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Середня зарплата в Україні за рік зросла на 30% і становить 13,5 тис. грн, - Держстат

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Середня зарплата в Україні за рік зросла на 30% і становить 13,5 тис. грн, - Держстат

Середня номінальна зарплата в Україні за квітень 2021 року була на 29,8% більше, ніж у квітні 2020 року, і становила 13 543 грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики, інформує Цензор.НЕТ.

Середня номінальна заробітна плата у квітні 2021 року становила 13 543 грн, що в 2,3 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (6 000 грн). Порівняно з березнем 2021 року розмір середньої номінальної зарплати зменшився на 0,5%, а за останні 12 місяців (порівняно з квітнем 2020 року) - на 29,8%.

Середня зарплата в Україні за рік зросла на 30% і становить 13,5 тис. грн, - Держстат 01

Найбільша середня номінальна зарплата за квітень 2021 року була у сфері інформації та телекомунікацій - в середньому 27 101 грн (на 48,0% більше, ніж за квітень 2020 року). На другому місці за цим показником - сфера фінансової і страхової діяльності (23 557 грн, на 16,3% більше); на третьому - професійна, наукова і технічна діяльність (21 883 грн, на 47,8% більше).

Читайте також: Зарплати в Україні наближаються до польських, - Зеленський

Найменші середні номінальні зарплати за квітень 2021 року були у сфері тимчасового розміщення та організації харчування (6 979 грн, на 99,4% більше, ніж за квітень 2020 року); адміністративного та допоміжного обслуговування (10 678 грн, на 15,3% більше); освіти (10 859 грн, на 30,7% більше).
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Топ коментарі
+20
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 5040
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28.05.2021 17:49
+19
вместе с ценами - на 40-150% и комуналками на 40-50%)

Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 8884
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28.05.2021 17:52
+18
п.с. кстати, про рост зарплат.. зебилы теперь икру ведрами жрут. Но только по зомбоящику, в новых сериальчиках))
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 292
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28.05.2021 17:56
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Это с Набсоветами? Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 4599
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28.05.2021 17:49 Відповісти
вместе с ценами - на 40-150% и комуналками на 40-50%)

Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 8884
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28.05.2021 17:52 Відповісти
Нафига ты мне картинку лепишь? Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 475
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28.05.2021 17:53 Відповісти
п.с. кстати, про рост зарплат.. зебилы теперь икру ведрами жрут. Но только по зомбоящику, в новых сериальчиках))
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 292
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28.05.2021 17:56 Відповісти
Цікаво, щоб воно написало зараз. Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 1266
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28.05.2021 17:58 Відповісти
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 3672

Цей матеріал недоступний

Можливо, автор матеріалу поширив його лише для невеликої групи людей, змінив його аудиторію або видалив.
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28.05.2021 18:43 Відповісти
Это средняя зарплате включая Набсоветы, Депутатов, МВД, Ахметова, Коломойского
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28.05.2021 19:30 Відповісти
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 5040
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28.05.2021 17:49 Відповісти
сьміятись , чи ....- у кого виросла....
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28.05.2021 17:49 Відповісти
Зебилы должны быть довольны... Как нет?
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28.05.2021 17:50 Відповісти
Зубожіння
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28.05.2021 17:51 Відповісти
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 132
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28.05.2021 21:46 Відповісти
Ну говорят, олигархи же подросли- вот и "средняя" увеличилась. Нужно хвалиться - "минимальными зарплатами". А это всё- для болванов.
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28.05.2021 17:52 Відповісти
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 6821
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28.05.2021 17:52 Відповісти
У Коболева теперь тоже средняя зарплата. Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 1532
Приходится на маршрутках добираться.
Но мама обещала купить ему трамвай.
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 6983
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28.05.2021 17:53 Відповісти
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 5419
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28.05.2021 17:53 Відповісти
Всередньому їмо голубці.
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28.05.2021 17:53 Відповісти
Беднеем быстрее...
Друг кинулся купить жидкость для АКПП: в 2017-ом одна бутылка ATF-3309 стоила 174 грн. Сегодня - 260-300 грн. И доллар не дорожал.
Вот как-то так...
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28.05.2021 17:53 Відповісти
Вислів ,,20 баксів і в Африці 20 баксів"...в Украіні перестав працювати
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28.05.2021 17:56 Відповісти
Причому достатньо давно. Можна згадати хоч халупи, які продавалися у 2007-2008 рр. за ціною як на Манхеттені Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 5480
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28.05.2021 18:04 Відповісти
А вєдь главноє што??? Главноє-бариґу скінулі!!!
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28.05.2021 18:14 Відповісти
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 3595
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28.05.2021 21:27 Відповісти
Такі да. Ну і поржалі єщьо!
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28.05.2021 23:22 Відповісти
от в березні подивимось на скільки нам пенсіі **********..от тоді і побачимо на скільки піднялась
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28.05.2021 17:54 Відповісти
Так два года назад, зебилы обещали что пенсионеры будут объедаться икрой. Походу они имели в ввиду, что одной пенсии хватит на одну банку икры, которой нужно обьесться, чтобы целый месяц сидеть без еды.
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28.05.2021 17:59 Відповісти
Будут скидываться толпой и покупать, никто ж не обещал, что каждый будет по банке жрать ))
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28.05.2021 19:34 Відповісти
За последний год цены на еду и комуналку выросли на 80-150%, а зарплаты поднялись только на 30%. Итого граждане Украины потеряли минимум 50% от повышений.
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28.05.2021 17:54 Відповісти
Не верьте никому - верьте только ценам в магазине.
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28.05.2021 17:56 Відповісти
Средняя Зарплата , Судьи 100 тыс , простому 7 тыс в среднему Они Получают 503тыс гр не плохо Живут , только вопрос Кто ???
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28.05.2021 18:13 Відповісти
" на базаре сегодня можно купить слона за полторы гривны. но зачем мне такая гора мяса? и я иногда покупаю себе к празднику кило говядины за 164,40 грн."
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28.05.2021 18:17 Відповісти
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів в ефірі радіо НВ, що його зарплата становить близько 50 тисяч гривень на місяць в залежності від кількості робочих днів.
Після всіх відрахувань, на руки глава парламенту отримує від 38 до 42 тисяч гривень.
Майже всі парламентаріі отримують ще менше, їх середня зарплатня становить близько 30-35 тис. грн.
........

питання - тож як розраховується середня зарплатня в Україні?
а це ж я не згадав про суддів-прокурорів-наглядові ради з зарплатами від 300 тис ...на місяць
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28.05.2021 18:28 Відповісти
- Пдржь, тах-тах-тах! - Зеленский нажал воображаемую гашетку, отстрелялся и, удовлетворенно крякнув, развернулся в кресле лицом к пассажирам. - Всем прывит. Что вообще в мире делается?
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28.05.2021 18:31 Відповісти
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 4776
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28.05.2021 21:48 Відповісти
Зато БССР наздогнали за ср з/п
Правда Київ відстає трохи від Мінська але то таке
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28.05.2021 18:35 Відповісти
Ага, хрен найдешь работу нормальную.
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28.05.2021 18:56 Відповісти
рост зарплат без роста ВВП невозможен в принципе, а последий еще и наоборот падает...
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28.05.2021 19:07 Відповісти
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 8369
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28.05.2021 19:42 Відповісти
Пацталом!!
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28.05.2021 21:17 Відповісти
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 4606
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28.05.2021 21:50 Відповісти
Звідки така туфта. Я кандидат наук, доцент викладаю в національному університеті отримую 8000 грн, Карл!
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28.05.2021 23:13 Відповісти
Не економіку, часом? 😁
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28.05.2021 23:21 Відповісти
Ну ви ж не власник жомової ями.
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29.05.2021 08:28 Відповісти
Цілком закономірно, що зі збільшенням друкування грошових знаків збільшується і зарплата, а також і інфляція. Ще кілька років такого "царювання" і можем стати країною "похмурих мілліонерів".
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29.05.2021 08:25 Відповісти
Жажда халявы и надежда,что пусть кто угодно решает проблемы нарида дорого обойдутся. Очень дорого
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29.05.2021 09:10 Відповісти
Реальная максимальная выросла, минимальная уменьшилась.
Вот средняя и выросла!
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29.05.2021 10:24 Відповісти
С учётом зарплаты Наёма, Саакашвили, Арахамии, Сержа Лещенко, судьи Тупицкого, Ветренко и т.п.
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29.05.2021 12:41 Відповісти
 
 