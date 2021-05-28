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Новини Економіка
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Єрмак - голові наглядової ради ПриватБанку Іскі: Зеленський підтримує ідею корпоративної реформи

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Єрмак - голові наглядової ради ПриватБанку Іскі: Зеленський підтримує ідею корпоративної реформи

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та його заступниця Юлія Свириденко сьогодні, 28 травня, провели зустріч з головою наглядової ради ПриватБанку Шерон Іскі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОПУ.

"Керівник Офісу Глави держави висловив подяку Шерон Іскі, всьому складу наглядової ради та правлінню ПриватБанку за сумлінне виконання обов’язків та роботу в інтересах народу України", - випливає з повідомлення.

Єрмак наголосив, що Президент Володимир Зеленський підтримує ідею корпоративної реформи та має на меті забезпечити подальший прогрес у корпоративному управлінні державними підприємствами та банками, що належать державі.

"Сторони дійшли згоди щодо необхідності підтримки постійного контакту та безпосереднього діалогу задля оперативного реагування на можливі виклики у сфері корпоративної реформи та, зокрема, на операційні питання діяльності ПриватБанку", - додали в прес-службі Офісу президента.

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Топ коментарі
+11
А яке відношення має Єрмак з Зеленським до корпоративного управляння Приватбанку? Було б зрозуміло, якби зустріч відбулась з міністром фінансів чи прем'єр міністром. Невже клоун-юрист, а за сумісництвом членограй тепер ще й найвеличнішим банкіром стане? Не здивуюсь, якщо завтра біля Приватбанку вистояться вкладники в чергу за грошима.
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28.05.2021 17:24
+7
ага. ми це бачили по його діях в нафтогазі
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28.05.2021 17:13
+7
циничная лживая мразь. в нафтогазе реформу похерили, сопротивление севпотоку завалили.
смотрим интервью с Ланой Зеркаль
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28.05.2021 17:28
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ага. ми це бачили по його діях в нафтогазі
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28.05.2021 17:13 Відповісти
Думає, як би то запустити пазурі ібн коломойського в Приватбанк..
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28.05.2021 17:15 Відповісти
Чи, можливо, відкликати позови проти одного з хазяїв.
"$470 отмытых миллиардов, недвижимость и заводы в США: стали известны подробности дела ПриватБанка против Коломойского"
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28.05.2021 17:29 Відповісти
КозаНострюки...
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28.05.2021 17:16 Відповісти
П'ятниця, вечір, а наш найвеличніший Віслюк Оманський ще не грався в улюблену ігрушку-РНБОушку.
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28.05.2021 17:17 Відповісти
зеленский слов таких не знает)
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28.05.2021 17:19 Відповісти
Демагогическая блевотина.
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28.05.2021 17:24 Відповісти
А яке відношення має Єрмак з Зеленським до корпоративного управляння Приватбанку? Було б зрозуміло, якби зустріч відбулась з міністром фінансів чи прем'єр міністром. Невже клоун-юрист, а за сумісництвом членограй тепер ще й найвеличнішим банкіром стане? Не здивуюсь, якщо завтра біля Приватбанку вистояться вкладники в чергу за грошима.
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28.05.2021 17:24 Відповісти
він, д'єрмак, де-факто - перший віце-преЗЕдент
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28.05.2021 19:07 Відповісти
хто такий Єрмак.? Банальний начальник канцелярії Зепоца.
Щось не чути начальника канцелярії Верховної ради? навіть не знаємо його прізвища. Бо чоловік на своєжму місці. А ця приблуда, якого ніхто не підтримує, береться за керівництвом Держави. А форма управління в нас президентсько-парламентська республіка. Єрмак - голові наглядової ради ПриватБанку Іскі: Зеленський підтримує ідею корпоративної реформи - Цензор.НЕТ 4870
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28.05.2021 19:27 Відповісти
Україна парламентсько-президентська республіка. Спочатку парламентська а потім президентська.
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28.05.2021 20:02 Відповісти
У Конституції нічого не написано про парламентсько-президентську республіку. Так, немає слів "парламентсько-президентська" взагалі. Так само, як і не було слів "президентсько-парламентська" у тексті Конституції, який діє з 2014 року (а раніше ця версія діяла у 2006-2010 роках), норми якої зменшили повноваження Президента і збільшили повноваження Верховної Ради. Проте, експерти та журналісти почали писати, що тепер Україна - це парламентсько-президентська держава, а інші підхопили.

https://cedem.org.ua/articles/parlamentsko-prezydentska-respublika/ Єрмак - голові наглядової ради ПриватБанку Іскі: Зеленський підтримує ідею корпоративної реформи - Цензор.НЕТ 1067
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29.05.2021 09:21 Відповісти
Президентсько-парламентська означає, що головний в країні президент, він очолює виконавчу гілку влади, формує уряд, самостійно призначає і звільняє прем'єр міністра і т. д., та несе повну відповідальність за стан в країні.
Парламентсько-президентська означає, що парламент формує кабінет міністрів, призначає, звільняє прем'єр міністра, і т. д. У парламентсько-президентській республіці парламент і кабмін мають більше повноважень ніж президент. Саме така форма державного правління існує в Україні, хоч в конституції це не записано. Інша справа, що наші президенти завжди перетягують ковдру на себе, намагаючись видати себе за головного в країні, якому все підпорядковано. І народ в це вірить.
Нинішня ситуація в Україні, коли президентська партія має у парламенті однопартійну більшість, яка сформувала свій уряд так як хотів президент, і влада в Україні законодавча та виконавча належить його політичній силі, то він несе повну відповідальність за все що відбувається. Але як бачимо, він на себе бере тільки успіхи його команди, а провали списує на окремих посадовців.
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29.05.2021 11:42 Відповісти
Они уже пообещали продать "Приват" Креди-Агриколю за небольшой % его реальной цены с откатом себе любимым и проведением фиктивного тендера из Бениных прокладок № 1 и 2. Ермак - главе наблюдательного совета ПриватБанка Иски: Зеленский поддерживает идею корпоративной реформы - Цензор.НЕТ 2256
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28.05.2021 17:25 Відповісти
циничная лживая мразь. в нафтогазе реформу похерили, сопротивление севпотоку завалили.
смотрим интервью с Ланой Зеркаль
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28.05.2021 17:28 Відповісти
Ермак - главе наблюдательного совета ПриватБанка Иски: Зеленский поддерживает идею корпоративной реформы - Цензор.НЕТ 9019
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28.05.2021 17:36 Відповісти
Фейк )
Там: "Олігарх не має права купувати військовим нічого. Ні контрснайперські комплекси, ні прилади нічного бачення, ні полуницю з вишнями."
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28.05.2021 17:40 Відповісти
Ермак - главе наблюдательного совета ПриватБанка Иски: Зеленский поддерживает идею корпоративной реформы - Цензор.НЕТ 6360
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28.05.2021 17:42 Відповісти



Петро

@banderivez

·41 мин

Максиміліа́н Олександрович Волошин. Киянин. Жив у Коктебелі, в українському Криму. Позаминуле століття. З того часу нічого не змінилося.

Єрмак - голові наглядової ради ПриватБанку Іскі: Зеленський підтримує ідею корпоративної реформи - Цензор.НЕТ 2376
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28.05.2021 18:13 Відповісти
А не слишком ли много работы у завхоза Ермака? Что-то его Зеленский перегружает, надо освободить от лишних обязанностей ....
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28.05.2021 18:17 Відповісти
так і послухав ЗЕ тебе...
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28.05.2021 19:08 Відповісти
Єрмак - голові наглядової ради ПриватБанку Іскі: Зеленський підтримує ідею корпоративної реформи. Щось ото я не зрозумів: панунцьо ЗЕ,що вже і говорить розучився,що замість нього глаголить д"Єрьмак? А мо у нас вже новий президент, а ми й не знаємо? Схоже на те...
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28.05.2021 18:25 Відповісти
Если шо, у Нафтогаза можете спросить.

В понимании ЗЕрмака корпоративная реформа - это когда набсовет можено выключить в любой момент, сменить все руководство, а потом постфактум включить набсовет.

Правда совсем не ясно нахрена такой набсовет тогда нужен.
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28.05.2021 19:09 Відповісти
Корпоративную реформу на примере "Нафтогаза" προςραλи. Потому США отменили санкции с "Северного пути 2". Таким образом они решили дать возможность западным бизнесменам и забрать эти возможности у Коломойского. Ясно для всех, что самой Украине от этой трубы ничего не перепадает.
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29.05.2021 13:01 Відповісти
 
 