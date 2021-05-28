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золото (147) контрабанда (1551) СБУ (10053) антикваріат (75) прикраси (7)

Зупинено контрабанду з України прикрас часів Скіфської доби, - СБУ. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки України припинила незаконний вивіз за кордон культурних артефактів часів Скіфської доби. На міжнародних аукціонах унікальні прикраси можуть коштувати від $ 40 тис.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, забезпечував нелегальне переправлення раритетів посередник, який діяв на замовлення європейських клієнтів. Він найняв кур’єра, який мав вивезти Скіфські золоті прикраси через пункт пропуску "Ягодин". Оперативники та слідчі СБ України виявили в особистих речах кур’єра приховані від митного контролю 11 підвісок часів Скіфської доби, виготовлених з жовтого та білого золота.

Зупинено контрабанду з України прикрас часів Скіфської доби, - СБУ 01
Зупинено контрабанду з України прикрас часів Скіфської доби, - СБУ 02
Зупинено контрабанду з України прикрас часів Скіфської доби, - СБУ 03
Зупинено контрабанду з України прикрас часів Скіфської доби, - СБУ 04

За попередніми висновками експертів, вилучені ювелірні вироби є унікальними, вони становлять культурну та історичну цінність для нашої країни. Вилучені предмети старовини будуть направлені для експертного дослідження. За його результатами фігурантам планується повідомити про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.

Після завершення досудового розслідування розглядатиметься питання щодо передачі цінностей до Музейного фонду України.

Також дивіться: Нумізмат з Ізраїлю намагався вивезти з України колекцію старовинних монет, - митниця. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Ну хоч якась хороша новина.
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28.05.2021 14:55
+5
грабують Герри, розривають повним ходом...
знищують у гонитві за золотішком 90 % археологічної інформації про його власників
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28.05.2021 15:00
+4
Это не скифское!
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28.05.2021 16:32
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Ну хоч якась хороша новина.
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28.05.2021 14:55 Відповісти
грабують Герри, розривають повним ходом...
знищують у гонитві за золотішком 90 % археологічної інформації про його власників
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28.05.2021 15:00 Відповісти
А то, что археологи и работники музеев первые воры в этой теме не слышал?
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28.05.2021 20:50 Відповісти
Які ще в дідька "раритети", це не "раритети", а цінності загальнонаціонально-культурного рівня Зупинено контрабанду з України прикрас часів Скіфської доби, - СБУ - Цензор.НЕТ 3220

Зупинено контрабанду з України прикрас часів Скіфської доби, - СБУ - Цензор.НЕТ 1343
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07.06.2021 14:23 Відповісти
теперь фсбу перепродаст с выгодой ...
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28.05.2021 15:29 Відповісти
Оперативники та слідчі СБ України помиляються, вважаючи дані прикраси скіфськими (принаймні більшість із них). В реальності - на кілька століть пізніше.
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28.05.2021 15:52 Відповісти
можливо, посередині справді місячний оберіг-підвіска, жіночий талісман продовження роду

Зупинено контрабанду з України прикрас часів Скіфської доби, - СБУ - Цензор.НЕТ 4928
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28.05.2021 22:02 Відповісти
Так, Ви вірно підмітили, ці артефакти притаманні Черняхівській культурі.
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28.05.2021 22:32 Відповісти
И где здесь "скифская эпоха"?
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28.05.2021 16:04 Відповісти
Більше схоже на Київську культуру
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28.05.2021 19:46 Відповісти
На КК не схоже від слова взагалі. 2 скіфські ******, черняхівські лунниці та амулети "будинок" та пару прикрас гунів.
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29.05.2021 08:37 Відповісти
Это не скифское!
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28.05.2021 16:32 Відповісти
специалисты из баклановского СБУ эту добычу или сломают или потеряют..
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28.05.2021 17:51 Відповісти
вот вам и разрытые курганы..
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28.05.2021 19:01 Відповісти
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати».
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28.05.2021 20:52 Відповісти
Зупинено контрабанду з України прикрас часів Скіфської доби, - СБУ - Цензор.НЕТ 2931
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07.06.2021 14:25 Відповісти
Скифы. скифская эпоха, наследие, артефакты и много чего другого подчёркивают нашу предавнюю историю и культуру. Наш исторический базис. При совдепии много копали археологи и много нашли невероятного. Но подавалось это в общем контексте---а ведь это наша древняя история! У ближайших что вокруг нас народов и близко нет такого. И какие сукины дети вывозят как золото---хорошо что не переплавили. Тут цена иная---иначе считают. Тут десятку дать слёта и без удо.
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28.05.2021 19:33 Відповісти
Это Бене везли по заказу на жопу цеплять
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28.05.2021 19:41 Відповісти
А ГДЕ ЕЩЁ 249 КГ СКИФСКОГО ЗОЛОТА !!!???
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28.05.2021 19:50 Відповісти
Молодці, що спіймали! Наша культурна спадщина має бути в Україні!
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28.05.2021 21:45 Відповісти
это ж так интересно, почему бы государству самому у грабителей не выкупить это все. Наверное разграблено валом гробниц или как они там называются вылетело из головы. и там наверное такие штуки интересные, что про прошлое информацию даст. Блин, это такое подлое действие разграбить и продать фиг знает куда. жлобство какое то.
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29.05.2021 03:31 Відповісти
Роксолано, Роксолано,
Україну продають.
В ріднім домі, в ріднім домі
Яничари ростуть.
(с)
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29.05.2021 11:23 Відповісти
Більша частина артефактів часів Черняхівської культури. На європейських аукціонах такого "добра" гори, після продажу такий товар вільно переміщується по всьому світові. Ринкова вартість 5-7тис.$ макс 10. Цивілізованих законів про клади в країні нема, 25% сума винагороди для того хто знайшов клад, порахована по ціні лома. Приклад: рубель Петра 1, вага 28 грам срібла, умовно, ринкова вартість 1000$. Держава виплата щасливчику за таку монету, аж 150 грн. Який ідіот після такої "оцінки" клад буде здавати державі. Ринок антикваріату не врегульований також, це все фактично працює проти громадян і країни, а сливки знімає кримінал, депутати і провоохоронці.
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29.05.2021 11:31 Відповісти
 
 