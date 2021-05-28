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МЗС постійно шукає нові канали збуту української продукції, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

МЗС постійно шукає нові канали збуту української продукції, - Кулеба

Найбільш стратегічними статтями українського експорту є агро і IT.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Ми маємо виробляти готові товари, послуги, і продавати їх в Європі, Америці, Азії та інші частинах світу за хороші гроші. Виграватиме не лише бізнес, а загалом Українська держава ставатиме сильнішою. Ми в МЗС постійно шукаємо нові канали збуту української продукції та послуг на іноземних ринках і способи їх просування. Будь-хто з вас, хто є експортером послуг, продуктів, може звернутися до нас і сказати, в якій країні потрібна допомога", - заявив Дмитро Кулеба.

За словами Кулеби, двома найбільш стратегічними статтями українського експорту є агро і IT.

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"Звичайно, буде тривати і традиційний металургійний експорт. Але саме два сектори, які я назвав, мають перспективу експоненціального зростання. Тому що, з одного боку, світ стає все більш голодним, з іншого - пандемія дала сильне прискорення ринку телекомунікацій та IT", - підкреслив глава МЗС.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
МИД про экономику, МВД про дипломатию, завхоз про послов, РНБО про воров в законе

шапито
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28.05.2021 14:57
+3
А разве мид должен искать каналы сбыта продукции?? По моему это должен делать производитель продукции...
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28.05.2021 15:01
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А разве IT не сам себя продаёт?
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28.05.2021 14:57 Відповісти
А законы, договора между государствами, налоги?
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28.05.2021 15:50 Відповісти
металлопрокат ахметова, коломойского, пинчука?
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28.05.2021 16:08 Відповісти
У тебя все в порядке с головой?
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28.05.2021 16:44 Відповісти
МИД про экономику, МВД про дипломатию, завхоз про послов, РНБО про воров в законе

шапито
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28.05.2021 14:57 Відповісти
Это у тебя в голове шапито.
А МИД делает правильные дела. Так, как это и происходит в цивилизованном мире.
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28.05.2021 15:50 Відповісти
серьезно?
а может МИДу надо было заниматься тем что ему положено? например толкать участие Украины в саммите НАТО.
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28.05.2021 15:54 Відповісти
Серьезно.
Ты тупо не в теме, чем именно занимается МИД.

А в саммите НАТО участвовать невозможно - не приглашают.
И не пригласят, и не примут в состав. Забудь.
Единственный вариант - это прямой военный договор с США.
Других вариантов нет.
Вылазь из детсада.
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28.05.2021 16:45 Відповісти
я "тупо" в теме чем должно заниматься Министерство Иностранных Дел
ясен пень что при зеленой шмаркле нас никуда не примут и ничего не дадут. только почему то до 2019 года Украину приглашали на саммиты и слушали а два года - нет. совпадение?

и поосторожней с выражениями нулевка - огорчу вербально
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28.05.2021 16:57 Відповісти
предлагаю МИДу сбыть зеленского, ермака и всю зебильную шоблу - в Ростов! МИД постоянно ищет новые каналы сбыта украинской продукции, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2819
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28.05.2021 14:59 Відповісти
А разве мид должен искать каналы сбыта продукции?? По моему это должен делать производитель продукции...
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28.05.2021 15:01 Відповісти
И МИД тоже.
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28.05.2021 15:48 Відповісти
МИД должен дипломатическим путем решать проблемные вопросы с другими государствами.
Для бизнеса есть ТПП.
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28.05.2021 16:25 Відповісти
Может имеет смысл не в обход, а через таможню? Может поможет?
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28.05.2021 15:08 Відповісти
мід прєвратілся в комерсантів?
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28.05.2021 15:12 Відповісти
Нет, МИД защищает украинских производителей.
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28.05.2021 15:49 Відповісти
А за какой процент мид занимается сбытом продукции?? Мне очень интересно...может и я воспользуюсь его услугами...😃 и по каким критериям мид выбирает продукцию какой фирмы он продвигает???
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28.05.2021 15:15 Відповісти
именно поэтому Украина не в НАТО,занимаясь корупционными гешефтами
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28.05.2021 15:39 Відповісти
Даю наводку:
На качественную конкурентную по цене продукцию "толкачи" не нужны!
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28.05.2021 16:23 Відповісти
Это чепуха.
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28.05.2021 16:46 Відповісти
МИД постоянно ищет новые каналы сбыта украинской продукции, - Кулеба
Кацапський МИД теж займається збутом продукції)

Полицейская спецоперация в феврале 2018 года, в результате которой в российском посольстве в Буэнос-Айресе было изъято почти 400 килограммов кокаина.
https://meduza.io/feature/2020/09/21/kak-krupnyy-narkotorgovets-godami-vydaval-sebya-za-rossiyskogo-razvedchika-i-vzlomal-sistemu-mid
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28.05.2021 17:51 Відповісти
МИД шныряет по базарам.... Ну не дебилы?
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28.05.2021 18:11 Відповісти
не знаю кому украинская агропродукция нужна... там сплошная химия. даже птицы на элеваторах не клюют.
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28.05.2021 18:52 Відповісти
 
 