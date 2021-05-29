Підсудний Мамедов утік із зали суду в Ірпені, оголошено спеціальну поліцейську операцію в Київській області. ФОТО
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28 травня з Ірпінського міського суду Київської області втік підсудний Афрас Мамедов.
Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Київської області.
Так зазначається, що "Відділ поліції №2 Бучанського районного управління поліції розшукує заарештованого Мамедсоя (Мамедова) Афраса Куддасара-Огли 1973 р.н., уродженця Азербайджану, який 28.05.2021 року втік з-під варти в Ірпінському міському суді".
Начальник поліції Київщини оголосив проведення спеціальної поліцейської операції в Бучацькому, Фастівському, Білоцерківському, Вишгородському, Обухівському та Броварському районах області.
Прикмети чоловіка: на вигляд 40-45 років, зріст близько 175 см, середньої статури. Був одягнений у футболку білого кольору і чорні штани.
На пошуки зловмисника орієнтовано особовий склад і наряди поліції Київщини.
У поліції також звертаються до жителів Київщини: "Шановні громадяни! Якщо ви володієте інформацією про місце перебування цього громадянина просимо повідомляти по телефону (04597) 613 35 або по спецлінії "102".
Будь ласка, зачекайте...
Источник: https://censor.net/ru/n3268163
Что у вас и что у нас тупые комсомольцы не перевелись.
Как то по х...Ты наверно всех "лиц кавказской национальностей" считаеш грузинами?
Или как там у тебя и твоих дружков модно-"грызунами"?
По логике, до решения суда - МВД, хотя искать логику тут бесполезно.
напевая песенку кто то сбежал кто то сбежал а кто кто уедет на новых колесах домой..
И спасибо тебе Мамедов...
сколько он бабла предложил, интересно.....?
сколько в украине свобода стоит?