Зупинено контрабанду з України прикрас часів Скіфської доби, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України припинила незаконний вивіз за кордон культурних артефактів часів Скіфської доби. На міжнародних аукціонах унікальні прикраси можуть коштувати від $ 40 тис.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, забезпечував нелегальне переправлення раритетів посередник, який діяв на замовлення європейських клієнтів. Він найняв кур’єра, який мав вивезти Скіфські золоті прикраси через пункт пропуску "Ягодин". Оперативники та слідчі СБ України виявили в особистих речах кур’єра приховані від митного контролю 11 підвісок часів Скіфської доби, виготовлених з жовтого та білого золота.









За попередніми висновками експертів, вилучені ювелірні вироби є унікальними, вони становлять культурну та історичну цінність для нашої країни. Вилучені предмети старовини будуть направлені для експертного дослідження. За його результатами фігурантам планується повідомити про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.

Після завершення досудового розслідування розглядатиметься питання щодо передачі цінностей до Музейного фонду України.

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