УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11645 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
1 552 17
ліквідація (1961) Міноборони (5302) Халімон Ігор (14)

Зі 111 держпідприємств Міноборони після оптимізації залишиться 42, - заступник міністра Халімон

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зі 111 держпідприємств Міноборони після оптимізації залишиться 42, - заступник міністра Халімон

Ліквідація 20 державних підприємств Міністерства оборони України запланована за підсумками дворічного періоду 2020-21 років, ще 15 будуть реорганізовані.

Про це заступник міністра оборони України Ігор Халімон заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Упродовж 2020-2021 років передбачається ліквідувати 20 державних підприємств, реорганізувати - 15 підприємств, передати на приватизацію - три підприємства (209 Управління начальника робіт, 417 Управління начальника робіт, ДП МОУ "Дружбівський кар'єр нерудних копалин "Кварц")", - розповів Халімон.

За його словами, залишаються діючими 42 державні підприємства Міноборони зі 111 (40 - Головне управління, 2 - ГУР Міноборони).

Читайте також: Нардепка опублікувала шокуюче відео: військових курсантів годують тарганами у борщі від монополіста закупівель Міноборони. ВІДЕО+ФОТО

"Йдеться про оптимізацію системи управління державними підприємствами шляхом визначення переліку суб'єктів господарювання, які будуть задіяні для забезпечення потреб Збройних сил України", - сказав заступник міністра.

Він наголосив, що у сфері управління Міноборони наразі перебувають 109 суб'єктів господарювання, які за результатами 2019 року спрацювали зі збитком понад 53 тис. грн.

Нагадаємо, раніше Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки просив міністра оборони розглянути питання про відповідність заступника міністра Халімона займаній посаді. Це сталося після скандалу з харчуванням у Збройних силах.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
причем останутся самые убыточные, а самые прибыльные - отдадут друзьям/кумовьям зеленского/ермака/коломойского и просто своим на 100% людям))
показати весь коментар
28.05.2021 17:49
+11
Коли звільнять цього злодія і притягнуть до кримінальної відповідальності за розвал армійського забезпечення?
показати весь коментар
28.05.2021 17:49
+7
Ага, вы, дебилы, уже все "улучшили" до ручки.

Из 111 госпредприятий Минобороны после оптимизации останется 42, - замминистра Халмон - Цензор.НЕТ 3748
показати весь коментар
28.05.2021 17:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
причем останутся самые убыточные, а самые прибыльные - отдадут друзьям/кумовьям зеленского/ермака/коломойского и просто своим на 100% людям))
показати весь коментар
28.05.2021 17:49 Відповісти
Коли звільнять цього злодія і притягнуть до кримінальної відповідальності за розвал армійського забезпечення?
показати весь коментар
28.05.2021 17:49 Відповісти
С 30 мая РФ и Беларусь полностью прекращают поставки дизеля в Украины, как заявили "чтобы не заправлять танки врагу", начинается веселуха
показати весь коментар
28.05.2021 17:50 Відповісти
Дизель - не золото. Легко найти Из 111 госпредприятий Минобороны после оптимизации останется 42, - замминистра Халимон - Цензор.НЕТ 1688
показати весь коментар
28.05.2021 19:08 Відповісти
Не найти, а купить и не сразу а потеряв много времени и не по той цене а гораздо выше
показати весь коментар
28.05.2021 20:39 Відповісти
И это во время войны.
показати весь коментар
28.05.2021 17:51 Відповісти
Ага, вы, дебилы, уже все "улучшили" до ручки.

Из 111 госпредприятий Минобороны после оптимизации останется 42, - замминистра Халмон - Цензор.НЕТ 3748
показати весь коментар
28.05.2021 17:53 Відповісти
Толя Гриценко так "оптимизировал" только танков 800 шт. В свое время.
Потом фьодорич еще чутка "соптимизировал".
И в 2014 армия передвигалась на школьных автобусах.
Грабелькам надо уже ставить памятник.
показати весь коментар
28.05.2021 17:57 Відповісти
как показали события в Карабахе, танки свое отжили с появлением ударных беспилотников
показати весь коментар
28.05.2021 19:13 Відповісти
Ты считаешь если в парашии есть беспилотники, то танки на фронте не нужны?
показати весь коментар
28.05.2021 19:44 Відповісти
а где же генералы столоваться будут?
показати весь коментар
28.05.2021 19:08 Відповісти
Меня вполне устроит решение украинского суда, который, после смены власти, приговорит вас к повешению.
показати весь коментар
28.05.2021 19:09 Відповісти
Причем за яйца.
показати весь коментар
28.05.2021 19:55 Відповісти
останется 42 / Должно быть два. Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений.
показати весь коментар
28.05.2021 19:24 Відповісти
Как говорил один лошара из Банковой: "нужно просто перестать стрелять". Поэтому уже два года активно идет программа по уничтожению армии, деморализации ее личного состава, а теперь вот кватальные лошары уничтожают и ВПК.
показати весь коментар
28.05.2021 19:43 Відповісти
******* 'тернопольские менагеры''.....
показати весь коментар
28.05.2021 19:56 Відповісти
Оптимизация слово само по себе позитивное. Но, наблюдая как зелевласть умеет только трынькать и так небольшие запасы казны на невзебенно масштабные проекты с сомнительной эффективностью, боюсь что госпредприятия МОУ растворятся в ходе этой оптимизации и убытки!!! в 53000 грн. будут выглядеть небывалым успехом.
показати весь коментар
28.05.2021 20:11 Відповісти
 
 