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НАТО (5151) саміт (607) Подоляк Михайло (296)

Україна не братиме участі в саміті НАТО з технічних причин, кількість учасників є граничною, - радник глави ОП Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна не братиме участі в саміті НАТО з технічних причин, кількість учасників є граничною, - радник глави ОП Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, чому Україну не запросили на саміт НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Взагалі сьогодні зустрічі в будь-яких форматах є трохи урізаними, тобто вони не в тому форматі, як би вони проходили до COVID-19, їх мінімізують за кількістю учасників, які там мають брати участь. Україна, з іншого боку, з представниками НАТО перебуває в постійній дуже суттєвій комунікації. Тобто весь блок НАТО, всі країни в тій чи іншій мірі розуміють нашу позицію – що ми хочемо, що ми робимо та чого потребуємо з точки зору безпекової ситуації в регіоні. Я не думаю, що на саміті НАТО хтось не розуміє, особливо після весняної ескалації на наших кордонах, яку роль в європейській безпеці відіграє Україна. Безумовно, всі наші пропозиції будуть на столі саміту, безумовно, та чи інша сторона, яка братиме активну участь у саміті, а це члени НАТО – вони всі ці пропозиції будуть розуміти і промотувати, тобто говорити про це. Безумовно, кількість учасників міжнародних заходів сьогодні є граничною. Тобто ми можемо не брати там участь суто з технічних міркувань", — пояснив радник глави ОП.

Читайте також: Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко

Відповідаючи на запитання, чи може Україна отримати план дій щодо членства в НАТО до кінця року, Подоляк заявив: "Це ймовірно. У нас дуже теплі відносини з багатьма країнами, які вже входять до блоку НАТО, і з самим блоком НАТО як інституцією. Безумовно, ми маємо виконати свою роботу. Деякі дії, зокрема і юридичного, логістичного характеру, які мають підкреслити нашу можливість зайти в блок НАТО на рівних правах. Тобто ми маємо відігравати там суттєву роль, тому що ми перебуваємо на східному кордоні НАТО. І, по суті, всі ризики, з якими Європа сьогодні стикається – це ризики або з боку нашого регіону, або з азіатсько-африканського регіону. Тому, безумовно, ми маємо підтримку від усіх структур НАТО, від багатьох партнерів НАТО, членів НАТО. І я думаю, що до кінця цього року ми точно вийдемо на суттєві документи".
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Топ коментарі
+70
Уже можно дико смеяться или еще нет? Более дебильной отмазки от зелени я еще не слышал.
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28.05.2021 17:54
+45
Украина не примет участие в саммите НАТО по техническим причинам, количество участников является предельным, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 1963
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28.05.2021 17:56
+37
"техническая причина почему Украину не позвали на саммит НАТО"
Украина не примет участие в саммите НАТО по техническим причинам, количество участников является предельным, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 6511
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28.05.2021 18:11
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tZE inform

@tZEinform

·9 мин

"Украина не примет участие в саммите НАТО по техническим причинам, количество участников является предельным, - советник главы ОП Подоляк" Наш выбор в номинации "самая тупая отмазка"
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28.05.2021 18:54 Відповісти
Техническая причина, может быть только одна: рояль в лифт не поместился!
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28.05.2021 20:51 Відповісти
Невже ці зелені ідіоти вважають народ таким тупим?!
Хоча, ... 73% це легко "схавають"!
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28.05.2021 18:55 Відповісти
зЕбилы думают что все такие как и они, а нормальный человек считает, что он такой же как и все!
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28.05.2021 20:55 Відповісти
Короче, кидок открытый - киданули Беню в НАТЕ.
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28.05.2021 18:57 Відповісти
Технічна причина- ЗЕ-команда із "секретарками"!!!- Квартальна кумедія!!!
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28.05.2021 19:00 Відповісти
Это самая нелепая и тупая отмазка от конченного Подоляка)))
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28.05.2021 19:08 Відповісти
"подоляку врать, что дышать" ( "зеркало недели")
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29.05.2021 08:03 Відповісти
а на большее ума не хватило?!))..ну и кадрА у Зеленого.. Україна не братиме участі в саміті НАТО з технічних причин, кількість учасників є граничною, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 6029
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28.05.2021 19:26 Відповісти
А вы прессуху зебобы послушайте и поймёте,что других кадров у полного дебила быть не может
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28.05.2021 19:33 Відповісти
..да слушал Україна не братиме участі в саміті НАТО з технічних причин, кількість учасників є граничною, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 6573 ... и не раз..))
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28.05.2021 20:06 Відповісти
А со своими табуретками можно?
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28.05.2021 19:27 Відповісти
А на ступеньках посидеть?
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28.05.2021 19:35 Відповісти
Україна не братиме участі в саміті НАТО з технічних причин, кількість учасників є граничною, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 3496
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28.05.2021 19:28 Відповісти
Отой Подоляк із ОПи президента сам зрозумів,що "наляпав"? Такої нісенітниці не ніс навіть славнозвісний Швейк із загальновідомого роману чешського письменника-гумориста Я.Гашека. Не можна було прямо сказать,що Україну не допустили до саміту НАТО через хитрого другокласника,якого поставив у куток вимогливий учитель для того,щоби тойзапам"ятав назавжди: Учителеві брехати ніколи не можна!
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28.05.2021 19:33 Відповісти
Этот дебил хоть сам верит в тот бред, который он несет?
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28.05.2021 19:34 Відповісти
Неужели зекретин туда с роялем ломился?))))
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28.05.2021 19:35 Відповісти
Оказывается
ПреЗИдент КЛОУН и МАЛОРОС - чисто "техническая причина" 73% зе-тыпилов.
Україна не братиме участі в саміті НАТО з технічних причин, кількість учасників є граничною, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 1727
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28.05.2021 19:35 Відповісти
Україна не братиме участі в саміті НАТО з технічних причин, кількість учасників є граничною, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4899
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28.05.2021 19:36 Відповісти
Ядерна зброя буде коштувати Україні дешевше НАТО,а впливати на кацапського ворога сильніше.
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28.05.2021 19:38 Відповісти
угу. Только вот кто даст эту ядерну сброю сделать.
Я че-то думаю, что как только Украина начнет её производить или начнёт даже подготовку к этой работе, то вместо обычных "озабоченностей" ЕС отреагирует гораздо круче.
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28.05.2021 19:48 Відповісти
Ну тоді залишаеться тільки чекати,коли )(уйло поставе беззбройну Україну раком.
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28.05.2021 21:18 Відповісти
а в чем по-вашему выражется эта постановка в такую позу?
Экономика в попе уже сейчас.
Внутренние противоречия в стране колоссальны.
общество не доверяет власти, власть это понимает и ворует, чтобы успеть и хай с ним, что будет потом.
путену особо и делать-то ничего уже не надо.
он может ожидал консолидации общества в связи с войной, но так как само общество в неё не особо-то верит, продолжая торговать с путеным, то чё ему... сиди, да щелкай семки и смотри в телек.
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29.05.2021 18:41 Відповісти
Ой, еще одну "Большую стройку" Украина не переживет!
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28.05.2021 19:57 Відповісти
Четырежды откосившему от службы главнокомандующему
ещё не хватало вручить ядерную кнопку.
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28.05.2021 20:08 Відповісти
Он сразу подымет коммуналку в 20 раз: "Я вам ничё ни должен!"
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28.05.2021 20:09 Відповісти
Яка ядерна зброя? Взагалі Сцикуна обрали, що з автомата не дозволяє стріляти.
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29.05.2021 01:12 Відповісти
Тупий іще раз--тупий.
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28.05.2021 19:45 Відповісти
По техническим причинам - это типа стула не хватило ?
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28.05.2021 20:06 Відповісти
Кароче - НАТО не резиновое и такие саюзнички похоже им на фиг не нужны....
Україна не братиме участі в саміті НАТО з технічних причин, кількість учасників є граничною, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 932

Места в ложе великих уже все заняты...
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28.05.2021 20:09 Відповісти
Врет как дышит! Настоящая причина - докерувалысь!
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28.05.2021 20:10 Відповісти
Приїхав Блінкен, все побачив і сказав натівцям, що пацан тупий. Так що, нема чого...
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28.05.2021 20:11 Відповісти
Вы очень близки к истине)после приезда Блинкена зебоба выводов не сделал -оно полное разочарование,поэтому натовцы ждали ,что скажет Байден -приглашать или нет...видимо нет)
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28.05.2021 21:24 Відповісти
Такого геготу в Україні я вже давно не чув. Подоляк,виходь іще,браво,бісс!
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28.05.2021 20:14 Відповісти
Технической причиной как раз и являются кремлевские агенты: подоляк, ермак, татаров, от которых Зе обязан очистить ОП, но шлема на шпагате, и ждет пинка, или выноса тела от украинских патриотов.
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28.05.2021 20:24 Відповісти
Итак ,технические причины продолжались 2 года. Не уверен,шо это совпадение.
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28.05.2021 20:24 Відповісти
Я не пророк, но могу предсказать, что крайне вероятно, что окончание технических работ совпадёт с выборами в Украине другого президента. Разумеется, совершенно случайно.
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28.05.2021 20:29 Відповісти
вот и ответ от зешлюхи
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28.05.2021 21:24 Відповісти
Зєлайно. Тому до вас таке і ставлення. Обтєкай тє.
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28.05.2021 21:27 Відповісти
Пока президента имитирует осел---про НАТО можно забыть!
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28.05.2021 21:38 Відповісти
Ага. Стульев не хватило. Україна не братиме участі в саміті НАТО з технічних причин, кількість учасників є граничною, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 5671

Так хотели, так хотели, но не нашлось в НАТО трона, достойного ЗЕленпуперов.
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28.05.2021 21:42 Відповісти



tZE inform17 чЗапрос на второй сеанс связи Зеленского и главы Европейской комиссии Ursula von der *****. был отклонен украинской стороной в связи с " загруженностью графика президента Украины" .
А теперь ДУМАЙ_ТЕ, почему нас ни во что не ставят в мире и никуда не приглашают два года!
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28.05.2021 21:44 Відповісти
Думаю , просто бояться крота з ОП .
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28.05.2021 22:12 Відповісти
Ось побачимо. Грузія та Молдова будуть присутніми?
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28.05.2021 22:12 Відповісти
Техническая причина - это абсолютный неадекват 3/4 активного населения, выбравшее во время войны себе такого гавнокомандующего. Интересно, хоть часть из них может вернуться к здоровью?
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28.05.2021 23:04 Відповісти
Ага...
ще скажи, що то з-за ковіду...
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29.05.2021 00:29 Відповісти
всё верно заявил.
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29.05.2021 05:37 Відповісти
Та вже б прямо заявив, що зі свинячим рилом в калачний ряд не запрошують. Чого тут "темнити".
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29.05.2021 08:15 Відповісти
Зелохи це проковтнуть. А не сказав убогий, що вже білети вхідні закінчились? Україна не братиме участі в саміті НАТО з технічних причин, кількість учасників є граничною, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 8067
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29.05.2021 10:06 Відповісти
То есть при Порошенко стульчиков в НАТО хватало.....Если не хватало, то подставляли...Украина была важна и ей доверяли....При Зеленском эти стульчики что, убрали ? Или не желают подставлять ? Или не доверяют? Вопрос , конечно, интересный....
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29.05.2021 10:21 Відповісти
Боже, какой же он жалкий.
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29.05.2021 20:09 Відповісти
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