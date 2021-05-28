Вибрати вакцину в центрах щеплень у Києві, Одесі та Львові буде не можна, - МОЗ
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
У найближчі вихідні в центрах вакцинації, які почнуть роботу на стадіонах у Києві, Одесі та Львові, щеплення робитимуть препаратом CoronaVac від китайської Sinovac Biotech.
Про це сказано в повідомленні на сторінці Міністерства охорони здоров'я в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Вибирати вакцину в масових центрах вакцинації не можна. Буде доступна та вакцина, яка є в наявності в Україні. З 29 травня використовуватимуть вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech", - сказано в повідомленні.
У МОЗ зазначили, що прийти і вакцинуватися "з вулиці" теж не можна: щеплення на стадіонах у найближчі вихідні отримають тільки ті, кого попередньо запросять по телефону. Обдзвонювати з таким запрошенням будуть тих, що записалися на вакцинацію через "Дію" або контакт-центр МОЗ. Пріоритет під час вакцинації надаватимуть людям похилого віку.
"Пілотні центри вакцинації відкривають, щоб відпрацювати алгоритм масової вакцинації у великих приміщеннях. Коли Україна отримає більше вакцин, такі центри будуть створювати і в інших великих містах", - додали в МОЗ.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у найближчі вихідні масові центри вакцинації почнуть працювати на стадіонах у Києві, Одесі та Львові.
Будь ласка, зачекайте...
Очікувалося , що на початку квітня ВООЗ оголосить своє рішення - схвалити її до використання чи ні. Однак рішення поки що немає.
Вакцину CoronaVac закупили для щеплень у Туреччині, Малайзії, Індонезії, Філіппінах, Бразилії.
Також нею вакцинували вже кілька мільйонів людей у Китаї.
За попередніми даними досліджень, ефективність вакцини CoronaVac становить 78%. Проте результати випробування препарату у Бразилії показали, що ефективність вакцини - 50,3%.
CoronaVac не належить до вакцин, зареєстрованих у ЄС !!
а то шо подкаблучник - факт. так подосрала ему диджейка шо Сереге весь чат засрали на стримах, а он побанил срущихся. жалкое зрелище - типо отвечает на вопрочы из чата и игнорирует десятки гневных реплик про жену.
жар озноб я понимал что это нормально и просто держался пару дней на ацетаминофене сбивал симптомы
вывод - вирус есть, антитела есть и вакцина работает
в остальных местах каждый сможет выбрать вакцину по себе
Саме головне - тепер мобільний інтернет просто літає, зв'язок відмінний, не знаю як, але навіть домашній інтернет став кращим, на вай-фаї швидкість зросла до 300 мб/с, хоча до цього було тільки 100.
Прошивка від Ковішилд рулить, всім рекомендую)))
P.S. Думаю, що після Пфайзера на телефоні по любому буде 5G)))
но если есть возможность уколоться нормальной вакциной то надо сделать
это чисто risk management
именно ето должно подтолкнуть украинцев к вакцинации по мнению Министерства здравоохранения?
свежее такое мнение, даже где то небычно-странноватое и уж точно не системное
https://www.theguardian.com/media/2021/may/27/bbc-presenter-lisa-shaw-died-of-blood-clot-after-astrazeneca-jab-family-says
BBC
Lisa Shaw death: BBC presenter had blood clots after AstraZeneca jab, family says
Radio Newcastle broadcaster had severe headaches a week after vaccine and fell seriously ill days later, relatives say
The award-winning BBC radio presenter Lisa Shaw died in hospital after suffering blood clots following her AstraZeneca vaccination, her family has said.