Єрмак - голові наглядової ради ПриватБанку Іскі: Зеленський підтримує ідею корпоративної реформи
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та його заступниця Юлія Свириденко сьогодні, 28 травня, провели зустріч з головою наглядової ради ПриватБанку Шерон Іскі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОПУ.
"Керівник Офісу Глави держави висловив подяку Шерон Іскі, всьому складу наглядової ради та правлінню ПриватБанку за сумлінне виконання обов’язків та роботу в інтересах народу України", - випливає з повідомлення.
Єрмак наголосив, що Президент Володимир Зеленський підтримує ідею корпоративної реформи та має на меті забезпечити подальший прогрес у корпоративному управлінні державними підприємствами та банками, що належать державі.
"Сторони дійшли згоди щодо необхідності підтримки постійного контакту та безпосереднього діалогу задля оперативного реагування на можливі виклики у сфері корпоративної реформи та, зокрема, на операційні питання діяльності ПриватБанку", - додали в прес-службі Офісу президента.
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Щось не чути начальника канцелярії Верховної ради? навіть не знаємо його прізвища. Бо чоловік на своєжму місці. А ця приблуда, якого ніхто не підтримує, береться за керівництвом Держави. А форма управління в нас президентсько-парламентська республіка.
https://cedem.org.ua/articles/parlamentsko-prezydentska-respublika/
Парламентсько-президентська означає, що парламент формує кабінет міністрів, призначає, звільняє прем'єр міністра, і т. д. У парламентсько-президентській республіці парламент і кабмін мають більше повноважень ніж президент. Саме така форма державного правління існує в Україні, хоч в конституції це не записано. Інша справа, що наші президенти завжди перетягують ковдру на себе, намагаючись видати себе за головного в країні, якому все підпорядковано. І народ в це вірить.
Нинішня ситуація в Україні, коли президентська партія має у парламенті однопартійну більшість, яка сформувала свій уряд так як хотів президент, і влада в Україні законодавча та виконавча належить його політичній силі, то він несе повну відповідальність за все що відбувається. Але як бачимо, він на себе бере тільки успіхи його команди, а провали списує на окремих посадовців.
смотрим интервью с Ланой Зеркаль
Там: "Олігарх не має права купувати військовим нічого. Ні контрснайперські комплекси, ні прилади нічного бачення, ні полуницю з вишнями."
Петро
@banderivez
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Максиміліа́н Олександрович Волошин. Киянин. Жив у Коктебелі, в українському Криму. Позаминуле століття. З того часу нічого не змінилося.
В понимании ЗЕрмака корпоративная реформа - это когда набсовет можено выключить в любой момент, сменить все руководство, а потом постфактум включить набсовет.
Правда совсем не ясно нахрена такой набсовет тогда нужен.