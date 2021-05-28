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23 виші запускають курси для абітурієнтів із Криму та ОРДЛО: слухачі отримають стипендію близько 4,5 тис. грн. СПИСОК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

23 виші запускають курси для абітурієнтів із Криму та ОРДЛО: слухачі отримають стипендію близько 4,5 тис. грн. СПИСОК

Украіна запускає курси для абітурієнтів з окупованого Криму та окремих районів Донбасу зі стипендіальним забезпеченням на базі 23 вищих навчальних закладів. Звертатися можна з 1 по 20 червня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що підготовчі курси для таких абітурієнтів будуть безкоштовними. Причому на них можуть записатися не тільки жителі окупованих територій, а й населених пунктів, які розміщені на лінії розмежування.

Курси проводитимуться на базі таких вишів:

  • СНУ імені Володимира Даля.
  • НТУ "Харківський політехнічний інститут".
  • Маріупольський державний університет.
  • Горлівський інститут іноземних мов "Донбаського державного педагогічнго університету".
  • КНУ імені Тараса Шевченка.
  • Донецький національний технічний університет.
  • НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".
  • Луганський національний аграрний університет.
  • Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.
  • Університет державної фіскальної служби України.
  • Львівський національний університет імені Івана Франка.
  • Житомирський державний університет імені Івана Франка.
  • Приазовський державний технічний університет.
  • Донбаський державний педагогічний університет.
  • НАУ ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут".
  • Полтавська державна аграрна академія.
  • Донецький національний медичний університет.
  • Донбаська державна машинобудівна академія.
  • Херсонський державний аграрно-економічний університет.
  • Луганський державний медичний університет.
  • Ізмаїльський державний гуманітарний університет.
  • Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.
  • Одеська національна академія харчових технологій.

Щоб потрапити на курси зі стипендіальним забезпеченням необхідно:

  • обрати ЗВО зі списку
  • звернутися до ЗВО будь-якими засобами зв’язку та отримати запрошення, яке дозволить не проходити самоізоляцію або обсервацію у зв’язку з перетином КПВВ
  • при перетині КПВВ показати запрошення
  • приїхати у ЗВО у строк з 01 по 20 червня та особисто подати заяву; копію паспорта (іншого документа, що посвідчує особу) за наявності); копію довідки переселенця (за наявності); реєстраційний номер облікової картки платника податків; 4 фото (3х4); освітню декларацію.

На підготовчі курси приймають тих, хто цього року отримав повну загальну середню освіту. Вчитися на курсах можна один раз і тільки в одному виші. Навчання триватиме з 29 червня по 31 серпня.

Під час проходження курсів слухачі отримають стипендію близько 4 500 гривень, їм нададуть гуртожиток. За підсумками з кожної навчальної дисципліни буде іспит, після чого буде видано свідоцтво про проходження підготовчих курсів.
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Топ коментарі
+16
Люди проработавшие всю жизнь и имеющие 40 лет Стажа получают 2200 гривень пенсии , - Это как получается . Хотите купить лояльность , - Но без любви к Украине , - Это практически не возможно. Когда Беда , - Они все в Отстое.
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28.05.2021 16:56
+14
С детства личинок мoкшaн приучают к бутылкам, причем сразу с крупного калибра))
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28.05.2021 16:48
+14
4500 грн. - в 2 раза больше пенсии нашим старикам. Заслужили - их папки в окопах 7-й год сидят, мамки на параде пленных камнями закидывали.
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28.05.2021 17:25
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чтобы вырваться из ада Лугандона, 16-летняя девушка пошла в Украину по минному полю.

ПО МИННОМУ ПОЛЮ, ПОНИМАЕТЕ?!!

До достижения 18 лет без родителей жители ОРДЛО не имеют права выезжать за пределы зоны.

Те кто унижают переселенцев - мрази похуже орков.
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28.05.2021 17:03 Відповісти
Іуди які не знають Української мови і завтра стануть зрадниками як завжди, в підметки їм не годяться їх батьківщина ізраїль і нєфіг їм тут вказувати на чужій землі
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28.05.2021 17:05 Відповісти
Иуды - это те кто ПРЕДАЛ. А этим детям в 14 году было по 9 лет. ДЕВЯТЬ ЛЕТ!!! чем они предали Украину? тем, что поехали сюда учиться? вы в своем уме?


патриоты недоделанные..
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28.05.2021 17:13 Відповісти
Слушай ну во первых не хотелось употреблять слово на букву ж и ещё будь внимательнее когда читаешь и вникай "..в підметки їм не годяться..." значит именно этим детям уловил 23 вуза запускают курсы для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО: слушатели получат стипендию около 4,5 тыс. грн - Цензор.НЕТ 4222
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28.05.2021 17:27 Відповісти
Адресовано було дійсно товаришеві Firman якщо включати логіку, тому що він ніс нісенітницю і дурість, його пост вже знаходиться на відстані будь уважніше надалі вчи рідну мову або користуйся перекладачем тексту 23 виші запускають курси для абітурієнтів із Криму та ОРДЛО: слухачі отримають стипендію близько 4,5 тис. грн - Цензор.НЕТ 2420 23 виші запускають курси для абітурієнтів із Криму та ОРДЛО: слухачі отримають стипендію близько 4,5 тис. грн - Цензор.НЕТ 9233
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28.05.2021 17:39 Відповісти
Вот попал в спам, потому что не внимательно читаешь участников ,больше так не делай 23 виші запускають курси для абітурієнтів із Криму та ОРДЛО: слухачі отримають стипендію близько 4,5 тис. грн - Цензор.НЕТ 2739
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28.05.2021 17:48 Відповісти
23 вуза запускают курсы для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО: слушатели получат стипендию около 4,5 тыс. грн - Цензор.НЕТ 1932
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28.05.2021 16:47 Відповісти
С детства личинок мoкшaн приучают к бутылкам, причем сразу с крупного калибра))
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28.05.2021 16:48 Відповісти
Кувати кадри для ОРДЛО?
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28.05.2021 16:51 Відповісти
зазвичай вони не вертаються туди, після порівняння життя там і тут.
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28.05.2021 16:56 Відповісти
а у них есть выбор? у детей в ОРДЛО есть выбор?


и может если они едут в УКРАИНУ, а не в Россию - так они УЖЕ знают где им лучше?
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28.05.2021 17:05 Відповісти
усе пізнаєтьсяу порівнянні.
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28.05.2021 17:28 Відповісти
З невеликим винятком.
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28.05.2021 17:44 Відповісти
Люди проработавшие всю жизнь и имеющие 40 лет Стажа получают 2200 гривень пенсии , - Это как получается . Хотите купить лояльность , - Но без любви к Украине , - Это практически не возможно. Когда Беда , - Они все в Отстое.
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28.05.2021 16:56 Відповісти
що ці люди собі на старість створили те і мають. не тре бути телятами.
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28.05.2021 17:02 Відповісти
Коли в Молодості їхню працю Цінили як жменька Риса і ціна була Копійки , а зараз більшість сидить на Мінімалці , то яка повинна бути пенсія???. За бугром цінують Людей і її Працю . І декотріх це Портить і Зневажають тіх які живуть в Україні , наче вони Особі .Для цієї людини Може все Змінитись в Один миг і все стане хуже чим було перед Цим.
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28.05.2021 17:13 Відповісти
Для Вас може все Змінитись !!! і Поверхневе Ваше ставлення до більшості Українців які проробили по 40 років і маючи маленьку заробітну плату а потім і пенсію і так Говорити як якийсь Байстрюк
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28.05.2021 17:20 Відповісти
а що вони зробили для того, щоб їм більше платили? януковоща обрали?
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28.05.2021 17:27 Відповісти
Українці Вірять , - Що Віра помирає Останння . Всі Брехали , а вони всі Вірять.Так не може продовжуватись Вічність і край всьому настане і брихливим Потворам також.
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28.05.2021 18:02 Відповісти
чи зараз зелену владу, яка їм субсидії забрала?
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28.05.2021 17:28 Відповісти
Субсидія , - Ще більша Потвора , чим ті Які її створили. Довели до Зубожіння , а потім дають Подачку з барського плеча , а самі живуть за наш Кошт.
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28.05.2021 18:05 Відповісти
Просто унижение для нас
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28.05.2021 17:00 Відповісти
Київський і Львівський університети! Ви, що, взагалі, берега пустилися? Це, аби не прокоментувати лишень лайкою! Невже там було стільки заяв, що для них іще й необхідно було підготовчі курси організовувати? Про українців із цих місць навіщо згадувати? Іди, зе-чудо, іди звідси!
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28.05.2021 17:01 Відповісти
подготовительные курсы нужны потому что у детей из ОРДЛО не было практики говорить на украинском. И учили они украинский сами, отрывочно, по интернету, т.к. в школах его Лугандона его уже не преподают.

А у вас почему такая истерика? хотите чтобы они остались в Лугандоне и пополнили ряды боевиков?
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28.05.2021 17:07 Відповісти
они все равно пополнят ряды, даже 4500грн не поможет.
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28.05.2021 20:35 Відповісти
Пилят! А пенсионеру можно записацца на курсы!
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28.05.2021 17:01 Відповісти
так вони там пару місяців усього.
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28.05.2021 17:02 Відповісти
А нам на півроку вистарчить!
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28.05.2021 17:04 Відповісти
очень умное решение. к нам едут люди которим 7 лет назад было по 11-12 лет. они не знают что такое Украина но хорошо знают что в ней живут злые бандеровци, фашисты и правосеки. которие на парадах маршировали под флагом рф своим триколором и георгиевской лентой проклиная Украину, приедут к кровопийцам и людоедам получить бесплатное обучение, стипендия в 4500 что в 2 раза больше пенсии в 90% случаев.. при этом будут рассказивать как они развели хохлов. и дай Бог чтоб хоть один из тысячи в откритую на весь крим и олдро сказал что в Украине, реально круче чем в их "республиках"хотя сомневаюсь что этот один найдеться...
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28.05.2021 17:03 Відповісти
А чомуці "патрійоти новососії" не валять гризти науку у свої лугандонські і дундарасівські "вузи"?
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28.05.2021 17:05 Відповісти
1. С чего вы взяли что они "патриоты Новороссии"?
2. Патриоты Новоотсосии едут не в Украину, а учатся на месте или едут в Рашку.
3. Согласен полностью что детей оттуда надо вытаскивать всеми путями. И дать здесь работу. Чтобы они не пополняли ряды орков.
4. Если украинцы будут встречать переселенцев и их детей ненавистью - то такие "патриоты" - больше враги Украины, чем орки в Лугандоне.
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28.05.2021 17:10 Відповісти
А дочка главы "МВД ЛНР" Корнета в Харьковской юр.академии - это переодетая актриса?
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28.05.2021 17:20 Відповісти
Класс! Бесплатное жилье, 4500 грн получить, месяц погулять будет за что. Потом записать видео как они ненавидят Украину, украинский язык и всех нас-лохов.
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28.05.2021 17:18 Відповісти
так це ізвічний процес - люди не народужуються із знаннями, але деяким їм треба у голову вбивати через дупу.
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28.05.2021 17:25 Відповісти
4500 грн. - в 2 раза больше пенсии нашим старикам. Заслужили - их папки в окопах 7-й год сидят, мамки на параде пленных камнями закидывали.
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28.05.2021 17:25 Відповісти
судя по комментам, украинцы хотят, чтобы боевиков было как можно больше. Потому и не хотят, чтобы дети вырвались из ада ОРДЛО и уехали в Украину.
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28.05.2021 18:05 Відповісти
Они могут поступать вырываться из ада в московию, но там надо сдавать экзамены и платить за учебу и за курсы.
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28.05.2021 20:32 Відповісти
Для чого нам ті сепарські личинки?
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28.05.2021 17:33 Відповісти
Я не хочу, что бы за мои налоги обучали непонятно кого
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28.05.2021 17:48 Відповісти
Папка в "апалчєніє" , мамка на мітинг "расєярасєя" а вилупки їх в Україну "на курси" - за баблом 4.5к гривень.... "норм" прилоштувалися сепари.... той хто кричить в житті ЯжНєлох , як показує досвід, й є Лохом.
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28.05.2021 17:54 Відповісти
Ефективність нульова від таких дій влади ,вчити дітей сепарів платити стипендії за рахунок українських платників податків ,які не знають мови ненавидять Україну і лише за те що вони з лднр.А разом з тим переважна більшість пенсіонери і не тільки за межею бідності,коли влада припинить ці експеременти і займется Україною ?
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28.05.2021 17:58 Відповісти
ВУЗы эти все сейчас никому и найх не нужны - там все равно ничему не учат, а только бумажки никчемные раздают и время студентов в унитаз спускают вместе с деньгами их родителей. В ВУЗах учатся только упоротые лохи.
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28.05.2021 19:02 Відповісти
Глупость безмерная, издевательство и оскорбление украинских детей-абитуриентов 2021г. Если крымляди и лугондоны хотят учиться в укр.вузах должны стоя на коленях просить прощения и платить за курсы и обучение огромные суммы. А они получат стипендию да еще бесплатное обучение. Полный нонсенс!
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28.05.2021 20:18 Відповісти
И обязательная сдача ЗНО по мове!
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28.05.2021 20:22 Відповісти
Засылают рашенфашистских шпионов за деньги украинцев.
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28.05.2021 20:25 Відповісти
Класс..а дите атошника не побадет на бюджет...и на платный тоже...ибо папа на стройке или в охране не вытянет... при зарплате 6-8 ...
зато сепарам добро пожаловать...они будут гадить, ненавидеть нашу страну..а мы должны их кормить...
По крайней мере перед поступлением они должны плотно побеседовать в СБУ. публично заявить чей крым и перед камерой громко сказать путин ***** ))) но этого ж не будет(((
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28.05.2021 20:33 Відповісти
Уроди. Наші діти не можуть поступити на держбюджет із-за цих запроданців. Ніхто не задавався питанням як вони моляться на Московію і не навидять Україну? 23 виші запускають курси для абітурієнтів із Криму та ОРДЛО: слухачі отримають стипендію близько 4,5 тис. грн - Цензор.НЕТ 7502
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28.05.2021 21:00 Відповісти
 
 