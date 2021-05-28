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Готується телефонна розмова між Зеленським і Байденом перед його зустріччю з Путіним у Женеві, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Готується телефонна розмова між Зеленським і Байденом перед його зустріччю з Путіним у Женеві, - ЗМІ

Українська й американська сторони опрацьовують телефонний дзвінок між президентами Джо Байденом і Володимиром Зеленським перед самітом лідерів США і Росії в Женеві, де Байден зустрінеться з Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню ZN.UA повідомило джерело в Кабінеті Міністрів України.

Зазначимо, що перший американо-російський саміт із часу вступу Байдена на пост президента США відбудеться в Женеві, Швейцарія, 16 червня. Зустріч відбудеться наприкінці вже запланованої поїздки Байдена до Великої Британії на саміт G7 та в Брюссель на зустріч лідерів НАТО.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що на саміті буде розглянуто "повний спектр важливих питань", оскільки США прагнуть "відновити передбачуваність і стабільність" своїх відносин з Росією.

Фактично це ж звучало у коментарях держсекретаря США Ентоні Блінкена під час зустрічі з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим в Ісландії минулого тижня, оскільки, за його словами, метою Байдена були "передбачувані, стабільні відносини з Росією".

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
А в ГосДепе знают, что готовиться этот разговор? Что то мне подсказывает, что для Байдена это будет сурпрайз. Готовится телефонный разговор между Зеленским и Байденом перед его встречей с Путиным в Женеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 3996
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28.05.2021 15:50
+8
Готовится телефонный разговор между Зеленским и Байденом перед его встречей с Путиным в Женеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 6953
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28.05.2021 15:54
+7
Готовят свежий ваЗЕлин???
Готовится телефонный разговор между Зеленским и Байденом перед его встречей с Путиным в Женеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 9167
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28.05.2021 15:48
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Готовят свежий ваЗЕлин???
Готовится телефонный разговор между Зеленским и Байденом перед его встречей с Путиным в Женеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 9167
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28.05.2021 15:48 Відповісти
Судя по внезапным приступам патриотизма, потерпевший вiслюк уже его сам в организме вырабатывает...
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28.05.2021 15:54 Відповісти
Вопрос к Зеленскому и Минздраву. Почему в Украине вакцинируют людей вакциной Джонсон энд Джонсон ( американская компания). Эта вакцина не прошла в Украине регистрацию и сертификацию как медицинский препарат. Что происходит в стране? Что происходит в медицине? Это же бандитский преступный беспредел. Что себе думают люди, которые позволяют так с ними обходиться, не читают инструкции, не требуют сертификата, не смотрят противопоказания и возможные последствия. Я в шоке.
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28.05.2021 17:16 Відповісти
Я сказав Пеця царь и фсе тут!
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28.05.2021 20:53 Відповісти
Вам що мало, що у США цю вакцину використовують на всю котушку? Не довіряєте американському сертифікату? Вам український approval потрібен? Харчами ви перебираєте шановна. Я бачу вам краще за спутнік v на росію махнути.
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29.05.2021 09:15 Відповісти
А ты с США строчишь? Да, мне нужна украинская сертификация и регистрация всех препаратов и ответственность власти за то что они разрешили вакцину какой-то мыльной компании для применения в Украине. А ты прививайся, тебе полезно.
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29.05.2021 15:48 Відповісти
клоун постоянно готовится, но ввиду слабоумия, не сдает
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28.05.2021 15:49 Відповісти
А в ГосДепе знают, что готовиться этот разговор? Что то мне подсказывает, что для Байдена это будет сурпрайз. Готовится телефонный разговор между Зеленским и Байденом перед его встречей с Путиным в Женеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 3996
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28.05.2021 15:50 Відповісти
В Г.Д. знают . Уже записали на автоответчик Байдена новый текст . Пусть сипатый поговорит.
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28.05.2021 16:20 Відповісти
Корней Чуковский. У меня зазвонил телефон.
У меня зазвонил телефон.
- Кто говорит?
- Слон.
- Откуда?
- От верблюда.
- Что вам надо?
- Шоколада.
- Для кого?
- Для сына моего.
- А много ли прислать?
- Да пудов этак пять. Или шесть:
Больше ему не съесть, Он у меня ещё маленький!

А потом позвонил
Крокодил
И со слезами просил:
- Мой милый, хороший,
Пришли мне калоши,
И мне, и жене, и Тотоше.

- Постой, не тебе ли
На прошлой неделе
Я выслал две пары
Отличных калош?

- Ах, те, что ты выслал
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели
И ждём не дождёмся,
Когда же ты снова пришлёшь
К нашему ужину
Дюжину
Новых и сладких калош!

А потом позвонили зайчатки:
- Нельзя ли прислать перчатки?

А потом позвонили мартышки:
- Пришлите, пожалуйста, книжки!

А потом позвонил медведь
Да как начал, как начал реветь.

- Погодите, медведь, не ревите,
Объясните, чего вы хотите?

Но он только "му" да "му",
А к чему, почему -
Не пойму!

- Повесьте, пожалуйста, трубку!

А потом позвонили цапли:
- Пришлите, пожалуйста, капли:
Мы лягушками нынче объелись,
И у нас животы разболелись!

А потом позвонила свинья:
- Пришлите ко мне соловья.
Мы сегодня вдвоём с соловьем
Чудесную песню споём.
- Нет, нет! Соловей
Не поёт для свиней!
Позови-ка ты лучше ворону!

И снова медведь:
- О, спасите моржа!
Вчера проглотил он морского ежа!

И такая дребедень
Целый день:
Динь-ди-лень,
Динь-ди-лень,
Динь-ди-лень!
То тюлень позвонит, то олень.

А недавно две газели
Позвонили и запели:
- Неужели
В самом деле
Все сгорели
Карусели?

- Ах, в уме ли вы, газели?
Не сгорели карусели,
И качели уцелели!

Вы б, газели, не галдели,
А на будущей неделе
Прискакали бы и сели
На качели-карусели!

Но не слушали газели
И по-прежнему галдели:
- Неужели
В самом деле
Все качели
Погорели?

Что за глупые газели!

А вчера поутру
Кенгуру:
- Не это ли квартира Мойдодыра?

Я рассердился да как заору:
- Нет! Это чужая квартира!!!
- А где Мойдодыр?
- Не могу вам сказать...
Позвоните по номеру сто двадцать пять.

Я три ночи не спал,
Я устал.
Мне бы заснуть,
Отдохнуть...
Но только я лёг -
Звонок!
- Кто говорит?
- Носорог.
- Что такое?
- Беда! Беда!
Бегите скорее сюда!
- В чём дело?
- Спасите!
- Кого?
- Бегемота!
Наш бегемот провалился в болото...
- Провалился в болото?
-Да!
И ни туда, ни сюда!
О, если вы не придёте,-
Он утонет, утонет в болоте,
Умрёт, пропадёт
Бегемот!!!

- Ладно! Бегу! Бегу!
Если могу, помогу!

Ox, нелёгкая это работа -
Из болота тащить бегемота!
🤑
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28.05.2021 15:51 Відповісти
Животные-символы политических партий США
https://www.golosameriki.com/a/political-parties-animals-elephant-donkey-usa/4617172.html
🤑
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28.05.2021 16:05 Відповісти
Готовится телефонный разговор между Зеленским и Байденом перед его встречей с Путиным в Женеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 6953
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28.05.2021 15:54 Відповісти
головне, щоб "янєлох" не розпочав задавати дідусю Джозефу запитання на кшалт: "А тому ми досі не в НАТО"?
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28.05.2021 15:55 Відповісти
Йєр-мак не дозволить...
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28.05.2021 15:59 Відповісти
та д'Єрмак зараз дуже переймається за свою шкуру, і не дарма..
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28.05.2021 16:13 Відповісти
пусть спросит какое у Байдена любимое мороженное - это пожалуй единственный вопрос на который Байден может ответить без подсказки 😬
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28.05.2021 16:40 Відповісти
сообщил источник из оп...в нашей стране это скорей всего фейк
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28.05.2021 15:59 Відповісти
Вполне может быть. Типа "Байден выслушает требования зеледента и непременно озвучит их решительное содержание"
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28.05.2021 16:07 Відповісти
зеля споет песню грицька лепсюка "десь отам пид викном"?
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28.05.2021 16:12 Відповісти
Думаю, окрім факофф зеля там нічого не почує.
Байден такий дід... Готується телефонна розмова між Зеленським і Байденом перед його зустріччю з Путіним у Женеві, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9910
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28.05.2021 16:27 Відповісти
Тут важно не перегнуть. А то войдут в раж, и не заметят ,как встреча уже завершилась. Кстати, пока есть вопросы к самой встрече, поскольку выпускать на арену тройника Путина довольно стремно, еще не то сморозит, или заметят подмену. Потому Кремль пока размышляет. Но, думаю, что-то придумают. Ну а пока готовьтесь, и не забудьте скинуть номер телефона клоуна Байдену, а то мало ли что...
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28.05.2021 16:42 Відповісти
Готується телефонна розмова між Зеленським і Байденом перед його зустріччю з Путіним у Женеві, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3612
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28.05.2021 17:04 Відповісти
Альо!
МІстер Байден!
Чому ми не в НАТО?
Чому Порошенко не сидить?
Чому в повстанців на Донбасі ваші айфони?
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28.05.2021 17:05 Відповісти
"Вот это Вован! Сам Байден с ним с ним советуется " - ОП
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28.05.2021 17:39 Відповісти
хотелось бы, чтобы с Байденом со стороны Украины говорил всё-таки кто-то из взрослых, а не ЭТО, джек-пот зебилов.. грёбаный стыд..(
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28.05.2021 17:44 Відповісти
... целью Байдена были "предсказуемые, стабильные отношения с Россией".

А українські бідонобіли верещали протилежне ... казилися ...
Що їхній "животворящий" знищуватиме рашку ...
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29.05.2021 05:12 Відповісти
 
 