Подано позов про цивільну конфіскацію в нардепа необґрунтованих активів вартістю понад 7 млн грн, - САП
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Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернулися до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованим активом квартири вартістю понад 7 млн грн, яка належить народному депутату України, і стягнення її в дохід держави.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.
"Прокурорами САП за сприяння ДБР та з урахуванням повідомленої раніше у ЗМІ інформації зроблено висновок, що народний депутат України 9 скликання у 2020 році придбав трикімнатну квартиру в місті Києві за відсутності відомостей про те, звідки у нього виявилося приблизно 3 млн гривень, яких не вистачало для такої купівлі з огляду на розмір законних доходів депутата", - йдеться в повідомленні.
У разі доведення прокурором такої різниці відповідач у змагальному процесі в порядку цивільного судочинства муситиме довести законність походження коштів, використаних для придбання квартири, інакше її може бути стягнуто в дохід держави.
За даними агентства "Інтерфакс-Україна", йдеться про народного депутата Михайла Волинця (фракція "Батьківщина").
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