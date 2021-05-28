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Білорусь (5973) бензин (182) Качка (44)

Новина про зупинку поставок бензину А-95 з Білорусі не матиме довгострокових наслідків для імпорту палива з РБ, - торгпред Качка

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Новина про зупинку поставок бензину А-95 з Білорусі не матиме довгострокових наслідків для імпорту палива з РБ, - торгпред Качка

Інформація про зупинку поставок бензину А-95 в Україну з Білорусі не матиме довгострокових наслідків для імпорту палива.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив торговий представник України Тарас Качка.

За його словами, заходи з ліцензування імпорту за оперативною інформацією пов'язані з торговельними обмеженнями, які накладалися раніше.

"Новини щодо бензину за оперативною інформацією пов‘язані з технологічним процесами на виробництві білорускього виробника і не матимуть довгострокових наслідків для імпорту бензину з Білорусі. Політика щодо диверсифікації постачань буде посилена. Але поки не піддавайтеся паніці. Звісно, поява таких новин в один день живить конспірологічні теорії, але цього разу варто триматися раціонального розуміння ситуації. Прохання всіх - не зв‘язувати всі події до купи", - підкреслив Качка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь із червня може зупинити поставки бензину А-95 в Україну, - ЗМІ

Раніше ЗМІ повідомляли, що Білорусь з червня може зупинити поставки бензину А-95 в Україні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Литовский нормальный бензин. Нефиг этот F-100 лить по сумасшедшей цене.
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28.05.2021 15:37
+3
Це ж російський бензин, а не білоруський.
Де будете затоварюватись - безпосередньо на рашці ?
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28.05.2021 15:37
+2
Заправляйтесь белорусским. Новость об остановке поставок бензина А-95 из Беларуси не будут иметь долгосрочных последствий для импорта топлива из РБ, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 8378
Новость об остановке поставок бензина А-95 из Беларуси не будут иметь долгосрочных последствий для импорта топлива из РБ, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 5903
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28.05.2021 15:38
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Фух... Успокоили... Новость об остановке поставок бензина А-95 из Беларуси не будут иметь долгосрочных последствий для импорта топлива из РБ, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 3804
А я думал санкции... Новость об остановке поставок бензина А-95 из Беларуси не будут иметь долгосрочных последствий для импорта топлива из РБ, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 4147
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28.05.2021 15:36 Відповісти
Заправляйтесь белорусским. Новость об остановке поставок бензина А-95 из Беларуси не будут иметь долгосрочных последствий для импорта топлива из РБ, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 8378
Новость об остановке поставок бензина А-95 из Беларуси не будут иметь долгосрочных последствий для импорта топлива из РБ, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 5903
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28.05.2021 15:38 Відповісти
Щас тебе расскажут чем заправляться. Новость об остановке поставок бензина А-95 из Беларуси не будет иметь долгосрочных последствий для импорта топлива из РБ, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 1860
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28.05.2021 15:44 Відповісти
Литовский нормальный бензин. Нефиг этот F-100 лить по сумасшедшей цене.
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28.05.2021 15:37 Відповісти
Живемо ми добре, годують нас добре.
Приїжджайте!
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28.05.2021 15:37 Відповісти
Це ж російський бензин, а не білоруський.
Де будете затоварюватись - безпосередньо на рашці ?
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28.05.2021 15:37 Відповісти
Почему российский?
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28.05.2021 15:41 Відповісти
Откуда она знает, так в методичке написано!
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28.05.2021 17:24 Відповісти
белорусский Мозырский завод наполовину принадлежит россиянам, по сути поставки в Украину из Беларуси - это российский экспорт. Мы, таким образом, финансируем российский бюджет. И Россия фактически дотирует поставки топлива через Беларусь, поскольку россияне применяют обратный акциз.
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28.05.2021 23:59 Відповісти
А когда на "море качка" и бушует ураган
Приходи ко мне моррачка я тебе %$£€ дам..
© почти...
🤑
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28.05.2021 15:39 Відповісти
как же такому мушчине не верить!???)))
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28.05.2021 15:44 Відповісти
Люди которые меняют свою свободу на хлеб не имеют ни хлеба ни свободы.
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28.05.2021 17:39 Відповісти
А надо бы перестать покупать беларускую ослиную мочу под видом бензина! Новина про зупинку поставок бензину А-95 з Білорусі не матиме довгострокових наслідків для імпорту палива з РБ, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 2981
Лукашенко не постеснялся - уже перекрыл импорт украинских товаров: от пищевых до строительных!
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28.05.2021 16:51 Відповісти
Це вже не лукашенко,а путін!!!
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28.05.2021 20:16 Відповісти
Там наші харчовиків як кіт наплакав Торчин і Рошен і троха Немірова...)))
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28.05.2021 21:26 Відповісти
Ага еще б и бирку вешали б белорусский он или какой ?)))
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29.05.2021 00:21 Відповісти
 
 