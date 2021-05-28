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Український воїн зазнав поранення унаслідок обстрілу російськими військами, з початку доби 7 порушень режиму "тиші", - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Український воїн зазнав поранення унаслідок обстрілу російськими військами, з початку доби 7 порушень режиму

Російсько-окупаційні війська з початку доби сім разів порушили режим "тиші". Український воїн дістав поранення в результаті ворожого обстрілу.

Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Поблизу Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля Водяного- ще й з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

У районі населеного пункту Гранітне ворог використовував великокаліберні кулемети. У цьому ж напрямку по наших позиціях з БПЛА були скинуті два постріли ВОГ-17.

Неподалік Причепилівки ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів, а біля Павлополя - ще і з протитанкових ракетних комплексів.

Також читайте: Українського воїна поранено на Донбасі. Ворог з безпілотника скинув два постріли ВОГ-17 по позиціях ЗСУ, з опівночі вже п'ять обстрілів, - штаб ОС

Поблизу Мар’їнки ворог використав станкові протитанкові гранатомети.

У напрямку Пісків противник застосував стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь.

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання і інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували майже 7 гектарів території і передали на знищення 107 вибухонебезпечних предметів.

Автор: Анастасія Потіха
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Швидкого одужання нашому захисникові.
Бережи вас Господь, рідненькі, від такого режиму "тиші".
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28.05.2021 17:45 Відповісти
Есть интервью на Трубе, называется "Дайте добро и мы восстановим границы Украины! - Комбат батальона им. Масура Муслим Чеберлоевский. Может, ичкерийцев попросить?

П,С. Рядом он же, про заказ от ФСБ применить к бойцам санкции и приказ заменить ичкерийцев в Украине кадыровцами.
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28.05.2021 18:00 Відповісти
Чеберлой Муслимов звучит лучше...
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28.05.2021 18:08 Відповісти
да...но зе такого не потянет
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28.05.2021 18:39 Відповісти
и так...в УКРАИНЕ будет вечная война...поэтому в УКРАИНЕ ----самая главная промышленность должна быть----ЭТО ВОЕННАЯ.....УКРАИНА должна уже применять оружие 22 века....ЭТО ЛУЧЕВЫЕ ТАНКИ И пУлЕметЫ...а также АТОМНОЕ ОРУЖИЕ....которое стреляет с пулеметов и танков. и прочая херня
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28.05.2021 18:38 Відповісти
тримайся козаче.. найскорішого одужання і повного відновлення !!
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28.05.2021 18:51 Відповісти
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Український воїн зазнав поранення унаслідок обстрілу російськими військами, з початку доби 7 порушень режиму "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4902
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28.05.2021 19:20 Відповісти
Эх были времена, когда каждый день про кацапских жмуров...
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28.05.2021 23:00 Відповісти
 
 