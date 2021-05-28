Готується телефонна розмова між Зеленським і Байденом перед його зустріччю з Путіним у Женеві, - ЗМІ
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Українська й американська сторони опрацьовують телефонний дзвінок між президентами Джо Байденом і Володимиром Зеленським перед самітом лідерів США і Росії в Женеві, де Байден зустрінеться з Володимиром Путіним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню ZN.UA повідомило джерело в Кабінеті Міністрів України.
Зазначимо, що перший американо-російський саміт із часу вступу Байдена на пост президента США відбудеться в Женеві, Швейцарія, 16 червня. Зустріч відбудеться наприкінці вже запланованої поїздки Байдена до Великої Британії на саміт G7 та в Брюссель на зустріч лідерів НАТО.
Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що на саміті буде розглянуто "повний спектр важливих питань", оскільки США прагнуть "відновити передбачуваність і стабільність" своїх відносин з Росією.
Фактично це ж звучало у коментарях держсекретаря США Ентоні Блінкена під час зустрічі з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим в Ісландії минулого тижня, оскільки, за його словами, метою Байдена були "передбачувані, стабільні відносини з Росією".
Будь ласка, зачекайте...
У меня зазвонил телефон.
- Кто говорит?
- Слон.
- Откуда?
- От верблюда.
- Что вам надо?
- Шоколада.
- Для кого?
- Для сына моего.
- А много ли прислать?
- Да пудов этак пять. Или шесть:
Больше ему не съесть, Он у меня ещё маленький!
А потом позвонил
Крокодил
И со слезами просил:
- Мой милый, хороший,
Пришли мне калоши,
И мне, и жене, и Тотоше.
- Постой, не тебе ли
На прошлой неделе
Я выслал две пары
Отличных калош?
- Ах, те, что ты выслал
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели
И ждём не дождёмся,
Когда же ты снова пришлёшь
К нашему ужину
Дюжину
Новых и сладких калош!
А потом позвонили зайчатки:
- Нельзя ли прислать перчатки?
А потом позвонили мартышки:
- Пришлите, пожалуйста, книжки!
А потом позвонил медведь
Да как начал, как начал реветь.
- Погодите, медведь, не ревите,
Объясните, чего вы хотите?
Но он только "му" да "му",
А к чему, почему -
Не пойму!
- Повесьте, пожалуйста, трубку!
А потом позвонили цапли:
- Пришлите, пожалуйста, капли:
Мы лягушками нынче объелись,
И у нас животы разболелись!
А потом позвонила свинья:
- Пришлите ко мне соловья.
Мы сегодня вдвоём с соловьем
Чудесную песню споём.
- Нет, нет! Соловей
Не поёт для свиней!
Позови-ка ты лучше ворону!
И снова медведь:
- О, спасите моржа!
Вчера проглотил он морского ежа!
И такая дребедень
Целый день:
Динь-ди-лень,
Динь-ди-лень,
Динь-ди-лень!
То тюлень позвонит, то олень.
А недавно две газели
Позвонили и запели:
- Неужели
В самом деле
Все сгорели
Карусели?
- Ах, в уме ли вы, газели?
Не сгорели карусели,
И качели уцелели!
Вы б, газели, не галдели,
А на будущей неделе
Прискакали бы и сели
На качели-карусели!
Но не слушали газели
И по-прежнему галдели:
- Неужели
В самом деле
Все качели
Погорели?
Что за глупые газели!
А вчера поутру
Кенгуру:
- Не это ли квартира Мойдодыра?
Я рассердился да как заору:
- Нет! Это чужая квартира!!!
- А где Мойдодыр?
- Не могу вам сказать...
Позвоните по номеру сто двадцать пять.
Я три ночи не спал,
Я устал.
Мне бы заснуть,
Отдохнуть...
Но только я лёг -
Звонок!
- Кто говорит?
- Носорог.
- Что такое?
- Беда! Беда!
Бегите скорее сюда!
- В чём дело?
- Спасите!
- Кого?
- Бегемота!
Наш бегемот провалился в болото...
- Провалился в болото?
-Да!
И ни туда, ни сюда!
О, если вы не придёте,-
Он утонет, утонет в болоте,
Умрёт, пропадёт
Бегемот!!!
- Ладно! Бегу! Бегу!
Если могу, помогу!
Ox, нелёгкая это работа -
Из болота тащить бегемота!
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https://www.golosameriki.com/a/political-parties-animals-elephant-donkey-usa/4617172.html
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Байден такий дід...
МІстер Байден!
Чому ми не в НАТО?
Чому Порошенко не сидить?
Чому в повстанців на Донбасі ваші айфони?
А українські бідонобіли верещали протилежне ... казилися ...
Що їхній "животворящий" знищуватиме рашку ...