Ні Україна, ні інші країни не отримували повідомлень про мінування літака, в якому летів Протасевич, - заступник голови МЗС Єнін

Жодного повідомлення щодо мінування літака авіакомпанії Ryanair, в якому перебував білоруський журналіст та опозиціонер Роман Протасевич, ні Україна, ні інші європейські країни-партнери не отримували.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Українська сторона вкотре показала, що вважає абсолютно ненормальною ту практику, яка була застосована білоруською владою з посиланням на якесь повідомлення про мінування літака. Хочу офіційно підтвердити, що жодних повідомлень щодо мінування літака ні Україна, ні інші країни-партнери не отримували", - заявив Єнін.

Він зазначив, що рішення про примусову посадку літака було ухвалено білоруським режимом з метою "політичної розправи над одним із опозиціонерів".

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь. Також Кабмін встановив заборону на використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в Республіці Білорусь з 00:00 29 травня.