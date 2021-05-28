"МиГом в изгои": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять вимушену посадку літака в Мінську і спецоперацію із затримання "вагнерівців"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У п'ятницю, 28 травня, о 21:00 в прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять вимушену посадку літака в Мінську і спецоперацію із затримання "вагнерівців".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Гості студії обговорять:
- Вимушена посадка літака в Мінську: ексклюзивно - пасажир літака розповість деталі того, що сталося.
- Чи можна вважати дії білоруської влади актом міжнародного тероризму?
- Чим тепер Лукашенко загрожує Україні?
- Чого очікувати Олександру Лукашенку після гучного інциденту?
- Спецоперація із затримання "вагнерівців": що це було - провал українських спецслужб або фейк?
- Чим насправді дихає країна - в "Свободі слова Савіка Шустера" в п'ятницю о 21:00.
В обговоренні цих питань візьмуть участь:
Олексій Данілов, секретар РНБО України;
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;
Олексій Арестович, радник голови Офісу Президента України;
Станіслав Шушкевич, голова Верховної ради Республіки Білорусь (1991–1994);
Арсеній Яценюк, міністр закордонних справ України (2007), прем'єр-міністр України (2014–2016);
Валентин Наливайченко, народний депутат, ВО "Батьківщина", голова СБУ (2006–2010; 2014–2015), посол України в Республіці Білорусь (2005–2006);
Ірина Геращенко, співголова фракції "Європейська Солідарність";
Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа – За життя";
Євген Мураєв, лідер партії "Наші";
Кирило Куликов, керівник Національного центрального бюро Інтерполу в Україні (2005–2007),
Олександр Лиходід, льотчик-випробувач, полковник ВПС України;
Ренатс Рутінс, пасажир рейсу Ryanair (Рига, Латвія);
Пятрас Ауштрявічюс, депутат Європейського парламенту від Литви;
Вітаутас Бруверіс, кореспондент внутрішньої та зовнішньої політики Литви;
Павло Латушко, міністр культури Білорусі (2009–2012), член президії Координаційної ради Білорусі;
Тетяна Хомич, сестра Марії Колесникової;
Вадим Лукашевич, експерт у галузі авіації.
Будь ласка, зачекайте...
Так вот ненавязчиво выгородить в зомбоящике ЗЕлупария, натянув сову на глобус.
Здесь посадили, а там не посадили.
Проф. Преображенский@prof_preobr
Хватит говорить про ХАМАС, письмо из Швейцарии и прочий бред. Всем ясно, что никакой ХАМАС ни из какой Швейцарии никаких писем не писал. Говорить надо про то, что есть. А есть фашистский режим Лукашенко. И есть теракт, совершённый им при поддержке фашистского режима Путина.
Или ты сам себя....?
Молчу уже о сравнении одного журналиста-блогера и реальных террористов причастных к сбитию боинга...
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_
блд
"Писательница Светлана Алексиевич и Анджелина Джоли обсудили ситуацию в Беларуси"