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Словаччина виділила Україні 600 тис. євро допомоги на закупівлю вакцини проти COVID-19
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Словаччина надала допомогу Україні в розмірі 600 тисяч євро на закупівлю вакцини від коронавірусу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Сторони, зокрема, обговорили протидію пандемії COVID-19. Прем'єр-міністр України подякував Словаччині за надання допомоги в розмірі 600 тис. євро на закупівлю вакцини. Зі свого боку Едуард Хегер підкреслив, що Словаччина активно просуває ініціативу поширення вакцин для сусідніх країн і продовжуватиме робити це надалі", - сказано в повідомленні за підсумками зустрічі прем'єр-міністрів України і Словаччини.
Топ коментарі
+10 Иван Николаенко
показати весь коментар28.05.2021 18:50
+6 акаб акабіч
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+5 Суд Линча
показати весь коментар28.05.2021 19:22
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"конец эпохи бедности" имени Зели Шариковой подкрался незаметно..
зебилы, блин.. наголосували
в кишеніна дороги в рамках "Великого крадівництвабудівництва", а потім жебрають гроші на вакцину.
Чомусь тепер Гідрант нагадує актрису з німецького фільму для дорослих, тобто готовий прийняти в будь-якій кількості з будь-якої сторони)
Хоча він в цьому роль вжився за довго цього, коли став на посаду холуя у Бені)))