Білорусь ввела ліцензування для низки товарів з України, - торгпред Качка
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Білорусь ввела режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів. Україна вважає таке рішення необґрунтованим і дискримінаційним.
Про це заявив торговий представник України Тарас Качка на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
За його інформацією, під ліцензування потрапили кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і паковання, цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для посіву, пральні машини і меблі.
Як зазначив Качка, рішення затверджено постановою Ради міністрів Білорусі від 26 травня №292, набуде чинності через 10 днів після публікації і розраховане на 6 місяців.
"Такі дії є необґрунтованими і дискримінаційними. Режим індивідуального ліцензування означає ручне управління імпортом української продукції до Білорусі. Уряд проводить консультації з виробниками щодо усунення негативних наслідків дискримінаційних дій уряду Білорусі", - додав він.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.
Будь ласка, зачекайте...
Проживём, как-нибудь.
Теперь я свободный и счастливый.
Шо, уже можно включать и заливать?
но. НО примечательно, что ты и не отрицаешь тот факт, что мозг у тебя отсутствует. ЧТД.
Уряд повинен зробити аудит торгівлі з Білорусью та ввести відповідні обмеження
Валюту они будут получать через кацапов, в объятия к которым их бросили идиоты, вылизывающие промежность подкацапнице тихановской.
ниче так рост.
Ты только цензору доверяешь?
Мне тебя искренне жаль.
http://skrinshoter.ru/s/280521/ij6wZHi4
я тебе вот этот скрин кину. это не цензор. комон. давай ссыль на поляков или ты ********
Попроси санитаров!
И вот теперь я надеюсь она расскажет как бульбаши будут подтираться картофельной ботвой.
Якщо Україна відповість пропорційно, то хто постраждає більше?
от бульбении это мало зависит, тушёнка за год в атб
подскочила на 50%, и это уже давно, ну и многое другое тоже