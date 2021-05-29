Середня зарплата в Україні за рік зросла на 30% і становить 13,5 тис. грн, - Держстат
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Середня номінальна зарплата в Україні за квітень 2021 року була на 29,8% більше, ніж у квітні 2020 року, і становила 13 543 грн.
Про це повідомляє Державна служба статистики, інформує Цензор.НЕТ.
Середня номінальна заробітна плата у квітні 2021 року становила 13 543 грн, що в 2,3 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (6 000 грн). Порівняно з березнем 2021 року розмір середньої номінальної зарплати зменшився на 0,5%, а за останні 12 місяців (порівняно з квітнем 2020 року) - на 29,8%.
Найбільша середня номінальна зарплата за квітень 2021 року була у сфері інформації та телекомунікацій - в середньому 27 101 грн (на 48,0% більше, ніж за квітень 2020 року). На другому місці за цим показником - сфера фінансової і страхової діяльності (23 557 грн, на 16,3% більше); на третьому - професійна, наукова і технічна діяльність (21 883 грн, на 47,8% більше).
Найменші середні номінальні зарплати за квітень 2021 року були у сфері тимчасового розміщення та організації харчування (6 979 грн, на 99,4% більше, ніж за квітень 2020 року); адміністративного та допоміжного обслуговування (10 678 грн, на 15,3% більше); освіти (10 859 грн, на 30,7% більше).
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Приходится на маршрутках добираться.
Но мама обещала купить ему трамвай.
Друг кинулся купить жидкость для АКПП: в 2017-ом одна бутылка ATF-3309 стоила 174 грн. Сегодня - 260-300 грн. И доллар не дорожал.
Вот как-то так...
Після всіх відрахувань, на руки глава парламенту отримує від 38 до 42 тисяч гривень.
Майже всі парламентаріі отримують ще менше, їх середня зарплатня становить близько 30-35 тис. грн.
........
питання - тож як розраховується середня зарплатня в Україні?
а це ж я не згадав про суддів-прокурорів-наглядові ради з зарплатами від 300 тис ...на місяць
Правда Київ відстає трохи від Мінська але то таке
Вот средняя и выросла!