Євросоюз надасть Білорусі 3 млрд євро, щойно країна "увійде в процес переходу до демократії"
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Європейський Союз обіцяє Білорусі економічну підтримку щонайменше на 3 млрд євро, якщо країна піде шляхом демократичних реформ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише пресслужба Європейської комісії.
"Як тільки Білорусь увійде в процес переходу до демократії, ЄС буде супроводжувати її. Ми розробили новий пакет грантів і кредитів на суму 3 млрд євро, щоб допомогти Білорусі стабілізувати її економіку, реформувати інститути і підвищити її стійкість", – йдеться в повідомленні.
Обіцянки керівництва ЄС:
- за рахунок прямої фінансової підтримки ми прискоримо відновлення економіки, що допоможе відновити макроекономічну стабільність і зміцнити хитку фіскальну ситуацію у країні;
- організація інвестфоруму топрівня ЄС-Білорусь для розширення інвестиційних і торгових можливостей, а також зустрічі донорів ЄС для залучення додаткових грантів на підтримку економічного переходу, що дозволить залучити до € 5 млрд у вигляді кредитів ЄС, а також державних і приватних інвестицій;
- мобілізація перехідного пакету до €400 млн у вигляді грантів за програмою "Сусідство, розвиток і міжнародне співробітництво" (NCIDI). Сюди входить підвищення якості правосуддя, поліпшення ділового середовища і підтримка розвитку малого і середнього бізнесу;
- фінансування для а) реформи освіти, б) охорони здоров'я, в) зміцнення соцзахисту, г) захисту найбільш вразливих домогосподарств, д) громадянського суспільства (в тому числі підвищення його ролі в ухваленні рішень на всіх рівнях уряду), е) вільних і незалежних ЗМІ;
- інвестиції в стійку інфраструктуру, а також в екологічну та цифрову трансформацію Білорусі.
Брюссель пропонує укласти двосторонню рамкову угоду, щоб зміцнити довгострокові відносини між ЄС і демократичною Білоруссю.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулася до влади країни: "Жодні репресії, жорстокість або примус не принесуть легітимності вашому авторитарному режиму. Досі ви грубо ігнорували демократичний вибір народу. Час змінювати курс". Її слова до народу Білорусі: "Ми бачимо і чуємо ваше прагнення до змін, демократії та світлого майбутнього".
Вона підкреслила, що "це той випадок, коли (а не якщо) Білорусь почне свій мирний демократичний перехід".
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз "всіма засобами підтримує демократичний вибір народу Білорусі, і величезний пакет фінансової допомоги, який ми можемо надати в разі переходу до демократії, має стати справжнім стимулом для нинішньої влади змінити свій курс". Він пообіцяв найближчими тижнями посилити "великі санкції" проти режиму Олександра Лукашенка.
Нагадаємо, 9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися вибори президента: Лукашенко оголосив про свою перемогу і "переможений проєкт Заходу". Масові протести проти фальсифікацій результатів виборів і режиму жорстоко придушили. 23 травня 2021-го режим обманом змусив борт Ryanair сісти в Мінську. З нього зняли опозиціонерів. ЄС закликав авіакомпанії блоку уникати "повітря" РБ, заборонив "Білавіа" літати у свої країни. Україна припинила авіасполучення з РБ. У Лукашенка все заперечують. Росія назвала "русофобією" натяки на її причетність.
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Чи тобі твої кремлівські куратори не розповіли?
Справа у тому, що ти тупо брешеш без жодних доказів.
Невзоров в среду рассказывал про беларуское кгб, мол - оно не способно было осуществить такую операцию само, только под руководством фсб..
и как пример привел план бларуского кгб вырыть тоннель в Австралию чтобы вывезти тело (захороненное на кладбище) в Беларусь))
bamr@bamr69 25 мая
Министр экономики ЕЭК, академик Сергей Глазьев:
Задержанного в Минске преступника Протасевича, участвовавшего в преступлениях против человечности в составе нацистского батальона на Донбассе, лучше всего судить в Донецке.
А мы лоханулись.
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_ 2 ч
Вот та семья, где родители умерли от ковида, а мальчишка с моста прыгнул, она живет не в собственном доме. Им его арендует местная власть.
Зато сытая Европка не жалеет денег на гранты для гошечек типа "избирательные права переселенцев" и проч.
...Дети снова в детском доме, дом отбирают((
Я бы даже сказал маловато предлагают.
Надо было обещать ярдов 20-50.
За типа "смену курса", а батьке обещать норм.пенсию и формальную должность председателя чего-то там. Тогда бы Лука сам прыжками побежал бы.
1. Зарплаты, а особенно пенсии выше чем в Украине;
2. Бензин на 40-50 дешевле чем в Украине;
3. Комуналка в 2-3 раза дешевле чем в Украине. В зимний период не превышает 80 бел.руб( 900 грн);
4. Отличные, качественные дороги. Даже в Болгарии/Румынии они хуже;
5. Фактически бесплатная медицина. И кстати на трансплантацию Украинцы ездят в Беларусь, а не наоборот;
6. Бесплатное образование;
В обмен на ограничения даже базовых прав человека и узурпации власти.
Это выбор белорусов. Зачем к ним лезть? Зачем пытаться помогать тому, кто не нуждается в вашей помощи? Это цивилизованный и ментальный выбор белорусов. Это их ценности и их мир. ЕС и США лучше сконцентрироваться на помощи тем странам, которые в ней нуждаются и которым она нужна. А Беларусь без ЕС и США обойдется.
нехер лезть в чужое государство.
Не всем нужна демократия в том виде, какой её видит запад. Не все хотят её. Не всем нужны эти западные ценности.
Некоторые вообще тупо не доросли сложных форм государственного устройства.
Вон, Штаты 20 лет в Афгане насаживали свою демократию.
Сейчас свалят оттуда и страна сама за месяц вернётся к тому, что было до США. Позакрывают классы для девок и наведут полный шариат.
И это правильно - каждая страна сама за себя решает. Не нам их учить.
Советники извне с их умными мыслями пусть сидят дома. Иначе это получаются те же самые крестовые походы. ТОлько вместо религии на кресте теперь несут эти самые "ценности" и псевдодемократию
Pavlo Klimkin@PavloKlimkin 15 мин
Вам нічого не нагадає обіцянка ЄС надати Білорусі 3 млрд євро після її демократичної трансформації?
А скільки пропонували Януковича в разі підписання Угоди про асоціацію, неофіційно звісно? Саме 3 млрд. І де тепер Янукович?)
Можно давать дружественному европе диктатору типа Пиночета