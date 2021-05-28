Ryanair назвав неправдивою розшифровку Білорусі про переговори з пілотом: Диспетчерська служба аеропорту в Мінську відмовилася зв'язатися з авіакомпанією

Виконавчий директор лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі назвав неправдивою і неточною розшифровку переговорів пілота з диспетчером аеропорту в Мінську, яку раніше опублікувала Білорусь. Особливо в частині нібито спроб диспетчера зв'язатися з авіакомпанією.

Про це йдеться в листі О'Лірі міністру транспорту Білорусі Олексію Авраменку, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"У головного пілота не було іншого вибору, окрім як розвернути літак в Мінську, що йому порадили зробити в диспетчерській службі, повідомивши про те, що є загроза перебування вибухового пристрою на борту. Диспетчерська служба аеропорту в Мінську відмовилася зв'язатися з Ryanair, недостовірно заявивши, що компанія не відповідала на дзвінки", - йдеться в листі.

Також читайте: Пєсков про скасування європейських авіарейсів Москвою: Ситуація екстраординарна, технічні заминки неминучі

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.