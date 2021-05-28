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кордон (3118) спостерігач (396) ОБСЄ (3408) зброя (5763) Росія (47279)

Місію ОБСЄ на кордоні з Росією продовжили всього на два місяці: РФ прагне продовжувати безперешкодні поставки зброї на Донбас, - МЗС України

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Місію ОБСЄ на кордоні з Росією продовжили всього на два місяці: РФ прагне продовжувати безперешкодні поставки зброї на Донбас, - МЗС України

28 травня Постійна рада ОБСЄ ухвалила консенсусне рішення про продовження мандату Місії спостерігачів ОБСЄ на російських прикордонних пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" до 31 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Російська Федерація завадила продовженню мандата місії на стандартний чотиримісячний період, скоротивши його до двох місяців без об'єктивних причин", - зазначили в МЗС.

Міністерство закордонних справ України вважає неконструктивною позицію РФ щодо зменшення терміну тривалості мандата Місії спостерігачів ОБСЄ.

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"Це рішення значно посилює адміністративне навантаження на міжнародних спостерігачів та підриває моніторингові можливості місії, які і без того ускладнюються безпідставними обмеженнями з боку Росії. Створюючи перешкоди роботі місії, Росія прагне продовжувати безперешкодне постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на окуповані території України. Російська Федерація має неухильно виконувати взяті на себе зобов’язання як сторона конфлікту та підписант Мінських угод, що залишається критично важливим для деескалації безпекової ситуації та політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту", - йдеться в заяві.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
А толку с той миссии?
И так ***** шлёт гамноконвои постоянно и миссия не препятствует.
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28.05.2021 16:17
+3
Самая бесполезная организация.Какая разница,продлили или нет,там все равно одни слепо-глохо-немые.
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28.05.2021 16:24
+3
речь, как я понимаю, о миссии обсе именно на донбассе. а там гнид на зп кремлевской достаточно.
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28.05.2021 16:39
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А толку с той миссии?
И так ***** шлёт гамноконвои постоянно и миссия не препятствует.
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28.05.2021 16:17 Відповісти
Миссия ОБСЕ работает на Путина, судя с такой новости.
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28.05.2021 17:08 Відповісти
Самая бесполезная организация.Какая разница,продлили или нет,там все равно одни слепо-глохо-немые.
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28.05.2021 16:24 Відповісти
так лаптей половина. уже не раз бьіли сообщения о их лжи и саботаже
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28.05.2021 16:26 Відповісти
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, объединяющая 57 государств-участников из Северной Америки, Европы и Азии, является крупнейшей в мире региональной организацией, занимающейся вопросами безопасности.
radeon-у с погреба видней, конечно... *)
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28.05.2021 16:34 Відповісти
речь, как я понимаю, о миссии обсе именно на донбассе. а там гнид на зп кремлевской достаточно.
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28.05.2021 16:39 Відповісти
Удалить ОБСЕ из Украины -- то ж мечта кацапов!
...или украинских патриотов? *)
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28.05.2021 16:42 Відповісти
не говорил я о удалении. констатирую факт. у нас вариантов нет, кроме обсе. европа озабочена, миротворцев не предвидится
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28.05.2021 16:44 Відповісти
Европа, озабочена вами, в первую очередь -- чем дальше, тем меньше, бо вы не сопротивляетесь а ищите "промежность" -- руками ваших лучших избранных представителей...
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28.05.2021 16:51 Відповісти
хоть я я клоуна не вьібирал, все так. это печально, но не значит, что надо опускать руки.
клоун не"мы", а временное недоразумение, надеюсь
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28.05.2021 16:55 Відповісти
РФ стремится продолжать беспрепятственные поставки оружия на Донбасс, - МИД Украины/ Кудахтать жалобно и сокрушаться - в том видит свою работу Кулеба.
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28.05.2021 16:29 Відповісти
Хрен с ней с этой бесполезной миссией, но Московия ничего не делает просто так. Скорее всего что-то планирует на эту осень. Нужно ждать серьезной провокации, если не открытой войны. А может сначала одно а потом и другое. Похоже, что все будет зависеть от результатов переговоров Байдена и Пукина.
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28.05.2021 16:33 Відповісти
Два месяца Росиия забрала, бо Украина отдала -- "безвозмездно, то есть, даром"...
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28.05.2021 16:36 Відповісти
ніби ОБСЄ щось бачила... Ті "гумконвої" касапи не дозволяли доглядати ні ОБСЄ, ні нашим митникам.
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28.05.2021 17:08 Відповісти
 
 