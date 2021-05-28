МЗС постійно шукає нові канали збуту української продукції, - Кулеба
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Найбільш стратегічними статтями українського експорту є агро і IT.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Ми маємо виробляти готові товари, послуги, і продавати їх в Європі, Америці, Азії та інші частинах світу за хороші гроші. Виграватиме не лише бізнес, а загалом Українська держава ставатиме сильнішою. Ми в МЗС постійно шукаємо нові канали збуту української продукції та послуг на іноземних ринках і способи їх просування. Будь-хто з вас, хто є експортером послуг, продуктів, може звернутися до нас і сказати, в якій країні потрібна допомога", - заявив Дмитро Кулеба.
За словами Кулеби, двома найбільш стратегічними статтями українського експорту є агро і IT.
"Звичайно, буде тривати і традиційний металургійний експорт. Але саме два сектори, які я назвав, мають перспективу експоненціального зростання. Тому що, з одного боку, світ стає все більш голодним, з іншого - пандемія дала сильне прискорення ринку телекомунікацій та IT", - підкреслив глава МЗС.
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шапито
А МИД делает правильные дела. Так, как это и происходит в цивилизованном мире.
а может МИДу надо было заниматься тем что ему положено? например толкать участие Украины в саммите НАТО.
Ты тупо не в теме, чем именно занимается МИД.
А в саммите НАТО участвовать невозможно - не приглашают.
И не пригласят, и не примут в состав. Забудь.
Единственный вариант - это прямой военный договор с США.
Других вариантов нет.
Вылазь из детсада.
ясен пень что при зеленой шмаркле нас никуда не примут и ничего не дадут. только почему то до 2019 года Украину приглашали на саммиты и слушали а два года - нет. совпадение?
и поосторожней с выражениями нулевка - огорчу вербально
Для бизнеса есть ТПП.
На качественную конкурентную по цене продукцию "толкачи" не нужны!
Кацапський МИД теж займається збутом продукції)
Полицейская спецоперация в феврале 2018 года, в результате которой в российском посольстве в Буэнос-Айресе было изъято почти 400 килограммов кокаина.
https://meduza.io/feature/2020/09/21/kak-krupnyy-narkotorgovets-godami-vydaval-sebya-za-rossiyskogo-razvedchika-i-vzlomal-sistemu-mid