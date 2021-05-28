Новина про зупинку поставок бензину А-95 з Білорусі не матиме довгострокових наслідків для імпорту палива з РБ, - торгпред Качка
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Інформація про зупинку поставок бензину А-95 в Україну з Білорусі не матиме довгострокових наслідків для імпорту палива.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив торговий представник України Тарас Качка.
За його словами, заходи з ліцензування імпорту за оперативною інформацією пов'язані з торговельними обмеженнями, які накладалися раніше.
"Новини щодо бензину за оперативною інформацією пов‘язані з технологічним процесами на виробництві білорускього виробника і не матимуть довгострокових наслідків для імпорту бензину з Білорусі. Політика щодо диверсифікації постачань буде посилена. Але поки не піддавайтеся паніці. Звісно, поява таких новин в один день живить конспірологічні теорії, але цього разу варто триматися раціонального розуміння ситуації. Прохання всіх - не зв‘язувати всі події до купи", - підкреслив Качка.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Білорусь з червня може зупинити поставки бензину А-95 в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
А я думал санкции...
Приїжджайте!
Де будете затоварюватись - безпосередньо на рашці ?
Приходи ко мне моррачка я тебе %$£€ дам..
© почти...
🤑
Лукашенко не постеснялся - уже перекрыл импорт украинских товаров: от пищевых до строительных!