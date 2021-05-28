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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Білорусь (5973) суд (8047) Протасевич Роман (296) Сапега (32)

Мінський суд у закритому режимі відхилив скаргу на арешт дівчини Протасевича Сапеги, - адвокат

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Мінський суд у закритому режимі відхилив скаргу на арешт дівчини Протасевича Сапеги, - адвокат

Суд партизанського району Мінська 28 травня відмовив у задоволенні скарги на затримання росіянки Софії Сапеги. Засідання проходило в закритому режимі.

Про це повідомив адвокат Сапеги Олександр Філанович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Судове засідання було закритим, оскільки тільки даний формат передбачений при оскарженні затримання. Софія до судового засідання не доставлялася", - сказав він.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.

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25 травня дівчину Протасевича Сапегу відправили на 2 місяці в СІЗО КДБ. За даними телеграм-каналу "Білорусь головного мозку", влада Білорусі визнала її підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі.
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Белавиа продолжает летать через Украину:
https://www.flightradar24.com/BRU8214/27db2b7a
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28.05.2021 16:19 Відповісти
https://www.flightradar24.com/BRU785/27db8ac0
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28.05.2021 16:19 Відповісти
с ночи 00.00 29 мая уже не полетают транзит закончился
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28.05.2021 16:41 Відповісти
Узбагойся. 7 часов до закрытия
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28.05.2021 16:43 Відповісти
Пошли в Попятную уж больно Дорого Оказывается Заложники
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28.05.2021 16:37 Відповісти
И никакая европа не поможет. Попали ребатки как бедные в торбу. Старый черт чуданул так чуданул. Он ради них самолет уговорил чужой, и не думаю, что отпустит их. Ну чисто личных обид, оно что жестокое и крайне злопамятное.
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28.05.2021 16:40 Відповісти
Это ей пятнаху впаяют, где-то под 40лет выйдет .....
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28.05.2021 16:43 Відповісти
не повезло девахе, как минимум дважды: родилась на паРаше, связалась с белорусом. ближайшие лет 10-15 проведет в концлагере, либо у лукашеску, либо в родных говенях.
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28.05.2021 16:46 Відповісти
Неа,не проведет.Ибо:,либо Ишак сдохнет,либо Эмир умрет. Здесь: ишак-таракан,Эмир-РБ
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28.05.2021 19:15 Відповісти
 
 