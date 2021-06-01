Жителі села Ганно-Покровка на Одещині заявляють про зловживання з боку фермера, який засіяв їхню землю. У сільраді кажуть про компроміс
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
У селі Ганно-Покровка Березівського району Одеської області (Коноплянська ОТГ) стався конфлікт між фермером і жителями села, які отримали по 2 га земельних ділянок на полі, яке він обробляє.
Про це Цензор.НЕТ розповіли потерпілі.
Рішення про надання землі у власність селянам Катериноплатонівська сільрада ухвалила в листопаді минулого року - напередодні входження Ганно-Покровки в іншу ОТГ - Коноплянську. В цілому було задоволено близько 200 заяв на отримання 2 га землі для ведення особистого господарства.
24 березня жителі села отримали виписки з держреєстру про реєстрацію права власності.
"Орендар, який до цього обробляв цю землю, засіяв її. У нього нібито є договір із сільською радою, хоча він ніде не зареєстрований - адже всі кадастрові номери особисто на власниках ділянок. І нам вони ніякого договору навіть не показали. Він не домовився з нами і договір оренди не підписав. Сільрада все виправдовує тим, що фермер нібито сплатив до бюджету громади 100 тисяч гривень.
Однак коли ми в листопаді отримали кадастрові номери, і фермер, і сільський голова про це знали. На якій підставі вони могли закласти в бюджет цю суму, ігноруючи необхідність підписати з нами договір? У лютому сільрада видала нам технічну документацію, особисто я тільки заплатила 5 тисяч за виготовлення техдокументації. То на якій підставі фермер засіяв нашу землю? Серед постраждалих людей - дві сім'ї з лежачими дітьми, що мають діагноз ДЦП, - розповіла одна з селянок.
На запит жителів села в Держгеокадастрі відповіли, що будуть розбиратися.
Вони нарікають, що сільрада не затверджує технічну документацію і також висловлює претензії фермеру з приводу відсутності компенсації з його боку:
"Земель запасу немає, землю завжди хтось обробляє. І ті фермери, які обробляють ділянки, на які були заяви, самі знаходили людей і казали: "Я вам зроблю документи, все буду відшкодовувати". Так зробили фермери, які реально хочуть допомагати людям і взаємодіяти з громадою. А це один кричущий випадок із фермером Німичем".
Голова Коноплянської ОТГ Олександр Волошин пояснив ситуацію зі своєї точки зору:
"Перед приєднанням Катериноплатонівська сільрада ухвалила рішення про роздачу 600 га землі. Нас не поставили до відома. Деякі земельні ділянки перебували в тимчасовій оренді. Таким чином, після приєднання ми, коли отримали списки, то включили дохід від них до бюджету. Ми не знали про те, що ці ділянки були роздані людям по 2 гектари. Коли вони почали звертатися, щоб ми затверджували технічну документацію на підставі виписок, то ми їх затвердили відповідно до закону. Але я їх просив, що, оскільки земельна ділянка підготовлена і фермер зазнає певних збитків, то нехай він цього року збере врожай, а далі селяни можуть використовувати свої ділянки на свій розсуд. Я їм пропоную, щоб вони не платили земельний податок цього року".
На запитання, чому поля були засіяні в травні, якщо про їх належність стало відомо як мінімум у лютому, коли були отримані виписки з Держгеокадастру, Волошин сказав:
"Розумієте, землю потрібно підготувати, внести добрива. Не можна просто загнати сівалку".
За його словами, в ідеалі має бути домовленість між фермером і жителями села: "Я чув їхню сторону, чув сторону фермера - у кожного своя правда. До компромісу, на жаль, не можуть дійти".
Будь ласка, зачекайте...
Пройдет чуть больше месяца, и многие селяне с ужасом узнают, что ранее уже "продали" свои паи.
Думаете преувеличиваю? При Януковиче, у моего знакомого, пытались отжать гостиницу в Затоке. На фальшивый договор о "взятии в долг 50 000 долларов" судмедэксертиза написала, что подпись моего знакомого подлинная.
Спасение от этого беспредела одно - единственным покупателем может быть лишь государство Украина. Только тогда будут разрушены те криминальные схемы, которые действовали почти 20 лет.
Захотите продать - продадите государству.
И не говорите мне о свободе купли-продажи - попробуйте купить или продать (если у вас есть) обогащенный уран, или гаубицу с ящиком снарядов, или 120 мм миномет и фуру мин к нему. Не продаются 6 метров (в ширину) государственной границы.
Земля - не товар!!! Машину можно собрать. Дом можно построить. Планету Земля создал Бог. За земли Украины проливали свою кровь и клали свои жизни тысячи поколений наших предков и принадлежит она не только нам, но и нашим правнукам. И не евреям расспродавать украинские земли.
Да и лопату в руки я взял когда в военный ВУЗ поступил, и копали мы "от столба, и до заката".)))
А я на пенсии, потому на даче выращиваю.
Вот уже огурчики в грунт пересадил, а помидоры пока в доме. Зато есть тархун, петрушка, зеленый лучок, на зиму посадил чеснок. Просто так валяться под яблоней скучно.
Кстати, шашлык с коньяком - быдлячество. Шашлык лучше с красным вином. А коньяк хорошо идет под сочный, сладкий виноград или бутербродики с лососевой икрой (было время и с паюсной употреблял, но нынче мне это уже не по карману).
В Австрии (Альпийская зона, запрещено иметь более 2 Га) чисто семейное фермерство Годовой доход превышает 100 000 евро. Нормально?
Если убьют мелких фермеров, то мы в городе станем жрать только химию, да и то дорогую и при учете нынешних зарплат самого низкого качества.
Картошка, про которую вы писали, производят небольшие хозяйства. Сегодня почти 90% картофеля выращивают единоличники, на приусадебных сотках. Убивают село и их не станет. А потом тут появятся кибуцы...
Кроме 3%, которые постоянно работают на земле, есть еще и миллионы сезонных работников, так что не передергивайте.
А для сравнения, в Великобритании почти 100% земли принадлежит королеве и продаётся лишь право на её аренду. При этом, почти 60%с/х земель, это пастбища для скота, которые категорически запрещено распахивать. Бриты выращивают овец, стригут с них шерсть, производят великолепную британскую шерсть из которой шьют дорогие костюмы и платья - то есть продают продукцию с максимальной прибавочной стоимостью.
Зара всю землю скуплять, зконцентрують в одних руках і побачите картоху по 50-100 грн/кг
Что за бредятина? 100к в бюджет громады. Серьезно? А сколько там народу трудиться "не покладая рук"? С какого перепугу человек должен жертвовать своей СОБСТВЕННОСТЬЮ ради блага других людей? У нас что началось "раскулачивание"?
Не купите? Ограничения на такие покупки? Вот и на землю обязано быть ограничение!!!
Самая богатая, к слову, в ФРГ.
Смачного, їжте те обляпайтесь!!
Ще кокошник надіньте , щоб вошики-блошики в щи не
падали.....
Напишіть, що в мене кури зробили підкоп під сіткою і склювали щавель.
))
https://www.youtube.com/watch?v=qgVLZx3WTMw
СЕРЕДА, 13 ЛИСТОПАДА 2019, 15:57
https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/13/653676/
Какой взамен предлагаете?
Крестья́нин (мужик, землепашец, земледелец, селянин, поселянин, сельский обыватель) - сельский житель, занимающийся возделыванием сельскохозяйственных культур и разведением сельскохозяйственных животных как своей основной работой. Неотъемлемые признаки крестьянина: работа на земле, проживание в деревне или селе.
на Рашке, "крестьянин" всегда ассоциировался с "крепостной".
до 1950-х годов крестьяне были крепостными.
а после 1950-х и крестьян уже не было.