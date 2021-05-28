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Вибрати вакцину в центрах щеплень у Києві, Одесі та Львові буде не можна, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Вибрати вакцину в центрах щеплень у Києві, Одесі та Львові буде не можна, - МОЗ

У найближчі вихідні в центрах вакцинації, які почнуть роботу на стадіонах у Києві, Одесі та Львові, щеплення робитимуть препаратом CoronaVac від китайської Sinovac Biotech.

Про це сказано в повідомленні на сторінці Міністерства охорони здоров'я в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибирати вакцину в масових центрах вакцинації не можна. Буде доступна та вакцина, яка є в наявності в Україні. З 29 травня використовуватимуть вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech", - сказано в повідомленні.

У МОЗ зазначили, що прийти і вакцинуватися "з вулиці" теж не можна: щеплення на стадіонах у найближчі вихідні отримають тільки ті, кого попередньо запросять по телефону. Обдзвонювати з таким запрошенням будуть тих, що записалися на вакцинацію через "Дію" або контакт-центр МОЗ. Пріоритет під час вакцинації надаватимуть людям похилого віку.

"Пілотні центри вакцинації відкривають, щоб відпрацювати алгоритм масової вакцинації у великих приміщеннях. Коли Україна отримає більше вакцин, такі центри будуть створювати і в інших великих містах", - додали в МОЗ.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у найближчі вихідні масові центри вакцинації почнуть працювати на стадіонах у Києві, Одесі та Львові.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На стадіоні "Арена Львів" хочуть відкрити центр масової вакцинації проти COVID-19
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Топ коментарі
+12
Выбрать вакцину в прививочных центрах в Киеве, Одессе и Львове будет нельзя, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1736
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28.05.2021 20:14
+6
Выбрать вакцину в прививочных центрах в Киеве, Одессе и Львове будет нельзя, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6126
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28.05.2021 20:12
+5
Спешу аж спотыкаюсь)) Выбрать вакцину в прививочных центрах в Киеве, Одессе и Львове будет нельзя, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6239
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28.05.2021 20:18
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Предлагали короновак, я пока думаю. Что скажете, стоит? Болел прошлым летом...
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28.05.2021 20:06 Відповісти
Выбрать вакцину в прививочных центрах в Киеве, Одессе и Львове будет нельзя, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6126
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28.05.2021 20:12 Відповісти
есть возможность бесплатно, без очередей ширнуться этой бадягой. Вот мне интересно услышать опыт наших форумчан. Возможно кто и кололся этим и какие последствия. Интересна ремиссия на последующие 3 дня Выбрать вакцину в прививочных центрах в Киеве, Одессе и Львове будет нельзя, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2513
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28.05.2021 20:14 Відповісти
Я би вам не радив кололтися китайською вакциною , так як це лайно , а не вакцина !
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28.05.2021 20:23 Відповісти
Аргументируй!
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28.05.2021 20:39 Відповісти
Досьє на вакцину CoronaVac наразі перебуває на розгляді Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Очікувалося , що на початку квітня ВООЗ оголосить своє рішення - схвалити її до використання чи ні. Однак рішення поки що немає.
Вакцину CoronaVac закупили для щеплень у Туреччині, Малайзії, Індонезії, Філіппінах, Бразилії.
Також нею вакцинували вже кілька мільйонів людей у Китаї.
За попередніми даними досліджень, ефективність вакцини CoronaVac становить 78%. Проте результати випробування препарату у Бразилії показали, що ефективність вакцини - 50,3%.
CoronaVac не належить до вакцин, зареєстрованих у ЄС !!
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28.05.2021 20:49 Відповісти
Китаезы выпустили монстра в мир, а ты теперь колись их дерьмом. Ну, ЗЕшибись Вибрати вакцину в центрах щеплень у Києві, Одесі та Львові буде не можна, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7196
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29.05.2021 09:41 Відповісти
Лещенко даже индийской укололся и доволен, рекомендует всем. Ах да, у вас там в секте Лещенко - "гей" и страшный вор, аж целую одну квартиру купил, не то что бедный Дубинский, чуть ли не бомж)
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28.05.2021 20:43 Відповісти
это не отменяет того факта, что он куколд, а муж куколд - горе семье, хотя у них на этой почве могут быть крепкие отношеня, я не психолог и утверждать не могу
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29.05.2021 09:42 Відповісти
"куколд" это вроде чет такое шо и "олдфаг", т.е. старый хер(как Джордж Карлин, который сейчас в раю славит Яхве Вибрати вакцину в центрах щеплень у Києві, Одесі та Львові буде не можна, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8748 )
а то шо подкаблучник - факт. так подосрала ему диджейка шо Сереге весь чат засрали на стримах, а он побанил срущихся. жалкое зрелище - типо отвечает на вопрочы из чата и игнорирует десятки гневных реплик про жену.
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29.05.2021 10:49 Відповісти
куколд, клоун, какая разница, главное шо рука в жопе!!! Вибрати вакцину в центрах щеплень у Києві, Одесі та Львові буде не можна, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5013
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29.05.2021 10:55 Відповісти
Если хотите опыт- на здоровье. У меня знакомые записали двоих 65+ лет на Астро-Зенеку из Ю.Кореи (через семейного врача). Один из них не пошёл (и не собирался), но отказался только накануне. В результате ширнули ещё одного из их же семьи, но намного моложе. Ампула на 10 человек- не пропадать же добру. Так что кто хочет- ширнётся. Вибрати вакцину в центрах щеплень у Києві, Одесі та Львові буде не можна, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9792
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28.05.2021 22:30 Відповісти
Выбрать вакцину в прививочных центрах в Киеве, Одессе и Львове будет нельзя, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1736
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28.05.2021 20:14 Відповісти
Сеньор - нарік 😀
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28.05.2021 20:26 Відповісти
Меня на пфайзер сестра записала,т к врачам в Киеве можно одного родственника записать,но это тоже с Одессы в Киев ехать надо-а что делать)))
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28.05.2021 20:21 Відповісти
Везет Вам, я б файзером хоть щас бы укололся Выбрать вакцину в прививочных центрах в Киеве, Одессе и Львове будет нельзя, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6821, но пока токо китайский шмурдяк...
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28.05.2021 20:22 Відповісти
с пфайзером все тоже не так просто. РНК вакцина с непрогнозируемыми отдаленными последствиями...Думай ТЕ
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29.05.2021 02:12 Відповісти
ты мне про "думайте" не пиши, я не обоссаный зебил. У меня на слово "бесплатна" слюна не выделяется. Суть в том, что коля коронавак, вы колите себе, по личной згоде и без притензий на потом - ослабленный коронавирус, а вакцЫна от пфазер там немножко другое, там программируемый убийца вируса и не понятно чем он там еще запрограммирован и как выстрелит в будующем Вибрати вакцину в центрах щеплень у Києві, Одесі та Львові буде не можна, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7111
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29.05.2021 09:49 Відповісти
Сестра отримала 2гу дозу цієї вакцини з тиждень-два тому. Все гаразд, побічних дій не виявлено. Чи буде її ЄС приймати як доказ вакцинації - не факт. Не знаю чому її не сертифікували західні країни, чи з-за якості чи політичне рішення.
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28.05.2021 20:43 Відповісти
мне второй укол модерны сделали месяц назад - после первого просто боль в руке и никакой реакции - значит я до этого не переболел и не было антител. а через месяц после второго укола на утро была реакция на повторное заражение - антитела начали борьбу
жар озноб я понимал что это нормально и просто держался пару дней на ацетаминофене сбивал симптомы
вывод - вирус есть, антитела есть и вакцина работает
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28.05.2021 21:50 Відповісти
Так але ж Ви отримали Модерну, вона сертифікована всюди. Я отримав Файзер тиждень тому. Такі ж симптоми - біль в руці. Ця китайська сертифікована тільки в 25 країнах здається і там в переліку не має країн заходу. Хоча я думаю краще ніж ніякої.
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28.05.2021 23:41 Відповісти
В ЖО..У тогда такую "вакцинацию"!!! Выбрать вакцину в прививочных центрах в Киеве, Одессе и Львове будет нельзя, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6749
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28.05.2021 20:07 Відповісти
Зате дороги є. На кладовище після китайських та індійських вакцин буде зручно везти лохторат зеленого
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28.05.2021 20:11 Відповісти
ну за прошлы сутки этим короноваком ширнули до десятка тысяч людей. много ласты откинуло?
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28.05.2021 20:12 Відповісти
ага, прокатись на северное в Броварах. без амортизаторов останешься и гробы по катафалкам скачут....
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28.05.2021 20:36 Відповісти
Да оставьте уже нас в покое, уроды, со своими вирусами,вакцинами и прочей требухой.
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28.05.2021 20:10 Відповісти
Если вируса не существует, то что тогда вкалывают людям? физ раствор? Выбрать вакцину в прививочных центрах в Киеве, Одессе и Львове будет нельзя, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3236 или программируемое вещество, которое в будующем превратит людей в послушных зомби?
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28.05.2021 20:16 Відповісти
Самому интересно, что им вкалывают. То, чего не знаю, говорить не буду. Но те, кто повелся на эту лапшу и позволил ставить на себе эксперименты, недалекие люди. Где и когда они проссали свои мозги?
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28.05.2021 20:30 Відповісти
все-таки лучше, что невозможность выбрать вакцину ограничивается лишь киевом, львовом и одессой...
в остальных местах каждый сможет выбрать вакцину по себе
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28.05.2021 22:13 Відповісти
А я седне увидел, что в АТБ есть мивина стрит фуд, а раньше она токо в рекламе была Вибрати вакцину в центрах щеплень у Києві, Одесі та Львові буде не можна, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9423
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28.05.2021 23:34 Відповісти
Навряд че ви зможете довести щось всяким антимасочникам і антивакцинщикам Це нажаль природній відбір. Я отримав Файзер першу дозу. Канада почне "відкриватись" вже цього літа, захворювання завдяки вакцині швидко знижується, особливо в тих провінціях де багато людей отримали вакцину. Бідні країни продовжать хворіти і в 2022р і можливо в 2023р.
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28.05.2021 20:53 Відповісти
А я так і спитав, якшо я кольну собі дві дози коронавака можно я більше не буду носити намордник. Сказали можете не носити, но в АТБ вас не пустять...
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29.05.2021 10:03 Відповісти
Вірус існує, вакцинуватися необхідно. Місяць тому вакцинувався, була температура, в зомбі не перетворився.
Саме головне - тепер мобільний інтернет просто літає, зв'язок відмінний, не знаю як, але навіть домашній інтернет став кращим, на вай-фаї швидкість зросла до 300 мб/с, хоча до цього було тільки 100.
Прошивка від Ковішилд рулить, всім рекомендую)))

P.S. Думаю, що після Пфайзера на телефоні по любому буде 5G)))
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28.05.2021 22:46 Відповісти
Підтверджую! З'явився 5G
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28.05.2021 23:43 Відповісти
Я не довіряю нашій владі, тому Китай і Індію колоти собі не буду. Дочекаюсь пфайзіра, якщо, звичайно... якщо я 2 рочкі носив мкасочку, вилив на свої лодоні відро антисептику, вже один раз перехворів, то нахіба мені собі колоти якусь не понятно шо?) Звичайно, вірус мутує, і в Індії вже людям видаляють очі бо там заводиться пліснява. Дякую богу, хоч не зелена, а чорна, бо тоді ВОЗ сказало шо всі напасті від зеленського Вибрати вакцину в центрах щеплень у Києві, Одесі та Львові буде не можна, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2200
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29.05.2021 10:01 Відповісти
так тебе ніхто не троне, поки ти сам не запишешся і не прийдеш.
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28.05.2021 20:46 Відповісти
Верю, надеюсь и уповаю.
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28.05.2021 20:49 Відповісти
если переболел то можешь не прививаться и шмурдяком колоться тоже не надо спешить
но если есть возможность уколоться нормальной вакциной то надо сделать
это чисто risk management
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28.05.2021 21:58 Відповісти
Пів року тому ЗЄбанат вже казав що наші вчені вже розробляють вакціну. А зараз виявляється що навіть лабораторії нема? )
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28.05.2021 20:12 Відповісти
товаріщі учониє доценти з кандідатамі кончайтє ваши опити єдріт і ангідріт...
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28.05.2021 20:18 Відповісти
трішечки не так, Володимира Семеновича можно перекладати тільки на ідіш, або на івріт!
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29.05.2021 17:26 Відповісти
я теж розробляю ефективну зброю, а в мене навіть нічого немає...
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29.05.2021 17:28 Відповісти
Спешу аж спотыкаюсь)) Выбрать вакцину в прививочных центрах в Киеве, Одессе и Львове будет нельзя, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6239
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28.05.2021 20:18 Відповісти
Я аж туфли порвал Вибрати вакцину в центрах щеплень у Києві, Одесі та Львові буде не можна, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6223, так бежал.
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28.05.2021 20:54 Відповісти
Во народ ща обметки обуглит)) Вибрати вакцину в центрах щеплень у Києві, Одесі та Львові буде не можна, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6083
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28.05.2021 21:48 Відповісти
та ясный перец )))
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28.05.2021 20:29 Відповісти
А пфайзер могут выбрать только блатные.
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28.05.2021 20:35 Відповісти
Файзер тільки для зеленоі шобли , а не для лохів 😀
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28.05.2021 20:51 Відповісти
ждем журналистских расследований - если это так то это капитальный зашквар
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28.05.2021 21:59 Відповісти
квартал95 вакцинировался сам и свои семьи пфайзером, чтобы летом отдыхать в европе, а вы лошары колите себе китайский фуфломоцин, на вас власти насрать
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28.05.2021 20:51 Відповісти
у квартала денег не надо сравнивать с простыми лохами...
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29.05.2021 17:24 Відповісти
на зеле испробовать, или на ленке
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28.05.2021 20:59 Відповісти
Записался чере Дию пару месяцев назад,укололся бы любой, много друзей и знакомых переболели, некоторые еле очухалась, даже не сомневаюсь в необходимости вакцинации, но похоже очередь дойдет не скоро ((((
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28.05.2021 21:02 Відповісти
+2
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28.05.2021 21:20 Відповісти
Спробуйте звернутися до сімейного лікаря, на залишках вакцинують зараз.
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28.05.2021 22:38 Відповісти
хорошо если все хорошо, а у меня товарищ добровольно привился (не знаю какой) - теперь инвалид...
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29.05.2021 17:24 Відповісти
Путин фамилия? Так он инвалид по жизни😁😁😁😁
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29.05.2021 18:12 Відповісти
Если вакцина не зарегистрирована в ЕС или США колоться ею могут только идиоты...
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28.05.2021 22:49 Відповісти
В Испании нельзя выбирать вакцину, или ту что говорят, или давай до свидан
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28.05.2021 22:58 Відповісти
А говорят в Испании или пфайзер...или модерна...или оригинальная астразенека....ни индийского ковидшела...ни китайского короновака там нет...так ведь??
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28.05.2021 23:01 Відповісти
У нас пфайзер,модерна, астра и джонсон
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28.05.2021 23:08 Відповісти
Так и я о том же...индийского и китайского шмурдяка нет..
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28.05.2021 23:09 Відповісти
... наталкивает на мысль что проводят какие то испытания...
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29.05.2021 17:22 Відповісти
"Выбирать вакцину в массовых центрах вакцинации нельзя"
именно ето должно подтолкнуть украинцев к вакцинации по мнению Министерства здравоохранения?
свежее такое мнение, даже где то небычно-странноватое и уж точно не системное
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29.05.2021 00:20 Відповісти
выхода нет
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29.05.2021 00:39 Відповісти
Чергова жертва "чарівної" вакцинки. Ще тижня не пройшло після смерті 39-ної британської моделі, тепер 44-чна ведуча. А про скількох невідомо ... І не скажуть.
https://www.theguardian.com/media/2021/may/27/bbc-presenter-lisa-shaw-died-of-blood-clot-after-astrazeneca-jab-family-says

BBC

Lisa Shaw death: BBC presenter had blood clots after AstraZeneca jab, family says

Radio Newcastle broadcaster had severe headaches a week after vaccine and fell seriously ill days later, relatives say
The award-winning BBC radio presenter Lisa Shaw died in hospital after suffering blood clots following her AstraZeneca vaccination, her family has said.
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29.05.2021 05:59 Відповісти
Выбрать вакцину в прививочных центрах в Киеве, Одессе и Львове будет нельзя, - Минздрав_______ врач сказал в морг, значит в морг... - а завтра вас посмотрит другой врач... - терапевт? - ... нет, паталогоанатом...
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29.05.2021 17:19 Відповісти
 
 