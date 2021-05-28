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Новини Політика України
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міст (828) Донецька область (5715) Велике будівництво (718)

На Донеччині в червні завершиться відновлення зруйнованого під час АТО шляхопроводу між Бахмутом і Світлодарськом

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Донецькій області повністю відновлять зруйнований російською агресією шляхопровід через залізничні колії на трасі М-03 Київ - Харків - Довжанський (км 730 + 554). Роботи завершать вже в червні в рамках програми "Велике будівництво".

Роботи виконує підрядна організація ТОВ "Харківмістдорбуд", інформує Цензор.НЕТ.

На Донеччині в червні завершиться відновлення зруйнованого під час АТО шляхопроводу між Бахмутом і Світлодарськом 01

Повідомляється, що шляхопровід, побудований у 1951 році між містами Бахмут і Світлодарськ довжиною 42,85 п. м., був зруйнований під час проведення антитерористичної операції в 2014 році.

Цього року в рамках програми "Велике будівництво" в Донецькій області планують також відновити 156 км доріг державного значення.

Нагадаємо, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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Топ коментарі
+2
Друзья, поздравляю Вас всех с большим праздником!!! Сеогдня очередная годовщина:
На Донетчине в июне завершится восстановление разрушенного в ходе АТО путепровода между Бахмутом и Светлодарском - Цензор.НЕТ 7561
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28.05.2021 20:20
+1
На Донетчине в июне завершится восстановление разрушенного в ходе АТО путепровода между Бахмутом и Светлодарском - Цензор.НЕТ 3719
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28.05.2021 21:02
+1
Как по мне, оставить эту зону для "неграждан". С режимом. И чтобы сами разминировали. Особенно с "пачпортами лугандона". Выкопал 2 мины - пайка. Взлетел на мине - амнистия.
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28.05.2021 21:32
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Друзья, поздравляю Вас всех с большим праздником!!! Сеогдня очередная годовщина:
На Донетчине в июне завершится восстановление разрушенного в ходе АТО путепровода между Бахмутом и Светлодарском - Цензор.НЕТ 7561
показати весь коментар
28.05.2021 20:20 Відповісти
На Донетчине в июне завершится восстановление разрушенного в ходе АТО путепровода между Бахмутом и Светлодарском - Цензор.НЕТ 3719
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28.05.2021 21:02 Відповісти
Нет ,чтобы с бандитской федерации отсудить компенсацию за миллиардные убытки ! А завтра они опять все разрушат
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28.05.2021 20:47 Відповісти
Как вы себе это представляете?
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28.05.2021 21:39 Відповісти
*******, а что. "Топаз" в Донецке, Стирол... Что еще восстановим? Широкино? Углегорск?
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28.05.2021 21:30 Відповісти
Как по мне, оставить эту зону для "неграждан". С режимом. И чтобы сами разминировали. Особенно с "пачпортами лугандона". Выкопал 2 мины - пайка. Взлетел на мине - амнистия.
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28.05.2021 21:32 Відповісти
Дания после WWII так и поступала. Немцы разминировали ее побережье. Даже фильм сняли.
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28.05.2021 21:34 Відповісти
Что вы несете. Какие паспорта лугандона? Это наша земля.
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28.05.2021 21:39 Відповісти
Да никакие. У меня собаки имеют международные паспорта, а в лугандоне корочки для посещения параши. И то, если пропустят.
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28.05.2021 21:45 Відповісти
Я теряю мысль, если она была. У вас есть собака с паспортами, в Бахмутском районе построили путепровод. Связь где?
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28.05.2021 22:43 Відповісти
 
 