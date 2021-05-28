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Зеленський призначив стипендії дітям журналістів Веремія і Лабуткіна, які загинули під час виконання професійних обов'язків

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зеленський призначив стипендії дітям журналістів Веремія і Лабуткіна, які загинули під час виконання професійних обов'язків

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 216/2021 "Про призначення стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули у зв'язку з виконанням професійних обов'язків",

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.

Згідно з документом, стипендія голови держави призначена Максиму Веремію (2009 року народження) - синові журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія, який загинув під час Революції Гідності в лютому 2014-го.

Також стипендію отримала Кіра Лабуткіна (2010 року народження) - дочка кореспондента, заступника редактора телерадіокомпанії Міноборони України "Бриз" Дмитра Лабуткіна, який загинув під час проведення антитерористичної операції в лютому 2015 року внаслідок ворожого обстрілу Дебальцевого Донецької області.

Читайте також: Зеленський призначив президентські стипендії дітям загиблих журналістів Веремія та Лабуткіна, - Указ
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Топ коментарі
+10
Во время Евромайдана Вячеслав Веремий с первого дня освещал события в Киеве для своего издания[8]. Ряд его материалов отражали редакционную политику газеты «Вести», выступавшей против Евромайдана
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28.05.2021 20:20
+7
Так, налажали вони тоді.
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28.05.2021 20:27
+7
антимайданщик вевремий, который через кацапскую говногазету "вести", обсерал Украину и все украинское получает премию. *****, ненавижу этот епаный квартала95 и его клоунов!
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28.05.2021 20:46
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Абсолютно безкоштовно прийду на похорон зєлєнскава.
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28.05.2021 20:18 Відповісти
Во время Евромайдана Вячеслав Веремий с первого дня освещал события в Киеве для своего издания[8]. Ряд его материалов отражали редакционную политику газеты «Вести», выступавшей против Евромайдана
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28.05.2021 20:20 Відповісти
и титушки его забили до смерти. что-то пошло не так
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28.05.2021 20:22 Відповісти
Так, налажали вони тоді.
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28.05.2021 20:27 Відповісти
рыговская титушня думала, что все журналисты в Киеве за Майдан, но оказалось, что замочили своего
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28.05.2021 20:48 Відповісти
завдяки ресурсу "Відеопробки" тоді вдалося упередити кривавий погром, у результаті - о, іронія долі - постраждав лише той, хто провокував і нацьковував
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28.05.2021 21:52 Відповісти
3.14ДАР
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28.05.2021 20:31 Відповісти
я ще й досі не можу повірити очам, що це недолуге чмо в кріслі Президента дякую всім зебілам за цього зезедента. надіюсь це чмо для вас зробить життя максимально поганим
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28.05.2021 20:35 Відповісти
Потужне гундосіння... Ну хоч малороси на кшталт Віктор Безнос палають... Можна сальця смажити...
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28.05.2021 20:43 Відповісти
Я вчора бачив як Порох купці зедібілів та особисто малоросу під ніком Віктор Безнос в штанці лайна підсипав. Особисто!
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28.05.2021 20:52 Відповісти
А може Віктор Безнос привезе полуницю дітям-сиротам, що живуть на державній дачі зеЛенського.
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28.05.2021 20:47 Відповісти
Зелойоби, з шлунками замість мізків, це пірдящі все життя у диван істоти. Все що вони можуть, це пирдіти в діван, як той персонаж з "нашой рашкі".
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28.05.2021 20:53 Відповісти
антимайданщик вевремий, который через кацапскую говногазету "вести", обсерал Украину и все украинское получает премию. *****, ненавижу этот епаный квартала95 и его клоунов!
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28.05.2021 20:46 Відповісти
И не удивлён совсем.
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28.05.2021 21:46 Відповісти
 
 