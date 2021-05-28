Євросоюз надасть Білорусі 3 млрд євро, щойно країна "увійде в процес переходу до демократії"

Європейський Союз обіцяє Білорусі економічну підтримку щонайменше на 3 млрд євро, якщо країна піде шляхом демократичних реформ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише пресслужба Європейської комісії.

"Як тільки Білорусь увійде в процес переходу до демократії, ЄС буде супроводжувати її. Ми розробили новий пакет грантів і кредитів на суму 3 млрд євро, щоб допомогти Білорусі стабілізувати її економіку, реформувати інститути і підвищити її стійкість", – йдеться в повідомленні.

Обіцянки керівництва ЄС:



- за рахунок прямої фінансової підтримки ми прискоримо відновлення економіки, що допоможе відновити макроекономічну стабільність і зміцнити хитку фіскальну ситуацію у країні;

- організація інвестфоруму топрівня ЄС-Білорусь для розширення інвестиційних і торгових можливостей, а також зустрічі донорів ЄС для залучення додаткових грантів на підтримку економічного переходу, що дозволить залучити до € 5 млрд у вигляді кредитів ЄС, а також державних і приватних інвестицій;

- мобілізація перехідного пакету до €400 млн у вигляді грантів за програмою "Сусідство, розвиток і міжнародне співробітництво" (NCIDI). Сюди входить підвищення якості правосуддя, поліпшення ділового середовища і підтримка розвитку малого і середнього бізнесу;

- фінансування для а) реформи освіти, б) охорони здоров'я, в) зміцнення соцзахисту, г) захисту найбільш вразливих домогосподарств, д) громадянського суспільства (в тому числі підвищення його ролі в ухваленні рішень на всіх рівнях уряду), е) вільних і незалежних ЗМІ;

- інвестиції в стійку інфраструктуру, а також в екологічну та цифрову трансформацію Білорусі.

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Брюссель пропонує укласти двосторонню рамкову угоду, щоб зміцнити довгострокові відносини між ЄС і демократичною Білоруссю.



Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулася до влади країни: "Жодні репресії, жорстокість або примус не принесуть легітимності вашому авторитарному режиму. Досі ви грубо ігнорували демократичний вибір народу. Час змінювати курс". Її слова до народу Білорусі: "Ми бачимо і чуємо ваше прагнення до змін, демократії та світлого майбутнього".



Вона підкреслила, що "це той випадок, коли (а не якщо) Білорусь почне свій мирний демократичний перехід".

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз "всіма засобами підтримує демократичний вибір народу Білорусі, і величезний пакет фінансової допомоги, який ми можемо надати в разі переходу до демократії, має стати справжнім стимулом для нинішньої влади змінити свій курс". Він пообіцяв найближчими тижнями посилити "великі санкції" проти режиму Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, 9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися вибори президента: Лукашенко оголосив про свою перемогу і "переможений проєкт Заходу". Масові протести проти фальсифікацій результатів виборів і режиму жорстоко придушили. 23 травня 2021-го режим обманом змусив борт Ryanair сісти в Мінську. З нього зняли опозиціонерів. ЄС закликав авіакомпанії блоку уникати "повітря" РБ, заборонив "Білавіа" літати у свої країни. Україна припинила авіасполучення з РБ. У Лукашенка все заперечують. Росія назвала "русофобією" натяки на її причетність.