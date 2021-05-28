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Подано позов про цивільну конфіскацію в нардепа необґрунтованих активів вартістю понад 7 млн ​​грн, - САП

Новини Цензор.НЕТ Події

Подано позов про цивільну конфіскацію в нардепа необґрунтованих активів вартістю понад 7 млн ​​грн, - САП

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернулися до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованим активом квартири вартістю понад 7 млн ​​грн, яка належить народному депутату України, і стягнення її в дохід держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"Прокурорами САП за сприяння ДБР та з урахуванням повідомленої раніше у ЗМІ інформації зроблено висновок, що народний депутат України 9 скликання у 2020 році придбав трикімнатну квартиру в місті Києві за відсутності відомостей про те, звідки у нього виявилося приблизно 3 млн гривень, яких не вистачало для такої купівлі з огляду на розмір законних доходів депутата", - йдеться в повідомленні.

У разі доведення прокурором такої різниці відповідач у змагальному процесі в порядку цивільного судочинства муситиме довести законність походження коштів, використаних для придбання квартири, інакше її може бути стягнуто в дохід держави.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", йдеться про народного депутата Михайла Волинця (фракція "Батьківщина").

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардеп від "Батьківщини" Волинець не вказав у декларації, звідки гроші на придбання елітного житла в Києві, - ЗМІ. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
У Бабы Юли вор на воре и вором погоняет
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28.05.2021 15:28
+9
Страдатель о скорбной доли шахтёров... Так убивается и руками всплескивает. Подан иск о гражданской конфискации у нардепа необоснованных активов стоимостью более 7 млн грн, - САП - Цензор.НЕТ 4764
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28.05.2021 15:33
+8
Это тот, который все время жаловался об игнорировании требований и нужд донецких шахтеров и как видно не бесплатно.
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28.05.2021 15:56
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В Лото виграв....
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28.05.2021 15:22 Відповісти
Нє, це коньок Алєшки Небраврота. Він зара на лаві запасних сидить, вони з Роситою наслЄдніка виродили, виховують... Подано позов про цивільну конфіскацію в нардепа необґрунтованих активів вартістю понад 7 млн ​​грн, - САП - Цензор.НЕТ 3630
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28.05.2021 19:39 Відповісти
Любовник одолжил...
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28.05.2021 15:26 Відповісти
в "матькивщине" только честные люди!
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28.05.2021 15:26 Відповісти
Мне нравится насосал
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28.05.2021 15:27 Відповісти
У Бабы Юли вор на воре и вором погоняет
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28.05.2021 15:28 Відповісти
ага,у остальных все белые овечки
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28.05.2021 16:15 Відповісти
Нарешті знайдено головного корупціонера, ату його! Подано позов про цивільну конфіскацію в нардепа необґрунтованих активів вартістю понад 7 млн ​​грн, - САП - Цензор.НЕТ 7049
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28.05.2021 17:00 Відповісти
Страдатель о скорбной доли шахтёров... Так убивается и руками всплескивает. Подан иск о гражданской конфискации у нардепа необоснованных активов стоимостью более 7 млн грн, - САП - Цензор.НЕТ 4764
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28.05.2021 15:33 Відповісти
хорошо профсоюзы кормят
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28.05.2021 15:35 Відповісти
одним поднятием руки в сессионном зале заработал. А че - нельзя?
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28.05.2021 15:38 Відповісти
ага... ну хоть не дрочит.
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28.05.2021 15:43 Відповісти
Масово ходять доволі обґрунтовані чутки про виплату таких сум в іншій фракції. А цим без заводів, банків, пароходів і телеканалів важкувато таким займатись.
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28.05.2021 17:05 Відповісти
то ему шахтеры скинулись
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28.05.2021 15:42 Відповісти
Эдак они и до нас доберутся Подано позов про цивільну конфіскацію в нардепа необґрунтованих активів вартістю понад 7 млн ​​грн, - САП - Цензор.НЕТ 7941
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28.05.2021 15:55 Відповісти
С криворогого вовочки надо начинать - с его квратир в мааскве и Лондоне, виллы в Италии и аппартаментов в Крыму! Подано позов про цивільну конфіскацію в нардепа необґрунтованих активів вартістю понад 7 млн ​​грн, - САП - Цензор.НЕТ 9420 при нулевых налогах в бюджет Украины Подано позов про цивільну конфіскацію в нардепа необґрунтованих активів вартістю понад 7 млн ​​грн, - САП - Цензор.НЕТ 9420
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06.06.2021 16:46 Відповісти
Это тот, который все время жаловался об игнорировании требований и нужд донецких шахтеров и как видно не бесплатно.
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28.05.2021 15:56 Відповісти
Серлещ смотрит на Мишу Волынца как на говно. Подано позов про цивільну конфіскацію в нардепа необґрунтованих активів вартістю понад 7 млн ​​грн, - САП - Цензор.НЕТ 1263
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28.05.2021 16:37 Відповісти
Мама на трудоднях у калхозе заработала, а шо свинарастам можжа, а шахтьору низзя. Подано позов про цивільну конфіскацію в нардепа необґрунтованих активів вартістю понад 7 млн ​​грн, - САП - Цензор.НЕТ 4029 Подано позов про цивільну конфіскацію в нардепа необґрунтованих активів вартістю понад 7 млн ​​грн, - САП - Цензор.НЕТ 4029 Подано позов про цивільну конфіскацію в нардепа необґрунтованих активів вартістю понад 7 млн ​​грн, - САП - Цензор.НЕТ 4029
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28.05.2021 16:51 Відповісти
Вот он, борец за "щастие трудящихся". Профсоюз!
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28.05.2021 17:38 Відповісти
Хм... Благодарниє шахтЬОри скінулісь... Подано позов про цивільну конфіскацію в нардепа необґрунтованих активів вартістю понад 7 млн ​​грн, - САП - Цензор.НЕТ 6405 Подано позов про цивільну конфіскацію в нардепа необґрунтованих активів вартістю понад 7 млн ​​грн, - САП - Цензор.НЕТ 1142
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28.05.2021 19:36 Відповісти
 
 