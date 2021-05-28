У США розслідують причетність українських чиновників до втручання в президентські вибори, у центрі уваги перебуває нардеп Деркач, - NYT
Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Федеральна прокуратура в Брукліні намагається встановити, чи брали участь кілька українських чиновників у розробці плану втручання в президентську кампанію 2020 року.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це повідомляє New York Times.
Видання, з посиланням на джерела, пише, що в межах цього плану адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані мав поширювати наклепницьку інформацію про демократа Джо Байдена з метою схилити виборців голосувати за Трампа.
Згідно з даними журналістів, прокуратура Брукліна і ФБР веде розслідування щодо нинішніх і колишніх українських чиновників, підозрюваних у спробах вплинути на вибори шляхом поширення необґрунтованих звинувачень у корупції щодо Байдена через низку каналів, зокрема через Джуліані.
Поки незрозуміло, чи збирається прокуратура висунути обвинувачення комусь із громадян України, йдеться в матеріалі.
На якомусь етапі розслідування влада вивчила обставини поїздки Джуліані до Європи в грудні 2019 року, коли він зустрівся з кількома громадянами України, повідомляє New York Times.
Щонайменше один із чинних і колишніх офіційних осіб, з якими зустрічався Джуліані, український депутат на ім'я Андрій Деркач, нині перебуває в центрі уваги розслідування, йдеться в статті.
Будь ласка, зачекайте...
как оно тогда орало "открыть дела против Байдена и Порошенко по пленкам деркача! деркач - наш человек, доверенный - врать не станет!"
"Розповів про плани створення слідчої комісії парламенту, основною метою якої буде розслідування фактів розкрадання багатомільярдних сум з українського бюджету в період президентства Порошенко і Януковича", - написав Дубінський.
А то хлебало такое что и в 16:9 не влезет!
Язык шершавый, дырка горяча!..
Снимай неприкосновенность и возбуждай уголовное дело.
Чего ещё ждать?
До оприлюднення Деркачем так званих «плівок Порошенка - Байдена» причетний Офіс президента. Про це Дубінський повідомив у Facebook.
«Саме Офіс президента Зеленського вимагав від мене участі в створенні слідчої комісії Верховної Ради за темою «плівок Порошенка - Байдена». І саме Офіс президента вимагав від мене участі в тій пресконференції, де Деркач опублікував відповідні плівки. Так от, спеціально для аферистів і шахраїв із вулиці Банкової нагадую, що я тоді від участі в цій афері відмовився. І тоді створювати слідчу комісію довелося особисто голові фракції «Слуга народу» в парламенті Давиду Арахамії», - заявив Дубінський.
Чого ми не в НАТО..
https://nationalfile.com/breaking-veteran-election-officials-say-30000-fake-ballots-found-in-georgia-audit-theyre-not-real/
Это явно Деркач подбросил . В тюрьму его ! ..