"Золоте дно 2: У тіні диктатора", - журналісти NEXTA опублікували нове розслідування про Лукашенка. ВIДЕО

Білоруські журналісти з опозиційного телеграм-видання NEXTA опублікували другу частину масштабного розслідування про "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні, в якому йдеться про схеми контрабанди товарів через країну, до яких причетні сім'я і друзі диктатора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на YouTube-канал NEXTA.

"Кримінальне збагачення - як Лукашенко зробив з Білорусі країну-прокладку. Називаємо імена "обраних" - найближче оточення Лукашенка, яким він дозволяє збагачуватися за наш рахунок. Сіра зона - розкладаємо на пальцях тіньові схеми сім'ї і друзів диктатора", - випливає з опису під відео.

Крім цього зазначається, що у відео наводяться ексклюзивні документи, що підтверджують корупційні зв'язки Лукашенка та його сім'ї.

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У розслідуванні йдеться про масштабні поставки через Білорусь підсанкційних у РФ товарів на прикладі логістичного оператора "Бреміно". Таким чином, до РФ потрапляли польські яблука, груші з європейських країн, квіти з Нідерландів. У відео конкретно називаються прізвища людей з оточення Лукашенка, які заробляють на подібних схемах. Зокрема, згадуються друзі сина білоруського диктатора Віктора Лукашенка - Олексій Олексін, Олександр Зайцев, Микола Воробей та Артур Тураєв.

"Лукашенко обростає розкішшю за рахунок простих білорусів, а своїм спільникам за дорогі подарунки виписує преференції в бізнесі ... Держава в Білорусі стала наростом, що паразитує, обслуговує інтереси Лукашенка та його найближчого оточення", - зазначають журналісти.

Сім'я Лукашенка та їхні наближені, як ідеться в розслідуванні, мають абсолютну монополію на засоби виробництва й абсолютно не соромляться використовувати для отримання надприбутку білоруський народ, землю та її природні багатства.

Крім цього, в розслідуванні йдеться про контрабанду сигарет у Європу. До цієї схеми, за твердженням журналістів, також причетні близькі до Лукашенка люди. У зв'язку з цим згадується бізнесмен Павло Топузідіс.