

"Тому зараз похорон може проходити у відкритій труні, обмеження екстреності немає, але оскільки іде надзвичайна перевантаженість в патологічних відділеннях, родичам рекомендують якомога швидше поховати", - додала Ландар.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Хорошо что ограничения поснимали
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28.05.2021 14:28
+12
Дуже добре що вже є визначеність з приводу організації похорону
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28.05.2021 14:52
+12
Краще б ховали як раніше в закритих, ковід не іграшки, а після похоронів особливо в селах потіМ спалах, всі перезаражаються
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28.05.2021 15:32
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Дуже лякую! (с)
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28.05.2021 14:00 Відповісти
д
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28.05.2021 14:01 Відповісти
А чо, прикольно.
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28.05.2021 14:09 Відповісти
Всемирной Федерации Похоронных Исполнителей?? и Петр Великий? эпично
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28.05.2021 14:03 Відповісти
ну, у деяких людей петро-збоченець ще йдосі великий Померлих від COVID-19 можуть ховати у відкритих трунах і екстреності вже немає, але просять забирати тіла швидше через перевантаженість відділень, - експерт Ландар - Цензор.НЕТ 799 Я підозрюю шо всємірна ********* обмежується бувшою територією совка. І то мусульмани ховають по-своєму і їм на петровеликих начхать.
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28.05.2021 14:36 Відповісти
в спам, рузькэ
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29.05.2021 09:53 Відповісти
Зате їх везуть по асфальтованим та освітленим дорогам.
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28.05.2021 14:10 Відповісти
Хорошо что ограничения поснимали
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28.05.2021 14:28 Відповісти
лютый трэш. коровавирус плодится в дыхательных путях.
это взасос, что-ли, целовать покойника нельзя??? Померлих від COVID-19 можуть ховати у відкритих трунах і екстреності вже немає, але просять забирати тіла швидше через перевантаженість відділень, - експерт Ландар - Цензор.НЕТ 2819
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28.05.2021 14:29 Відповісти
из-за перегруженности отделений... -работа кипит
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28.05.2021 14:32 Відповісти
Зверніть увагу: ще недавно вооз взагалі не дозволяляла публічні похорони і труп лише в пакеті. Я тоді справедливо назвав їх сатаністами. Тепер просять лише не цілувати. Ну так здраві люди (такі як я) ніколи навіть померлих рідних не цілували. Бо то вже не тіло а труп. А на трупі розвивається багато бактерій. Які живій людині не дуже потрібні.
Колись давно прощаючись з рідними люди могли цілувати лоба небіжчика особливо нічим не ризикуючи. Бо жили в більш закритих спільнотах. Така собі первісна вакцинація. Така ж як укуси комарів, що кусають і звірів, і людей. Але зараз - звиняйте. Береженого й бог береже...
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28.05.2021 14:44 Відповісти
Дякую шо є адекватні люди... Тільки мати поховав, цілував, але ковідом тільки перехворів, так шо антитілами поділився з сестрою, яка теж перехворіла.
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29.05.2021 06:46 Відповісти
Дуже добре що вже є визначеність з приводу організації похорону
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28.05.2021 14:52 Відповісти
На труп масочку на всякий пожарный. Ему все равно, а нам спокойней. Сегодня Украина в плену идиотов и жидов.
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28.05.2021 14:58 Відповісти
Фсьо харрашо, пррекррасная маркиза!!©
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28.05.2021 15:18 Відповісти
Краще б ховали як раніше в закритих, ковід не іграшки, а після похоронів особливо в селах потіМ спалах, всі перезаражаються
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28.05.2021 15:32 Відповісти
Це правильно, нехай люди самі вирішують як їм бути
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28.05.2021 15:38 Відповісти
Тіла людей померлих від ковід це звичайно небезпечно, але тепер є вибір, кожна сім'я сама зможе вирішити ховати у відкритій труні або в закритому
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28.05.2021 15:45 Відповісти
Хорошо, что уже появилось осознание людей о ситуации
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28.05.2021 15:49 Відповісти
Небезпечно нашим людям таке дозволяти. З дозволом вони не будуть дотримуватись ніяких правил. А може і нехай, українців і так вже в два рази менше стало, повмирали чи повтікали, навіть не хочу з'ясовувати. Єдине шо втішає, що антиковідники зможуть зі своїми померлими цілуватися та прощатися.
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29.05.2021 02:23 Відповісти
Іренко, трупак вже не дихає, він не може виділяти інфекцію... Цеж не чума якась, а абічний коронавіус, який передається через органи дихання. Питання. Померлий дишить? Померлих від COVID-19 можуть ховати у відкритих трунах і екстреності вже немає, але просять забирати тіла швидше через перевантаженість відділень, - експерт Ландар - Цензор.НЕТ 5693
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29.05.2021 11:02 Відповісти
Сдувается пандемийка. Уже мертвые оказывается не заразны. Да ***** они ж и не дышали до этого, ну юлять и весельчаки эти мед работники Померлих від COVID-19 можуть ховати у відкритих трунах і екстреності вже немає, але просять забирати тіла швидше через перевантаженість відділень, - експерт Ландар - Цензор.НЕТ 4802
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29.05.2021 11:00 Відповісти
Если в здравом уме то конечно же постараются минимизировать контакт с телом, но в украинских сёлах не всегда это делают - традиция
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31.05.2021 14:35 Відповісти
Ковид обостряет хронические болезни, потому в моргах мест не хватает, смолоду надо за здоровьем следить
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31.05.2021 14:39 Відповісти
Петр Великий хорошая компания, хоронили маму очень достойно сработали. Тоже от ковида. Берегите себя и близких
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31.05.2021 14:43 Відповісти
 
 