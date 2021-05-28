Лукашенко показав, що Білорусь - це "людожерська держава", - радник глави ОП Подоляк
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Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, показав, що це "людожерська держава".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Все, що продемонстрував Лукашенко, що Білорусь - людоїдська держава, яка може собі дозволити не звертати увагу на цивілізаційні правила поведінки", — сказав Подоляк.
Радник глави ОП відповів, чи чекає українська влада у Києві на Світлану Тихановську, яка була суперницею Лукашенка на виборах у 2020 році, та чи зустрінеться з нею президент Зеленський.
"По-перше, я не знаю, чи вона приїде. Це вже, певно, запитання до її штабу. По-друге, вона добре почувається у Вільнюсі, там у неї розгалужена мережа підтримки. Якщо вона приїде до Києва, то, безумовно, ми її будемо зустрічати, бо це потрібно", — сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Інтелект, розум, розуміння...відсутні від слова зовсім.
А вообще он действительно молодец. Если не щемить сябров, то эти граждане жопу с дивана не подымут. По этому чем жостче Бацка будет действовать по отношению к своим детям - тем лучше. Тем скорше они его свергнут Логично, Татьяна?
Все такие:
- Что за дела ?!
Мужик:
- Тихо, а то будет как в Украине!
Все затихают, мужик надевает штаны и уходит.
На другой день все повторяется. На третий бармен робко спрашивает:
- А что было в Украине ?
Мужик:
- А в Украине мне сразу морду набили….
Хотя бы вон, как у Зелинского...