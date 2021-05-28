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Новини За кордоном
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Білорусь (5972) контрабанда (1551) Лукашенко (2310) Росія (47279)

"Золоте дно 2: У тіні диктатора", - журналісти NEXTA опублікували нове розслідування про Лукашенка. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білоруські журналісти з опозиційного телеграм-видання NEXTA опублікували другу частину масштабного розслідування про "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні, в якому йдеться про схеми контрабанди товарів через країну, до яких причетні сім'я і друзі диктатора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на YouTube-канал NEXTA.

"Кримінальне збагачення - як Лукашенко зробив з Білорусі країну-прокладку. Називаємо імена "обраних" - найближче оточення Лукашенка, яким він дозволяє збагачуватися за наш рахунок. Сіра зона - розкладаємо на пальцях тіньові схеми сім'ї і друзів диктатора", - випливає з опису під відео.

Крім цього зазначається, що у відео наводяться ексклюзивні документи, що підтверджують корупційні зв'язки Лукашенка та його сім'ї.

У розслідуванні йдеться про масштабні поставки через Білорусь підсанкційних у РФ товарів на прикладі логістичного оператора "Бреміно". Таким чином, до РФ потрапляли польські яблука, груші з європейських країн, квіти з Нідерландів. У відео конкретно називаються прізвища людей з оточення Лукашенка, які заробляють на подібних схемах. Зокрема, згадуються друзі сина білоруського диктатора Віктора Лукашенка - Олексій Олексін, Олександр Зайцев, Микола Воробей та Артур Тураєв.

"Лукашенко обростає розкішшю за рахунок простих білорусів, а своїм спільникам за дорогі подарунки виписує преференції в бізнесі ... Держава в Білорусі стала наростом, що паразитує, обслуговує інтереси Лукашенка та його найближчого оточення", - зазначають журналісти.

Сім'я Лукашенка та їхні наближені, як ідеться в розслідуванні, мають абсолютну монополію на засоби виробництва й абсолютно не соромляться використовувати для отримання надприбутку білоруський народ, землю та її природні багатства.

Крім цього, в розслідуванні йдеться про контрабанду сигарет у Європу. До цієї схеми, за твердженням журналістів, також причетні близькі до Лукашенка люди. У зв'язку з цим згадується бізнесмен Павло Топузідіс.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Это типа про белорусские криветки выращенные в белоруском море? "Золотое дно 2: В тени диктатора", - журналисты NEXTA опубликовали новое расследование о Лукашенко - Цензор.НЕТ 6689
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28.05.2021 13:59
+9
- Почему все называют захват самолёта Ryanair блестящей операцией? - Да потому что за ней просвечивают две тщательно скрываемые лысины.....
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28.05.2021 14:00
+6
"Золоте дно 2: У тіні диктатора", - журналісти NEXTA опублікували нове розслідування про Лукашенка - Цензор.НЕТ 4009
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28.05.2021 14:26
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Это типа про белорусские криветки выращенные в белоруском море? "Золотое дно 2: В тени диктатора", - журналисты NEXTA опубликовали новое расследование о Лукашенко - Цензор.НЕТ 6689
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28.05.2021 13:59 Відповісти
- Почему все называют захват самолёта Ryanair блестящей операцией? - Да потому что за ней просвечивают две тщательно скрываемые лысины.....
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28.05.2021 14:00 Відповісти
Кого там еще с самолёта не сняли,предварительно принудив к посадке?
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28.05.2021 14:00 Відповісти
Уже никого - самолеты над беларашкой перестали летать "Золоте дно 2: У тіні диктатора", - журналісти NEXTA опублікували нове розслідування про Лукашенка - Цензор.НЕТ 1525
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28.05.2021 16:04 Відповісти
сняли 5 рыл- один грек к родным в белорашку и 4-ро рашковских петро-башировсих луёв...
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28.05.2021 19:36 Відповісти
"Сейчас сено докосим и посмотрим."
"Золотое дно 2: В тени диктатора", - журналисты NEXTA опубликовали новое расследование о Лукашенко - Цензор.НЕТ 4929
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28.05.2021 14:06 Відповісти
теж іще новина: РБ як перевалка для санкційного контрабасу
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28.05.2021 14:11 Відповісти
Латвийский депутат предложил обменять белорусских хоккеистов на политзаключенных. Но потом передумал и извинился.

"Золотое дно 2: В тени диктатора", - журналисты NEXTA опубликовали новое расследование о Лукашенко - Цензор.НЕТ 2246
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28.05.2021 14:15 Відповісти
"Золоте дно 2: У тіні диктатора", - журналісти NEXTA опублікували нове розслідування про Лукашенка - Цензор.НЕТ 4009
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28.05.2021 14:26 Відповісти
Сейчас это животное скажет "фашизм поднимает голову".
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28.05.2021 14:27 Відповісти
лаврік, фассс!)))
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28.05.2021 14:30 Відповісти
Ахаха! "Масштабное расследование" "Золоте дно 2: У тіні диктатора", - журналісти NEXTA опублікували нове розслідування про Лукашенка - Цензор.НЕТ 9522
Про это уже столько лет анекдоты слагают)
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28.05.2021 15:51 Відповісти
Гм... А який сенс такого "розслідування" ?
Не здивуюсь,якщо виявиться,що та NEXTA була звичайним зливним бачком для спецслужб рф.
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28.05.2021 16:05 Відповісти
Так воно й є.
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28.05.2021 18:50 Відповісти
та щасссс- чо ж они все сидят и будут долгоо..???- може шото ляпнешь на ответ..====
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28.05.2021 19:37 Відповісти
Спитай,то й відповім.
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28.05.2021 20:53 Відповісти
Надо такой же фильм про криворогого шлимазла вовочку заказать им "Золоте дно 2: У тіні диктатора", - журналісти NEXTA опублікували нове розслідування про Лукашенка - Цензор.НЕТ 9238
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28.05.2021 16:05 Відповісти
Короче полное говно происходит в Белорусии и так все понятно , когда там якобы за терроризм расстреливают людей . Надо полностью бойкотировать все товары из белорусии "Золоте дно 2: У тіні диктатора", - журналісти NEXTA опублікували нове розслідування про Лукашенка - Цензор.НЕТ 2989
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28.05.2021 17:21 Відповісти
Білорусь пишеться з великої букви, мудрагело.
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28.05.2021 19:00 Відповісти
"о происхождении семьи и частной собственности на государство" ))
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28.05.2021 18:04 Відповісти
Раніше були санкції проти Лукашенка, опозиція за кордоном чекала "загально-національний страйк", але народ на таке не повівся. Тепер вже цькування перекинулося на білоруський народ, -- на Білорусь.
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28.05.2021 18:57 Відповісти
 
 