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Ірпінь (320) втеча (193) суд (8047)

Підсудний Мамедов утік із зали суду в Ірпені, оголошено спеціальну поліцейську операцію в Київській області. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

28 травня з Ірпінського міського суду Київської області втік підсудний Афрас Мамедов.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Київської області.

Так зазначається, що "Відділ поліції №2 Бучанського районного управління поліції розшукує заарештованого Мамедсоя (Мамедова) Афраса Куддасара-Огли 1973 р.н., уродженця Азербайджану, який 28.05.2021 року втік з-під варти в Ірпінському міському суді".

Начальник поліції Київщини оголосив проведення спеціальної поліцейської операції в Бучацькому, Фастівському, Білоцерківському, Вишгородському, Обухівському та Броварському районах області.

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Прикмети чоловіка: на вигляд 40-45 років, зріст близько 175 см, середньої статури. Був одягнений у футболку білого кольору і чорні штани.

На пошуки зловмисника орієнтовано особовий склад і наряди поліції Київщини.

У поліції також звертаються до жителів Київщини: "Шановні громадяни! Якщо ви володієте інформацією про місце перебування цього громадянина просимо повідомляти по телефону (04597) 613 35 або по спецлінії "102".

Підсудний Мамедов утік із зали суду в Ірпені, оголошено спеціальну поліцейську операцію в Київській області 01
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Топ коментарі
+17
Суди при зебидлі реформувалися настільки, що злочинці самі добираються маршрутками до в'язниці, але це не точно
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28.05.2021 19:59
+16
совершенно случайно наверное конвоиры пошли пописять и забыли надеть на него наручники, а потом через пару дней пойдут и купят себе по ланосу...))
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28.05.2021 20:13
+9
нам только трансов на форуме не хватало
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28.05.2021 20:20
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Суди при зебидлі реформувалися настільки, що злочинці самі добираються маршрутками до в'язниці, але це не точно
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28.05.2021 19:59 Відповісти
Его лицо обычное, ты его не узнаешь и он расстворится в толпе Подсудимый Мамедов сбежал из зала суда в Ирпене, объявлена специальная полицейская операция в Киевской области - Цензор.НЕТ 7777
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28.05.2021 19:59 Відповісти
А вот если лицо этого грузина заблюрить кубиками, то его каждая собака узнает ибо это чилавек-пиксель Подсудимый Мамедов сбежал из зала суда в Ирпене, объявлена специальная полицейская операция в Киевской области - Цензор.НЕТ 1486
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28.05.2021 20:00 Відповісти
Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Оглы 1973 г.р., уроженец Азербайджана,
Источник: https://censor.net/ru/n3268163
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28.05.2021 21:01 Відповісти
"лицо этого грузина"-----??????

Что у вас и что у нас тупые комсомольцы не перевелись.
Как то по х...Ты наверно всех "лиц кавказской национальностей" считаеш грузинами?
Или как там у тебя и твоих дружков модно-"грызунами"?
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28.05.2021 21:41 Відповісти
это ж среди каких зверей ты вырос что это тебе "лицо обычное"? Підсудний Мамедов утік із зали суду в Ірпені, оголошено спеціальну поліцейську операцію в Київській області - Цензор.НЕТ 4485
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29.05.2021 11:13 Відповісти
Рукожопы.
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28.05.2021 20:00 Відповісти
За💶💶💶💵💵💵, они ж не лохи
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28.05.2021 20:50 Відповісти
Бльооо...)))
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28.05.2021 20:01 Відповісти
А кто отвечает за охрану подобных деятелей, минюст или МВД?
По логике, до решения суда - МВД, хотя искать логику тут бесполезно.
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28.05.2021 20:05 Відповісти
а чому по традиції морду на фото не замазали?
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28.05.2021 20:08 Відповісти
мабуть щоб к "ліцу"народнаго ізбраніка від зекаманди звикали...
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28.05.2021 20:12 Відповісти
завтра а может сегодня к вечеру кто то радостно забежал в автосалон новых авто....
напевая песенку кто то сбежал кто то сбежал а кто кто уедет на новых колесах домой..
И спасибо тебе Мамедов...
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28.05.2021 20:34 Відповісти
Дуже не дивна ситуація це те саме, як єрмак який є зрадником та ******** каже що ******-бєларусь не треба чипати через Лукашєнка.
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28.05.2021 20:09 Відповісти
совершенно случайно наверное конвоиры пошли пописять и забыли надеть на него наручники, а потом через пару дней пойдут и купят себе по ланосу...))
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28.05.2021 20:13 Відповісти
Само- собой 🤪 В Украине на весь беспредел существуют «СХЕМЫ»
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28.05.2021 20:53 Відповісти
на порошонку похож, петляет от суда
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28.05.2021 20:17 Відповісти
Маха, за ЗЕленую соплю голосовала?
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28.05.2021 20:20 Відповісти
нам только трансов на форуме не хватало
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28.05.2021 20:20 Відповісти
Маша твой парень или это ты?)))
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28.05.2021 20:30 Відповісти
объявите награду за голову этой бешенной собаки и народ его быстро сам найдет, зверям не место в нашей Украине
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28.05.2021 21:21 Відповісти
и ведь не поймают.....
сколько он бабла предложил, интересно.....?
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28.05.2021 21:48 Відповісти
и сколько в конце концов заплатил?
сколько в украине свобода стоит?
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28.05.2021 21:49 Відповісти
братья сьехались помогли, выручили. Подсудимый Мамедов сбежал из зала суда в Ирпене, объявлена специальная полицейская операция в Киевской области - Цензор.НЕТ 5800
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28.05.2021 21:56 Відповісти
Ну как Котовский из зала суда шмыганул! Там и тачанку подогнали к окну так же. Про бабло нет коментов---тут само собой. Суды превратились в позор и дешёвку.
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28.05.2021 23:33 Відповісти
Огли дома забув праску вимкнути Подсудимый Мамедов сбежал из зала суда в Ирпене, объявлена специальная полицейская операция в Киевской области - Цензор.НЕТ 3553
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28.05.2021 23:57 Відповісти
а шо так можна було?
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29.05.2021 18:58 Відповісти
 
 