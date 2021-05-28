Росія передала Україні ноту протесту через акцію спаленого "Кремля": "Це радикальний націоналістичний перформанс"
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Міністерство закордонних справ Росії направило в Україну ноту протесту через нібито "провокаційні акції" біля російського посольства в Києві. МЗС Росії сьогодні викликало до себе повіреного в справах України в РФ.
Про це йдеться на сайті МЗС РФ, передає Цензор.НЕТ.
У середу, 26 травня, під російським посольством в Києві відбулася акція протесту, учасники якої спалили "картонний Кремль". У Москві заявили, що цей "радикальний націоналістичний перформанс" викликав блокування центрального входу до посольства РФ.
"Українському дипломату було заявлено, що РФ розглядає цю "провокацію" як чергове грубе порушення Україною положень Віденської конвенції. Вимагаємо від української сторони вжити, нарешті, заходів щодо недопущення в подальшому подібних акцій і забезпечити умови для нормальної роботи російського дипломатичного представництва, його безпеки і недоторканності", - заявили в МЗС РФ.
Раніше кореспондент Цензор.НЕТ повідомляв, що 26 травня під посольством РФ у Києві відбулася акція "Тризна по загиблим на російсько-українській війні". Під час акції учасники спалили і розтоптали паперовий макет Кремля.
Будь ласка, зачекайте...
Ахренеть !
Расейкое самосознание - благодатная тема для психоаналитика ! 😂
Загинуло біля 120 тис. московитів та ще майже 100 тис. було взято у полон.
"Спалення Кремля" припало на річницю знищення Москви 😏
Хромосомна память московитів спрацювала.....
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ******* так.
Москва-река мертвых не пронесла: специально были поставлены люди спускать трупы вниз по реке.
https://ru.wikipedia.org/wiki/
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели акуенно так.... (с)
Встреча Путина и Лукашенко в Сочи ответила на главный вопрос. Почём? Во сколько обойдется Путину покупка Белоруссии?
Лукашенко 13 мая подписал указ о размещении в РФ государственных долговых бумаг Белоруссии на 100 млрд.российских рублей. Проведена эмиссия госдолга.
То есть, он не только заплатил Путину за поддержку переносом транзита нефтепродуктов в путинский порт Усть-Луга и заменил Гуцериева «Роснефтью».
Как сейчас выяснилось, на последней встрече в Сочи (после которой не было комментариев с обеих сторон) он просто «заложил» Белоруссию как в ломбард Путину.
Из репортажа по БТ понятно, что Лукашенко сделал все, что нужно Москве, и сказал, что все оговорено, утверждено и подписано, и теперь имеется пятилетний план синхронизации правового, экономического, военного и политического пространства РФ и Белоруссии. То есть, утвержден план поэтапной колонизации страны, без потрясений и бряцания оружием. Все будет происходить «по согласию».
Сожженый Кремль - символизирует отношение к подлому вору и агрессору.
_Рады стараться, вашбродь.
Уже после отступления от наполеоновских войск едут во главе войска Кутузов и офицеры.
Один офицер спрашивает:
- Михаил Илларионович, так все-таки, вы можете обьяснить, зачем вы приказали спалить Москву?
Кутузов сквозь зубы:
- Ти цього не зрозумієш...
А как спалить фашистский кремль - так нельзя.
.МЕДАЛЬ ЗА ГОРОД ВАШИНГТОН!
КРЕМЛЯДСЬКІ НЕДОЇСТОТИ - МОСКОВИТИ ПОВИХОДИЛИ ЗІ ВСІХ КОНВЕНЦІЙ І СВІТОВИХ ДОГОВОРІВ ПО ГУМАНОСТІ, А ВІД ІНШИХ ЧОМУСЬ ВИМАГАЮТЬ ВИКОНАННЯ КОНВЕНЦІЙ
Гарний перформанс - це тільки початок і репитиція перед справжнім спаленням
Московія заробила за все гарне
Бумбум-бумбум, бум,бум.
На Мослифт, Москонцерт и Мосгаз.
На Лужкова с его юбилеем
Мне нассать восемьсот писят раз!