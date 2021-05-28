90% справ ДФС щодо конвертцентрів та підпільних АЗС розвалюються у судах,- нардеп Холодов

Звіт ДФС про результати роботи за 4 місяці 2021 року містить набір маніпулятивних даних, що свідчить про намір умисно ввести в оману народних депутатів та суспільство.

Про це в авторській колонці написав народний депутат України, заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов, інформує Цензор.НЕТ.

"Нещодавно глава Державної фіскальної служби Вадим Мельник відзвітував про виконану роботу за чотири місяці 2021 року. Заявив, що за чотири місяці 2021 року зупинена діяльність 14 конвертаційних центрів, а у їхніх бенефіціарів до держбюджету вилучено 269,2 млн грн. Але за моїми даними, за січень-березень 2021 року 90% кримінальних справ щодо конвертаційних центрів у судах розвалилися. Отже, вся раніше вилучена фіскалами готівка, оргтехніка та документи були повернуті власникам. Арешти з їхніх рахунків зняті. Лише сума безготівкових коштів, з яких за цей період був знятий арешт, перевищує 29 млн грн", - пише Холодов.

Крім того, він підкреслив, що частину кримінальних справ, про які звітує ДФС, взагалі розслідують інші правоохоронці.

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За даними нардепа, у переліку з звіту ДФС є навіть кримінальні провадження, розпочаті ще в 2017-2018 роках, але в них фігурують компанії, зареєстровані у 2020-му.

Така ж реальна ефективність діяльності ДПС щодо контрафактного пального.

"За словами Мельника, за три місяці 2021 року вилучено 15 тис тон контрафактного пального на 516 млн грн. Ще закрили сім незаконних міні-НПЗ, зупинили роботу 221 точки продажу нелегального пального, демонтували 151 нелегальну АЗС, виписали штрафів на 136 млн грн. Але знову заглядаємо до ЄРСР і виявляємо, що в тих же 90% випадків справи закриваються, а майно повертається власникам", - написав Холодов.

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Нардеп Холодов вважає, що ДФС займається "імітацією бурхливої діяльності" за допомогою "дутої звітності".

"На цьому тлі між ДФС, судами і правопорушниками розігруються банальні "договорняки" з "відкатами" в конвертах", - вважає нардеп.

Крім того, Холодов зробив висновок про те, що голова ДФС Вадим Мельник "не має достатніх професійних навичок для аналізу липових звітів своїх підлеглих, яких він сам недавно призначив, та, імовірно, не контролює ситуацію в регіонах. Тоді припущення преси про те, що реально відомством керує тіньової куратор Андрій Гмирін, може бути цілком слушним".

"У будь-якому випадку, усе, що відбувається в ДФС, щонайменше свідчить про відсутність професіоналізму в керівництва служби. І за цю показуху, за відсутності реальних результатів, відповідає саме Мельник.Незрозуміло тільки, чому міністр фінансів Сергій Марченко не бачить очевидних порушень у Державній фіскальній службі. Тому ми будемо домагатися проведення скрупульозного аудиту діяльності ДФС під керівництвом Мельника", - зазначив Холодов.

Раніше Андрій Холодов виступав категорично проти того, аби голова ДФС Вадим Мельник очолив новостворене Бюро економічної безпеки.