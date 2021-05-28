УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12600 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка
3 667 13
АЗС (378) Держприкордонслужба (4350) конвертцентр (232) Холодов (74) ДПСУ (151) ДФС (2573) Мельник Вадим (71)

90% справ ДФС щодо конвертцентрів та підпільних АЗС розвалюються у судах,- нардеп Холодов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

90% справ ДФС щодо конвертцентрів та підпільних АЗС розвалюються у судах,- нардеп Холодов

Звіт ДФС про результати роботи за 4 місяці 2021 року містить набір маніпулятивних даних, що свідчить про намір умисно ввести в оману народних депутатів та суспільство.

Про це в авторській колонці написав народний депутат України, заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов, інформує Цензор.НЕТ.

"Нещодавно глава Державної фіскальної служби Вадим Мельник відзвітував про виконану роботу за чотири місяці 2021 року. Заявив, що за чотири місяці 2021 року зупинена діяльність 14 конвертаційних центрів, а у їхніх бенефіціарів до держбюджету вилучено 269,2 млн грн. Але за моїми даними, за січень-березень 2021 року 90% кримінальних справ щодо конвертаційних центрів у судах розвалилися. Отже, вся раніше вилучена фіскалами готівка, оргтехніка та документи були повернуті власникам. Арешти з їхніх рахунків зняті. Лише сума безготівкових коштів, з яких за цей період був знятий арешт, перевищує 29 млн грн", - пише Холодов.

Крім того, він підкреслив, що частину кримінальних справ, про які звітує ДФС, взагалі розслідують інші правоохоронці.

Читайте також: "Якщо ви зараз промовчите, ці "рішали" і "колядники" із ДФС перейдуть у БЕБ і продовжать вас кошмарити", - нардеп "СН" Холодов звернувся до бізнесменів

За даними нардепа, у переліку з звіту ДФС є навіть кримінальні провадження, розпочаті ще в 2017-2018 роках, але в них фігурують компанії, зареєстровані у 2020-му.

Така ж реальна ефективність діяльності ДПС щодо контрафактного пального.

"За словами Мельника, за три місяці 2021 року вилучено 15 тис тон контрафактного пального на 516 млн грн. Ще закрили сім незаконних міні-НПЗ, зупинили роботу 221 точки продажу нелегального пального, демонтували 151 нелегальну АЗС, виписали штрафів на 136 млн грн. Але знову заглядаємо до ЄРСР і виявляємо, що в тих же 90% випадків справи закриваються, а майно повертається власникам", - написав Холодов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет Ради визнав незадовільною роботу голови ДФС Мельника, - "слуга народу" Холодов

Нардеп Холодов вважає, що ДФС займається "імітацією бурхливої діяльності" за допомогою "дутої звітності".

"На цьому тлі між ДФС, судами і правопорушниками розігруються банальні "договорняки" з "відкатами" в конвертах", - вважає нардеп.

Крім того, Холодов зробив висновок про те, що голова ДФС Вадим Мельник "не має достатніх професійних навичок для аналізу липових звітів своїх підлеглих, яких він сам недавно призначив, та, імовірно, не контролює ситуацію в регіонах. Тоді припущення преси про те, що реально відомством керує тіньової куратор Андрій Гмирін, може бути цілком слушним".

"У будь-якому випадку, усе, що відбувається в ДФС, щонайменше свідчить про відсутність професіоналізму в керівництва служби. І за цю показуху, за відсутності реальних результатів, відповідає саме Мельник.Незрозуміло тільки, чому міністр фінансів Сергій Марченко не бачить очевидних порушень у Державній фіскальній службі. Тому ми будемо домагатися проведення скрупульозного аудиту діяльності ДФС під керівництвом Мельника", - зазначив Холодов.

Раніше Андрій Холодов виступав категорично проти того, аби голова ДФС Вадим Мельник очолив новостворене Бюро економічної безпеки.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Вся эта залепуха идёт с самого верха от Зели. Все работают на публику. ГФС и ГНС работает чтобы втереть очки депутатам и уних это получается. Никто не говорит о законченной работе и полученных результатах. Все говорят о будущей работе и о немедленных премиях себе. Так было и с "нафтогазам" люди получили баснословные премии не за что.
показати весь коментар
28.05.2021 19:22
+6
кстати Холодов самий настоящий кум медведчука 90% дел ГФС по конвертцентрам и подпольным АЗС разваливаются в судах, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 4004

Кум Віктора Медведчука Андрій Холодов, що йде в Раду від партії "Слуга народу", більше 200 днів протягом року перебував за межами України, отже не має права балотуватися в нардепи.
показати весь коментар
28.05.2021 19:16
+6
потому шо все єти "заявления" не влекут за собой никаких действий по решению проблем Только пиар гнид вроде єтой.
показати весь коментар
28.05.2021 19:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что не отвергает того факта, что следователи крайне не профессионально работают. К сожалению. Умышленно или нет - тема другого расследования.
показати весь коментар
28.05.2021 19:23 Відповісти
потому шо все єти "заявления" не влекут за собой никаких действий по решению проблем Только пиар гнид вроде єтой.
показати весь коментар
28.05.2021 19:29 Відповісти
Руця руцю миє...
показати весь коментар
28.05.2021 19:19 Відповісти
кровосіся в мацкві хіхікаєт
показати весь коментар
28.05.2021 19:22 Відповісти
Вся эта залепуха идёт с самого верха от Зели. Все работают на публику. ГФС и ГНС работает чтобы втереть очки депутатам и уних это получается. Никто не говорит о законченной работе и полученных результатах. Все говорят о будущей работе и о немедленных премиях себе. Так было и с "нафтогазам" люди получили баснословные премии не за что.
показати весь коментар
28.05.2021 19:22 Відповісти
ВСі заробляють і все.
показати весь коментар
28.05.2021 19:27 Відповісти
А как ЭПИЧНО архаровцы Авакова докладывают, чуть ли не каждый месяц.
"Накрыли конверт-центр со сто мильённым оборотом"!.......
"Разоблачили........"
"Арестовали........."
А суд их всех и оправдывает.
90% дел ГФС по конвертцентрам и подпольным АЗС разваливаются в судах, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 550
показати весь коментар
28.05.2021 19:32 Відповісти
Все эти задержания, санкции, обыски ,всё это продолжение 95 квартала но уже на государственном уровне Не могу припомнить чтобы хоть одно дело , где реально есть злоупотребления ,махинации и коррупция, было доведено до логического завершения Всё это блеф и пиар В реале никто и не думает навести порядок в Украине.
показати весь коментар
28.05.2021 19:41 Відповісти
Спортивная рыбалка...
показати весь коментар
28.05.2021 19:52 Відповісти
а по неуплате НДС в ларьках холодова ( кстати гражданина Кипра вместе со всей его семейкой) не разваливаются?
показати весь коментар
28.05.2021 20:37 Відповісти
90% УСІХ справ, де стороною процеса є країна розвалюються в судах. Здивував?(((
показати весь коментар
28.05.2021 21:22 Відповісти
Свидетельствует, таким образом, считает, допускает, следовательно, одни предположения. Вот дело по твоим сигаретным киоскам закончиться, тогда и отчитаешься о договорняках и возвратах и без предположений. Очень ждём
показати весь коментар
29.05.2021 16:35 Відповісти
 
 