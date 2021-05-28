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Білорусь ввела ліцензування для низки товарів з України, - торгпред Качка

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Білорусь ввела ліцензування для низки товарів з України, - торгпред Качка

Білорусь ввела режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів. Україна вважає таке рішення необґрунтованим і дискримінаційним.

Про це заявив торговий представник України Тарас Качка на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його інформацією, під ліцензування потрапили кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і паковання, цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для посіву, пральні машини і меблі.

Як зазначив Качка, рішення затверджено постановою Ради міністрів Білорусі від 26 травня №292, набуде чинності через 10 днів після публікації і розраховане на 6 місяців.

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"Такі дії є необґрунтованими і дискримінаційними. Режим індивідуального ліцензування означає ручне управління імпортом української продукції до Білорусі. Уряд проводить консультації з виробниками щодо усунення негативних наслідків дискримінаційних дій уряду Білорусі", - додав він.

Білорусь ввела ліцензування для низки товарів з України, - торгпред Качка 01

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
А як слюгі наріда тепер існувати будуть без білоруської спущьонки? Не уявляю!
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28.05.2021 14:19
+14
Как обычно - членом на рояле Беларусь ввела лицензирование для ряда товаров из Украины, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 5891
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28.05.2021 14:20
+14
та запретить нах вообще белорускую продукцию
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28.05.2021 14:45
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Можна вже назвать БНР. А кращі дрцзі - ЛНР,ДНР і Росія
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28.05.2021 14:15 Відповісти
Не так. 9 федеральный округ.
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28.05.2021 14:19 Відповісти
ПНР ещё есть, не забывайте
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28.05.2021 14:23 Відповісти
Почалась торгівельна війна. На чому ж барижитиме кацаваротка?
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28.05.2021 14:18 Відповісти
Сча лукашенко запретит Белавиа летать в и над Украиной Беларусь ввела лицензирование для ряда товаров из Украины, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 1626 Беларусь ввела лицензирование для ряда товаров из Украины, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 2894
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28.05.2021 14:37 Відповісти
А без спущенки от бульбанутого Лука некоторые слуги околеют. Білорусь ввела ліцензування для низки товарів з України, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 8037
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28.05.2021 15:06 Відповісти
Чем ответит Зеля? Беларусь ввела лицензирование для ряда товаров из Украины, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 5522
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28.05.2021 14:19 Відповісти
Как обычно - членом на рояле Беларусь ввела лицензирование для ряда товаров из Украины, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 5891
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28.05.2021 14:20 Відповісти
А арь уже ответил конфетами )))) Хахахаха)))
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28.05.2021 20:41 Відповісти
Нужно отказаться от их бензина.
Проживём, как-нибудь. Беларусь ввела лицензирование для ряда товаров из Украины, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 6297
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28.05.2021 14:21 Відповісти
Сыграет своей пипиткой Луке, может бульбофюрер и передумает.
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28.05.2021 15:07 Відповісти
А як слюгі наріда тепер існувати будуть без білоруської спущьонки? Не уявляю!
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28.05.2021 14:19 Відповісти
Не їсти нам більше білоруських креветок.
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28.05.2021 14:42 Відповісти
Угу.И белорусской камбалы. Білорусь ввела ліцензування для низки товарів з України, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 2488
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28.05.2021 14:49 Відповісти
а белорусский пармезан теперь для избранных
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28.05.2021 15:03 Відповісти
я так понимаю, транзит газа через Беларусь накрывается медным чайником. Во всяком случае в Европе началось обсуждение вопроса.
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28.05.2021 14:21 Відповісти
Це як Куйло вирішить
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28.05.2021 14:27 Відповісти
Вопрос сложный, Европе уже нет назад хода. Но поглядим.
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28.05.2021 14:34 Відповісти
А перед началом оккупации в Украине, московия также начинала с торговых войн, совпадения, не думаю.
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28.05.2021 14:22 Відповісти
таракан беспощаден к собственному охлосу.....
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28.05.2021 14:22 Відповісти
Бульбенфюрер атакуе!
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28.05.2021 14:22 Відповісти
кацапцкие бюджетники покроют расходы на торговые войны луки ... деньжат уже у ***** выпросил
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28.05.2021 14:23 Відповісти
Не заправляйтесь белорусским! Беларусь ввела лицензирование для ряда товаров из Украины, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 400
Беларусь ввела лицензирование для ряда товаров из Украины, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 4696
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28.05.2021 14:23 Відповісти
Ходите пешком))) Білорусь ввела ліцензування для низки товарів з України, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 5751
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28.05.2021 15:28 Відповісти
Вот и я им об этом. Білорусь ввела ліцензування для низки товарів з України, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 8294
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28.05.2021 15:34 Відповісти
Отключил белорусский свет, российский газ и слил ихниее дизтопливо!
Теперь я свободный и счастливый. Беларусь ввела лицензирование для ряда товаров из Украины, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 2050
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28.05.2021 14:25 Відповісти
А если ещё кацапскую вату из головы выкинешь.... Беларусь ввела лицензирование для ряда товаров из Украины, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 6472
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28.05.2021 14:27 Відповісти
Не понял?
Шо, уже можно включать и заливать? Беларусь ввела лицензирование для ряда товаров из Украины, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 1552
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28.05.2021 14:29 Відповісти
Дерьмо? Так себе замена ваты Беларусь ввела лицензирование для ряда товаров из Украины, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 2803
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28.05.2021 14:32 Відповісти
ты давно отключил мозг. теперь ть свободен от разума. значит ты рузкий!!!
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28.05.2021 15:04 Відповісти
У тебя его вообще включить в роддоме забыли. Білорусь ввела ліцензування для низки товарів з України, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 3973
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28.05.2021 15:07 Відповісти
это плод твоего больного воображения.
но. НО примечательно, что ты и не отрицаешь тот факт, что мозг у тебя отсутствует. ЧТД.
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28.05.2021 15:11 Відповісти
дедываяваленок ?
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28.05.2021 15:33 Відповісти
Не разговаривай с животными)) Білорусь ввела ліцензування для низки товарів з України, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 2334
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28.05.2021 15:46 Відповісти
А как твои соседи по палате № 6, Наполеон, Сралин и Членин, такие-же шизанутые, как и ты?
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28.05.2021 15:10 Відповісти
Білорусь маоа профіцит у торгівлі з нами - треба виправляти становище та виводити у парітет как мінімум.
Уряд повинен зробити аудит торгівлі з Білорусью та ввести відповідні обмеження
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28.05.2021 14:26 Відповісти
Ту думаешь, зебанутые знают, что такое паритет? Для них это слово не знакомо, значит ругательное. Білорусь ввела ліцензування для низки товарів з України, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 405
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28.05.2021 15:12 Відповісти
Акцизные марки на шоколадные батончики? - это СИЛЬНО!.... Беларусь ввела лицензирование для ряда товаров из Украины, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 9624
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28.05.2021 14:28 Відповісти
дискриминационно? ввезался в драку так дерись, а не ной!
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28.05.2021 14:30 Відповісти
адекватная реакция, а что, нужно было поаплодировать и сказать: молодцы, так держать?
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28.05.2021 15:11 Відповісти
Так нужно зеркальные санкции против белорусских товаров вводить.
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28.05.2021 14:36 Відповісти
А що Україна виробляє пральні машини?
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28.05.2021 14:43 Відповісти
А что,кроме белорусских и купить нечего? Кошмар.😱
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28.05.2021 14:47 Відповісти
уявіть собі - в мене є одна Candy
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28.05.2021 15:07 Відповісти
Elektrolux/
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28.05.2021 15:08 Відповісти
та запретить нах вообще белорускую продукцию
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28.05.2021 14:45 Відповісти
Большего идиота как свихнувшийся агрофюрер я в своей жизни не видел Страна которой катастрофически не хватает валюты сама пилит ветку на которой сидит Сама же перекрывает потом валюты в страну... Тысячи беларусов не могут выехать из страны на работу за рубеж Все выходы из РБ закрыты Погранслужба ни на какие обращения не отвечает Люди не знают что им делать. Раньше ГЕТТО было в отношении городов Теперь же , агрофюрер превратил всю страну в ГЕТТО. Фюрера , само влюблённого, только в морг Он лечению не подлежит
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28.05.2021 14:54 Відповісти
В стране свихнувшегося агрофюрера прирост **************** в прошлом году больше 10%, в переработке - 12%.
Валюту они будут получать через кацапов, в объятия к которым их бросили идиоты, вылизывающие промежность подкацапнице тихановской.
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28.05.2021 15:03 Відповісти
про прирост ты на белоусском тв увидел?
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28.05.2021 15:06 Відповісти
http://skrinshoter.ru/s/280521/ij6wZHi4
ниче так рост.
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28.05.2021 15:07 Відповісти
Вчерась поляки на Белсат признали.
Ты только цензору доверяешь?
Мне тебя искренне жаль.
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28.05.2021 15:08 Відповісти
ссылку на поялков давай.
http://skrinshoter.ru/s/280521/ij6wZHi4
я тебе вот этот скрин кину. это не цензор. комон. давай ссыль на поляков или ты ********
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28.05.2021 15:12 Відповісти
Дурачек, ты сайт белсата найти не можешь?
Попроси санитаров!
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28.05.2021 15:14 Відповісти
ссыль давай. или ты балабол
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28.05.2021 15:15 Відповісти
А не пошел бы ты!
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28.05.2021 15:21 Відповісти
эй юрий ан. ты баклан и балабол. со всеми вытекающими.
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28.05.2021 15:22 Відповісти
Якщо ЄС перекриє ще й залізничне сполучення, то бульбофюрера чекає катастрова. Зараз Білорусь добре заробляє на транзиті залізничних вантажів, які ідуть з Китаю в Європу. Якби клоуни змогли перехопити частину цих перевезень і перенаправити їх через Україну, то ми отримали б великий зиск. Та чи квартальні клоуни на таке спроможні.
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28.05.2021 15:18 Відповісти
Месяц назад Скабеева сралась что Орда запретила экспорт туалетной бумаги в Украину, украинцы будут вытираться лопухом, - сказала она (хотя там речь шла о просто бумаге). Тогда наверное она извела несколько рулонов.
И вот теперь я надеюсь она расскажет как бульбаши будут подтираться картофельной ботвой.
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28.05.2021 14:59 Відповісти
у агрофюрера вавка в голове таки не заживает
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28.05.2021 15:01 Відповісти
За даними Держстату За 2020-й рік імпорт в Україну з Білорусі склав $ 2,8 млрд, експорт з України в Білорусь $ 1,3 млрд. Україна має негативне сальдо зовнішньої торгівлі з Білоруссю 1,5 млрд доларів США.

Якщо Україна відповість пропорційно, то хто постраждає більше?
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28.05.2021 15:08 Відповісти
Ничего, проезд подорожает, да и продукты, тупым пацреотам не привыкать.
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28.05.2021 15:10 Відповісти
Украина теряет 8% на авиаперевозках, для начала.
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28.05.2021 15:23 Відповісти
дорожает, так как зеленский и его шобла набивают карманы,
от бульбении это мало зависит, тушёнка за год в атб
подскочила на 50%, и это уже давно, ну и многое другое тоже
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28.05.2021 15:39 Відповісти
Для початку Україна, Украерорух, навігаційна служба якого супроводжує літак з землі, тільки виграє від того, що літаки оминаючи Білорусь будуть летіти транзитом територією України. А ті хто літав з Києва у Москву програють, бо тепер їм прийдеться літати не через Мінськ, а через Туреччину.
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28.05.2021 16:34 Відповісти
Білорусь ввела ліцензування для низки товарів з України, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 9218
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28.05.2021 15:44 Відповісти
А ви автобуси і вантажівки купляйте. Головне ж щоб не Богдани.
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28.05.2021 15:15 Відповісти
Головне аби не львівські Електрони...
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28.05.2021 21:31 Відповісти
 
 