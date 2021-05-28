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Новини Політика України
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"МиГом в изгои": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять вимушену посадку літака в Мінську і спецоперацію із затримання "вагнерівців"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У п'ятницю, 28 травня, о 21:00 в прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять вимушену посадку літака в Мінську і спецоперацію із затримання "вагнерівців".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Гості студії обговорять:

- Вимушена посадка літака в Мінську: ексклюзивно - пасажир літака розповість деталі того, що сталося.

- Чи можна вважати дії білоруської влади актом міжнародного тероризму?

- Чим тепер Лукашенко загрожує Україні?

- Чого очікувати Олександру Лукашенку після гучного інциденту?

- Спецоперація із затримання "вагнерівців": що це було - провал українських спецслужб або фейк?

- Чим насправді дихає країна - в "Свободі слова Савіка Шустера" в п'ятницю о 21:00.

В обговоренні цих питань візьмуть участь:

Олексій Данілов, секретар РНБО України;

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;

Олексій Арестович, радник голови Офісу Президента України;

Станіслав Шушкевич, голова Верховної ради Республіки Білорусь (1991–1994);

Арсеній Яценюк, міністр закордонних справ України (2007), прем'єр-міністр України (2014–2016);

Валентин Наливайченко, народний депутат, ВО "Батьківщина", голова СБУ (2006–2010; 2014–2015), посол України в Республіці Білорусь (2005–2006);

Ірина Геращенко, співголова фракції "Європейська Солідарність";

Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа – За життя";

Євген Мураєв, лідер партії "Наші";

Кирило Куликов, керівник Національного центрального бюро Інтерполу в Україні (2005–2007),

Олександр Лиходід, льотчик-випробувач, полковник ВПС України;

Ренатс Рутінс, пасажир рейсу Ryanair (Рига, Латвія);

Пятрас Ауштрявічюс, депутат Європейського парламенту від Литви;

Вітаутас Бруверіс, кореспондент внутрішньої та зовнішньої політики Литви;

Павло Латушко, міністр культури Білорусі (2009–2012), член президії Координаційної ради Білорусі;

Тетяна Хомич, сестра Марії Колесникової;

Вадим Лукашевич, експерт у галузі авіації.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7


Проф. Преображенский@prof_preobr

Хватит говорить про ХАМАС, письмо из Швейцарии и прочий бред. Всем ясно, что никакой ХАМАС ни из какой Швейцарии никаких писем не писал. Говорить надо про то, что есть. А есть фашистский режим Лукашенко. И есть теракт, совершённый им при поддержке фашистского режима Путина.
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28.05.2021 15:20
+6
Только дебилы не видят разницы между тупым захватом и спецопераций, согласованной с экипажем и спецслужбами трёх государств.
Молчу уже о сравнении одного журналиста-блогера и реальных террористов причастных к сбитию боинга...
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28.05.2021 15:25
+4
Здорово придумано.

Так вот ненавязчиво выгородить в зомбоящике ЗЕлупария, натянув сову на глобус.
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28.05.2021 15:16
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Здорово придумано.

Так вот ненавязчиво выгородить в зомбоящике ЗЕлупария, натянув сову на глобус.
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28.05.2021 15:16 Відповісти
Запудрити мізки глядачам дуже допоможе ототожнення спеціально підігнаного турками борту збільшеної місткості для чартеру громадян України та Росії з набитим громадянами цивілізованих країн літаком для звичайного рейсу за розкладом.
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28.05.2021 15:58 Відповісти
Вляпаться в лукашенко.......
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28.05.2021 15:18 Відповісти
И Зеля
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28.05.2021 15:20 Відповісти
Это ж две большие разницы!
Здесь посадили, а там не посадили.
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28.05.2021 15:19 Відповісти


Проф. Преображенский@prof_preobr

Хватит говорить про ХАМАС, письмо из Швейцарии и прочий бред. Всем ясно, что никакой ХАМАС ни из какой Швейцарии никаких писем не писал. Говорить надо про то, что есть. А есть фашистский режим Лукашенко. И есть теракт, совершённый им при поддержке фашистского режима Путина.
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28.05.2021 15:20 Відповісти
Твой тёзка?
Или ты сам себя....? "МиГом в изгои": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят вынужденную посадку самолета в Минске и спецоперацию по задержанию "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 5028
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28.05.2021 15:22 Відповісти
"МиГом в изгои": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять вимушену посадку літака в Мінську і спецоперацію із затримання "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 2318
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28.05.2021 15:38 Відповісти
Спасибо зеле, что спас нас от международного скандала. "МиГом в изгои": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят вынужденную посадку самолета в Минске и спецоперацию по задержанию "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 2649
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28.05.2021 15:20 Відповісти
Только дебилы не видят разницы между тупым захватом и спецопераций, согласованной с экипажем и спецслужбами трёх государств.
Молчу уже о сравнении одного журналиста-блогера и реальных террористов причастных к сбитию боинга...
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28.05.2021 15:25 Відповісти
Ну совсем не палятся, сраколизы! И подбор "гостей" как раз...
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28.05.2021 15:21 Відповісти
чи Джолі знає, де та Білорусь..?



Луиза Чкалова@luiza4kaLova_





блд
"Писательница Светлана Алексиевич и Анджелина Джоли обсудили ситуацию в Беларуси"
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28.05.2021 15:21 Відповісти
Спецоперация по задержанию "вагнеровцев": что это было - провал украинских спецслужб или фейк? - какая забавная формулировка для Зебилов заготовлена. Не слив спецоперации ОПой преЗедента, а провал спецслужб или фейк. Готовится очередная ссанина по отбеливанию Ермаков.
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28.05.2021 16:31 Відповісти
 
 