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Росія передала Україні ноту протесту через акцію спаленого "Кремля": "Це радикальний націоналістичний перформанс"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Росія передала Україні ноту протесту через акцію спаленого

Міністерство закордонних справ Росії направило в Україну ноту протесту через нібито "провокаційні акції" біля російського посольства в Києві. МЗС Росії сьогодні викликало до себе повіреного в справах України в РФ.

Про це йдеться на сайті МЗС РФ, передає Цензор.НЕТ.

У середу, 26 травня, під російським посольством в Києві відбулася акція протесту, учасники якої спалили "картонний Кремль". У Москві заявили, що цей "радикальний націоналістичний перформанс" викликав блокування центрального входу до посольства РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві під посольством РФ в ході акції в пам'ять загиблих на Донбасі воїнів спалили "Кремль". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Українському дипломату було заявлено, що РФ розглядає цю "провокацію" як чергове грубе порушення Україною положень Віденської конвенції. Вимагаємо від української сторони вжити, нарешті, заходів щодо недопущення в подальшому подібних акцій і забезпечити умови для нормальної роботи російського дипломатичного представництва, його безпеки і недоторканності", - заявили в МЗС РФ.

Раніше кореспондент Цензор.НЕТ повідомляв, що 26 травня під посольством РФ у Києві відбулася акція "Тризна по загиблим на російсько-українській війні". Під час акції учасники спалили і розтоптали паперовий макет Кремля.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+50
Кацапы вы не все знаете. После сожжения на него еще и поссали! Ждем еще ноту
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28.05.2021 15:30
+39
Украина на ноты рашисткого наркомата должна передать слова
Россия передала Украине ноту протеста из-за акции сожженного "Кремля": "Это радикальный националистический перформанс" - Цензор.НЕТ 2925
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28.05.2021 15:33
+33
Свинособаки кожен рік фанерний рейхстаг спалюють і на берлін їдуть, але то таке, лишньохромосомним можна
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28.05.2021 15:33
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Кацапы вы не все знаете. После сожжения на него еще и поссали! Ждем еще ноту
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28.05.2021 15:30 Відповісти
Какие они нежные!
Ахренеть !

Расейкое самосознание - благодатная тема для психоаналитика ! 😂
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28.05.2021 15:43 Відповісти
24 травня 1571 року кримський хан Девлет-Гірей вщент спалив Москву.
Загинуло біля 120 тис. московитів та ще майже 100 тис. було взято у полон.

"Спалення Кремля" припало на річницю знищення Москви 😏
Хромосомна память московитів спрацювала.....
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28.05.2021 16:10 Відповісти
Росія передала Україні ноту протесту через акцію спаленого "Кремля": "Це радикальний націоналістичний перформанс" - Цензор.НЕТ 6977
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28.05.2021 16:12 Відповісти
Вчера приснился сон прекрасный
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.

Никто не выжил все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ******* так.
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28.05.2021 16:41 Відповісти
після спалення Москви Девлет-Гіреєм "Красная площадь" довгий час називалась "Пожар"

Москва-река мертвых не пронесла: специально были поставлены люди спускать трупы вниз по реке.

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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28.05.2021 17:31 Відповісти
А Шнуру ноту протеста отослали уже, лошадка, ауууу!?)))
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28.05.2021 18:34 Відповісти
це не мякотілість, це просто використання права - так положено, так вони і роблять - кричать !
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28.05.2021 16:49 Відповісти
жжош! Росія передала Україні ноту протесту через акцію спаленого "Кремля": "Це радикальний націоналістичний перформанс" - Цензор.НЕТ 8074
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28.05.2021 16:21 Відповісти
ПТН ПНХ
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28.05.2021 15:31 Відповісти
скоро и кирпичный спалим)))
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28.05.2021 15:32 Відповісти
І шо? Полегшало?
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28.05.2021 15:32 Відповісти
Свинособаки кожен рік фанерний рейхстаг спалюють і на берлін їдуть, але то таке, лишньохромосомним можна
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28.05.2021 15:33 Відповісти
Німці, на відміну від касабів, не вірують в "магію ВУДУ"
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28.05.2021 16:17 Відповісти
Украина на ноты рашисткого наркомата должна передать слова
Россия передала Украине ноту протеста из-за акции сожженного "Кремля": "Это радикальный националистический перформанс" - Цензор.НЕТ 2925
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28.05.2021 15:33 Відповісти
Значит убивать наших ребят в Лугандоне - это нормально. А высказывать против такой политики негодование - это "радикальный националистический перформанс". Что, кацапы, страх потеряли?! Россия передала Украине ноту протеста из-за акции сожженного "Кремля": "Это радикальный националистический перформанс" - Цензор.НЕТ 4674 Источник: https://censor.net/ru/n3268088
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28.05.2021 15:33 Відповісти
Более 13 000 убить , покалечить , испортить всю жизнь родственникам и детям погибших Героев , оккупировать чужие территории в Молдавии, Грузиии ,Украине ! Терроризировать всю планету ! Путлер , утилизируйся монстр -палач
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28.05.2021 17:35 Відповісти
В натуре жилые дома в угольном Донецком бассейне горят, а эти выродки на макет реагируют Россия передала Украине ноту протеста из-за акции сожженного "Кремля": "Это радикальный националистический перформанс" - Цензор.НЕТ 4288
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28.05.2021 15:33 Відповісти
Ничего они не сжигали. Какой-то предатель с огнетушителем не дал сжечь.
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28.05.2021 15:33 Відповісти
Мже кацапії передати ноту щодо спалених і зруйнованих населених пунктів на Донбасі?
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28.05.2021 15:34 Відповісти
треба біля посольства свинособачого лаптєстану встановити гучномовець, щоб звідти цілодобово лунало "путін - *****.. ла-ла-ла-ла.."
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28.05.2021 15:35 Відповісти
Краще щось з німецького репертуару часів другої світової війни. Дойчланд солдатен унтер офіцірен
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28.05.2021 15:42 Відповісти
Згоден, "Лоре" разом з "Ерікою" можуть добре покращити репертуар))
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28.05.2021 15:58 Відповісти
.. и обоссали... Путлер посылает ихтамнетов убивать украинцев а тут вдруг обиделся... ЧМО карликовое!!!!
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28.05.2021 15:35 Відповісти
Украина должна разорвать все дипломатические отношения с РФ. У нас война! Россия воюет оккупировала кучу регионов и Украина или точнее власти конченные даже дип отношения не разорвали и не выгнали шпионов послов и своих не отозвали. Тысячи убили наших, такая дич уже вообщем сколько лет куда не глянь и власти с РФ типа нормально дружат. Если бы РФ напала на Великобританию или вообще любую страну, то это первым делом бы нахер всех выгнали. Украина страдает комплексом неполноценной страны или что??? типа привязку какую-то чувствуют власти к России или совку. бл. как же все это выбешивает. ни в чем в Украине нету нормальности. Криминал страной управляет и все эти олигархи с русской мафией связаны. Украина внатуре страна с фальшивой властью, а по факту вассалами России, которые всем заправляют в угоду России.
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28.05.2021 15:36 Відповісти
Каждое планируемое действие нужно прорепетировать на макете.
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28.05.2021 15:36 Відповісти
Як для мене то мокшанське посольство треба закрити, все одно там крім агентів гереу та фесебешників ні кого нема, а то що спалили кремль, так це добре, не хай радуються що не справжній!!!!! Слава Україні!!!!!!!
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28.05.2021 15:37 Відповісти
Россия передала Украине ноту протеста из-за акции сожженного "Кремля": "Это радикальный националистический перформанс" - Цензор.НЕТ 9101
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28.05.2021 15:38 Відповісти
Россия передала Украине ноту протеста из-за акции сожженного "Кремля": "Это радикальный националистический перформанс" - Цензор.НЕТ 2516
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28.05.2021 15:40 Відповісти
Спаліть й ви кремля - ми не проти...
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28.05.2021 15:43 Відповісти
Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели акуенно так.... (с)
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28.05.2021 15:45 Відповісти
По сходной цене

Россия передала Украине ноту протеста из-за акции сожженного "Кремля": "Это радикальный националистический перформанс" - Цензор.НЕТ 2237

Встреча Путина и Лукашенко в Сочи ответила на главный вопрос. Почём? Во сколько обойдется Путину покупка Белоруссии? ​

Лукашенко 13 мая подписал указ о размещении в РФ государственных долговых бумаг Белоруссии на 100 млрд.российских рублей. Проведена эмиссия госдолга.

То есть, он не только заплатил Путину за поддержку переносом транзита нефтепродуктов в путинский порт Усть-Луга и заменил Гуцериева «Роснефтью».

Как сейчас выяснилось, на последней встрече в Сочи (после которой не было комментариев с обеих сторон) он просто «заложил» Белоруссию как в ломбард Путину.

Из репортажа по БТ понятно, что Лукашенко сделал все, что нужно Москве, и сказал, что все оговорено, утверждено и подписано, и теперь имеется пятилетний план синхронизации правового, экономического, военного и политического пространства РФ и Белоруссии. То есть, утвержден план поэтапной колонизации страны, без потрясений и бряцания оружием. Все будет происходить «по согласию».
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28.05.2021 15:46 Відповісти
Россия передала Украине ноту протеста из-за акции сожженного "Кремля": "Это радикальный националистический перформанс" - Цензор.НЕТ 2482
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28.05.2021 16:00 Відповісти
Кацапи он цілий рейхстаг з пушками та аФтаматами брали так їм моНА, а ми якийсь карманний крємль з дитячого лєго і вже такий кіпіш, мля... Россия передала Украине ноту протеста из-за акции сожженного "Кремля": "Это радикальный националистический перформанс" - Цензор.НЕТ 2997
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28.05.2021 15:47 Відповісти
как обычно несут бредятину после кокса. Связи между национализмом и кремлем не вижу.
Сожженый Кремль - символизирует отношение к подлому вору и агрессору.
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28.05.2021 15:47 Відповісти
Подожженный макет кремля,подожженные кацапские жопы. Это прекрасно.
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28.05.2021 15:47 Відповісти
рейхстаг значит каждый год сжигать это не националистический перформанс?
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28.05.2021 15:49 Відповісти
"Россия передала Украине ноту протеста из-за акции сожженного "Кремля": "Это радикальный националистический перформанс"
_Рады стараться, вашбродь.
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28.05.2021 15:52 Відповісти
Значит на следующий флешмоб перед посольством принести туалетных утят и освежителей воздуха. Чтобы не задохнулись внутри посольства в процессе сочинения ноты протеста. Небось сидели та с закрытыми окнами и зашторенными окнами.
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28.05.2021 15:56 Відповісти
А что ты скажешь на такое, Илон Мас?!!!

Росія передала Україні ноту протесту через акцію спаленого "Кремля": "Це радикальний націоналістичний перформанс" - Цензор.НЕТ 2351
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28.05.2021 16:06 Відповісти
Оригинально придумано. В простонародье этот мангал можно назвать "Наполеон" Росія передала Україні ноту протесту через акцію спаленого "Кремля": "Це радикальний націоналістичний перформанс" - Цензор.НЕТ 2679
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28.05.2021 16:13 Відповісти
Есть шикарный анекдот в эту тему.

Уже после отступления от наполеоновских войск едут во главе войска Кутузов и офицеры.
Один офицер спрашивает:
- Михаил Илларионович, так все-таки, вы можете обьяснить, зачем вы приказали спалить Москву?
Кутузов сквозь зубы:
- Ти цього не зрозумієш...
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28.05.2021 16:20 Відповісти
Россия передала Украине ноту протеста из-за акции сожженного "Кремля": "Это радикальный националистический перформанс" - Хорошо, вы правы, начнём с посольства Росія передала Україні ноту протесту через акцію спаленого "Кремля": "Це радикальний націоналістичний перформанс" - Цензор.НЕТ 8538
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28.05.2021 16:10 Відповісти
Це пімста німецьких наймитів за взятіє картонного Рейхстага на Вороб'йових горах! Росія передала Україні ноту протесту через акцію спаленого "Кремля": "Це радикальний націоналістичний перформанс" - Цензор.НЕТ 3113
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28.05.2021 19:47 Відповісти
Росія передала Україні ноту протесту через акцію спаленого "Кремля": "Це радикальний націоналістичний перформанс" - Цензор.НЕТ 7041
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28.05.2021 20:46 Відповісти
При Порохе кацапские крысы сидели в посольстве тихо за метллическими жалюзи и никаких нот писать не пробовали не смотря на то, что демонстраций было гораздо больше, да и залетало на через забор посильнее.
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28.05.2021 16:18 Відповісти
ходітє-оглядьівайтєсь, косорьільіє.....
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28.05.2021 16:24 Відповісти
во вспомнили женевскую конвенцию. а мины лягушки, лепестки и заминированные детские игрушки засеяли Донбасс по какой конвенции
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28.05.2021 16:25 Відповісти
Первое летописное упоминание о Москве относится к 1147 году. Как утверждает древнейший памятник летописания Руси Ипатьевская летопись (XV в.), в 1147 г. суздальский князь Юрий Долгорукий пригласил на совет в небольшой городок Москву Новгород-северского князя Святослава Ольговича. «Приди ко мне, брате, в Москов», - обращался Юрий к Святославу. Это было первое летописное упоминание о Москве. Рашка то каким боком к кремлю...
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28.05.2021 16:42 Відповісти
Взагалі то, Юрій Довгорукий - Великий князь Київський...
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28.05.2021 19:23 Відповісти
Саме так Тому, яке відношення має путінська расєя до того що було закладено сином Київського князя Ніякого.
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28.05.2021 19:30 Відповісти
то есть тренеровать снайперов на украицах можно а жечь бумажный кремль, это преступление. УМНО........
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28.05.2021 16:45 Відповісти
А как же песня российского певца Сергея Шнурова " Москва сгорела целиком.. а дома ждали россияне когда остынут кирпичи.."
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28.05.2021 17:31 Відповісти
А можем еще и фанерньій кремль штурмовать, как расеянские психопатьі каждьій год штурмают фанерньій Рейхстаг!
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28.05.2021 17:38 Відповісти
Кремль - це не серйозно. )(.йло має бункер.
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28.05.2021 17:53 Відповісти
То ж Кутузов навчив...
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28.05.2021 18:36 Відповісти
Как брать фанерный рейхстаг - так это можно.
А как спалить фашистский кремль - так нельзя.
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28.05.2021 19:59 Відповісти
А США - що скажуть ?
.МЕДАЛЬ ЗА ГОРОД ВАШИНГТОН!

Росія передала Україні ноту протесту через акцію спаленого "Кремля": "Це радикальний націоналістичний перформанс" - Цензор.НЕТ 5331
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28.05.2021 21:45 Відповісти
НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ЭТО ТРАДИЦИЕЙ !)
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28.05.2021 20:09 Відповісти
"Украинскому дипломату было заявлено, что РФ рассматривает эту "провокацию" как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции. Потребовали от украинской стороны принять, наконец, меры Источник: https://censor.net/ru/n3268088

КРЕМЛЯДСЬКІ НЕДОЇСТОТИ - МОСКОВИТИ ПОВИХОДИЛИ ЗІ ВСІХ КОНВЕНЦІЙ І СВІТОВИХ ДОГОВОРІВ ПО ГУМАНОСТІ, А ВІД ІНШИХ ЧОМУСЬ ВИМАГАЮТЬ ВИКОНАННЯ КОНВЕНЦІЙ Росія передала Україні ноту протесту через акцію спаленого "Кремля": "Це радикальний націоналістичний перформанс" - Цензор.НЕТ 2572
Гарний перформанс - це тільки початок і репитиція перед справжнім спаленням Росія передала Україні ноту протесту через акцію спаленого "Кремля": "Це радикальний націоналістичний перформанс" - Цензор.НЕТ 8729
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28.05.2021 23:35 Відповісти
Буде десь так, і це вже не жарти,

Московія заробила за все гарне

Росія передала Україні ноту протесту через акцію спаленого "Кремля": "Це радикальний націоналістичний перформанс" - Цензор.НЕТ 7817
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28.05.2021 23:39 Відповісти
А дома ждали россияне, когда остынут кирпичи.
Бумбум-бумбум, бум,бум.
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29.05.2021 01:32 Відповісти
На вокзалы нассать, на аллеи,
На Мослифт, Москонцерт и Мосгаз.
На Лужкова с его юбилеем
Мне нассать восемьсот писят раз!
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29.05.2021 01:35 Відповісти
А мы шо с людоедами в дип отношениях.. а ну мы ж дэбилы нами маланцы правят
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29.05.2021 06:20 Відповісти
 
 