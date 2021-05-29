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Новини Політика України Затримання Протасевича
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МЗС передало в РНБО список прихильників режиму Лукашенка для введення проти них санкцій, - Єнін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

МЗС передало в РНБО список прихильників режиму Лукашенка для введення проти них санкцій, - Єнін

Міністерство закордонних справ України підготувало санкційний пакет проти громадян Білорусі, що підтримують режим Олександра Лукашенка, який уже було передано на розгляд до Ради національної безпеки та оборони України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна24" заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

"Сподіваємося, що найближчим часом цей пакет буде розглянуто, і наслідком відповідних рішень стане указ президента (про введення персональних санкцій - ред)", - зазначив Єнін.

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Він уточнив, що санкції планується вводити проти тих громадян Білорусі, які "брали участь у фальсифікаціях виборів і репресіях проти своїх співвітчизників".

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.

Також Кабмін встановив заборону на використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в Республіці Білорусь з 00:00 29 травня.
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Топ коментарі
+5
Сколько ЗЕпутатов в этом списке? МИД передал в СНБО список сторонников режима Лукашенко для введения против них санкций - Енин - Цензор.НЕТ 9934
МИД передал в СНБО список сторонников режима Лукашенко для введения против них санкций - Енин - Цензор.НЕТ 3552
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28.05.2021 18:44
+4
телеканал "наш"? Вроде как они большие любители усатого.
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28.05.2021 18:38
+4
Павел Гриб.
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28.05.2021 18:48
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телеканал "наш"? Вроде как они большие любители усатого.
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28.05.2021 18:38 Відповісти
Сколько ЗЕпутатов в этом списке? МИД передал в СНБО список сторонников режима Лукашенко для введения против них санкций - Енин - Цензор.НЕТ 9934
МИД передал в СНБО список сторонников режима Лукашенко для введения против них санкций - Енин - Цензор.НЕТ 3552
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28.05.2021 18:44 Відповісти
не нравится мне всё это. Возникают смутные, но нехорошие ассоциации с убийством эргерцога в Сараево
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28.05.2021 18:45 Відповісти
С начала пускай МИД скажет, кому из украинцев Беларусь нанесла вред?
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28.05.2021 18:46 Відповісти
а нашо чекати, поки нанесе?
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28.05.2021 18:47 Відповісти
Павел Гриб.
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28.05.2021 18:48 Відповісти
Этот любитель юбочек сидит в России...
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28.05.2021 18:54 Відповісти
Сначало его повязали в Беларуси.
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28.05.2021 19:46 Відповісти
" любитель юбочек" - это преступление? Быть может вы сторонник однополой мужской любви? МЗС передало в РНБО список прихильників режиму Лукашенка для введення проти них санкцій - Єнін - Цензор.НЕТ 9812
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28.05.2021 20:10 Відповісти
Тут важнен не прагматичный подход и нацинтересы, а угодить вкусам тупого быдла.
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28.05.2021 19:49 Відповісти
Оце б не забути...
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28.05.2021 19:58 Відповісти
"Данаиды - в греческой мифологии - преступные дочери царя Даная, убившие по его приказанию своих мужей. Сначала были осуждены наполнять водой бездонную бочку. Впоследствии, при пересмотре дела, суд принял во внимание тот факт, что замуж они были отданы насильно. Это смягчающее обстоятельство позволило перевести их на несколько менее бессмысленную работу: у нас в институте они занимаются тем, что взламывают асфальт везде, где сами его недавно положили"(с)
Также и МИД. В поте лица приготовил апупенный набор санкций против граждан Беларуси, которые с большим процентом вероятности станут в ближайшем будущем гражданами РФ.
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28.05.2021 18:49 Відповісти
недавно сашко невзоров приклеїв Лукашенку поганяло "шестиногий тобто порівняв його з тараканом. А таракани живуть кодлом, от і вирішив гундосий поц тараканячу зграю пошерстити. Та фігня це все, відкатять і з кінцями. Як недавно писав сам поц -потрібно обілечувати. А то вік президента короткий -потім коли напише третій лист - будуть вже відбирати, першими будуть відбирати свої ж, вони перефарбуються ясна річ. А все ж цікаво - історична батьківщина їх прийме, чи будуть бігти зигзагами до Ростова. А може до Саратова, там всі свої, як говорив Жванецький - в саратові вже сміються, прислали телеграмму.
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28.05.2021 20:57 Відповісти
Дело Протасевича и все то что сейчас происходит в Беларуси для Украины по важности не входит ни в какое сравнение с тем, что через месяц входит в действие афера тысячелетия - дерибан Украинской Земли олигархами и иностранцами.
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29.05.2021 07:52 Відповісти
По каком то канале был опрос .так этих сторонников режма луки целых аж 15% и шо против всех их санкции))((
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29.05.2021 07:58 Відповісти
 
 