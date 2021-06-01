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земля (803) Одеська область (2493)

Жителі села Ганно-Покровка на Одещині заявляють про зловживання з боку фермера, який засіяв їхню землю. У сільраді кажуть про компроміс

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Жителі села Ганно-Покровка на Одещині заявляють про зловживання з боку фермера, який засіяв їхню землю. У сільраді кажуть про компроміс

У селі Ганно-Покровка Березівського району Одеської області (Коноплянська ОТГ) стався конфлікт між фермером і жителями села, які отримали по 2 га земельних ділянок на полі, яке він обробляє.

Про це Цензор.НЕТ розповіли потерпілі.

Рішення про надання землі у власність селянам Катериноплатонівська сільрада ухвалила в листопаді минулого року - напередодні входження Ганно-Покровки в іншу ОТГ - Коноплянську. В цілому було задоволено близько 200 заяв на отримання 2 га землі для ведення особистого господарства.

24 березня жителі села отримали виписки з держреєстру про реєстрацію права власності.

"Орендар, який до цього обробляв цю землю, засіяв її. У нього нібито є договір із сільською радою, хоча він ніде не зареєстрований - адже всі кадастрові номери особисто на власниках ділянок. І нам вони ніякого договору навіть не показали. Він не домовився з нами і договір оренди не підписав. Сільрада все виправдовує тим, що фермер нібито сплатив до бюджету громади 100 тисяч гривень.

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Однак коли ми в листопаді отримали кадастрові номери, і фермер, і сільський голова про це знали. На якій підставі вони могли закласти в бюджет цю суму, ігноруючи необхідність підписати з нами договір? У лютому сільрада видала нам технічну документацію, особисто я тільки заплатила 5 тисяч за виготовлення техдокументації. То на якій підставі фермер засіяв нашу землю? Серед постраждалих людей - дві сім'ї з лежачими дітьми, що мають діагноз ДЦП, - розповіла одна з селянок.

На запит жителів села в Держгеокадастрі відповіли, що будуть розбиратися.

Вони нарікають, що сільрада не затверджує технічну документацію і також висловлює претензії фермеру з приводу відсутності компенсації з його боку:

"Земель запасу немає, землю завжди хтось обробляє. І ті фермери, які обробляють ділянки, на які були заяви, самі знаходили людей і казали: "Я вам зроблю документи, все буду відшкодовувати". Так зробили фермери, які реально хочуть допомагати людям і взаємодіяти з громадою. А це один кричущий випадок із фермером Німичем".

Голова Коноплянської ОТГ Олександр Волошин пояснив ситуацію зі своєї точки зору:

"Перед приєднанням Катериноплатонівська сільрада ухвалила рішення про роздачу 600 га землі. Нас не поставили до відома. Деякі земельні ділянки перебували в тимчасовій оренді. Таким чином, після приєднання ми, коли отримали списки, то включили дохід від них до бюджету. Ми не знали про те, що ці ділянки були роздані людям по 2 гектари. Коли вони почали звертатися, щоб ми затверджували технічну документацію на підставі виписок, то ми їх затвердили відповідно до закону. Але я їх просив, що, оскільки земельна ділянка підготовлена і фермер зазнає певних збитків, то нехай він цього року збере врожай, а далі селяни можуть використовувати свої ділянки на свій розсуд. Я їм пропоную, щоб вони не платили земельний податок цього року".

На запитання, чому поля були засіяні в травні, якщо про їх належність стало відомо як мінімум у лютому, коли були отримані виписки з Держгеокадастру, Волошин сказав:

"Розумієте, землю потрібно підготувати, внести добрива. Не можна просто загнати сівалку".

За його словами, в ідеалі має бути домовленість між фермером і жителями села: "Я чув їхню сторону, чув сторону фермера - у кожного своя правда. До компромісу, на жаль, не можуть дійти".
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Топ коментарі
+3
А які партєйкі за це Галасували??
Смачного, їжте те обляпайтесь!!
Ще кокошник надіньте , щоб вошики-блошики в щи не
падали.....
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28.05.2021 18:38
+3
А я думаю, что только враг Украины может писать такие посты, как этот ваш пост.
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28.05.2021 18:47
+3
Гугліть - найбільші латифундисти в Україні...
))
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28.05.2021 18:49
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И это закон о рынке земли еще не вступил в действие!!!
Пройдет чуть больше месяца, и многие селяне с ужасом узнают, что ранее уже "продали" свои паи.
Думаете преувеличиваю? При Януковиче, у моего знакомого, пытались отжать гостиницу в Затоке. На фальшивый договор о "взятии в долг 50 000 долларов" судмедэксертиза написала, что подпись моего знакомого подлинная.
Спасение от этого беспредела одно - единственным покупателем может быть лишь государство Украина. Только тогда будут разрушены те криминальные схемы, которые действовали почти 20 лет.
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28.05.2021 18:31 Відповісти
Кріпак...
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28.05.2021 18:34 Відповісти
Обрабатывайте и кормитесь с этого сколько хотите.
Захотите продать - продадите государству.
И не говорите мне о свободе купли-продажи - попробуйте купить или продать (если у вас есть) обогащенный уран, или гаубицу с ящиком снарядов, или 120 мм миномет и фуру мин к нему. Не продаются 6 метров (в ширину) государственной границы.

Земля - не товар!!! Машину можно собрать. Дом можно построить. Планету Земля создал Бог. За земли Украины проливали свою кровь и клали свои жизни тысячи поколений наших предков и принадлежит она не только нам, но и нашим правнукам. И не евреям расспродавать украинские земли.
Крестьяне села Анно-Покровка на Одесчине заявляют о злоупотреблении со стороны фермера, засеявшего их землю. В сельсовете говорят о компромиссе - Цензор.НЕТ 1535
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28.05.2021 18:38 Відповісти
та както западло работать на земле, ведь хавчик продается в АТБ Крестьяне села Анно-Покровка на Одесчине заявляют о злоупотреблении со стороны фермера, засеявшего их землю. В сельсовете говорят о компромиссе - Цензор.НЕТ 8777 Кто с картошкой трахается я считаю людям нечем заняться
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28.05.2021 18:39 Відповісти
Я скажу так: кто сидит на Цензоре, тот лопату в руках не держал Крестьяне села Анно-Покровка на Одесчине заявляют о злоупотреблении со стороны фермера, засеявшего их землю. В сельсовете говорят о компромиссе - Цензор.НЕТ 3593
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28.05.2021 18:43 Відповісти
У меня есть дачный участок, раньше был еще и огород.
Да и лопату в руки я взял когда в военный ВУЗ поступил, и копали мы "от столба, и до заката".)))
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28.05.2021 18:46 Відповісти
Дружище, на дачу нужно ехать пить коньячок под шашлычок, а не херачить как папа Карло. Ну траву там покосить можно, чото раствором подмазать если полущилось. Нормальные люди на даче отдыхают, а не работают. ИМХО. Выделю жырыными литерами
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28.05.2021 18:57 Відповісти
А от того, что жирным, этот текст станет умнее? Крестьяне села Анно-Покровка на Одесчине заявляют о злоупотреблении со стороны фермера, засеявшего их землю. В сельсовете говорят о компромиссе - Цензор.НЕТ 4099
А я на пенсии, потому на даче выращиваю.
Вот уже огурчики в грунт пересадил, а помидоры пока в доме. Зато есть тархун, петрушка, зеленый лучок, на зиму посадил чеснок. Просто так валяться под яблоней скучно.

Кстати, шашлык с коньяком - быдлячество. Шашлык лучше с красным вином. А коньяк хорошо идет под сочный, сладкий виноград или бутербродики с лососевой икрой (было время и с паюсной употреблял, но нынче мне это уже не по карману).
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28.05.2021 19:05 Відповісти
Я не пенсионер и пишу глядя со своей колокольни. Естественно у вас вагон времени по этому это нормально заниматься любимым делом. Лично я живу в частном секторе и у меня не большой огород прямо под рукой. Там томаты, огурцы и зелень. Чисто похавать в сезон.
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28.05.2021 19:09 Відповісти
Понимаете, когда тут будут лишь латифундии, то будет катастрофа. Я с фермерами разговаривал, так они прямо говорят - "больше 10 Га в руки, без химии не обойдешься".
В Австрии (Альпийская зона, запрещено иметь более 2 Га) чисто семейное фермерство Годовой доход превышает 100 000 евро. Нормально?
Если убьют мелких фермеров, то мы в городе станем жрать только химию, да и то дорогую и при учете нынешних зарплат самого низкого качества.

Картошка, про которую вы писали, производят небольшие хозяйства. Сегодня почти 90% картофеля выращивают единоличники, на приусадебных сотках. Убивают село и их не станет. А потом тут появятся кибуцы...
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28.05.2021 19:30 Відповісти
Я просто забыл, что мы живем в Украине, а не в Швейцарии. Мы нищие, голые и босые. Что у нас есть пенсионеры, а не только молодые люди и люди среднего возраста. По этому я извиняюсь, за то шо я написал выше... Ведь шоб у нас выжить нужно крутиться. Жители села Анно-Покровка на Одесчине заявляют о злоупотреблении со стороны фермера, засеявшего их землю. В сельсовете говорят о компромиссе - Цензор.НЕТ 2088
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28.05.2021 19:39 Відповісти
Что в вашем понимании "без химии"?)
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28.05.2021 22:25 Відповісти
А вообще вы правы. Человечество катится в женский половой орган. тиктоки, блоги, баткойны на блок члене, люди занимаются какойто херней. ЛУчше бы работали на земле, заводах, писали программы, созидали и творили. А они страдают херней и гореть им всем в аду Крестьяне села Анно-Покровка на Одесчине заявляют о злоупотреблении со стороны фермера, засеявшего их землю. В сельсовете говорят о компромиссе - Цензор.НЕТ 2263
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28.05.2021 19:24 Відповісти
А я думаю, что только враг Украины может писать такие посты, как этот ваш пост.
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28.05.2021 18:47 Відповісти
В США в агро сектор это 3 % занятого населения, негров не считаем. Там работает техника и все автоматизировано. Дальше нету смысла о чем-то спорить...
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28.05.2021 18:52 Відповісти
Вернее я не правильно написал, 3% от ВВП агро сектор в США
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28.05.2021 18:53 Відповісти
Кароче я сам уже запутался, но какая разница? Собственно я за картошкой даже на рынок не еду, возят по улице прямо под ворота.
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28.05.2021 18:55 Відповісти
В США уже 49% с/х земель, выкуплено государством и не продается, а сдаётся в аренду.
Кроме 3%, которые постоянно работают на земле, есть еще и миллионы сезонных работников, так что не передергивайте.

А для сравнения, в Великобритании почти 100% земли принадлежит королеве и продаётся лишь право на её аренду. При этом, почти 60%с/х земель, это пастбища для скота, которые категорически запрещено распахивать. Бриты выращивают овец, стригут с них шерсть, производят великолепную британскую шерсть из которой шьют дорогие костюмы и платья - то есть продают продукцию с максимальной прибавочной стоимостью.
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28.05.2021 19:00 Відповісти
А с нас шерсть стригут слуги народа Крестьяне села Анно-Покровка на Одесчине заявляют о злоупотреблении со стороны фермера, засеявшего их землю. В сельсовете говорят о компромиссе - Цензор.НЕТ 7774
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28.05.2021 19:02 Відповісти
А вот с этим спорить не стану.
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28.05.2021 19:07 Відповісти
Це поки що продається в АТБ та за 10 грн.
Зара всю землю скуплять, зконцентрують в одних руках і побачите картоху по 50-100 грн/кг
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29.05.2021 00:33 Відповісти
Будем с Польши возить картошку Жителі села Ганно-Покровка на Одещині заявляють про зловживання з боку фермера, який засіяв їхню землю. У сільраді кажуть про компроміс - Цензор.НЕТ 6312
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29.05.2021 09:53 Відповісти
Это лютый треш. Есть ПРАВО ЧАСТНОЙ собственности. ТОЧКА.
Что за бредятина? 100к в бюджет громады. Серьезно? А сколько там народу трудиться "не покладая рук"? С какого перепугу человек должен жертвовать своей СОБСТВЕННОСТЬЮ ради блага других людей? У нас что началось "раскулачивание"?
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28.05.2021 18:32 Відповісти
Нє, закріпачення...
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28.05.2021 18:33 Відповісти
Купите обогащенный уран, или бочку зарина, или тонну кокаина.
Не купите? Ограничения на такие покупки? Вот и на землю обязано быть ограничение!!!
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28.05.2021 18:48 Відповісти
Ну и что тут такого? В Германия целая "область" так называется.
Самая богатая, к слову, в ФРГ.
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28.05.2021 18:41 Відповісти
спалят поля к чертям собачьим и всё! А "прибыль" поделят поровну...
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28.05.2021 18:35 Відповісти
А які партєйкі за це Галасували??
Смачного, їжте те обляпайтесь!!
Ще кокошник надіньте , щоб вошики-блошики в щи не
падали.....
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28.05.2021 18:38 Відповісти
Псц, топ-новина.
Напишіть, що в мене кури зробили підкоп під сіткою і склювали щавель.
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28.05.2021 18:42 Відповісти
Ну так не щёлкай клювом, а то петух ещё и жену твою потопчет.
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28.05.2021 18:48 Відповісти
Гугліть - найбільші латифундисти в Україні...
))
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28.05.2021 18:49 Відповісти
В этой передаче есть слайд, с фамилиями и размерами земли в аренде
https://www.youtube.com/watch?v=qgVLZx3WTMw
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28.05.2021 18:54 Відповісти
Хто з депутатів проголосував за продаж землі?
СЕРЕДА, 13 ЛИСТОПАДА 2019, 15:57
https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/13/653676/
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28.05.2021 18:54 Відповісти
Следи за логикой, зебил, если бы цензор хотел увести от сути, то эта статья здесь вообще бы не появилась.
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28.05.2021 19:53 Відповісти
А чем вам не нравится термин "крестьянин"?
Какой взамен предлагаете?
Крестья́нин (мужик, землепашец, земледелец, селянин, поселянин, сельский обыватель) - сельский житель, занимающийся возделыванием сельскохозяйственных культур и разведением сельскохозяйственных животных как своей основной работой. Неотъемлемые признаки крестьянина: работа на земле, проживание в деревне или селе.
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28.05.2021 19:40 Відповісти
Ты полностью соответствуешь своему президенту, тот тоже косоворотку назвал вышиванкой.
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28.05.2021 19:50 Відповісти
я понимаю, почему у вас такое негативное отношение к термину "крестьянин":
на Рашке, "крестьянин" всегда ассоциировался с "крепостной".
до 1950-х годов крестьяне были крепостными.
а после 1950-х и крестьян уже не было.
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28.05.2021 19:59 Відповісти
По 1966 год работали за трудодни)
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28.05.2021 22:33 Відповісти
 
 