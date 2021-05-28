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НАТО (5151) Порошенко (13234) саміт (607) членство в НАТО (1409)

Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко

Україна була учасницею самітів НАТО, починаючи з вересня 2014 року, і завдяки активній позиції тодішньої команди вдалося подолати ембарго на поставки озброєння, необхідного для стримування російської агресії.

Про це заявив п'ятий Президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в інтерв'ю волонтерської радіостанції "Тризуб ФМ" в Донецькій області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він додав, що сильна армія і членство в НАТО є запорукою безпеки для України.

"Що може бути безпекою для України? Армія і членство в НАТО. Що робиться в армії, ви знаєте краще за мене. Ми не затверджуємо Державне оборонне замовлення. В армію не надходять сучасні зразки озброєння. Я маю права це казати, сьогодні я був у двох бригадах. Ми поставили найсучасніший комплекс спостереження, який рятує життя людей. Але ми маємо серйозні проблеми, що армія більше на є пріоритетом", – застерігає Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба: Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО

"І ключове – членство в НАТО. Всі звикли, що за Порошенка, починаючи з серпня – вересня 2014 року, Україна є повноправним учасником самітів НАТО. Завдяки цьому нам скасували ембарго на поставки продукції подвійного призначення і озброєння. Ми почали отримувати летальну зброю. Починаючи від Яворова і закінчуючи ССО працюють наші партнери, які навчають нас, як бити ворога сучасними засобами. І вчаться від нас, як бити росіян в умовах гібридної війни. Це – Win-Win situation. І це все робили країни НАТО", – нагадав Порошенко.

"В цих умовах, коли для нас НАТО таке важливе, як НАТО без нас може саміти проводити? Це стало рутиною. Зараз вже проходить другий саміт НАТО за два роки. Нас не запрошують", – констатує Петро Порошенко.

"І от залишилось вже два тижні. На сьогоднішній день нас не запросили, і вони вже виходять і "обтікають", говорять – "та й не запросять", – зазначає Порошенко.

"Не можна, щоб за нашу країну, нашу безпеку знову хтось щось вирішував", – резюмує п’ятий Президент.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+40
Если у кого-то короткая память, то я напомню, что ни один президент европейских стран-нато не поздравил зелупу с днем рождения. Это все что нужно знать об идиоте, которого выбрало 73%
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28.05.2021 15:05
+33
С таким клоуном у власти скоро будут откровенно посылать
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28.05.2021 15:01
+32
Как можно приглашать в серъезную компанию страну, у которой президент идиот.
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28.05.2021 15:02
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так а що в НАТО буде робити країна, яка "пєрєстала стрєлять"?
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28.05.2021 16:19 Відповісти
Так ты же за это и голосовал.
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28.05.2021 16:35 Відповісти
Нет, плохая Ванга получилась. Меня разоблачили в том что я ПЕЦИНОГОПЛАТНЫЙБОТ уже 1000 комментариев тому назад. Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9229.
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28.05.2021 16:58 Відповісти
Просто ванья эту тему сразу заводит как только рылом в свое гуано мокают.Проверено-100 процентов. Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8904
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28.05.2021 17:04 Відповісти
Вань,ну я даже не знаю-у куртуазного ватана все таки как то лексикон тупостей разнообразнее чем у тебя.Поднажми--проигрываешь пальму,,тупейшего на форуме.,, Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7042
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28.05.2021 17:07 Відповісти
Хотя фраза из кацапских методичек,,Мародер Зєлю привів,, конечно сильная--по ней ты как раз и есть истинный,,порохобот,,-зелю привел Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8867 Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8867 Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8867
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28.05.2021 17:10 Відповісти
А може шаурму із собаки? Він шаурму ********.
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28.05.2021 17:19 Відповісти
Обратите внимание,что фразочки совпадают,что у местных дурачков,типа сулимы,что у лахтинской ватки ,типа куртуазного аленя. Совпадение наверное
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28.05.2021 16:31 Відповісти
судя по твоей истерике, кацапе, твой рейтинг давно на полшестого Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко - Цензор.НЕТ 886
Ибо только такое озабоченное чмо как ты - может орать о расейских скрепах во ВСЕХ коментах))
Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1211
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28.05.2021 16:34 Відповісти
А ось цікаво: що зЕ сказав "часу" чи "чім"?
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28.05.2021 16:54 Відповісти
А он разве может говорить? Он читать текст по бумажке только может
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29.05.2021 09:50 Відповісти
Это хорошо,что вата ссытся от одной фамилии Порошенко.
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28.05.2021 16:32 Відповісти
Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2063
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28.05.2021 16:35 Відповісти
Порох не дав грабувати Україну? Хоча так, не давав іншим, щоб самому більше дісталось.
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28.05.2021 20:11 Відповісти
ЗЕ -КОМАНДА ЗАВЕЛА НА ПОРОХА ДЕСЯТКИ СПРАВ А ДОКАЗІВ НЕМА БО ВСІ ОБВИНУВАЧЕННЯ ІДУТЬ З ПОДАЧІ ПУТІНСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ І ПІДТРИМУЮТЬСЯ ЛОХАМИ АБО ВОРОГАМИ УКРАЇНИ
6.Скільки років з подачі кремлівської пропаганди не утихають крики про "баригу" Порошенка , який "нажився на війні" за час президентства ,що я вирішив на цифрах зясувати ситацію. Нижче розміщую вибірку звітів журналу FORBES про статки трьох найзаможніших людей в Україні в мільйонах дол. США

Рік Порошенко Ахметов Коломойський

2020 1 400 02 800 1 000

2019 0 850 08 040 2 600

2018 0 542 05 500 1 000

2017 0 589 02 200 1 200

2016 0 858 02 800 1 000

2015 0 750 06 900 1 400

2014 1 300 12 100 1 600

2013 1 600 15 400 2 400

2012 1 000 16 000 3 000

2011 0 866 16 000 2 500

звертаю увагу , що за роки президентства статки Порошенка зменшились з 1600 до 542 млн дол
ці дані я вибрав через пошук ""найзаможніші люди України -рік-""

Порошенко опублікував декларацію за 2020 рік
Минулого року п'ятий президент витратив на благодійність близько 150 млн гривень
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28.05.2021 21:32 Відповісти
Зе-нещастя повністю несамостійне і залякане Заходом до всирачки. Все, що він робить, Заходом схвалене і санкціоноване. І Захід ніколи не дасть йому посадить Пороха, який в часи президенства мав беззастережну і абсолютну підтримку Заходу. Бо тоді вийде, що Захід підтримував злочинця. На такий поворот подій Захід не погодиться ніколи.
ПС. Але упороті свідки секти сивочолого цього ніколи не зрозуміють... Вони і далі будуть придумувати гнилі відмазки, щоб відбілити свого ідола, з упертістю "обіженого супруга" не бажаючи змиритись з фактом, що їх божок залишився за бортом назавжди, захищати нестримні фантазії свого гетьмана про благодійність... Все, що не вписується в їх вузьколобий світогляд, вони чомусь вважають путінською пропагандою. А все тому, що мислити вони не здатні від природи, бо нічим...
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28.05.2021 22:57 Відповісти
А вы знаете как считается состояние олигархов. Там ведь не только пасивы считают но и активы. Предположим уголь подорожал и сразу владелец шахты стал богаче. Причем не зависимо от того сколько добыл. Шоколадная фабрика оказалась на территории врага - сразу стал беднее, поскольку ее стоимость резко упала. Но при этом доходы по другим статьям могут расти.
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29.05.2021 22:54 Відповісти
Если бы это действительно так(никагдабольше ),то вы всей лахтой и подключая местных лоботомированных поклонников вашего уродского,,узкого мира,, не склоняли бы его в каждом посте в постоянной истерике..
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28.05.2021 16:39 Відповісти
Никто не задумывался, почему, как только к власти приходит президент с украинской фамилией, изо всех инфопомоек на него начинают лить дерьмо?
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28.05.2021 16:37 Відповісти
вау, да ты еще тупее чем самый тупой бот в ольгино))
постить савченко на украинском сайте?? мля, откуда вас таких идиотов набирают, из какой кацапской клоаки? Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2933
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28.05.2021 16:45 Відповісти
Там везде,,клоака-с*рана вазможнастей,,
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28.05.2021 16:46 Відповісти
савченко, мля.. которая за ДВА месяца уничтожила свою поддержку с 70-80% до НУЛЯ - рассказывая какие в ордло "добрые и честные люди, которые хотят мира с Украиной, но киевская хунта всем мешает".. и предлагала повиниться (став на колени) перед кацапами..

реально, куртуазный шевалье - самый тупой бот май))
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28.05.2021 16:48 Відповісти
ха, а ведь ты то тупое чмо, которое раз в квартал появляется на Цензоре с истериками.. когда тебя из дурки отпускают, на помывку))
помнится, в прошлый раз ты бегало и орало что возьмешь кирпич и стукнешь себя по бОшке... вижу - ты слово свое держать не умеешь, зато тему "сосания" освоило на все 100% Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2058
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28.05.2021 16:52 Відповісти
Не факт,что у него она(бошка) есть вообще.Может он с рождения кацап Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2557
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28.05.2021 16:54 Відповісти
кто о чем, а зебил о своем, родном и скрепном.. о том, чем заполненна его бОшка Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6005
Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2757
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28.05.2021 17:04 Відповісти
ПОРОШЕНКО НЕ СТАВ НА КОЛІНА ПЕРЕД ФАШИСТОМ ПУТІНИМ. Порошенко створив нові ЗСУ,Порошенко домігся Тамаса для УКРАЇНСЬКОЇ церкви і це бісить і злить всіх україноненависників. Вони кидають сотні міліонів,щоб оббрехати його і при цьому застосовують десятки різніх методів ,щоб його знищити. і морально і фізично. А він СТОЇТЬ,бо за ним правда і народ який буде боротись за СВОГО ПРЕЗИДЕНТА І СВОЮ КРАЇНУ. А тупа продажна мерзота--це не розуміє.
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28.05.2021 17:01 Відповісти
???
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28.05.2021 20:12 Відповісти
пороху теперь к проктологу нужно идти. Зализали.
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29.05.2021 22:56 Відповісти
Пєця !! А знаєш чому нє приглашают ??? Бо з 2014 року жодних реформ не було і до сьгодняшнего дня ! Тільки обіцянки , тому і нєприглашают ! Як розкрадали в МО все що мона було вкрасти так й досі розкрадають , НАТО потрібна ця Зімбабве ?
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28.05.2021 17:56 Відповісти
от ты тупой зебил.. Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7078
вам в ольгино не сказали, что для получения безвиза с ЕС - нужно было РЕАЛЬНО провести полторы сотни реформ и выполнить взятые обязательства? Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6687
и как ты тогда истерило что "безвиз никто не даст - бо реформ не будет" Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7078
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28.05.2021 18:54 Відповісти
Відповідаю тупому шокофіловi, - реформи для безвіза і реформи для НАТО це дві різні різниці. Мізки залило шоколадом? Думати не виходить нiяк? Мантри про Ольгіно мені впарювати не тре і взагалі ти не можеш не тупiти ? Читай нижче, може зрозумієш що небудь

09.02.2021.
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг запевнив, що цей військово-політичний блок і надалі підтримуватиме Україну на її шляху до членства в Альянсі, який пролягає через реформи. Про це генсек Організації Північноатлантичного договору заявив вівторок, 9 лютого, у Брюсселі після зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. "Чим успішнішою буде Україна у виконанні реформ, тим ближчою вона буде до стандартів НАТО, і тим ближчою Україна буде до членства в НАТО. https://www.dw.com/uk/stoltenberh-chym-uspishnisha-ukraina-u-reformakh-tym-blyzhche-do-nato/a-56516202
ПiСi. .До Зебiлiв маю таке ж точно вiдношення як і ти. Для мене що ЗЕ що ПО - одна хрень
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28.05.2021 22:40 Відповісти
Странно. К зебилам как утверждаете не имеете отношения,а как и у оных во всем виноват Порох и за просранных два последних года и отрицательному результату зеленского вообще не у вас претензий? Какое однако избирательное и целенаправленное у вас,,всеравно,,
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29.05.2021 09:19 Відповісти
Я вже втомився пояснювати - для мене що По що Зе це два брата акробата , тут на Цезорі чомусь впевнені що світ ділться виключно на фанів По і фанів Зе . І останне , просрані « не два года а 30 років (!) Польща за 10 років вступила ( від того дня як іздили по макарони до Львова бо іжи не було в магазинах ) і до НАТО і до ЄС і рівень життя зараз не гірше ніж у зах. Європі
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29.05.2021 18:57 Відповісти
порошенко молодец, увидел у нато двойные стандарты и не молчит, всё правильно сказал
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28.05.2021 20:20 Відповісти
Блазня все більше ігнорують , а Україну підтримують . Епатажними заявами блазень намагається звернути на себе увагу , тобто провокує на увагу до своєї особи , а не держави .
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28.05.2021 21:35 Відповісти
Зеленому танцору постоянно что-то и кто-то мешает, вечные отмазки лепит без конца.
А причина простая: тупой беспринципный зеленый клоун ни на что полезное для страны не способен!
"Чумазый играть не может!"(с)
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28.05.2021 21:57 Відповісти
Бояться прорашистського крота з ОП . Це ж логічно .
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28.05.2021 22:10 Відповісти
в 2017 тоже не звали. Зе-зрада.
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28.05.2021 22:36 Відповісти
А почему собственно не пригласили ? Неужели бояться все-таки утечки информации?
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29.05.2021 01:52 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-glavu-misiji-pry-nato-we-rozgljadajut/31147323.html

Кандидатуру керівника місії України при НАТО внесли на розгляд президента, повідомляв очільник МЗС Дмитро Кулеба

Розгляд кандидатури на посаду глави місії України при НАТО наразі триває. Про це у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили в Міністерстві закордонних справ.

«Відповідно до статті 14 закону України «Про дипломатичну службу» глави місій України при міжнародних організаціях призначаються президентом України. Розгляд кандидатури на посаду глави місії України при НАТО наразі триває», - йдеться у відповіді на запит.
В оприлюдненому 6 лютого інтерв'ю Радіо Свобода міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що кандидатура керівника місії України при НАТО внесена на розгляд президента України Володимира Зеленського, і опрацьовується Офісом президента.
Кулеба додав, що «системного, злонаміреного зволікання з призначенням посла при НАТО немає».
З 2019 року і до сьогодні виконувачем обов'язків глави місії України при НАТО є Георгій Толкачов. До цього, упродовж 2017-2019 років, посаду займав Вадим Пристайко.

Кар*єрист зе-Пристайко все кинув і кинувся лизати черевики блазня, щоб стати міністром. =Покерував= і зняли.
Так-так, зе-Кулеба, «системного, злонаміреного зволікання з призначенням посла при НАТО немає» вопше нема. Це ти втирай таким же, як і ти, зебілам.
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29.05.2021 05:34 Відповісти
Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4998
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29.05.2021 08:55 Відповісти
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