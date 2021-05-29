Підсудний Мамедов утік із зали суду в Ірпені, оголошено спеціальну поліцейську операцію в Київській області. ФОТО

28 травня з Ірпінського міського суду Київської області втік підсудний Афрас Мамедов.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Київської області.

Так зазначається, що "Відділ поліції №2 Бучанського районного управління поліції розшукує заарештованого Мамедсоя (Мамедова) Афраса Куддасара-Огли 1973 р.н., уродженця Азербайджану, який 28.05.2021 року втік з-під варти в Ірпінському міському суді".

Начальник поліції Київщини оголосив проведення спеціальної поліцейської операції в Бучацькому, Фастівському, Білоцерківському, Вишгородському, Обухівському та Броварському районах області.

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Прикмети чоловіка: на вигляд 40-45 років, зріст близько 175 см, середньої статури. Був одягнений у футболку білого кольору і чорні штани.

На пошуки зловмисника орієнтовано особовий склад і наряди поліції Київщини.

У поліції також звертаються до жителів Київщини: "Шановні громадяни! Якщо ви володієте інформацією про місце перебування цього громадянина просимо повідомляти по телефону (04597) 613 35 або по спецлінії "102".