Зеленський призначив стипендії дітям журналістів Веремія і Лабуткіна, які загинули під час виконання професійних обов'язків

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 216/2021 "Про призначення стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули у зв'язку з виконанням професійних обов'язків",

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.

Згідно з документом, стипендія голови держави призначена Максиму Веремію (2009 року народження) - синові журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія, який загинув під час Революції Гідності в лютому 2014-го.

Також стипендію отримала Кіра Лабуткіна (2010 року народження) - дочка кореспондента, заступника редактора телерадіокомпанії Міноборони України "Бриз" Дмитра Лабуткіна, який загинув під час проведення антитерористичної операції в лютому 2015 року внаслідок ворожого обстрілу Дебальцевого Донецької області.

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