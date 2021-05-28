23 виші запускають курси для абітурієнтів із Криму та ОРДЛО: слухачі отримають стипендію близько 4,5 тис. грн. СПИСОК

Украіна запускає курси для абітурієнтів з окупованого Криму та окремих районів Донбасу зі стипендіальним забезпеченням на базі 23 вищих навчальних закладів. Звертатися можна з 1 по 20 червня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що підготовчі курси для таких абітурієнтів будуть безкоштовними. Причому на них можуть записатися не тільки жителі окупованих територій, а й населених пунктів, які розміщені на лінії розмежування.

Курси проводитимуться на базі таких вишів:

СНУ імені Володимира Даля.

НТУ "Харківський політехнічний інститут".

Маріупольський державний університет.

Горлівський інститут іноземних мов "Донбаського державного педагогічнго університету".

КНУ імені Тараса Шевченка.

Донецький національний технічний університет.

НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Луганський національний аграрний університет.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Університет державної фіскальної служби України.

Львівський національний університет імені Івана Франка.

Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Приазовський державний технічний університет.

Донбаський державний педагогічний університет.

НАУ ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут".

Полтавська державна аграрна академія.

Донецький національний медичний університет.

Донбаська державна машинобудівна академія.

Херсонський державний аграрно-економічний університет.

Луганський державний медичний університет.

Ізмаїльський державний гуманітарний університет.

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Одеська національна академія харчових технологій.

Щоб потрапити на курси зі стипендіальним забезпеченням необхідно:

обрати ЗВО зі списку

звернутися до ЗВО будь-якими засобами зв’язку та отримати запрошення, яке дозволить не проходити самоізоляцію або обсервацію у зв’язку з перетином КПВВ

при перетині КПВВ показати запрошення

приїхати у ЗВО у строк з 01 по 20 червня та особисто подати заяву; копію паспорта (іншого документа, що посвідчує особу) за наявності); копію довідки переселенця (за наявності); реєстраційний номер облікової картки платника податків; 4 фото (3х4); освітню декларацію.

На підготовчі курси приймають тих, хто цього року отримав повну загальну середню освіту. Вчитися на курсах можна один раз і тільки в одному виші. Навчання триватиме з 29 червня по 31 серпня.

Під час проходження курсів слухачі отримають стипендію близько 4 500 гривень, їм нададуть гуртожиток. За підсумками з кожної навчальної дисципліни буде іспит, після чого буде видано свідоцтво про проходження підготовчих курсів.