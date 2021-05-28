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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Білорусь (5973) МЗС (3562) Єнін (337) Протасевич Роман (296)

Ні Україна, ні інші країни не отримували повідомлень про мінування літака, в якому летів Протасевич, - заступник голови МЗС Єнін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ні Україна, ні інші країни не отримували повідомлень про мінування літака, в якому летів Протасевич, - заступник голови МЗС Єнін

Жодного повідомлення щодо мінування літака авіакомпанії Ryanair, в якому перебував білоруський журналіст та опозиціонер Роман Протасевич, ні Україна, ні інші європейські країни-партнери не отримували.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Українська сторона вкотре показала, що вважає абсолютно ненормальною ту практику, яка була застосована білоруською владою з посиланням на якесь повідомлення про мінування літака. Хочу офіційно підтвердити, що жодних повідомлень щодо мінування літака ні Україна, ні інші країни-партнери не отримували", - заявив Єнін.

Він зазначив, що рішення про примусову посадку літака було ухвалено білоруським режимом з метою "політичної розправи над одним із опозиціонерів".

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь. Також Кабмін встановив заборону на використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в Республіці Білорусь з 00:00 29 травня.

 
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Топ коментарі
+10
Так у террористов БЕЛАЗ ХАМАС жесткая смета!
В Украину и в другие страны звонить, это уже роуминг и совсем другая стоимость разговора...
Ни Украина, ни другие страны не получали сообщений о минировании самолета, в котором летел Протасевич, – замглавы МИД Енин - Цензор.НЕТ 4596
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28.05.2021 19:08
+5
шо вы себе позволяете? ))) получается... бульбофюрер брешет ? ))))
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28.05.2021 19:17
+2
Ни Украина, ни другие страны не получали сообщений о минировании самолета, в котором летел Протасевич, – замглавы МИД Енин - Цензор.НЕТ 4991
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28.05.2021 19:33
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Так у террористов БЕЛАЗ ХАМАС жесткая смета!
В Украину и в другие страны звонить, это уже роуминг и совсем другая стоимость разговора...
Ни Украина, ни другие страны не получали сообщений о минировании самолета, в котором летел Протасевич, – замглавы МИД Енин - Цензор.НЕТ 4596
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28.05.2021 19:08 Відповісти
шо вы себе позволяете? ))) получается... бульбофюрер брешет ? ))))
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28.05.2021 19:17 Відповісти
Нет,мид Гондураса подтвердило о его просьбе по заминированию,бартер бульбы на авиаперелеты в Гондурас через Гималаи-ответ дурной Европе...
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28.05.2021 19:33 Відповісти
Святой блохер протасевич - герой свой страны, это как навальный в раше - герой, из за них страдать будет остальное население их стран
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28.05.2021 19:27 Відповісти
А разве кацапстан не должен страдать за захват чужих земель и убийство украинцев?Ты же вроде патриот Украины?Ну все твои комменты говорят об этом?
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28.05.2021 19:49 Відповісти
Оно тупое гебнявое чмо
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28.05.2021 20:40 Відповісти
Насколько я понимаю, то тупое гебнявое чмо здесь ты, которое смылось в германию и пишет тут свои тупые высеры
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28.05.2021 20:55 Відповісти
Ты не ответил.
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28.05.2021 21:20 Відповісти
Ни Украина, ни другие страны не получали сообщений о минировании самолета, в котором летел Протасевич, – замглавы МИД Енин - Цензор.НЕТ 4991
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28.05.2021 19:33 Відповісти
Ага, сначала швейцарский провайдер заявляет, что сообщение было отправлено в несколько адресов на 24 мин. позже того, как белорусские диспетчеры сообщили об угрозе пилотам, а теперь оказывается, что это письмо нигде не получено, кроме Беларуси, а может быть, и там не получено, т.к. белорусы вполне могли получить это или подобное сообщение раньше и с другого адреса, не связанного с швейцарским провайдером.
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28.05.2021 19:50 Відповісти
Дело Протасевича для Украины по важности не входит ни в какое сравнение с тем, что через месяц входит в действие афера тысячелетия - дерибан Украинской Земли олигархами и иностранцами.
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29.05.2021 07:50 Відповісти
Так що, нехай узаконюють?
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30.05.2021 00:41 Відповісти
 
 