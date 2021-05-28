Війська РФ готують мінометні розрахунки до ймовірних обстрілів українських позицій на Донбасі, - ГУР
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Російські війська на Донбасі активізують підготовку мінометних розрахунків до можливого вогневого ураження позицій українських воїнів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це свідчать дані Головного управління розвідки.
В окремих районах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях командування російських окупаційних військ продовжує приховано розміщувати 122-мм реактивні системи залпового вогню, гаубиці та самохідні артилерійські установки з порушенням домовленостей щодо відведення важкого озброєння.
Водночас сили російського агресора активізували підготовку мінометних розрахунків до ймовірного вогневого ураження передових позицій підрозділів Об’єднаних сил.
Крім того, протягом тижня зросла інтенсивність тренувань зі стрільби та управління вогнем гаубичних, гарматних і реактивних артилерійських дивізіонів першого та другого армійських корпусів на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях.
Будь ласка, зачекайте...
Тобто, сиди під обстрілами і посміхайся кацапам. Стрельнув у відповідь- премію не отримаєш.
завважте: все - чужими руками,
найчастіше руками власних паскуд та ідіотів
Сметанат борщу@SmetanatBorschu 25 мая
Вот в этом вся русская идея: не развивать свою страну, а уничтожать чужие развивающиеся страны.
Олег Царев:
У России есть в запасе максимум год или два, чтобы решить вопрос с Украиной! Зарплаты и пенсии на Украине скоро будут выше, чем в России. Этот фактор будет использоваться для расшатывания ситуации внутри России.
"Жуткая картина предстала перед нами. Караван кибиток, набитых детьми, стариками, женщинами, под охраной всадников - мужчин, спустился с песчаных холмов к пересохшему ручью и тут был встречен огнем пулемета, установленного на вершине большого бархана.
Это был отличный пулеметчик. Перестрелянные лошади, люди, ползающие и визжащие женщины, орущие дети, вой и проклятья мужчин. Некоторые из них, человек пять с оружием, пытаются отстреливаться, чтобы спасти своих родных и падают от меткого огня стрелка. Пулеметчик не жалеет никого. Вот свалилась маленькая девочка, спасающего своего маленького братца, вот попало старухе, прятавшейся за кибиткой, вот... впрочем...
Из-за наших спин выскакивает, прорвавшийся через стада Джаркентский эскадрон и несется на остановившиеся кибитки. Тут начинается настоящая резня, бойцы рубят все, что осталось живым.
- Петров, - кричит почему то мне начальник отряда, - скачи к Черненко, пусть прекратит стрелять, своих покалечит."
Е.Н. Кукаркин, российский писатель, роман "Кучер" (1997г.) - о жизненном пути будущего генерального секретаря КПСС К.У. Черненко. В молодости Черненко служил пулеметчиком в полку ОГПУ и расстреливал мирные аулы. Литературное произведение основано на воспоминаниях современников.
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