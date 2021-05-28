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Євросоюз надасть Білорусі 3 млрд євро, щойно країна "увійде в процес переходу до демократії"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Євросоюз надасть Білорусі 3 млрд євро, щойно країна

Європейський Союз обіцяє Білорусі економічну підтримку щонайменше на 3 млрд євро, якщо країна піде шляхом демократичних реформ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише пресслужба Європейської комісії.

"Як тільки Білорусь увійде в процес переходу до демократії, ЄС буде супроводжувати її. Ми розробили новий пакет грантів і кредитів на суму 3 млрд євро, щоб допомогти Білорусі стабілізувати її економіку, реформувати інститути і підвищити її стійкість", – йдеться в повідомленні.

Обіцянки керівництва ЄС:

- за рахунок прямої фінансової підтримки ми прискоримо відновлення економіки, що допоможе відновити макроекономічну стабільність і зміцнити хитку фіскальну ситуацію у країні;

- організація інвестфоруму топрівня ЄС-Білорусь для розширення інвестиційних і торгових можливостей, а також зустрічі донорів ЄС для залучення додаткових грантів на підтримку економічного переходу, що дозволить залучити до € 5 млрд у вигляді кредитів ЄС, а також державних і приватних інвестицій;

- мобілізація перехідного пакету до €400 млн у вигляді грантів за програмою "Сусідство, розвиток і міжнародне співробітництво" (NCIDI). Сюди входить підвищення якості правосуддя, поліпшення ділового середовища і підтримка розвитку малого і середнього бізнесу;

- фінансування для а) реформи освіти, б) охорони здоров'я, в) зміцнення соцзахисту, г) захисту найбільш вразливих домогосподарств, д) громадянського суспільства (в тому числі підвищення його ролі в ухваленні рішень на всіх рівнях уряду), е) вільних і незалежних ЗМІ;

- інвестиції в стійку інфраструктуру, а також в екологічну та цифрову трансформацію Білорусі.

Також дивіться: "Золоте дно 2: У тіні диктатора", - журналісти NEXTA опублікували нове розслідування про Лукашенка. ВIДЕО

Брюссель пропонує укласти двосторонню рамкову угоду, щоб зміцнити довгострокові відносини між ЄС і демократичною Білоруссю.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулася до влади країни: "Жодні репресії, жорстокість або примус не принесуть легітимності вашому авторитарному режиму. Досі ви грубо ігнорували демократичний вибір народу. Час змінювати курс". Її слова до народу Білорусі: "Ми бачимо і чуємо ваше прагнення до змін, демократії та світлого майбутнього".

Вона підкреслила, що "це той випадок, коли (а не якщо) Білорусь почне свій мирний демократичний перехід".

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз "всіма засобами підтримує демократичний вибір народу Білорусі, і величезний пакет фінансової допомоги, який ми можемо надати в разі переходу до демократії, має стати справжнім стимулом для нинішньої влади змінити свій курс". Він пообіцяв найближчими тижнями посилити "великі санкції" проти режиму Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, 9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися вибори президента: Лукашенко оголосив про свою перемогу і "переможений проєкт Заходу". Масові протести проти фальсифікацій результатів виборів і режиму жорстоко придушили. 23 травня 2021-го режим обманом змусив борт Ryanair сісти в Мінську. З нього зняли опозиціонерів. ЄС закликав авіакомпанії блоку уникати "повітря" РБ, заборонив "Білавіа" літати у свої країни. Україна припинила авіасполучення з РБ. У Лукашенка все заперечують. Росія назвала "русофобією" натяки на її причетність.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
але, белорусы, если вы еще не полностью превратились в стадо жвачных, которых лукашеску загнал в стойло, вам 3 ярда за голову усатого предлагают. может попытаетесь?
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28.05.2021 14:57
+3
3 миллиарда - хорошие деньги. лукашеску столько не стоит даже вместе с коленькой.
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28.05.2021 15:13
+2
Что вы пристали к этой Беларуси? Ну не нужно им ваших прав человека, выборов, свобод, Европ и прочего. Было бы нужно - вышли на протест и смели Лукашенко. А так все их устраивает. Для некоторых(возможно большинства) граждан жизнь в РБ очень хорошая.
1. Зарплаты, а особенно пенсии выше чем в Украине;
2. Бензин на 40-50 дешевле чем в Украине;
3. Комуналка в 2-3 раза дешевле чем в Украине. В зимний период не превышает 80 бел.руб( 900 грн);
4. Отличные, качественные дороги. Даже в Болгарии/Румынии они хуже;
5. Фактически бесплатная медицина. И кстати на трансплантацию Украинцы ездят в Беларусь, а не наоборот;
6. Бесплатное образование;
В обмен на ограничения даже базовых прав человека и узурпации власти.
Это выбор белорусов. Зачем к ним лезть? Зачем пытаться помогать тому, кто не нуждается в вашей помощи? Это цивилизованный и ментальный выбор белорусов. Это их ценности и их мир. ЕС и США лучше сконцентрироваться на помощи тем странам, которые в ней нуждаются и которым она нужна. А Беларусь без ЕС и США обойдется.
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28.05.2021 15:39
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28.05.2021 14:52 Відповісти
Полякам больше 200-т ярдов предоставляли,чтоб вошли и не заставляли их резать на металл заводы.
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28.05.2021 15:25 Відповісти
А білорусів хтось примушує?
Чи тобі твої кремлівські куратори не розповіли?
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29.05.2021 06:40 Відповісти
слухай своїх піндосів....чи тебе хтось примушує?
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29.05.2021 11:45 Відповісти
Не кажи мені, що робити, щоб я не казав тобі, куди тобі йти.
Справа у тому, що ти тупо брешеш без жодних доказів.
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29.05.2021 20:40 Відповісти
таракан лучше очередной раз пыню обдурит чем примет западный вектор развития......
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28.05.2021 14:53 Відповісти
За Зеленского сколько не дадут
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28.05.2021 14:55 Відповісти
Недорого они ценят перетягивание на свою сторону страны прямо у границ стратегического противника. Причем до Москвы от белорусской границы рукой подать.
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28.05.2021 14:57 Відповісти
От литовской или украинской границ не многим дальше. Было бы за что бороться
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28.05.2021 15:07 Відповісти
Можно сделать периметр противника максимально некомфортным. Даже никого не придется принимать в НАТО.
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28.05.2021 15:11 Відповісти
нехило так ботоксный фюрер поимел беларуского таракана))
Невзоров в среду рассказывал про беларуское кгб, мол - оно не способно было осуществить такую операцию само, только под руководством фсб..
и как пример привел план бларуского кгб вырыть тоннель в Австралию чтобы вывезти тело (захороненное на кладбище) в Беларусь))
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28.05.2021 14:57 Відповісти


bamr@bamr69 25 мая

Министр экономики ЕЭК, академик Сергей Глазьев:
Задержанного в Минске преступника Протасевича, участвовавшего в преступлениях против человечности в составе нацистского батальона на Донбассе, лучше всего судить в Донецке.
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28.05.2021 15:06 Відповісти
але, белорусы, если вы еще не полностью превратились в стадо жвачных, которых лукашеску загнал в стойло, вам 3 ярда за голову усатого предлагают. может попытаетесь?
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28.05.2021 14:57 Відповісти
Белорусы не лохи. Только за хорошие деньги. Пусть подумают еще раз.
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28.05.2021 14:59 Відповісти
3 миллиарда - хорошие деньги. лукашеску столько не стоит даже вместе с коленькой.
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28.05.2021 15:13 Відповісти
Запад не Лукашеску покупает, а целую страну.
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28.05.2021 15:15 Відповісти
всего лишь голову лукашеску. страна им нахрен не сдалась, со своими не знают что делать.
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28.05.2021 15:19 Відповісти
Будущий президент свободной Беларуси оценил голову Лукашески в 11 миллион долларов. Я ему верю.
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28.05.2021 15:20 Відповісти
вот я и говорю, что не стоит лукашеску 3 ярда. но раз предлагают, то можно поменять.
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28.05.2021 15:22 Відповісти
а белорусов 9,5 миллионов.....меньше чем по 300 баксов на рыло получится!))) ...пусть получат эти бумаги и угробят свои работающие заводы и фабрики!
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29.05.2021 11:51 Відповісти
они их угробили, заводы и фабрики, а теперь еще аэропорты до кучи, в тот момент, когда дали лукашеску загнать себя в стойло. теперь у них одна дорога - на паРашу гастарбайтерами. а тут будет шанс восстановить все, ну или хотя бы частично, на все 3 ярда не хватит, понятно.
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31.05.2021 08:56 Відповісти
у тебя в роду беременные были?
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31.05.2021 09:47 Відповісти
более тупой вопрос сложно представить. у меня в роду, как минимум, моя мать была беременна мной.
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31.05.2021 10:56 Відповісти
значит у тебя элементарная логика пристствует....тогда зайди в википедию и почитай про промышленность Белоруссии....сравни с Украиной
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31.05.2021 11:50 Відповісти
И рынок земли вводить не нужно?
А мы лоханулись. Евросоюз предоставит Беларуси 3 млрд евро, как только страна "войдет в процесс перехода к демократии" - Цензор.НЕТ 7630
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28.05.2021 15:05 Відповісти
А сколько ЕС потом высосет из Беларуси? Трубу как на Украине присмотрели?
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28.05.2021 15:07 Відповісти
Пшел отсюда, козломордое отродие.
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28.05.2021 15:10 Відповісти
В Беларуси нефтяная "Дружба". В Украине газовая.
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28.05.2021 15:13 Відповісти
А сколько Польша получила безвозвратных инвестиций от ЕС?
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28.05.2021 15:10 Відповісти


Луиза Чкалова@luiza4kaLova_ 2 ч

Вот та семья, где родители умерли от ковида, а мальчишка с моста прыгнул, она живет не в собственном доме. Им его арендует местная власть.
Зато сытая Европка не жалеет денег на гранты для гошечек типа "избирательные права переселенцев" и проч.

...Дети снова в детском доме, дом отбирают((

Евросоюз предоставит Беларуси 3 млрд евро, как только страна "войдет в процесс перехода к демократии" - Цензор.НЕТ 3443
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28.05.2021 15:15 Відповісти
то или кого ЕС подразумевает под словом Беларусь. Если страну с правительством то оно, правительство без отмашки Луки ничего не решает. А если Луку то он и так хорошо живет и без 3 млрд Европы. Демократия в стране это смертный приговор режиму Лукашенко. Это защита русскоговорящих от Путина, белорусский лугандон на всей территории страны. Эти мнимые 3 млрда помогут Луке в торге с Путиным за лучшие условия подачки россии Белоруссии. Санкции и изоляция бюджетообразующие отрасли страны , вот , что может нагнуть Луку. россия просто физически и материально не сможет покрыть все возможные потери партнера. И тогда Вейшнория сможет победить в Белоруссии.
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28.05.2021 15:25 Відповісти
ппц, больше чем военная помощь украине.
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28.05.2021 15:37 Відповісти
ну так а на кой им помогать Украине? Украина и так не за Путина. А вот Лукашенко вполне себе его союзник.
Я бы даже сказал маловато предлагают.
Надо было обещать ярдов 20-50.
За типа "смену курса", а батьке обещать норм.пенсию и формальную должность председателя чего-то там. Тогда бы Лука сам прыжками побежал бы.
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28.05.2021 19:54 Відповісти
Что вы пристали к этой Беларуси? Ну не нужно им ваших прав человека, выборов, свобод, Европ и прочего. Было бы нужно - вышли на протест и смели Лукашенко. А так все их устраивает. Для некоторых(возможно большинства) граждан жизнь в РБ очень хорошая.
1. Зарплаты, а особенно пенсии выше чем в Украине;
2. Бензин на 40-50 дешевле чем в Украине;
3. Комуналка в 2-3 раза дешевле чем в Украине. В зимний период не превышает 80 бел.руб( 900 грн);
4. Отличные, качественные дороги. Даже в Болгарии/Румынии они хуже;
5. Фактически бесплатная медицина. И кстати на трансплантацию Украинцы ездят в Беларусь, а не наоборот;
6. Бесплатное образование;
В обмен на ограничения даже базовых прав человека и узурпации власти.
Это выбор белорусов. Зачем к ним лезть? Зачем пытаться помогать тому, кто не нуждается в вашей помощи? Это цивилизованный и ментальный выбор белорусов. Это их ценности и их мир. ЕС и США лучше сконцентрироваться на помощи тем странам, которые в ней нуждаются и которым она нужна. А Беларусь без ЕС и США обойдется.
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28.05.2021 15:39 Відповісти
а еще оствтутвие собственного жилья - все квартиры принажлежат государству.
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28.05.2021 15:49 Відповісти
Я полностью согласен.
нехер лезть в чужое государство.
Не всем нужна демократия в том виде, какой её видит запад. Не все хотят её. Не всем нужны эти западные ценности.
Некоторые вообще тупо не доросли сложных форм государственного устройства.
Вон, Штаты 20 лет в Афгане насаживали свою демократию.
Сейчас свалят оттуда и страна сама за месяц вернётся к тому, что было до США. Позакрывают классы для девок и наведут полный шариат.
И это правильно - каждая страна сама за себя решает. Не нам их учить.
Советники извне с их умными мыслями пусть сидят дома. Иначе это получаются те же самые крестовые походы. ТОлько вместо религии на кресте теперь несут эти самые "ценности" и псевдодемократию
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28.05.2021 19:59 Відповісти
Это вместо санкций? Усатый небось решил шпагат сделать, но вспомнил судьбу яныка. Решил не заворачивать шубу в 150лярдов и спросил за 10-50млдр, его полагаю попустили до 3ох.
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28.05.2021 16:27 Відповісти


Pavlo Klimkin@PavloKlimkin 15 мин

Вам нічого не нагадає обіцянка ЄС надати Білорусі 3 млрд євро після її демократичної трансформації?
А скільки пропонували Януковича в разі підписання Угоди про асоціацію, неофіційно звісно? Саме 3 млрд. І де тепер Янукович?)
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28.05.2021 18:05 Відповісти
При переходе к демократии совкам давать ничего нельзя...украдут...
Можно давать дружественному европе диктатору типа Пиночета
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29.05.2021 06:52 Відповісти
 
 