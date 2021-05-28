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Словаччина виділила Україні 600 тис. євро допомоги на закупівлю вакцини проти COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Словаччина виділила Україні 600 тис. євро допомоги на закупівлю вакцини проти COVID-19

Словаччина надала допомогу Україні в розмірі 600 тисяч євро на закупівлю вакцини від коронавірусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Сторони, зокрема, обговорили протидію пандемії COVID-19. Прем'єр-міністр України подякував Словаччині за надання допомоги в розмірі 600 тис. євро на закупівлю вакцини. Зі свого боку Едуард Хегер підкреслив, що Словаччина активно просуває ініціативу поширення вакцин для сусідніх країн і продовжуватиме робити це надалі", - сказано в повідомленні за підсумками зустрічі прем'єр-міністрів України і Словаччини.

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Топ коментарі
+10
Словаччина... Україні... Допомогу... Щоб ви падли зелені повсирались!
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28.05.2021 18:50
+6
дожили
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28.05.2021 18:50
+5
Позорище, блд! Дожили! Скоро какое-нибудь, условно говоря, Сомали будет помогать. Докерувались! 😀😀😀
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28.05.2021 19:22
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под какой процент? да какая разница....
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28.05.2021 18:50 Відповісти
дожили
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28.05.2021 18:50 Відповісти
надо вести хороший список кто нам друзья
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28.05.2021 18:50 Відповісти
Словаччина... Україні... Допомогу... Щоб ви падли зелені повсирались!
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28.05.2021 18:50 Відповісти
Тануна! Словакия выделила Украине 600 тыс. евро помощи на закупку вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 182

Словакия выделила Украине 600 тыс. евро помощи на закупку вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6574
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28.05.2021 18:51 Відповісти
«Никогда такого не было, и вот опять» (с)
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28.05.2021 19:06 Відповісти
Так его уже нет в Украине. Он вор, а не идиот. Он прекрасно понимал свою дальнейшую судьбу и быть козлом отпущения он не собирается. Самое интересное будет, когда от типа "обидится" и начнет сдавать всех.
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28.05.2021 19:13 Відповісти
25%-песиголовцю,25- команді,25 казначейство...а якщо щось залишитьсяяяяяяяяяяяяя-.....
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28.05.2021 18:53 Відповісти
Кіноцефали ...
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28.05.2021 19:15 Відповісти
Закипить робота в країні Дурнів.Словакия выделила Украине 600 тыс. евро помощи на закупку вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 3285
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28.05.2021 18:54 Відповісти
пакет целофановий попрасував, совкодрочер?
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28.05.2021 19:31 Відповісти
Скільки тої Словатвини!!!! Вам не соромно?!?!
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28.05.2021 19:10 Відповісти
деПутани попки приготували...
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28.05.2021 19:13 Відповісти
Позорище, блд! Дожили! Скоро какое-нибудь, условно говоря, Сомали будет помогать. Докерувались! 😀😀😀
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28.05.2021 19:22 Відповісти
есть шо деребанить Словакия выделила Украине 600 тыс. евро помощи на закупку вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8927
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28.05.2021 19:32 Відповісти
кто-то куртец прикупит, должно хватить
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28.05.2021 19:50 Відповісти
словаки реально лошары. Жаль они не вкурсе, что месячный общак из которого партия зелупы в парламенте получает зарплату в конвертах, составляет около $5млн. Т.е в год с украинской таможни снимается дань в размере $60млн. С таким бюджетом прислуг олигархов, не взападло и словакам миллион подкинуть гуманитарной помощи.
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28.05.2021 19:52 Відповісти
Зря дали. Клоуны все равно разворуют..
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28.05.2021 19:55 Відповісти
как раз несчастным, бедным депутатам бесплатно на файзер хватит...остальные хай подыхают
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28.05.2021 20:22 Відповісти
Если бы Эдуард Хегер узнал доход шмыгаля за месяц,я думаю,он бы охренел Словакия выделила Украине 600 тыс. евро помощи на закупку вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 4666 Ну а так нормально-население Словакии 5,5млн чел.,ёп-та,дальше не могу комментировать-слов не на французском языке не могу подобрать Словакия выделила Украине 600 тыс. евро помощи на закупку вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2905
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28.05.2021 20:23 Відповісти
Да уж.... Позорище.
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28.05.2021 20:39 Відповісти
..позорище..
"конец эпохи бедности" имени Зели Шариковой подкрался незаметно..
зебилы, блин.. наголосували
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28.05.2021 20:39 Відповісти
Побирушка зеленая...
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28.05.2021 20:52 Відповісти
Дякуєїмо братам слов'янам, проте зелені знову все на дороги спустять бо на вакцинах відкатів не заробиш.
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28.05.2021 22:45 Відповісти
Ці зелені під..раси спочатку гроші ковідного фонду відправили в кишені на дороги в рамках "Великого крадівництва будівництва", а потім жебрають гроші на вакцину.
Чомусь тепер Гідрант нагадує актрису з німецького фільму для дорослих, тобто готовий прийняти в будь-якій кількості з будь-якої сторони)
Хоча він в цьому роль вжився за довго цього, коли став на посаду холуя у Бені)))
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28.05.2021 23:08 Відповісти
 
 