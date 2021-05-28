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Лукашенко показав, що Білорусь - це "людожерська держава", - радник глави ОП Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Лукашенко показав, що Білорусь - це

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, показав, що це "людожерська держава".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Все, що продемонстрував Лукашенко, що Білорусь - людоїдська держава, яка може собі дозволити не звертати увагу на цивілізаційні правила поведінки", — сказав Подоляк.

Радник глави ОП відповів, чи чекає українська влада у Києві на Світлану Тихановську, яка була суперницею Лукашенка на виборах у 2020 році, та чи зустрінеться з нею президент Зеленський.

"По-перше, я не знаю, чи вона приїде. Це вже, певно, запитання до її штабу. По-друге, вона добре почувається у Вільнюсі, там у неї розгалужена мережа підтримки. Якщо вона приїде до Києва, то, безумовно, ми її будемо зустрічати, бо це потрібно", — сказав він.

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Топ коментарі
+9
Мужик заходит в бар Минска, залезает на барную стойку, снимает штаны и срёт.
Все такие:
- Что за дела ?!
Мужик:
- Тихо, а то будет как в Украине!
Все затихают, мужик надевает штаны и уходит.
На другой день все повторяется. На третий бармен робко спрашивает:
- А что было в Украине ?
Мужик:
- А в Украине мне сразу морду набили….
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28.05.2021 19:03
+6
А Качур хоче жерти лукашенківську згущенку.
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28.05.2021 18:17
+4
От згущенки слипнетца где не нодо.
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28.05.2021 18:21
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А Качур хоче жерти лукашенківську згущенку.
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28.05.2021 18:17 Відповісти
От згущенки слипнетца где не нодо.
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28.05.2021 18:21 Відповісти
Ваш Качур- не качур, а величайший совковый кугут!
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28.05.2021 18:35 Відповісти
государство это и народ там проживающий , сябры - людоеды ? подоляк - идиот !
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28.05.2021 18:18 Відповісти
Подоляк совершенно прав, но тупой вате это не понять.
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28.05.2021 18:44 Відповісти
умная вата готова всех сябров в людоеды определить ? то что там идиот лука и его прикормыши творят , не значит что все такие , и когда они исчезнут надо будет вести диалог ...с людоедами
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28.05.2021 18:57 Відповісти
как назвать стадо баранов которое способствует людоеду и террористу...? только без соплей про "сябров", они ничем не ближе чем словаки, чехи, хорваты... а вообще эту славянско - спекулятивную мантру нужно выбрасывать из голов на мусор.
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28.05.2021 20:05 Відповісти
Який файний той ЗЕбанат Подоляк

Лукашенко показал, что Беларусь - это "людоедское государство", - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 947 Лукашенко показал, что Беларусь - это "людоедское государство", - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 3205Лукашенко показал, что Беларусь - это "людоедское государство", - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 9603Лукашенко показал, что Беларусь - это "людоедское государство", - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 8994
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28.05.2021 18:21 Відповісти
Заткнулся бы и обратил внимание на внутренние проблемы и тех, кто сидит по делу Шеремета, например.
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28.05.2021 18:21 Відповісти
Один негодяй,весом в 134 кг. и ничего не стоящий как личность,как человек,привлек к себе внимание цивилизованного мира! Сумел подлец!!! Но расплата и ему,и его семейству близка!!!
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28.05.2021 18:21 Відповісти
Білорусь -- цивілізована держава, нам би такими бути. Шмигаль казав, що наша стратегічна мета -- досягти рівня Білорусі.
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28.05.2021 19:40 Відповісти
У нас как то , - Большинство приверженцев русского мира Сбежало , а в Белоруси на Оборот Остались.Судите Сами.
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28.05.2021 18:21 Відповісти
Щось дуже підозріло квартальні клоуни взялись топити бульбофюрера. Може їм вигідно, щоб його хтось прикандичив, тоді не буде свідка хто злив в ФСБ спецоперацію по вагнерівцях.
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28.05.2021 18:26 Відповісти
треба ж показать якого "жаху" уникла Україна зливши вагнеровців)
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28.05.2021 18:36 Відповісти
А в 2016 р літак Київ-Мінськ після зльоту теж з винищувачем повернули в Київ... і нічого не було, ніякого галасу, а тут усі як показилися))
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28.05.2021 19:45 Відповісти
Не треба нахабно брехати. В СБУ розповіли про причини повернення літака ''Бєлавіа ...
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28.05.2021 20:19 Відповісти
Бацка молодец. Ему путина в рот не клади!!! Лукашенко показал, что Беларусь - это "людоедское государство", - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 7221
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28.05.2021 18:27 Відповісти
Пидлога совсем уже сбрендил. В чем же 'бацка молодец'? Ты вообще адекватный ?
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28.05.2021 18:43 Відповісти
Типовий зебіл Татьяна Лайф
Інтелект, розум, розуміння...відсутні від слова зовсім.
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28.05.2021 18:47 Відповісти
100 % с тобой согласен, на счет нашей уважаемой Татьяны Лукашенко показав, що Білорусь - це "людожерська держава", - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 9418
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28.05.2021 18:48 Відповісти
Танюшка совсем оплошала...
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28.05.2021 18:53 Відповісти
Если правильно перевести слово "путина" то все становится понятно. путин у нас кто? правильно. *****. Лукашенко показав, що Білорусь - це "людожерська держава", - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 3144

А вообще он действительно молодец. Если не щемить сябров, то эти граждане жопу с дивана не подымут. По этому чем жостче Бацка будет действовать по отношению к своим детям - тем лучше. Тем скорше они его свергнут Лукашенко показав, що Білорусь - це "людожерська держава", - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 9758 Логично, Татьяна?
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28.05.2021 18:47 Відповісти
Мужик заходит в бар Минска, залезает на барную стойку, снимает штаны и срёт.
Все такие:
- Что за дела ?!
Мужик:
- Тихо, а то будет как в Украине!
Все затихают, мужик надевает штаны и уходит.
На другой день все повторяется. На третий бармен робко спрашивает:
- А что было в Украине ?
Мужик:
- А в Украине мне сразу морду набили….
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28.05.2021 19:03 Відповісти
Лукашенко показав, що Білорусь - це "людожерська держава", - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 8207 Лукашенко показав, що Білорусь - це "людожерська держава", - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 8207 Лукашенко показав, що Білорусь - це "людожерська держава", - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 8207
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28.05.2021 19:19 Відповісти
Таня, попробуйте "непрямолинейный тип мышления".
Хотя бы вон, как у Зелинского...
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28.05.2021 18:52 Відповісти
Зацінив тонкість товстоти
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28.05.2021 18:47 Відповісти
Определенное сочувствие всё же вызывают военные Беларуси:давали присягу народу,а "честь"(хотя,какая уж там честь) теперь отдается дурному ублюдку!
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28.05.2021 18:28 Відповісти
пусть с януковичем поговорит, подонок
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28.05.2021 18:34 Відповісти
Бялорусы,вы же можете,найдите этого ублюдка"бацьки",всю подноготную:кто родители,деды,прадеды,пра-пра прадеды,и опубликуйте! Там найдется очень-очень много интересных фактов!
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28.05.2021 18:34 Відповісти
Уже нашли . Дедушка лукашенко Фенцик состоял в фашисткой венгерской партии . Был расстрелян по приказу Хрущева .
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28.05.2021 21:03 Відповісти
Лукашенко показал, что Беларусь - это "людоедское государство", - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 6816
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28.05.2021 18:35 Відповісти
На глазах всего мира рашка делает классический рейдерский захват Беларуси. И никто ничего не может сделать. И не хотят. Это новая гибридная схема. Когда путём репрессий, тюремных сроков, закрытием страны от внешнего мира государство Беларусь превращается в беларусский район рф. Беларусы упустили момент, мне кажется, Лукашенко им уже не сбросить
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28.05.2021 18:41 Відповісти
стопудово путька во всём всегда виноват - к бабке не ходи
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28.05.2021 18:59 Відповісти
Батька батькой, а виноват в первую очередь народ, хотели бы перемен вышли бы на баррикады как в Украине, а иначе терпил сношают всегда.
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28.05.2021 19:48 Відповісти
Они сказали Лукашенко 80% нет на выборах. Их избивает , убивает режим Лукашенко. В чем они виноваты? Что президент ОМОНа и телевизора решил слить Беларусь путлеру, лишь бы остаться хоть губернатором уже на рашке ?
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28.05.2021 19:54 Відповісти
Тем, что вместо того, чтобы вышвырнуть эту нечисть на улицу, когда весь город вышел на улицу - они своим палачам цветы дарили. Инфантильные идиоты орали, что им не надо "как в Украине", что оно сейчас всё само просто случится и всё.
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28.05.2021 20:10 Відповісти
Вова 6708a7cc, а почему ты решил что люди должны хотеть перемен? Ты людей в Беларуси спрашивал?
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28.05.2021 20:51 Відповісти
Так же ж "сделали", загнали бацьку назад, до раші, тепер лишилося притиснути, щоб втулити його в "союз нерушимьій".
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28.05.2021 19:53 Відповісти
'Союз нерушимый' очень похоже, что уже для них неотвратим. Есть только одна последняя надежда , что путлер внезапно умрет
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28.05.2021 19:58 Відповісти
Найдут другого двойника ) или тройника
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28.05.2021 20:53 Відповісти
Теперь догадайся какая следующая страна на очереди ?
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28.05.2021 21:04 Відповісти
Не разделяю вашего мнения, которое читается в вашем намеке. Украина уже оторвалась от ряшки слишком далеко.
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29.05.2021 07:17 Відповісти
"Лукашенко показал, что Беларусь - это "людоедское государство" - тобто сам Лукашенко є веганом, а держава Білорусь - людожером.
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28.05.2021 20:01 Відповісти
Беларусь не людоедское государство . Лукашенко убица и людоед , росийских холоп и шизофреник .
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28.05.2021 21:00 Відповісти
 
 