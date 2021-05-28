Україна не братиме участі в саміті НАТО з технічних причин, кількість учасників є граничною, - радник глави ОП Подоляк
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, чому Україну не запросили на саміт НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Взагалі сьогодні зустрічі в будь-яких форматах є трохи урізаними, тобто вони не в тому форматі, як би вони проходили до COVID-19, їх мінімізують за кількістю учасників, які там мають брати участь. Україна, з іншого боку, з представниками НАТО перебуває в постійній дуже суттєвій комунікації. Тобто весь блок НАТО, всі країни в тій чи іншій мірі розуміють нашу позицію – що ми хочемо, що ми робимо та чого потребуємо з точки зору безпекової ситуації в регіоні. Я не думаю, що на саміті НАТО хтось не розуміє, особливо після весняної ескалації на наших кордонах, яку роль в європейській безпеці відіграє Україна. Безумовно, всі наші пропозиції будуть на столі саміту, безумовно, та чи інша сторона, яка братиме активну участь у саміті, а це члени НАТО – вони всі ці пропозиції будуть розуміти і промотувати, тобто говорити про це. Безумовно, кількість учасників міжнародних заходів сьогодні є граничною. Тобто ми можемо не брати там участь суто з технічних міркувань", — пояснив радник глави ОП.
Відповідаючи на запитання, чи може Україна отримати план дій щодо членства в НАТО до кінця року, Подоляк заявив: "Це ймовірно. У нас дуже теплі відносини з багатьма країнами, які вже входять до блоку НАТО, і з самим блоком НАТО як інституцією. Безумовно, ми маємо виконати свою роботу. Деякі дії, зокрема і юридичного, логістичного характеру, які мають підкреслити нашу можливість зайти в блок НАТО на рівних правах. Тобто ми маємо відігравати там суттєву роль, тому що ми перебуваємо на східному кордоні НАТО. І, по суті, всі ризики, з якими Європа сьогодні стикається – це ризики або з боку нашого регіону, або з азіатсько-африканського регіону. Тому, безумовно, ми маємо підтримку від усіх структур НАТО, від багатьох партнерів НАТО, членів НАТО. І я думаю, що до кінця цього року ми точно вийдемо на суттєві документи".
Будь ласка, зачекайте...
tZE inform
@tZEinform
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"Украина не примет участие в саммите НАТО по техническим причинам, количество участников является предельным, - советник главы ОП Подоляк" Наш выбор в номинации "самая тупая отмазка"
Хоча, ... 73% це легко "схавають"!
ПреЗИдент КЛОУН и МАЛОРОС - чисто "техническая причина" 73% зе-тыпилов.
Я че-то думаю, что как только Украина начнет её производить или начнёт даже подготовку к этой работе, то вместо обычных "озабоченностей" ЕС отреагирует гораздо круче.
Экономика в попе уже сейчас.
Внутренние противоречия в стране колоссальны.
общество не доверяет власти, власть это понимает и ворует, чтобы успеть и хай с ним, что будет потом.
путену особо и делать-то ничего уже не надо.
он может ожидал консолидации общества в связи с войной, но так как само общество в неё не особо-то верит, продолжая торговать с путеным, то чё ему... сиди, да щелкай семки и смотри в телек.
ещё не хватало вручить ядерную кнопку.
Места в ложе великих уже все заняты...
Так хотели, так хотели, но не нашлось в НАТО трона, достойного ЗЕленпуперов.
tZE inform17 чЗапрос на второй сеанс связи Зеленского и главы Европейской комиссии Ursula von der *****. был отклонен украинской стороной в связи с " загруженностью графика президента Украины" .
А теперь ДУМАЙ_ТЕ, почему нас ни во что не ставят в мире и никуда не приглашают два года!
ще скажи, що то з-за ковіду...