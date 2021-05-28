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Ryanair назвав неправдивою розшифровку Білорусі про переговори з пілотом: Диспетчерська служба аеропорту в Мінську відмовилася зв'язатися з авіакомпанією

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ryanair назвав неправдивою розшифровку Білорусі про переговори з пілотом: Диспетчерська служба аеропорту в Мінську відмовилася зв'язатися з авіакомпанією

Виконавчий директор лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі назвав неправдивою і неточною розшифровку переговорів пілота з диспетчером аеропорту в Мінську, яку раніше опублікувала Білорусь. Особливо в частині нібито спроб диспетчера зв'язатися з авіакомпанією.

Про це йдеться в листі О'Лірі міністру транспорту Білорусі Олексію Авраменку, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"У головного пілота не було іншого вибору, окрім як розвернути літак в Мінську, що йому порадили зробити в диспетчерській службі, повідомивши про те, що є загроза перебування вибухового пристрою на борту. Диспетчерська служба аеропорту в Мінську відмовилася зв'язатися з Ryanair, недостовірно заявивши, що компанія не відповідала на дзвінки", - йдеться в листі.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
Кто-бы сомневался что Лука врал, врет и врать будет и дальше.
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28.05.2021 14:19
+6
бульбоупырь, ходячая брехливая особь, у него все на брехне...
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28.05.2021 14:22
+4
Лично я Луку боюсь. Человек способный одной командой стереть с лица земли целую авиакомпанию.... ***** опасный Ryanair назвав неправдивою розшифровку Білорусі про переговори з пілотом: Диспетчерська служба аеропорту в Мінську відмовилася зв'язатися з авіакомпанією - Цензор.НЕТ 7357
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28.05.2021 14:39
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Здесь тоже иногда Гугл-переводчик глючит.
Так-что ничего удивительного. Ryanair назвал неправдивой расшифровку Беларуси о переговорах с пилотом: Диспетчерская служба аэропорта в Минске отказалась связаться с авиакомпанией - Цензор.НЕТ 2332
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28.05.2021 14:10 Відповісти
По словам Лукашенкі яка вже разніца з яким самальотом хто зв'язувався. Діспєтчєри побачили шо шото летить , та й брякнули туда хто тумблєр пєрвєє включив , на МіГ-29.
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28.05.2021 14:11 Відповісти
Кто-бы сомневался что Лука врал, врет и врать будет и дальше.
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28.05.2021 14:19 Відповісти
бульбоупырь, ходячая брехливая особь, у него все на брехне...
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28.05.2021 14:22 Відповісти
Слава Богу, что не сбили!
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28.05.2021 14:21 Відповісти
В ЕС порешили начать раследование данного инцидента -- до 25 июня, примерно...
Потом будут какие-то результаты, потом, возможно, суд... -- в общем, всё надолго -- почти навсегда... ...то есть -- ничего Беларуси не будет.
Так, ещё ж и Китай в Беларуси присутствует очень серьёзно и дорого! -- ...всё жду, когда на Китай наедут.

Не дождусь, наверное -- бо бесполезное это занятие...*)

Люфганза в Минск летает, кстати. А кому не нравится -- тот увольняется!

Ryanair назвав неправдивою розшифровку Білорусі про переговори з пілотом: Диспетчерська служба аеропорту в Мінську відмовилася зв'язатися з авіакомпанією - Цензор.НЕТ 1753
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28.05.2021 14:34 Відповісти
скажи, почему все совковые пердуны так бздят перед кетаем? Ryanair назвав неправдивою розшифровку Білорусі про переговори з пілотом: Диспетчерська служба аеропорту в Мінську відмовилася зв'язатися з авіакомпанією - Цензор.НЕТ 2719
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28.05.2021 17:40 Відповісти
Лично я Луку боюсь. Человек способный одной командой стереть с лица земли целую авиакомпанию.... ***** опасный Ryanair назвав неправдивою розшифровку Білорусі про переговори з пілотом: Диспетчерська служба аеропорту в Мінську відмовилася зв'язатися з авіакомпанією - Цензор.НЕТ 7357
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28.05.2021 14:39 Відповісти
а что по миг29 ?
что то замыливают тему
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28.05.2021 15:08 Відповісти
Стенограму разговоров пилотов и "этих" в студию! А то каждый день кто-то, что-то фантазирует.
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28.05.2021 16:00 Відповісти
Кто бы сомневался в лжи диктатора.
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28.05.2021 16:15 Відповісти
"У главного пилота не было другого выбора, кроме как развернуть самолет в Минск, что ему посоветовали сделать в диспетчерской службе, сообщив о том, что есть угроза пребывания взрывного устройства на борту. Диспетчерская служба аэропорта в Минске отказалась связаться с Ryanair, недостоверно заявив, что компания не отвечала на звонки"Источник: https://censor.net/ru/n3268055"

Почему это не было выбора? Кто мешал пилоту запросить другие аэропорты? Пилоту дали совет, а не приказ. Если у пилота нет связи со своей компанией в полете, стало быть, она ему не нужна, современная техника позволяет держать связь в любой точке мира. Понятно, что компания теперь говорит, что надо, а в первоначальном ее ответе все было не столь ужасно.
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28.05.2021 17:05 Відповісти
Что бы прекратить продолжающиеся инсинуации и вранье - когда уже опубликуют
РАСШИФРОВКУ ЧЕРНЫХ ЯЩИКОВ?!
Ryanair назвав неправдивою розшифровку Білорусі про переговори з пілотом: Диспетчерська служба аеропорту в Мінську відмовилася зв'язатися з авіакомпанією - Цензор.НЕТ 1013
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28.05.2021 17:10 Відповісти
дебил на дебиле и дебилом погоняет. А кто похитрее - этим и пользуются. А остальные "турбуються".
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28.05.2021 17:14 Відповісти
 
 