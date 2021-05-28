Померлих від COVID-19 можуть ховати у відкритих трунах і екстреності вже немає, але просять забирати тіла швидше через перевантаженість відділень, - експерт Ландар
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Ховати померлого від COVID-19 можна у відкритій труні, однак варто мінімізувати контакти з тілом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Емігрантського радіо" розповіла президент Міжнародної асоціації професіоналів похоронної справи, Національний член від України у Світовій організації Федерації Похоронних Виконавців та керівник приватної фірми "Петро Великий" Алла Ландар.
Вона нагадала, що ВООЗ дав рекомендацію всьому світу, що тіло повинно бути закритим, повинні бути мінімізовані будь-які контакти, а також має бути спеціальний одяг у лікарів, які готують тіло до поховання.
"Потім ВООЗ почав більш детально вивчати і дозволив вже використовувати відкриту труну. Ми можемо зараз ховати у відкритій труні. ... Єдине обмеження - це не торкатися, не цілувати", - підкреслила експерт.
"Тому зараз похорон може проходити у відкритій труні, обмеження екстреності немає, але оскільки іде надзвичайна перевантаженість в патологічних відділеннях, родичам рекомендують якомога швидше поховати", - додала Ландар.
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это взасос, что-ли, целовать покойника нельзя???
Колись давно прощаючись з рідними люди могли цілувати лоба небіжчика особливо нічим не ризикуючи. Бо жили в більш закритих спільнотах. Така собі первісна вакцинація. Така ж як укуси комарів, що кусають і звірів, і людей. Але зараз - звиняйте. Береженого й бог береже...