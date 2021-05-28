Словаччина виділила Україні 600 тис. євро допомоги на закупівлю вакцини проти COVID-19

Словаччина надала допомогу Україні в розмірі 600 тисяч євро на закупівлю вакцини від коронавірусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Сторони, зокрема, обговорили протидію пандемії COVID-19. Прем'єр-міністр України подякував Словаччині за надання допомоги в розмірі 600 тис. євро на закупівлю вакцини. Зі свого боку Едуард Хегер підкреслив, що Словаччина активно просуває ініціативу поширення вакцин для сусідніх країн і продовжуватиме робити це надалі", - сказано в повідомленні за підсумками зустрічі прем'єр-міністрів України і Словаччини.

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