Можливе припинення поставок бензину з Білорусі: "Укртатнафта" готова повністю забезпечити паливом український ринок
Новини Цензор.НЕТ Економіка
ПАТ "Укртатнафта", коментуючи інформацію про припинення поставок білоруського бензину, заявило, що повністю може забезпечити нестачу бензину.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в пресрелізі компанії.
"У відповідь на інформацію про припинення поставок білоруського бензину в Україні, ПАТ "Укртатнафта" заявляє, що може повністю забезпечити нестачу білоруського бензину на внутрішньому ринку", - говориться в повідомленні.
У ПАТ зазначили, що останніми роками залежність від поставок білоруського бензину на українському ринку становила близько 50%. При цьому ПАТ "Укртатнафта" забезпечувала внутрішній ринок бензину до 43%.
"З урахуванням можливості збільшити переробку на ПАТ "Укртатнафта" майже вдвічі, дефіциту бензинів на ринку не виникне. Крім того, збільшення виробництва бензинів в Україні призведе до відповідного збільшення виробництва дизельного палива і скрапленого газу", - додали в "Укртатнафта".
Раніше ЗМІ повідомляли, що Білорусь з червня може зупинити поставки бензину А-95 в Україну.
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ВІВТОРОК, 14 СІЧНЯ 2020 "Укртатнафта" Коломойського просить Зеленського перешкодити імпорту пального з Білорусі
https://kop.net.ua/chto-zhdet-kremenchugskyj-npz-v-2021-godu/
Строился он под украинскую.
что ни сделает-все на пользу ***** и бородатой бабушке
Початок деолігархізації Коломойського, стане монополістом на ринку пального)
https://www.google.com/amp/s/mind.ua/ru/publications/amp/20198290-toplivnaya-ekspertiza-gde-bezopasno-zapravitsya-a-95
Вот как и что не поверни, а все Бене на пользу получается. Казалось бы причем тут ЗЕ...