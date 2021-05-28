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Новини Політика УкраїниЗа кордоном Втручання у вибори в США
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вибори (6163) Деркач Андрій (116) США (14499) Трамп (3133) Джуліані (120)

У США розслідують причетність українських чиновників до втручання в президентські вибори, у центрі уваги перебуває нардеп Деркач, - NYT

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

У США розслідують причетність українських чиновників до втручання в президентські вибори, у центрі уваги перебуває нардеп Деркач, - NYT

Федеральна прокуратура в Брукліні намагається встановити, чи брали участь кілька українських чиновників у розробці плану втручання в президентську кампанію 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це повідомляє New York Times.

Видання, з посиланням на джерела, пише, що в межах цього плану адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані мав поширювати наклепницьку інформацію про демократа Джо Байдена з метою схилити виборців голосувати за Трампа.

Згідно з даними журналістів, прокуратура Брукліна і ФБР веде розслідування щодо нинішніх і колишніх українських чиновників, підозрюваних у спробах вплинути на вибори шляхом поширення необґрунтованих звинувачень у корупції щодо Байдена через низку каналів, зокрема через Джуліані.

Поки незрозуміло, чи збирається прокуратура висунути обвинувачення комусь із громадян України, йдеться в матеріалі.

На якомусь етапі розслідування влада вивчила обставини поїздки Джуліані до Європи в грудні 2019 року, коли він зустрівся з кількома громадянами України, повідомляє New York Times.

Щонайменше один із чинних і колишніх офіційних осіб, з якими зустрічався Джуліані, український депутат на ім'я Андрій Деркач, нині перебуває в центрі уваги розслідування, йдеться в статті.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
В США расследуют причастность украинских чиновников к вмешательству в президентские выборы, в центре внимания находится нардеп Деркач, - NYT - Цензор.НЕТ 8843
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28.05.2021 14:53
+8
)))))эх,зеля ,зеля...кого ты там в качестве свидетеля хотел вчера в СБУ видеть?
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28.05.2021 14:41
+7
вот же собачий рот
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28.05.2021 14:37
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вот же собачий рот
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28.05.2021 14:37 Відповісти
там еще и роток бесноватого вовки-шута В США расследуют причастность украинских чиновников к вмешательству в президентские выборы, в центре внимания находится нардеп Деркач, - NYT - Цензор.НЕТ 5109
как оно тогда орало "открыть дела против Байдена и Порошенко по пленкам деркача! деркач - наш человек, доверенный - врать не станет!"
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28.05.2021 14:41 Відповісти
Після Будапешту Джуліані відправився (прим. декабрь 2019) у Київ, де зустрівся зі "слугою народу" Олександром Дубінським, довіренною особою В.Зеленского та близьким до олігарха Ігоря Коломойського.
"Розповів про плани створення слідчої комісії парламенту, основною метою якої буде розслідування фактів розкрадання багатомільярдних сум з українського бюджету в період президентства Порошенко і Януковича", - написав Дубінський.
В США расследуют причастность украинских чиновников к вмешательству в президентские выборы, в центре внимания находится нардеп Деркач, - NYT - Цензор.НЕТ 8574

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28.05.2021 14:46 Відповісти
кремлевский агент деркач, которого так любят цитировать местная зебильная ботва из лахты и ОП(Г) коломойского шута.
В США расследуют причастность украинских чиновников к вмешательству в президентские выборы, в центре внимания находится нардеп Деркач, - NYT - Цензор.НЕТ 9100
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28.05.2021 14:51 Відповісти
В США расследуют причастность украинских чиновников к вмешательству в президентские выборы, в центре внимания находится нардеп Деркач, - NYT - Цензор.НЕТ 8843
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28.05.2021 14:53 Відповісти
В Синг-Синге немного похудеет.
А то хлебало такое что и в 16:9 не влезет!
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28.05.2021 14:37 Відповісти
Все мечты кацапов сбываются наоборот В США расследуют причастность украинских чиновников к вмешательству в президентские выборы, в центре внимания находится нардеп Деркач, - NYT - Цензор.НЕТ 7629
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28.05.2021 14:37 Відповісти
По Деркачу плачет Гуантанамо.
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28.05.2021 14:37 Відповісти
опять чью-то маму скорости лишают
В США расследуют причастность украинских чиновников к вмешательству в президентские выборы, в центре внимания находится нардеп Деркач, - NYT - Цензор.НЕТ 3222
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28.05.2021 14:37 Відповісти
А у Деркача!.. А у Деркача!..
Язык шершавый, дырка горяча!..
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28.05.2021 14:38 Відповісти
Ну дырку ему очень скоро замечательно розвальцуют.Дубинеску будет за ним ходить выпавший кал подбирать. В США расследуют причастность украинских чиновников к вмешательству в президентские выборы, в центре внимания находится нардеп Деркач, - NYT - Цензор.НЕТ 8750
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28.05.2021 14:43 Відповісти
)))))эх,зеля ,зеля...кого ты там в качестве свидетеля хотел вчера в СБУ видеть?
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28.05.2021 14:41 Відповісти
ну хоть кто-то. на зелёную импотентную власть надежды нет.
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28.05.2021 14:41 Відповісти
Ну там не один Дермач -зеленая импотентная власть тоже заявлена
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28.05.2021 14:46 Відповісти
Алё, Венедиктова?
Снимай неприкосновенность и возбуждай уголовное дело.
Чего ещё ждать?
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28.05.2021 14:46 Відповісти
Так Венедиктова сама там фигурирует...да что она,там целая бубочка засвечена)))
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28.05.2021 14:48 Відповісти
А как зе дерьмак и зелупа, которые отдавали приказы вмешиваться в выборы?
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28.05.2021 14:49 Відповісти
Скільки разів СБУ, прокуратура викликала на допити агента кремля Деркача?
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28.05.2021 14:51 Відповісти
Якщо бубочка не прочує й цього сигналу, то може лишитись і віли у Італії, і офшорних рахунків, ще й зробитись невиїздним, як бабуся бєня...
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28.05.2021 14:53 Відповісти
Криворізький косоворотник, тремти!

До оприлюднення Деркачем так званих «плівок Порошенка - Байдена» причетний Офіс президента. Про це Дубінський повідомив у Facebook.
«Саме Офіс президента Зеленського вимагав від мене участі в створенні слідчої комісії Верховної Ради за темою «плівок Порошенка - Байдена». І саме Офіс президента вимагав від мене участі в тій пресконференції, де Деркач опублікував відповідні плівки. Так от, спеціально для аферистів і шахраїв із вулиці Банкової нагадую, що я тоді від участі в цій афері відмовився. І тоді створювати слідчу комісію довелося особисто голові фракції «Слуга народу» в парламенті Давиду Арахамії», - заявив Дубінський.
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28.05.2021 14:56 Відповісти
бреше. Він почав віднєкуватися після того, як держдеп вніс його до санкційного списку. Ну, три роки потерпить, щоб в Румунію не їздити... Не вічно же...
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28.05.2021 15:02 Відповісти
без д'убінського і д'єрмака розслідування буде неповне. Втім, держдеп не пропустить...
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28.05.2021 15:01 Відповісти
от чому ми українці, у себе на своїй землі не можемо цих смердючих, продажних виродків-деркачів, медведчуків, бойків, рабідибіловичів і прочую нікчемну огидно-гнидну срань ставити на "місце"?!?!?
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28.05.2021 15:04 Відповісти
тому що діє магічне число 73/43%зебілів, і воно дуже повільно зменшується...
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28.05.2021 15:06 Відповісти
От і Зелі прилетить пенділь..
Чого ми не в НАТО..
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28.05.2021 15:25 Відповісти
Поспішай! Срака наближається, срака наближається...
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28.05.2021 15:30 Відповісти
Неясно, а чому проти Деркача, як агента РФ, не порушена кримінальна справа в Україні? Може тому, що він може здати декого важливого, хто зараз при владі.
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28.05.2021 16:03 Відповісти
Проходящий в Джорджии аудит по проверке избирательных бюллетеней выявил что 30 тысяч из них являються фальшивыми . Фальшивые бюллетени напечатаны на другой бумаге и галочки за кандидатов проставлены типографским способом. 97% фальшивых бюллетеней за Байдена . Для победы Трампа в Джорджии ему было необходимо 12 тысяч голосов .

https://nationalfile.com/breaking-veteran-election-officials-say-30000-fake-ballots-found-in-georgia-audit-theyre-not-real/

Это явно Деркач подбросил . В тюрьму его ! ..
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28.05.2021 20:42 Відповісти
 
 